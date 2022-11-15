Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 14 ноября 2022 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
48 (+5)
|
50 (+8)
|
104 (+57)
|
35
|
82 (+22)
|
38 (-3)
|
«Алейка», 1 кг
|
37
|
45
|
54 (-3)
|
43 (+1)
|
60
|
36
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
80
|
80
|
92 (-10)
|
88
|
100
|
78
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
70 (+20)
|
60 (+5)
|
74 (+9)
|
75 (+10)
|
-
|
62 (+4)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
130
|
130 (+30)
|
160 (+23)
|
164 (+18)
|
155 (+10)
|
128 (+10)
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
600 (-67)
|
900 (+242)
|
874 (+126)
|
428 (-342)
|
750 (-250)
|
692 (+247)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
600 (-30)
|
- (579)
|
960 (+522)
|
1030 (+412)
|
550 (-200)
|
685
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
80
|
80 (-5)
|
100 (-6)
|
101
|
104 (+4)
|
-
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
89 (-2)
|
85
|
- (115)
|
76
|
«Семёнишна»
|
70 (-7)
|
79 (+5)
|
29
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
420
|
-
|
345 (-20)
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
242 (-126)
|
360 (-21)
|
-
|
345 (+30)
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
208 (+18)
|
185
|
365 (+105)
|
-
|
240
|
205 (+15)
|
11.
|
Хлеб
|
|
26 (-4)
|
35 (-2)
|
29
|
32
|
28 (-4)
|
28
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
25 (+2)
|
26 (+2)
|
35
|
37 (+4)
|
-
|
28 (+3)
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
20
|
17
|
40 (+5)
|
40
|
-
|
35
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
30
|
28 (-3)
|
45 (+5)
|
46
|
-
|
35
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
20 (+4)
|
95 (+78)
|
40
|
46
|
-
|
35
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
25 (+2)
|
26
|
40
|
39 (-3)
|
-
|
35
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
100
|
100
|
152
|
93 (-47)
|
115
|
139 (+69)
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
78 (-2)
|
78
|
112
|
94
|
115
|
85
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
23 (-27)
|
26 (-27)
|
27 (-10)
|
25
|
-
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
26 (-34)
|
60
|
35 (-46)
|
30 (-29)
|
-
|
53 (+19)
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
40
|
37 (-3)
|
62 (+1)
|
51
|
52
|
33
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 24 октября 2022 года.
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