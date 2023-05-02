    Свежий анекдот

– Получается, что после реинкарнации у меня будет всё новое?– Да.– И печень?– И печень.– Мне нравится ваш буддизм!– Только это может быть печень трески.

* * *

В Госдуме призвали обязать россиян защищать границы от диверсий Украины.У страны нет возможностей, как в Советском Союзе, поэтому обороняться нужно «народными дружинами», заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.– На ПВО сдали?– Сдали.– А теперь ступайте границы охранять!