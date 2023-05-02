Свежий анекдот
– Получается, что после реинкарнации у меня будет всё новое?
– Да.
– И печень?
– И печень.
– Мне нравится ваш буддизм!
– Только это может быть печень трески.
У страны нет возможностей, как в Советском Союзе, поэтому обороняться нужно «народными дружинами», заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.
– На ПВО сдали?
– Сдали.
– А теперь ступайте границы охранять!
– Да.
– И печень?
– И печень.
– Мне нравится ваш буддизм!
– Только это может быть печень трески.
* * *В Госдуме призвали обязать россиян защищать границы от диверсий Украины.
У страны нет возможностей, как в Советском Союзе, поэтому обороняться нужно «народными дружинами», заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.
– На ПВО сдали?
– Сдали.
– А теперь ступайте границы охранять!
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