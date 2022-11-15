    Коротко

Рост средств на лесоохрану не помог значительно сократить ущерб от пожаров

Финансирование охраны лесов от пожаров в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в этом году утроилось по сравнению с предыдущим: общая сумма – 3,3 млрд. руб. Но результаты борьбы с лесными пожарами улучшились не столь значительно.

Перечень регионов с наибольшим количеством природных пожаров в этом году не изменился. По данным департамента по лесному хозяйству по СФО, в Иркутской области было зафиксировано 754 пожара на площади 188,75 тыс. га, в Красноярском крае – 1,13 тыс. пожаров и 186 тыс. га и в Республике Тыва – 197 пожаров и 21,5 тыс. га. Впрочем, в конце октября власти Томской области сообщали о том, что в этом регионе было зарегистрировано 249 лесных пожаров на общей площади более 30 тыс. га.

Руководство департамента лесного хозяйства по СФО признало, что возросший объем финансирования охраны лесов существенно не сказался, как ожидалось, на результатах года. По данным заместителя начальника ведомства Альмы Кургенян, на охрану лесов от пожаров в 2022 году в СФО было выделено 3,3 млрд. руб. – втрое больше объема финансирования в 2021 году. Из этой суммы 1 млрд. руб. направлено на тушение пожаров (в пять раз больше), 1,2 млрд. руб. – на противопожарные мероприятия и 1,1 млрд. руб. – на авиационный мониторинг.

«Ожидали мы, конечно, высокие результаты от такого уровня финансирования, но основные целевые прогнозные показатели – это количество лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, и ликвидация в течение первых суток с момента обнаружения – практически идентичны результатам 2021 года»,– констатировала госпожа Кургенян. По ее словам, в причинах такого результата департаменту еще предстоит разобраться и «огульно обвинять субъекты мы не можем».

Жители Кызыла задолжали за тепло 370 млн. рублей

В столице Тувы Кызыле задолженность по теплоснабжению достигла почти 0,5 млрд. рублей, из которых 370 млн. рублей составляют долги населения. Об этом сообщает портал «Тува-Онлайн» со ссылкой на данные Кызылской ТЭЦ.

Задолженность, как отмечается, накапливалась с 2007 года. При этом в последнее время снижается число получателей субсидии на оплату тепловой энергии – с 2 тыс. в 2017 году до 800 в 2022-м.

По данным сотрудников ТЭЦ, причиной этого стало увеличение доходов горожан в связи с дополнительными мерами государственной поддержки. Частично решить проблему может расширение круга получателей субсидии путём пересмотра установленного предела в сторону уменьшения.

«Например, в Москве максимально допустимая доля совокупных расходов установлена в размере 10%, в Якутии – 15, в Омске – 18, а в близлежащем Кемерово данная ставка варьируется от 5 до 17%, тогда как в республике Тыва она составляет – 22%», – говорится в сообщении.

Все мобилизованные жители Тувы получили выплаты по 100 тыс. рублей, утверждают чиновники

Правительство Республики Тыва выплатило по 100 тыс. рублей – всего около 68 млн. рублей – всем 684 мобилизованным жителями региона. Об этом сообщается 12 ноября на странице правительства в соцсети «ВКонтакте».

«68 млн. рублей выплачено военнослужащим из Тувы в рамках единовременной денежной выплаты. На военную службу по мобилизации из Тувы призваны 684 гражданина. Мобилизованным, а также членам семей оказывают меры поддержки. <...> Единовременных социальных выплат по 5 тыс. рублей на каждого ребенка выплачено на сумму более 4 млн. рублей. 427 заявителей получили финансовые средства на 820 детей. По 100 тыс. рублей получили 684 мобилизованных гражданина», – говорится в сообщении.

Также семьям мобилизованных оказывается адресная поддержка – предоставляются продуктовые наборы, мука, картофель, мелкий рогатый скот, сено, каменный уголь и дрова. Дети мобилизованных зачисляются без очереди в детские сады, обеспечиваются горячим питанием. Предприниматели, общественные организации и граждане передали мобилизованным и их семьям гуманитарную помощь на сумму более 5 млн. рублей.

Спецоперацию и мобилизацию запретили критиковать

Провластным СМИ в России поручено меньше цитировать депутатов, критикующих ход войны и мобилизации, пишет «Верстка».

Администрация президента решила, что «не стоит слишком светить в публикациях» главу думского комитета по обороне Андрея Картаполова, депутатов-генералов Андрея Гурулева, Виктора Заварзина и Андрея Красова, а также главу комитета по делам женщин Нину Останину, говорят источники издания.

По их словам, некоторые депутаты успели сделать крайне неприятные для Кремля заявления и «прокомментировать то, чего они не знают и что их не касается». Картаполов, например, поспешно и никого не спросив анонсировал «кадровые решения» из-за жалоб мобилизованных, говорят источники.

Список «токсичных» парламентариев может быть расширен, уточняет «Верстка».

Минобороны предложило отдать 11% школьных уроков на военную подготовку

Министерство обороны поддержало идею о возрождении в школах и профтехучилищах начальной военной подготовки (НВП). Об этом первый замминистра Валерий Герасимов сообщил в ответе лидеру партии «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову, который выдвинул инициативу, пишут «Известия».

По мнению Герасимова, для занятий НВП нужно предусмотреть не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения. Учитывая, что в 10-11 классах школьники должны пройти не более 1122 учебных часов (с учетом пятидневной учебной недели) начальная военная подготовка займет 11% от общего учебного времени. За счет каких предметов школы будут корректировать программу – в письме Минобороны не говорится.

Ведомство рекомендует переподготовить действующих педагогов, а для замещения вакансий нанимать бывших офицеров-контрактников и приоритетно – участников боевых действий.

В пресс-службе Сергея Миронова заявили, что начальная военная подготовка поможет решить сразу несколько задач: подготовить армейский резерв и трудоустроить «десятки тысяч людей, которые искренне любят Россию и при этом владеют теорией и практикой ведения боевых действий». «Введение такого предмета в школах позволит провести планомерную подготовку граждан к возможному противостоянию с врагом», – заявил Миронов.

Детей в России можно будет отправлять на работу с 14 лет

В Госдуму РФ внесен законопроект о разрешении детям работать с 14 лет с письменного согласия родителей. Его объяснили ухудшением финансового состояния семей на фоне санкций.

«В условиях экономического санкционного давления недружественных Российской Федерации государств работа, а значит доход подростка – это еще и финансовая поддержка семьи, воспитание в нем чувства ответственности», – сказано в пояснительной записке.

Отметим, что трудоустраивать сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется с согласия органа опеки и попечительства, которое предоставляется работодателю в электронном виде через госуслуги.

Сенаторы хотят законом заставить детей уважать родителей

Сенаторы предложили дополнить Семейный кодекс РФ такими «основополагающими определениями», как «традиционные семейные ценности» и «фактический воспитатель». Об этом пишут «Ведомости», ознакомившиеся с рекомендациями комитета Совета Федерации по конституционного законодательству.

Так, в кодексе предлагается прописать, что к «традиционным семейным ценностям» относится «не только союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении, но и родительско-детские отношения, которые имеют большое влияние на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта».

Авторы документа подчеркивают, что родительско-детские отношения являются иерархическими и в них «авторитет родителей для целей воспитания детей имеет непреходящее значение».

Голикова предложила Минздраву запретить делать аборты подросткам старше 15 лет без разрешения родителей

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву РФ проработать вопрос «целесообразности» запрета на проведение абортов подросткам 15-18 лет без согласия родителей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Согласно действующему законодательству, несовершеннолетние старше 15 лет могут самостоятельно принимать решение о медицинском вмешательстве, в том числе давать согласие на аборт.