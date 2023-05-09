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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 18, 9 мая / Перекрёсток мнений
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№18, 9 мая 2023 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 03-05-2023 #3[ru]

Эффект бабочки – это когда запускаешь трамвай в Мариуполе, а с рельс сходит целый состав в Брянске...

Аноним, 03-05-2023 #5[ru]

Песков: в результате атаки дронов на Кремль ни один Путин не пострадал. «График работы Путина после атаки украинских беспилотников на Кремль продолжается в обычном режиме», – заявили в администрации президента.

Аноним, 03-05-2023 #7[ru]

Тюремщики признали, что слушать Путина – это пытка. Феерично! Алексей Навальный сообщил, что теперь его каждый день заставляют слушать речи Владимира Путина: «Догадайтесь, кто чемпион по прослушиванию речей Путина? Кто слушает их часами и засыпает под них? Я, конечно. После того как мы опубликовали историю о том, как во ФСИН крадут деньги на закупках овощей для зеков, администрация моей зоны обрушила на меня свои «египетские казни». Письма не дают писать, продукты уничтожают, «бомжа» подкинули – обо всем этом я писал. Но самое креативное их наказание в том, что каждый вечер мне теперь на большой громкости включают речи Путина.

ТЮРЕМЩИКИ СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПРИЗНАЛИ, ЧТО СЛУШАТЬ РЕЧИ ПУТИНА – НАКАЗАНИЕ.

Они составили список всяких гадостей, чтобы испортить жизнь, и там: не дать ему писать письма семье; сожрать его продукты; закинуть ему в камеру немытого зека; включать ему каждый вечер речи Путина. Чувствую справедливость в том, что тюремная администрация уравняла по силе воздействия речи Путина и вонь».

Аноним, 04-05-2023 #9[ru]

В этом году впервые за много лет будет действительно интересно смотреть парад на 9 мая.

Аноним, 05-05-2023 #10[ru]

Аноним №8, опыт взятия фанерного рейхстага имеется у Шойги. Если чё...

Свежий анекдот

Аноним, 03-05-2023 #1[ru]

В полицию обратился мужчина, утверждавший, что своими глазами видел голубя, выкрашенного в цвета флага Украины с миной-лепестком в когтях, которую он сбросил на землю. К месту был выслан наряд полиции и осмотрел территорию... Хорошо у мужика первомай прошел! Видно, смешал «Путинку» с Путиным в телевизоре.

Аноним, 03-05-2023 #2[ru]

Профессор из Бурятии предложил создать банк спермы участников СВО в Украине. Учёный считает, что это решение станет «компенсирующим фактором демографических потерь». В жизненный путь россиянина: родился, потерпел и умер, добавился новый пункт, теперь список выглядит так: родился, потерпел, подрочил и умер.

Аноним, 04-05-2023 #6[ru]

«Передайте нашим – мы еба**м!». В кепке с такой надписью пришел к третьеклассникам тюменской школы солдат, вернувшийся с [СВО]. На рукаве у него шеврон с изображением Сталина и надписью: «При мне такой х... не было». На фото также виден пакет из пивной, но кому он принадлежит – неясно. «Ребята на конкретном примере увидели, что настоящие герои живут рядом», – говорится на сайте школы. https://t.me/chtddd/63275 №2, я же правильно понимаю, что это их сперму предлагают заморозить, чтобы вырастить настоящих патриотов?

Далёкая от святости семья подарила Туве буддийский монастырь

Аноним, 03-05-2023 #1[ru]

Некий Байбек осваивал деньги с храма на строительстве элитного дома напротив набережной. Поговаривают, что стоимость там от 300 тысяч за м2. Вот умельцы-то, вот ловкачи!

Аноним, 03-05-2023 #3[ru]

«Министр обороны России Сергей Шойгу верит в Бога. В его семье практикуют православие. Но уважают традиции буддизма, который стал философией и «культурным кодом» его малой родины – Тувы и его рода» – рассказала РИА Новости дочь главы Минобороны Ксения Шойгу. Стрелков-Гиркин: «Врет, как дышит», думаете? А вот и нет... Шойгу действительно «практикует православие». По «парадным дням» участвует в обрядах. По «непарадным» – практикует шаманизм. А вот верят ли Фанерный Маршал и члены его семьи хоть во что-то, кроме Св. Бабла – только Господь Бог знает...

Аноним, 03-05-2023 #7[ru]

Кого удивило «неприкрытое лизоблюдство» холуя Мангала? Там все такие. А уж как они с простыми подчинёнными им людьми разговаривают без телекамер! О-о... Столько презрения и высокомерия, сколько лизоблюдства по отношению к вышесрущим... Цвет шкуры меняют почище осьминогов... бр-бр... какая мерзость...

Аноним, 03-05-2023 #11[ru]

Чпоки чмоки позорит Главу и республику, в такое сложное время для страны занимается аморалкой, позорник, фу

Аноним, 04-05-2023 #17[ru]

Боже ты мой, мозгов-то у этого чпекерта не больше, чем у канарейки. В 60 лет такое чудить...

Аноним, 05-05-2023 #23[ru]

Чмокерт провалил все программы по строительству. Вместо работы он только прелюбодеяниями разными занимается. Развёл коррупцию в Минстрое, развёл вокруг себя любимчиков, распределяя между ними землю и подряды. Соответственно, не за красивые глазки! Главный коррупционер Тывы и главный позор Тывы. Лучше бы выставлял достижения в экономике вместо своих гениталиев...

Аноним, 05-05-2023 #30[ru]

Чпокерт, как крыса, сидит весь день в своем кабинете и не показывается людям! Интересно, будет ли его отставка, ведь его на Желтый ютуб выложили (Порнхаб который Pornhub) Политическая карьера его завершена, но порнографическая продолжится?! И лизать тувинкам на камеру такое себе буэ...

Аноним, 05-05-2023 #38[ru]

Стыд и позор: 60 лет, а ума нет.

Аноним, 05-05-2023 #42[ru]

В Минземе постоянно обзывают жену своего шефа известной всем шлюхой, а его самого – рогоносцем.

Аноним, 07-05-2023 #59[ru]

А Глава в курсе о безобразиях, которые творит чпокерт?

Коротко

Аноним, 03-05-2023 #1[ru]

В Петербурге человека с плакатом «Мир, труд, май» задержали, доставили в полицию и оформили на него протокол о дискредитации армии. Это не антиутопия. Это реальность.

Аноним, 03-05-2023 #2[ru]

Треть россиян (34,3%) готовы взять кредиты или займы, чтобы провести майские праздники... При этом большинство россиян планируют отмечать праздники без особого размаха. Гуляй, рванина!

Аноним, 04-05-2023 #3[ru]

Большинство россиян (66%) выразили уверенность в том, что Советский Союз мог бы одержать победу над фашистской Германией без помощи союзников – ВЦИОМ. Дебилизация населения через телевизор даёт свои плоды.

Обзор прессы

Аноним, 04-05-2023 #2[ru]

В Туве нужно прекратить новое строительство полностью в связи с тем, что нет никакой возможности обслуживать вновь построенные дома. Номинальные управляющие компании не занимаются своими обязанностями, а просто берут деньги с жителей за не оказание услуги. Нужно признать, что в Туве исчерпаны все грамотные людские ресурсы. И по этому все, что вновь создается, молниеносно угробляется.

Аноним, 08-05-2023 #3[ru]

26 июня 2020 года зам генпрокурора РФ Демешин после приема граждан уединился с прокурором Дябкиным в тайге на одной из заимок для активного отдыха. Кто-то сумел заснять видео скуратовского толка с того отдыха. А теперь Богусов за деньги распространяет это видео среди блогеров Тувы. https://t.me/vrednayatuvinka/21685

Сергей Конвиз: Турция – серьёзный фактор будущего России

Аноним, 03-05-2023 #3[ru]

«Ситуация дикая». Путин с начала войны 17 раз поменял командующих в Украине. Трижды – командующего всей группировкой, 4 раза – главу ЗВО, 3 раза – главу ВВО, 3 раза – главу ВДВ, по 2 раза – глав ЦВО и ЮВО, подсчитали в ISW.

Аноним, 03-05-2023 #4[ru]

№3, почему это – ситуация «дикая»? Это план такой, плановые замены. «Всё идет по плану». Просто вы ничего не понимаете.

Аноним, 03-05-2023 #5[ru]

Львова-Белова: «я мать, ну какой я военный преступник?». Для информации. Была такая женщина – Ильзе Кох. Эсэсовка, жена коменданта Бухенвальда. Была осуждена на пожизненное заключение. Повесилась в камере. Так вот: Ильзе Кох была матерью троих детей. Но ей это не мешало...

Аноним, 03-05-2023 #6[ru]

Российским пропагандистам поручили готовить россиян к перспективе поражения от Украины... Пропагандистские СМИ не должны будут обнадёживать россиян, рассказывая о якобы слабости ВСУ. Также пропагандоны не должны будут «занижать ожидания», а требуется делать акцент на то, что это всё страны НАТО помогают Украине вооружением. В АП рассчитывают, что при таком подходе населению будет легче принять возможное поражение.

Аноним, 03-05-2023 #8[ru]

1 мая. Пригожин сообщил о продвижении российских сил в Артемовске на 120 м. 2 мая. Пригожин уведомил о продвижении российских сил в Артемовске на 160 м. Каждый день Пригожин захватывает ровно ту площадь, которую можно покрыть трупами его солдат... О Бахмуте теперь ежедневно отчитываются метрами. А лучше бы перейти с метров на пяди. Гораздо более духоподъёмно.

Аноним, 03-05-2023 #9[ru]

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что США мечтают захватить Россию, чтобы найти в Сибири безопасное место на случай извержения Йеллоустонского супервулкана. Боже, откуда берутся такие [великие умы]?

Аноним, 03-05-2023 #10[ru]

В Кремле заявили, что украинские беспилотники ночью пытались атаковать Кремль. Путин во время атаки не пострадал, уточнили в пресс-службе Кремля. Власти расценивают действия «киевского режима» как террористическую акцию и покушение на Путина. А «спецоперация» точно всё ещё «идёт по плану»?

Аноним, 03-05-2023 #12[ru]

Интересно, Кремль называет это террористическим актом и угрожает принять «ответные меры». А то, что они больше года уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины, лупят по жилым домам, продолжают это делать каждый день и называют это «ударами возмездия» – это ничего, это так?

Аноним, 03-05-2023 #14[ru]

«С 3 мая мэр Москвы Сергей Собянин запретил полеты беспилотников над столицей». Ну, всё. Наконец-то Москва теперь в безопасности!..

Аноним, 03-05-2023 #16[ru]

Этот удар по Кремлю навёл много шороху в информационном пространстве. Но как таковой результативности нет. Самое главное – теперь там знают, что это возможно. Как говорится: 24.02.2022 – Киев за три дня. 03.05.2023 – Путин не пострадал.

Аноним, 03-05-2023 #17[ru]

В первую очередь происшедшее продемонстрировало слабость российских ПВО. Уже, если вражеские беспилотники до Кремля долетают, то, значит, любой другой объект на территории европейской части России вообще беззащитен.

Аноним, 03-05-2023 #18[ru]

Госуслуги разослали по всей стране напоминание о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Интересно, почему Госуслуги никогда не присылали уведомлений с напоминанием о годовщинах трагедии, произошедших в самой России? Разве не часть русского мира погибла во время Норд-Оста? Или не русские моряки погибли на курской подлодке? Может, дети Беслана недостаточно русские?

Аноним, 03-05-2023 #20[ru]

Главарь ЧВК «Вагнер» Пригожин считает, что украинское контрнаступление уже началось. По его словам, на различных участках фронта наблюдается резкая активизация украинских войск и авиации.

Аноним, 03-05-2023 #23[ru]

Забавно, что сначала эти олухи говорят, что проигрывают наркоманам, а теперь – что не могут защитить Кремль. Продолжали бы лучше воровать, никто же не мешал. Врать у вас явно выходит плохо...

Аноним, 04-05-2023 #26[ru]

Беспилотники, летевшие на Кремль, заметили ещё в Подмосковье, но не отреагировали на них из-за майских праздников. Напрашиваются два вывода: 1) Вот что происходит, когда за небом следят не профессиональные военные, а «гражданские добровольцы. 2) Это добавляет аргументов версии, что эпизод пытались замять. Военные и чиновники банально просрали удар и пытались скрыть «инцидент» от высшего руководства и Путина, которые могли и не знать о нём. Иначе понятно, что с ними сделали бы. И вот в течение 12 часов удар, возможно, удавалось скрывать, а потом сарафанное радио и соцсети всё-таки сделали своё дело.

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