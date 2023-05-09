Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 8 мая 2023 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
40 (-2)
|
- (35)
|
- (92)
|
-
|
95 (-5)
|
- (38)
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
47 (+2)
|
57
|
50 (-3)
|
60 (-5)
|
35
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
70
|
74 (-10)
|
84
|
82
|
90
|
77 (+2)
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
88
|
92 (+8)
|
86
|
84 (-3)
|
-
|
64 (-10)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
130
|
130 (+4)
|
201 (+49)
|
164 (+11)
|
230 (+105)
|
160 (+52)
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
694 (-28)
|
626 (-32)
|
858 (+1)
|
744 (+1)
|
920 (-60)
|
666 (+1)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
774 (+386)
|
667
|
935 (+389)
|
1100 (+728)
|
790 (-90)
|
760
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
- (89)
|
88 (+3)
|
121
|
108
|
120 (+8)
|
110
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
92 (+3)
|
85
|
95
|
89 (+13)
|
«Семёнишна»
|
80 (+7)
|
74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
420
|
-
|
450
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
350
|
-
|
345
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
200
|
185
|
265 (+5)
|
-
|
230 (-10)
|
198 (+15)
|
11.
|
Хлеб
|
|
33
|
38 (+3)
|
32 (-4)
|
41 (+8)
|
40 (+6)
|
38 (+5)
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
25 (-2)
|
26
|
40
|
39
|
-
|
48 (+10)
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
70 (+40)
|
63 (+32)
|
40
|
49 (+9)
|
-
|
68 (+30)
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
-
|
- (37)
|
45
|
65
|
-
|
45 (+7)
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
60 (+32)
|
31
|
45
|
52
|
-
|
45 (+9)
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
67 (-3)
|
84 (+10)
|
85
|
78
|
-
|
68 (+1)
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
60 (-10)
|
53 (-17)
|
152
|
70
|
145 (+40)
|
58
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
78
|
84 (+4)
|
144 (+32)
|
118 (+23)
|
145 (+30)
|
90
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
20
|
27
|
28
|
25
|
-
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
26 (-34)
|
-
|
35
|
28
|
-
|
22
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
37
|
47 (+7)
|
63 (+1)
|
45
|
65 (+15)
|
49
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 21 апреля 2023 года.
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