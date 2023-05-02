Далёкая от святости семья подарила Туве буддийский монастырь

В пятницу, 28 апреля 2023 года, в Кызыле был открыт крупнейший буддийский монастырь в России «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведён по инициативе нашего земляка, министра обороны России Сергея Шойгу. Это крупнейший по площади буддийский монастырь в России и первый в Туве с 1930-х годов XX века, когда советская власть закрыла последнюю обитель.

Этот долгострой профинансировал министр Шойгу. Из каких средств – никто не ведает. Скорее всего, деньги были собраны с олигархов, желающих получить амнистию за свои прегрешения перед народом России и индульгенцию на будущее. Во что обошлось строительство, не сообщается. Но злые языки поговаривают, что на начальном этапе строительства финансовые средства, направляемые семьёй Шойгу, частично использовались Кара-оолом для строительства элитного здания по ул. Кр. Партизан в Кызыле. Узнав об этом, Шойгу был вынужден поменять нечистоплотного распорядителя средств на Лопсана и заменить подрядчика, привлекая «Бамстройпуть».

И вот строительство завершено. На церемонии открытия самого министра Шойгу не было. Оно и понятно. Сам Шойгу по отцу тувинец, по матери – еврей. По вероисповеданию – христианин. По своей биографии – коммунист, секретарь Обкома, инспектор ЦК КПСС, атеист и безбожник. По натуре – авантюрист. Так что видеть его на открытии буддийского Храма было бы неким недоразумением.

Вместо него прибыла из Москвы и выступила его дочь Ксения, которая, скорее всего, намерена отщипнуть от Тувы полномочия и представлять нас в федеральных органах власти. Она поблагодарила всех, кто принял участие в возведении монастыря, и в особенности, конечно же, своего отца Сергея Шойгу. По её словам, «без его желания, трудов, фантазии и большого вовлечения в каждую деталь» монастыря бы не было. Ну, и, видимо, без его умения «доить» бизнес.

Ксения не смогла удержаться и немного рассказала собравшимся на открытии про своего отца. «Мой отец – крещёный. Папа верит в Бога. Вера помогает людям, учит их. Мы, конечно, уважаем историю и культуру нашей республики, но если говорить о веровании, то у нас в семье практикуется православие», – сказала Ксения Шойгу. А вот буддизм для её семьи – это всего лишь история, философия нашей республики. И некий способ закрепления памяти людей об этой семье.

Помимо этого, она также добавила, что с учётом подаренной реликвии Будды Шакьямуни Его Святейшеством Далай-ламой, этот монастырь является поистине уникальным местом, который имеет свою цель – охранять не только территорию республики, но и всю Россию от возможных бед и невзгод.

«Монастырь Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни должен стать местом не только религиозного притяжения. Здесь хуураки будут постигать философию и медицину, перенимать драгоценные знания у лам мирового уровня. Храм, возведённый для Тувы, должен стать совершенно новым витком в развитии буддизма. Он способен поддерживать самые разные его сферы: религию, философию, науку. Это бесценный подарок Культурного Фонда имени Кужугета Шойгу», – отметил глава Тувы Владислав Ховалыг.

Многих удивил неприкрытым лизоблюдством депутат парламента Тувы Монгал, который в соцсетях обратился со словами благодарности к экс-главе Тувы Ш. Кара-оолу и министру Шойгу: «Всё это обозреть и видеть для нас – величайшее счастье. Наш знаменитый земляк Сергей Кужугетович, с непосредственным Вашим участием, оставляете величайшее наследие своей малой родине... Этот Ваш и Сергея Кужугетовича дар тувинскому народу». И закончил словами: «низкий поклон, Сергей Кужугетович, и Вам, Шолбан Валерьевич!»

Должен отметить, что и Монгал, и Кара-оол, и Шойгу в республике хорошо известны. И говорить об их щедрости, набожности и святости не хочется. Каждый из них преследовал свои собственные цели. Однако нужно отметить, что Храм получился действительно красивым. Правда, надеяться, что он сам без кропотливого труда народа принесёт нам счастье, не приходится. Как говорится, на Бога надейся, а сам – не плошай!

Кондрат Пчёлкин