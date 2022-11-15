Свежий анекдот
«Требуем заранее сообщать, где ещё Россия навсегда». Составители карт РФ объявили массовую забастовку.
«Херсонская область остаётся субъектом РФ, в этом статусе никаких изменений нет».
Российская власть продолжает жить в какой-то параллельной вселенной. В этом статусе никаких изменений нет.
* * *Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:
«Херсонская область остаётся субъектом РФ, в этом статусе никаких изменений нет».
Российская власть продолжает жить в какой-то параллельной вселенной. В этом статусе никаких изменений нет.
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