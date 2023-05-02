    Коротко

В Туве по инициативе Шойгу открыли крупнейший в России буддийский монастырь

Он называется «Тубтен Шедруб Линг» или «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Главный буддийский монастырь республики построили по инициативе родившегося в Туве министра обороны РФ Сергея Шойгу на месте, благословенном Далай-ламой XIV во время его единственного визита в Туву 21 сентября 1992 года.

Далай-лама XIV, до СВО периодически хваливший Путина и Россию, в самом начале СВО осудил российскую агрессию и выступил за мир. Почетного представителя Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче российский Минюст внес в реестр «иностранных агентов» за антивоенные высказывания, и он уехал из России.

Минобороны заставило участника СВО из Тувы вернуть 1,3 млн. рублей

Второй восточный окружной военный суд обязал участника СВО из Тувы Батыя Кужугета вернуть Минобороны 1,3 млн. рублей, выплаченные по ошибке. Представители воинской части в Кызыле сумели доказать, что деньги предназначались другому военному в качестве компенсации за ранение, полученное на СВО в Украине, сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, рядовой Батый Кужугет подал командованию рапорт о выплате 3 млн. рублей за ранение в Украине. Летом 2022 года по ошибке деньги перевели другому военнослужащему по имени Батый Кужугет, который также состоит в звании рядового. Кужугет вернул около 1,7 млн. бухгалтерии, а 1,3 млн. возвращать отказался, полагая, что получил деньги как участник боевых действий в Украине.

Абаканский гарнизонный военный суд встал на сторону Кужугета. Судья пришел к выводу, что солдат не обязан возвращать деньги, поскольку перевод прошел по вине сотрудника воинской части. Командир части и представители финансового управления Минобороны по Красноярскому краю, Туве и Хакасии обжаловали решение. Суд высшей инстанции пришел к выводу, что Кужугет знал о неправомерности поступившей ему выплаты. Судья обязал рядового вернуть Минобороны еще 1,3 млн.

Налоговой поручили массово проверить бизнес, чтобы закрыть «дыру» в бюджете

Российские власти готовят «охоту» на бизнес, уклоняющийся от уплаты налогов, чтобы закрыть «дыры» в бюджетах регионов, по которым ударили санкции и падение доходов от экспорта сырья.

Правительство поручило Федеральной налоговой службе провести мониторинг и проверки компаний на предмет «теневой занятости» – когда зарплаты сотрудникам платятся наличными в конвертах, без уплаты НДФЛ и соцвзносов.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с итогами «стратегической сессии» кабмина, мониторинг планируется с использованием больших данных, а для отдельных отраслей власти могут установить целевые показатели (KPI) по снижению уровня теневой занятости.

Официально меры объясняются стремлением к «обелению» экономики и повышению благосостояния граждан, но в реальности цель правительства – повысить доходы региональных бюджетов, которые примерно на треть наполняются за счет НДФЛ, указывает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

В последние месяцы 2022 года более трети субъектов РФ (33 из 85) зафиксировали падение поступлений в казну, а пять регионов пережили полноценный крах доходов.

Так, Тюменская область в четвертом квартале недосчиталась каждого второго рубля налогов: сборы рухнули на 48,9%. Доходы Красноярского края упали на 39%, Мурманской области – на 33%, Хакассии – на 32%, Кемеровской области – на 30%.

Регионы недосчитались налога на прибыль компаний, попавших под санкции. И в 2023 году бюджеты подавляющего большинства из них окажутся несбалансированными, предупреждает заведующий лабораторией бюджетной политики Института Гайдара Александр Дерюгин.

Глава Тувы Владислав Ховалыг заработал за год свыше 16 млн. рублей

Декларацию о доходах за 2022 год опубликовал глава Тувы Владислав Ховалыг. За отчетный период его доход составил более 16 млн. руб., что на 6,03 млн. руб. больше, чем годом ранее.

Чиновнику принадлежат два земельных участка (2,6 тыс. и 48 кв.м.), жилой дом (349 кв.м.), квартира (62,7 кв.м.) и гараж (48 кв.м.), в его собственности две иномарки – Audi Q3 и Toyota RAV 4.

Свыше 1,8 млн. руб. в 2022 году заработала супруга главы региона. Она владеет квартирой (35 кв.м.) и нежилым помещением (38,8 кв.м.).

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал указ, разрешающий чиновникам не публиковать декларации. Этим же документом некоторым категориям военных разрешили не подавать сведения о своих доходах на время проведения военной операции на Украине. 1 марта текущего года вступили в силу поправки к законодательству, разрешающие депутатам Госдумы и сенаторам не публиковать свои декларации о доходах и имуществе. Многие парламентарии этим правом не воспользовались.

С начала СВО из России полностью ушли лишь 20% западных компаний

После начала СВО в Украине многие западные компании заявили о приостановке своего бизнеса в России, однако полностью из страны ушли только 20% компаний, посчитали «Важные истории».

Как выяснили журналисты, с февраля 2022 года по апрель 2023 в российском реестре юридических лиц число компаний, собственниками которых были лица из «недружественных» стран (в первую очередь США, ЕС, Великобритании), стало меньше примерно на 2,5 тысячи.

Среди компаний, которые решили покинуть российских рынок, несмотря на крупные вложения, издание выделяет автоконцерны – Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Mazda. Также журналисты приводят в своем списке сеть автозаправок Shell, табачный холдинг Tobacco Group, сеть быстрого питания McDonaldʼs и многих других.

Небольшое число ушедших компаний, отмечают «Важные истории», связано в том числе и с трудностями, с которыми они сталкиваются при попытке покинуть российский рынок, включая подготовку бизнеса к продаже, а также поиск покупателя.

Кроме того, западным компаниям мешает уходить российское правительство. К примеру, собеседник Financial Times рассказывал, что в очереди на комиссию по контролю за иностранными инвестициями, без разрешения которой российский рынок не покинуть, стоят около двух тысяч компаний. При этом сама комиссия заседает только три раза в месяц и рассматривает не больше семи заявок за одно заседание.

Также есть и компании, которые лишь «имитировал» свой уход, сменив владельца. Это преимущественно небольшие компании, новыми собственникам которых стали юрлица из Турции, Казахстана, Китая и ОАЭ. К примеру, с начала СВО 14 юрлиц из ОАЭ приобрели 21 российскую компанию.

Мировые расходы на военные нужды в 2022 году стали рекордными, достигнув 2,24 трлн. Долларов

Россия заняла третье место в мире, после США и Китая, по тратам на военные нужды. Они выросли на 9,2% и составили 86,4 млрд. долларов. Причём цифра оказалась на 34% выше, чем было предусмотрено российским бюджетом.

Самый резкий рост расходов ожидаемо оказался у Украины – траты на военные нужды достигли 44 млрд. долларов, увеличившись за год на 640%.

В Европе наиболее стремительный рост военных расходов зафиксирован в Финляндии (+36%), Литве (+27%), Швеции (+12%) и Польше (+11%).

Большая часть мирового населения не одобряет российское руководство

Это следует из результатов опроса, проведенного американской статистической компании Gallup среди жителей 137 стран.

Согласно нему, уровень неодобрения российских властей вырос в мире на 19% за 2022 год – с 38% до 57%. Это рекордный показатель за все время составления таких рейтингов, то есть с 2007 года.

Наиболее высокие показатели недовольства продемонстрировали жители западных стран. Так, 93% американцев и 91% канадцев негативно высказались о руководстве России. Уровень недовольства также превысил барьер в 90% в десяти европейских государствах – в том числе Польше (95%) и Украине (96%).

Сильнее всего уровень неодобрения вырос в Литве – за год он поднялся с 44% до 91%. Кроме того, большой скачок недовольства показали результаты опросов в Тайване (с 26% до 72%) и Румынии (с 37% до 79%).

«Вопреки некоторым мнениям, США и их союзники – не единственные, кого волнует вторжение России в Украину в 2022 году. Опросы Gallup в 137 странах показывают, что имидж России пострадал во всем мире с тех пор, как она начала [СВО] на Украине», – говорится в пресс-релизе организации.