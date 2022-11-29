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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 21, 29 ноября / Перекрёсток мнений
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№21, 29 ноября 2022 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 23-11-2022 #2[ru]

Какистократия (от др.-греч. «худший») – система управления, находящаяся в ведении худших, наименее квалифицированных, или самых недобросовестных граждан.

Аноним, 23-11-2022 #4[ru]

То, что отец Путина погиб за десять лет до его рождения – это пустяки, дело житейское. Для нашего-то телевидения. Проблема в том, что 87% россиян не видят здесь никакого противоречия...

Аноним, 23-11-2022 #6[ru]

Путин заявил о том, что на каждом россиянине лежит ответственность за защиту страны. А о том, что каждый россиянин имеет право на свою долю от продажи национальных ресурсов, Путин, продавший этих ресурсов на триллионы долларов, не заявил.

Аноним, 24-11-2022 #8[ru]

Путину больше не нужны ни «Киев за 3 дня», ни отодвигание НАТО, ни многополярный мир. Путину теперь нужно только одно: уничтожать всеми способами ту страну, которая показала всему миру его бессилие и бессилие его «сверхдержавы».

Аноним, 25-11-2022 #9[ru]

Путин поставил задачу увеличить количество производимой военной техники. Это очень хороший знак. Просто вспомним, сколько задач за 22 года поставил Владимир Владимирович и как они выполнялись.

Аноним, 25-11-2022 #10[ru]

Путин: «от прорывов в сфере искусственного интеллекта зависит место России в мире». Наглядная информация о месте России в мире. Число промышленных роботов на 10 тыс. рабочих мест: Ю. Корея – 932, Япония – 390, Германия – 371, США – 255, Китай – 246, Россия – 6.

Аноним, 25-11-2022 #12[ru]

Путин сказал матери погибшего военного, что ее сын «не зря ушел из жизни» и теперь «его цель достигнута»... Краткое содержание философии великого поднимателя России с колен: У россиянина три пути: 1) погибнуть в ДТП; 2) умереть от алкоголизма; 3) погибнуть на [СВО]. Третье лучше, чем первые два.

Свежий анекдот

Аноним, 23-11-2022 #1[ru]

19.11.2022: Минобороны выращивает раненым воинам новые части рук и ног. 21.11.2022: раненый десантник без ноги встал, услышав песни Вики Цыгановой. Может, в таком случае, не надо детям по телевизору смсками на лечение собирать, а просто включать животворящие песни Цыгановой? Не этим ли ноу-хау хвасталось Минобороны, когда рассказывало про «отращивание» потерянных конечностей у солдат?

Аноним, 23-11-2022 #2[ru]

Взрывы на Сахалине и в Ленобласти, пожар в Москве. Ещё и вулканы проснулись на Дальнем Востоке. Вата и чекисты, вы же суеверные. Неужели «знаков» не видите?

Спецоперация России в Украине: Всё главное ещё впереди

Аноним, 23-11-2022 #3[ru]

«Тем не менее, даже откровенные неудачи в ходе спецоперации мало влияют на настроение в российском обществе»... Господи, что вы хотите от этих людей? Это даже не рабы. Рабы всё-таки мечтали о свободе. А этим и свобода не нужна. И действительно, что делать с этой свободой за 8500 рублей в месяц? С нищим народом можно делать всё, что угодно. Поэтому Россия никогда не будет богатой страной. А может, случится чудо? Хотя, чудес не бывает. Но случается всякое...

Аноним, 23-11-2022 #8[ru]

Эта [Роскомнадзор] войдёт в историю как конфликт тех, кто боролся за свою свободу, против тех, кто воевал за свое рабство.

Аноним, 24-11-2022 #12[ru]

Медведев припугнул: «Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!» По словам Зеленского, за 270 дней российская армия запустила по Украине более 4 700 ракет. «Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи человек погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны». А Медведеву мало и он обещает продолжение.

Аноним, 24-11-2022 #13[ru]

Войны случаются не из-за Гитлера или Путина. Они случаются, когда в стране достигается критическая масса балбесов.

Аноним, 24-11-2022 #14[ru]

Никакого будущего у России не будет, пока не передохнет всё это старичьё, жаждущее крови. Они хотят утащить с собой в могилу своих детей и внуков?

Аноним, 24-11-2022 #16[ru]

Шойгу с Путиным выстроили для себя образ непобедимой современной армии, вооруженной не имеющей аналогов в мире техникой и оружием. Население России глубоко прониклось этим. И теперь несчастные мобики записывают слезные видеоролики, где плачутся, что им не дают даже трусов, а бронежилеты надо брать за свой счет в кредит... Жулики и воры – это главные союзники Украины. Может, люди хоть теперь поймут, что за Единую Россию голосовать не надо. Если, конечно, переживут бомбежки на украинском фронте...

Аноним, 24-11-2022 #17[ru]

На экстренном заседании Совбеза ООН Небензя заявил, что Россия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на накачку страны оружием с Запада. Как-то Небензя вяло нёс чепуху сегодня на Совбезе ООН. Без огонька... России нужен другой представитель. Чтобы жег глаголом. Чтобы внезапно вскакивал с места. Чтобы берцами стучал по трибуне. Или лучше – кувалдой. Чтобы все охреневали от неожиданности.

Аноним, 25-11-2022 #19[ru]

Только прямыми военными расходами Россия потратила на спецоперацию в Украине 82 миллиарда долларов. Это ровно в 4 раза больше, чем годовые расходы на здравоохранение и в 74 раза больше, чем расходы федерального бюджета на ремонт школ в регионах. Медицина, образование, транспорт (да и всё остальное) – все ушли на фронт...

Коротко

Аноним, 23-11-2022 #5[ru]

Это прачечная? Шойгачечная! Чего ждать от армии, в которой не только несознательные контрактники из нищих регионов тащат с оккупированных территорий все, что могут, но даже ПОЛКОВНИК ГЕНШТАБА попался на пресловутой стиральной машине. Чтобы раздобыть стиралку, полковнику Мертвищеву, ответственному за призыв на военную службу, не пришлось выезжать на СВО в Украину. Он затребовал машинку в качестве взятки у военкома Объединенного военного комиссариата Раменки, который должен был проверять.

Аноним, 24-11-2022 #8[ru]

Интересно, каково это воевать плечом к плечу с уголовником, который получил срок за убийство? А уголовник, получивший награду от государства? Так уничтожают Право в России. Хочешь чего-то добиться? Воруй, убивай, насилуй! А потом тебя отправят на фронт и сделают героем, который будет ходить по школам и воспитывать детей...

Аноним, 24-11-2022 #9[ru]

Просто вдумайтесь: Россия стала первой страной в мире, где убийцам предлагают убить еще людей, чтобы выйти из мест лишений свободы! А ещё их награждают государственными наградами.

Аноним, 24-11-2022 #10[ru]

Пригожин передал Европарламенту кувалду с выгравированным логотипом ЧВК Вагнера и следами «крови» в футляре из-под скрипки. Да не Европе это послание – российскому быдлу, чтобы было в восторге. А они рады, да. Мы теперь террористы, скоро шевроны будем себе цеплять типа «Я русский террорист». Когда нет мозгов – тогда гойда.

Обзор прессы

Аноним, 23-11-2022 #1[ru]

Кирпич, который выпускают после так называемой модернизации по ИПСЭР – полное гавно. Разваливается в руках и полностью не пригоден для капитального строительства, железобетон да действительно выпускается и даже неплохой, а вот деревообработка Иргита – это, скорее всего, фейк. Как и с мясокомбинатом та же история: производство – это не про этих товарищей. И уж тем более – не для Иргита.

Аноним, 26-11-2022 #4[ru]

Помнится, некий советник Суртаев говорил, что скоро в Тыве будет построено несколько высокотехнологичных заводов. Таких, как завод по производству военных роботов, фармацевтическая фабрика, мясокомбинат «мираторг», израильская клиника, филиал БЕЛАЗа и многое-многое другое. И где же сейчас этот болтун? Все бегает от своих кредиторов и от военного комиссариата? Красивые сказки, однако, придумывает этот рифмоплет!..

Десять вопросов губернатору Тувы

Аноним, 23-11-2022 #1[ru]

Ничего из вышеперечисленных вопросов выполняться не будет, так как это уже прошлое, как говорится, проехали. Там это уже никому не интересно, а главный советник по экономике Богусовтаптар по прозвищу золотой миллиард прекрасно справляется со своими обязанностями. Так что чужие советы ему ни к чему.

Аноним, 23-11-2022 #2[ru]

Балбес. Подельник карлика. О чём Вы?

Аноним, 24-11-2022 #3[ru]

Там, скорее всего, «прямая линия» записана и смонтирована уже давно. Все нужные вопросы заданы, все красивые ответы отвечены. «Обратная связь» как пародия на путинскую «прямую линию» – такая же показушная и бутафорская. В «лотерею» выиграет пара человек, которых Ховалыг внимательно выслушает и которым, конечно же, тут же поможет. Остальные просто не дозвонятся... Поднимет ли подобное шоу рейтинг главы? Маловероятно.

Аноним, 25-11-2022 #5[ru]

ПогусовТартар начал имитацию бурной деятельности: колотит какой-то креативный в дизайн стиле из отходов деревообработки забор. Видимо, в стиле эко-деревня очередная потемкинская деревня или рекламный трюк для отвода глаз?

Аноним, 26-11-2022 #6[ru]

БогусовтапТыр в поисках золотого миллиарда.

Аноним, 26-11-2022 #7[ru]

Начали за здравие, закончили за упокой!

Аноним, 26-11-2022 #8[ru]

Казалось бы, такая красивая природа, развивай туризм, как на Алтае... Вот тебе и выход из этого омута. Но они даже на станции «Тайга» ничего сделать не смогли для местных жителей. Поналепили какое-то там убожество..., ну если сами ни хрена делать не умеете, попросите людей из других регионов это сделать! Толку от этих поездок по Татарстанам и разным там экономическим форумам... Все эти соглашения-пустышки для «галочки», ничего реального в них нет. Ну попросите же, чтобы вас научили работать! Как же все это выглядит убого, тупо и смешно!

Аноним, 26-11-2022 #9[ru]

Панельное гетто Шанхай под маской элитного микрорайона Монгун в Кызыле. На самом деле весь этот прожект ничто иное, как очередная попытка одурачить местное население заезжими приглашенными гастарбайтерами из-за Саян, презентовав красивый фантик микрорайона. Никто не пояснил, что все дома будут построены из дешевых бетонных панелей. Точно таких же, как дома по улице Московской, в которые повально отказываются переезжать граждане. Панельное дешевое убожество – это и есть цель одурачить местное население. Так что думайте, товарищи, кому все это выгодно. А люди теперь умнее станут и, надеюсь, не купятся на эту «удочку».

АПК – стратегическое направление развития Тувы. Часть 2

Аноним, 24-11-2022 #1[ru]

Идея хорошая – привязать финансирование сельского хозяйства к финансированию всех чиновников. Я бы пошел еще дальше – привязал бы доходы чиновников к средней зарплате в регионе. Если вы, гады, ничего не сделали для повышения благосостояния республики, то и получайте соответственно вашим успехам – не выше средней зарплаты по региону. А лучше медианной – то есть зарплаты, которую получает большинство населения. А то средняя зарплата у нас выстраивается хитрым образом: какой-нибудь министр получает 200-500 тыщ, и десять работяг – по 10 тыщ, но в среднем они все получают по 54 тыщи...

Аноним, 24-11-2022 #2[ru]

Через пару лет вся республика будет жить в Кызыле. А работать как было не кому так и не будет. Будут просто слоняться по городу в поисках чего бы украсть.

Аноним, 26-11-2022 #3[ru]

За 15 лет известный всем философ сделал свое дело: добился изгнания специалистов разных отраслей из республики, а вместо них притащил разного плана жуликов, прохиндеев и проходимцев, которые растащили бюджет по винтикам.

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Владельцев британских кошек и немецких овчарок проверят на степень иностранного влияния.

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