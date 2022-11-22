    Перекрёсток мнений

Аноним, 16-11-2022 #2[ru]

«Россия отдала Украине свои исторические территории». Россия – это не СССР. Может, Путин пересмотрит еще и решение царской России, продавшей Аляску американцам? Только как бы это бумерангом обратно не прилетело – как только остатки армии унавозят украинскую землю, так японцы и китайцы сразу вспомнят про свои «исторические территории» на Дальнем востоке и Сибири...

Аноним, 16-11-2022 #3[ru]

Зеленский приехал в Херсон. Который сейчас по российской Конституции (ха-ха) – российский город и столица российского региона. И каждый кадр с Зеленским в Херсоне – публичная пощечина Путину...

Аноним, 17-11-2022 #8[ru]

Что тут можно сказать? С Херсоном обделались, дальше некуда. Власти просто не понимают, что делать.

Аноним, 16-11-2022 #3[ru]

Песков о визите Зеленского в Херсон: «Это территория России». Так приедь туда вместе со своим хозяином, клоун. Или что-то мешает?

Аноним, 17-11-2022 #5[ru]

«Херсонская область остаётся субъектом РФ». А кто тогда распорядился её сдать врагу? Неужели Шойгу? А где в это время был Путин? Почему он не дал указание арестовать Шойгу и судить его как изменника Родины?

Аноним, 16-11-2022 #6[ru]

Сергей Шойгу впервые в истории оказался в тройке самых непопулярных российских политиков. По антирейтингу он обогнал Навального, а рейтинг доверия к нему с начала войны упал на треть... В последние два месяца, на фоне провалов на фронте, антирейтинг Шойгу растет большими темпами. В начале 2020 года ему не доверяли всего 0,7%. Но после вторжения в Украину антирейтинг Шойгу пошел вверх... Такими темпами Шойгу может обогнать даже Путина (5,5%). Алексею Навальному не доверяют всего 1,7%.

Аноним, 16-11-2022 #7[ru]

Одновременно фамилия Шойгу исчезла из общего рейтинга российских политиков... Долгие годы Шойгу являлся самым популярным российским министром и даже считался преемником Путина. Еще в январе 18% россиян заявили, что хотели бы видеть Шойгу будущим президентом России. 15% поддерживали кандидатуру Мишустина, а переизбрание Медведева одобряли лишь 2%.

Аноним, 16-11-2022 #8[ru]

Получается, ездили с наклейками «Можем повторить» россияне, а действительно смогли повторить, встав единым сплочённым народом на защиту своей Родины от фашистских захватчиков, украинцы...

Аноним, 16-11-2022 #9[ru]

Во всем мире Херсон – украинский, а Путину – некогда на Бали летать. Ему надо власть свою в Херсоне упорядочить. Весь мир со слезами восхищения на глазах смотрит потрясающие кадры посещения Зеленским только что отвоеванного у русских Херсона, а Путину – не показали...

Аноним, 16-11-2022 #11[ru]

...Целенаправленно бомбить объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие теплом и светом жилые дома, больницы, детские сады, школы, могут только нелюди.

Аноним, 17-11-2022 #13[ru]

В смелости Зеленскому не откажешь. Наш бы вряд ли решился на подобное. Наш верховный главнокомандующий поостерёгся ехать на Бали на саммит двадцатки.

Аноним, 17-11-2022 #15[ru]

И всё же, похоже, спецоперация в Украине идёт не по плану. Не мог Путин утвердить план поражений. То ушли из-под Киева и Чернигова, то потопили флагман «Москва», то вернули укропам остров Змеиный, то сдали Харьковскую область. А теперь – Херсон...

Аноним, 17-11-2022 #17[ru]

Мне кажется, что для понимания последствий войны патриотически настроенным россиянам, у которых серьезные проблемы с эмпатией и которые не понимают всего ужаса той войны, очень не хватает счетчика, который будет крутиться с бешеной скоростью, наматывая каждый день по несколько сотен миллионов долларов... Это деньги, которые придется платить за все разрушенное... Дорогие патриоты, которые так радуются еще одной уничтоженной украинской электростанции! Не спрашивайте, по ком тикает счетчик – он тикает по вам. Это вы будете оплачивать восстановление этой электростанции.

Аноним, 16-11-2022 #1[ru]

...Сам верховный главнокомандующий «Вагнера» Евгений Пригожин, наоборот, в последнее время осмелел и признал свою роль в этой так называемой «частной военной компании». И нынешнюю расправу тоже прокомментировал: «собаке – собачья смерть»... Но это падальщики, которые чуют развал российской государственности и режима, и ждут, когда смогут попировать на руинах. И «мочить в сортире» всех без разбора.

Аноним, 16-11-2022 #2[ru]

Шокирован жестокой публичной казнью российского заключённого Евгения Нужнина палачами из «ЧВК Вагнера», наёмником которой он являлся. А попав в украинский плен, давал интервью с антипутинскими высказываниями. Даже осознавая тот факт, что для «ЧВК Вагнера» подобные расправы являются обычной практикой, на это невозможно спокойно смотреть нормальному человеку... «ЧВК Вагнера» – самостоятельная, независимая и не считающаяся ни с кем боевая единица со своими правилами и законами, а Пригожин – относительно молод, амбициозен, беспощаден и полностью лишён человеческой морали.

Аноним, 16-11-2022 #6[ru]

«Патрушев призвал готовить ПВО к обороне центральной части России». Извините, у меня вопрос, ну, чисто из спортивного интереса – а оно что, сука, не готово? Разве не в том смысл ПВО, чтобы быть готовым? И вообще, что-нибудь бывает готово в этой стране?! Хотя, пох... Спасибо!

Аноним, 18-11-2022 #7[ru]

Как сказать, что все деньги уходят на СВО, не говоря, что все деньги уходят на СВО: «В Минфине заявили, что льготная ипотека под 7% закончится в конце года. В продолжении поддержки первичного рынка жилья министерство не видит необходимости»...

Аноним, 16-11-2022 #1[ru]

Ничего не поменялось, также бегают в правительство старые дружки Иргит и Тунев, скорее всего, клянчить новых денег ИПСЭР, так как старые уже проели. Разве что Якушевтаптар поменяли на Богусовтаптар. Вот и все, пожалуй. А в остальном осталась все та же схема, все тоже жулье! Ничего тут не изменится, некому менять...

Аноним, 16-11-2022 #3[ru]

«Будущее в настоящее время, как никогда, туманно». Да – ещё никто так нежно и тонко, как прелестная Эльвира Сапихзадовна, не объяснял притихшим соотечественникам, что в стране скоро наступит настоящая [жопа].

Аноним, 16-11-2022 #7[ru]

Хорошо представляю себе персонажей, которые сейчас напряженно размышляют о том, как будет устроено территориальное деление, система управления и бизнес, когда все это закончится. В Туве, Татарии, Чувашии и Якутии. В Хабаровске, Екатеринбурге и Калининграде. В Белгороде и Ростове, кстати. И каково будет их место в этой конфигурации. Главный вопрос – на хрена нам эта Москва? – они для себя уже решили.

Аноним, 17-11-2022 #9[ru]

Читаю и диву даюсь: когда в правительстве республики начнут хотя бы делать вид, что читают статьи Салчака и обдумывают их на предмет внедрения его идей в жизнь? То ли они там читать не умеют, то ли так ненавидят Салчака, что кушать не могут...

Аноним, 17-11-2022 #10[ru]

Им ни Салчак, ни его умные мысли не нужны. Ховалыг собирает миллиард в Москву, ему не до идей. Не соберёт – весной его в кресле главы уже не будет. А там и до тюрьмы пара шагов. Времена теперь такие.

Аноним, 17-11-2022 #11[ru]

Ховалыг был на приёме у министра экономики России. Просил 10 млрд. на газификацию. Получил отказ. Так что скоро будем лапу сосать.

Аноним, 16-11-2022 #1[ru]

Иргит последнее время зачастил в правительство, опять плетёт свои криминальные схемы. Все та же шайка-лейка

Аноним, 16-11-2022 #3[ru]

Ничего толком не могут сделать – ни сельское хозяйство, ни туризм развить, Ничего!!! Одно сплошное воровство и беспробудное пьянство в Тыве.

Аноним, 17-11-2022 #12[ru]

Ховалыг лишился поддержки в Москве, так как вовремя не собрал денег. ФСБ установило контроль за Богусовтаптаром. Скоро Богусов и Ховалыг «присядут».

Аноним, 17-11-2022 #13[ru]

Прокуратура и УФАС вплотную занялись аферами с землёй. Начал их Кара-оол, а Ховалыг – продолжает. Скоро всё накроется медным тазом.

Аноним, 17-11-2022 #14[ru]

Богусов загораживает земельный участок за трубой по ул. Интернациональной и Магистральной горбылём. Тот самый, который они с Ховалыгом «прихватизировали». Спешит, чтобы скорее начать распродавать до посадки.

Аноним, 17-11-2022 #15[ru]

У Ховалыга с Иргитом махинации с углём для населения не проходят. Угольный разрез даже разговаривать с мошенником не хочет. Угля и без того еле хватит, чтобы закрыть контракт на поставки за границу.

Аноним, 18-11-2022 #16[ru]

Уран-оол получает взятки от сельхозпроизводителей. Все больше и больше.

Аноним, 18-11-2022 #18[ru]

Богусовтаптар в действии, что хотят то и воротят. Земельный беспредел

Аноним, 18-11-2022 #19[ru]

Опять мошенник Иргит затесался в правительство. Вот уже новые схемы с углем нарисовал. А что же с прожектами по ИПСЭР? Что, все? Трест лопнул? Где продукция, о которой товарищ Брокерт говорил, что будут реализовывать даже в Китае? Или это очередная схема, как с мясокомбинатом? И оборудование давно продали...

Аноним, 18-11-2022 #20[ru]

В Тыве не будет никакого развития, пока эти оборотни будут продолжать грабить республику. 15 лет черного грабежа.

Аноним, 18-11-2022 #21[ru]

Ховалыг пишет: «Получил уточненный доклад МВД Тувы о ситуации с преступностью за 9 месяцев. Количество преступлений по сравнению с прошлогодним уровнем снизилось почти на 1,5 тыс., или 22,7%. Обнадеживающий результат...» Дурачок, весь криминал выехал на заработки в Украину. Вот в Туве и упал уровень преступности. Как только «герои» начнут массово возвращаться домой, криминал подскочит раза в полтора-два выше довоенного периода. Тут уже простой поножовщиной не обойдется – будет и стрельба, и взрывы, и прочие методы ведения современной войны. Герой России Донгак научит неопытную молодежь резать по 30 человек за раз – глядишь, у нас вся республика из «героев» будет состоять.

Аноним, 19-11-2022 #22[ru]

Проект Суртаева Монгун (Бывший Шанхай), та самая главная финансовая подушка, а то, что там будут лепить дешевые примитивные уродливые панельные Караооловки, до этого нет никому дела. Главное – бизнес, аборигены все скушают.

Аноним, 16-11-2022 #1[ru]

Если люди привыкли жить по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю», то другого отношения к собственному окружению и не будет. Тут надо помнить другую поговорку: «Твоя хата не с краю, твоя – на очереди».

Аноним, 17-11-2022 #2[ru]

Люди, подумайте! Если Кара-оолу и Ховалыгу удастся реализовать свои планы по продаже недр китайцам, в Туве скоро негде будет жить. Русские – они сядут и уедут в Россию. А куда деваться простым тувинцам? Кара-оол и Ховалыг пристроятся со своими деньгами в Китае – им всего хватает. А что делать простыми людям? Ложиться и помирать?

Аноним, 17-11-2022 #3[ru]

Дивная природа – это всё, что есть в Туве. У нас уникальные месторождения асбеста и кобальта. Однако скажите – кого они сделали счастливыми? Лес вырубают, Енисей мелеет. Кому это выгодно?

Аноним, 17-11-2022 #4[ru]

Если будет разрушена экосистема Енисея, то вниз по течению начнёт вымирать всё живое. Саяно-Шушенской ГЭС и другим ГЭС вниз по течению будет не хватать воды для генерации электроэнергии. Будет нарушено судоходство до Норильска и Игарки. Кому это выгодно?