Спецоперация России в Украине: Всё главное ещё впереди

А В ОСТАЛЬНОМ, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА, ВСЁ ХОРОШО...

После перехода Херсона в распоряжение украинских сил российская пропаганда резко сбросила обороты. Даже падение то ли нашей, то ли украинской ракеты на территории Польши особого интереса к событиям в Украине не добавило. Да и приговор Гаагского суда о пожизненном заключении Гиркину, Дубинскому и Харченко, а также о выплате 16 миллионов евро компенсаций родственникам погибших за сбитый в небе над Донбассом «Boeing» рейса МН 17 стал рядовым событием.

Суд пришёл к выводу, что на территории, где произошла катастрофа, к тому моменту разгорелся международный конфликт. Хотя Россия и не признавала своего участия в нём. Суд установил, что российская сторона пошла навстречу просьбам о передаче ЗРК «Бук» силам «ДНР», запуск ракеты произошёл из пусковой установки, которая пришла из РФ, 17 июля находилась в поле у Первомайского. А затем спешно покинула территорию Украины. Все другие версии, в частности, утверждения российского военного концерна «Алмаз-Антей», были проверены и отвергнуты как несостоятельные. Тот, кто запускал ракету, осознавал, что стремится к крушению самолёта – посчитал суд. И хотя суд исходил из того, что ракета была выпущена в попытке сбить не гражданский, а военный борт, «такая ошибка не умаляет наличие умысла и преднамеренности», поскольку все причастные «не имели права пускать ракеты ни по какому самолёту».

Этот приговор внушает оптимизм в том смысле, что ни министр обороны РФ Шойгу, ни президент РФ Путин по итогам разбирательства виновными в трагедии признаны не были.

АМЕРИКА ПРОДОЛЖАЕТ ПОМОГАТЬ УКРАИНЕ

У российской политической тусовки оставались надежды на победу на выборах в США команды кандидатов, которых поддерживал бывший президент США Трамп. Многие полагали, что поражение Байдена приведёт к тому, что военная помощь Запада Украине после этого сократится. Однако им удача не улыбнулась. Трамп эти выборы проиграл. «Демократы» оставили за собой контроль над верхней палатой Конгресса, уступив нижнюю палату «республиканцам» с перевесом в восемь кресел. К тому же новый состав получит полномочия только в январе 2023 года, когда события в Украине могут принять необратимый характер.

Впрочем, Соединённые Штаты уже сейчас столкнулись с сокращением запасов некоторых вооружений и боеприпасов, которые они должны были передать Украине в рамках военной помощи. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на источники в правительстве. В частности, речь идет о 155-мм артиллерийских боеприпасах и переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger. Также источники полагают, что могут возникнуть сложности с производством и других вооружений, обещанных Украине, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также ракеты HARM и GMLRS.

Минобороны в отместку за события вокруг Крымского моста и Херсона устроило кромешный ад в тылу украинской армии, уничтожая энергетику Украины. По некоторым сведениям там уже разрушено до половины котельных, трансформаторных подстанций и высоковольтных линий электропередач. Половина населения Украины мёрзнет и сидит на генераторах. В российских СМИ заявляют, что таким образом Путин заставляет Зеленского сесть с ним за стол переговоров. Однако тот требует какой-то публичности на переговорах и настаивает, чтобы Запад дал Украине средства ПВО, которые бы закрыли небо Украины от крылатых ракет и беспилотников.

Вопреки надеждам Путина, США в ответ на ракетные обстрелы России заявили об очередной военной помощи Украине сверх ранее выделенной на сумму в $18,3 млрд. Сообщается, что США передадут Украине ПВО ЗРК Hawk, отремонтированные танки Т-72 из Чехии, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров и 1100 беспилотников Phoenix Ghost.

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕДЫШКА: РОССИЯ ПЕРЕХОДИТ К ГЛУХОЙ ОБОРОНЕ

Так что главным вопросом сейчас является обсуждение не сроков возвращения Херсона российским вооружённым силам, а наиболее вероятного направление главного удара украинских войск. В этом случае возможны варианты: на Запорожскую АЭС и город Энергодар, на Донецк или Луганск. Актуальным становится вопрос Крыма. По крайней мере, похоже, что российские власти не снимают с повестки дня вопрос силового возвращения Крыма Украине. Не случайно власти Крыма объявили о строительстве оборонных сооружений на полуострове. Там по поручению Путина проводятся фортификационные работы для защиты полуострова. Об этом заявил глава региона Аксёнов. По его словам, проведение работ позволит «гарантированно обеспечить безопасность крымчан».

После отступления российских войск из Херсона наблюдатели высказывают предположение, что армия Украины может продолжить наступление на юг и попытаться вернуть Крым. По сведениям от российских военкоров, Украине сил хватает на любой из таких прорывов. И перемены могут произойти раньше, чем доставка на линию боевого соприкосновения 300 тыс. мобилизованных бойцов Минобороны РФ.

На этом фоне России необходимы переговоры, чтобы получить паузу для подготовки к наступательным действиям. По некоторым данным, время нужно для налаживания массового производства высокоточных вооружений и подготовки новых бойцов.

Ожидается, что в январе Путин может объявить о новой волне частичной мобилизации. Какой она будет по масштабам, предположить трудно, но для коренного перелома в ходе спецоперации армии потребуется пополнение, которое будет насчитывать миллионы мобилизованных. Иначе от них не будет никакого проку, поскольку у наступающих войск должен быть как минимум тройной перевес в численности. А также превосходство в вооружениях.

Однако некоторые специалисты сомневаются, что российской стороне удастся более эффективно подготовиться к продолжению спецоперации в условиях зимы, чем Украине с её западными партнёрами.

Нужно осознать, что нам пока не удаётся спровоцировать военный конфликт США с Китаем. И потому все силы американцев будут направлены на усиление украинской армии, чтобы они были в состоянии продолжить наступление. Не случайно пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сделал заявление о том, что США будут продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», добавив при этом, что никакие поставки оружия Украине не снизят обороноспособность Соединённых Штатов.

ТУРЦИЯ ПОЛЬЗУЕТСЯ СЛАБОСТЬЮ РОССИИ

Другим достойным внимания событием является продление зерновой сделки между Турцией, ООН и Украиной. Россия поначалу выступала против этой сделки, мотивируя это тем, что санкции США не позволяют России вывозить собственные зерно и удобрения. Потому требовала снятия ограничений. Однако успеха не добилась, поскольку Россия не является стороной в сделке «Турция–ООН–Украина». Она участвует в другой сделке – «Турция–ООН–Россия». А это две разные сделки. При этом следует иметь в виду, что у Турции военно-морской флот втрое превышает мощь флота России. И потому участие в сделке «Турция–ООН–Украина» турецкой стороны гарантирует, что она будет реализована. России не оставалось ничего другого, как присоединиться к этой сделке, хотя она по факту ничего России не даёт.

К нашим общеизвестным проблемам могут добавиться и финансовые. Как известно, страны Запада вводят потолок на стоимость российской нефти. Что это означает, мы узнали на днях. В частности, наш последний друг в Европе, Турция, заявила, что закроет Босфорский пролив и Дарданеллы для танкеров с российской нефтью без страховки. Новые правила введут за несколько дней до вступления в силу очередного пакета санкций ЕС, согласно которому российским нефтяникам свободно получить страховку станет практически невозможно. Она будет доступа лишь танкерам, которые перевозят нефть по цене ниже установленного потолка. Таким образом, Россия уже скоро может лишиться значительной части доходов от торговли нефтью.

НАСЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПУТИНА

Тем не менее, даже откровенные неудачи в ходе спецоперации мало влияют на настроение в российском обществе. Уровень поддержки президента Путина хоть и снижается, но незначительно. Подавляющее большинство граждан не связывают текущие проблемы с событиями в Украине, по-прежнему поддерживая спецоперацию.

А в дотационной Туве для большинства всё, что происходит в Европе малоинтересно. Даже уход из России различных хорошо известных западных компаний для простых людей не кажется чем-то серьёзным. Люди живут сегодняшними заботами выживания: нужно во что-то одеваться и что-то есть.

Исключением можно считать только тех, у кого погибли в Украине родные и близкие. Но таких меньшинство. И они не делают погоды в обществе. Спецоперация в Украине не стала тем спусковым крючком, за которым следуют важные изменения в обществе. Даже бегство от мобилизации из России более миллиона работоспособных молодых людей серьёзного влияния на умы не произвело. А те, кто пробыл на Украине месяц-другой и вернулся живой с медалью на груди, даже радуются. Они от спецоперации получили всё, что хотели. У остальных всё ещё впереди.

Редакция