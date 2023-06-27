Сергей Конвиз: Марш справедливости Пригожина – это атака не столько на Шойгу...

Два номера назад я обещал поподробнее рассказать о личностях нашего замечательного земляка министра обороны РФ Сергее Шойгу и владельце ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине, их роли и яростном противостоянии в ходе СВО. Но текущие дела не позволили мне этого сделать. Хотя было очевидно, что конфликт паркетного генерала и реального фронтовика сыграет существенную роль не только в ходе спецоперации, но и в целом может повлиять на политическую ситуацию в стране.

ШОЙГУ КАК ИДЕАЛЬНЫЙ «КОЗЁЛ ОТПУЩЕНИЯ»

Уже тогда было очевидно, что на фоне низкоэффективных действий Минобороны фигура достаточно продуктивного и более грамотного в организации пиара Пригожина должна была очень раздражать нашего министра. А его нападки на руководство Минобороны и лично на Шойгу и его семейство, которое ведёт гламурный образ жизни во времена суровой бойни на Украине, бросая вызов тем, кто проливает свою кровь на линии боевого соприкосновения и рискует своей жизнью, только обостряли ситуацию вокруг имени Шойгу. Особенно с учётом того, что наш замечательный земляк в период боевых действий оказался весьма малоэффективным «голым королём» и в ходе СВО откровенно подвёл Путина.

Трения между набирающим популярность Пригожиным и превращающимся в чучело для публичной порки Шойгу откровенно подрывали позиция министра обороны в Кремле. Потому разговоры о его неминуемой отставке с вероятной отправкой в Сибирь, где он на выборах обещал построить новые четыре города-миллионника, принимали всё более массовый характер. Отсутствие победы наших сил как таковой и ощущение перспективы, что противостояние с Украиной – это всерьёз и надолго, заставляли искать «виновного». На эту роль более всего подходит Шойгу, в чьём ведомстве, по некоторым сведениям, царят воровство и неразбериха. А отчёты генерала армии Шойгу и его спикера генерал-лейтенанта Конашенкова об огромных потерях ВС Украины в живой силе и техники на фоне подготовки контрнаступления ВС Украины в итоге стали вызывать раздражение у всех.

В этом плане Кремль сам очень крепко подставил Шойгу выпячиванием успехов нашей армии в организации эффективной обороны, поскольку ни для кого не секрет, что одной обороной выиграть сражение невозможно. Для успокоения патриотической общественности РФ нужно крупномасштабное наступление российских войск. Хотя о нём до сих пор нет и речи, если не считать локальные бои ЧВК «Вагнера» за Бахмут, который стратегической роли не мог играть и не играл.

А скандалы вокруг снабжения боеприпасами частей Пригожина, штурмующих город, наглядно показали, какая ситуация сложилась в обеспечении воюющих на передовой. Всё это позволило Пригожину обвинить Шойгу и Герасимова в сознательном уничтожении его ЧВК. При этом Путин не занимал в этом конфликте ничью сторону и тем самым невольно позволял скандалу принимать всё более осязаемый характер. И он очень скоро перестал быть частным. Этим невольно способствовал тому, что авторитет Пригожина, невзирая на игнорирование его со стороны правительственных СМИ, неуклонного рос. А вот имидж Шойгу становился всё более иллюзорным. Так что в активе у него остались только рыбалки с президентом в сибирской глуши, где он мог решать свои проблемы с глазу на глаз.

УДАР В СПИНУ ОТ САМЫХ ПАТРИОТИСТЫХ ПАТРИОТОВ

Всё это создавало напряжение в стране. Было неочевидным, как оно разрядится. И вот 23 июня 2023 года неожиданно для многих «рвануло».

Если кратко сообщить о том, что передают российские информагентства, то ситуация в целом такова. Шойгу издал приказ, в соответствии с которым все частные военные компании должны были влиться в состав Минобороны. Пригожин заявил, что в подчинение к Шойгу и Герасимову не пойдёт. Президент в этом споре принял сторону Шойгу. Пригожин не согласился и с Путиным. Тогда, по версии Пригожина, Минобороны нанесло ракетный удар по позициям ЧВК. Позже Шойгу отрицал этот факт.

Основатель ЧВК воспринял ракетную атаку как попытку уничтожения ЧВК «Вагнер». 23 июня Е. Пригожин обвинил Минобороны России в ракетном ударе по «тыловым лагерям» наёмников. Вечером после этого «совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение идти на Ростов, где в это время находился Шойгу, чтобы, как он выразился, «остановить зло, которое несёт военное руководство страны».

В условиях отсутствия официальной информации, эксперты предположили, что если действия Пригожина санкционирует сам Путин, то это признак того, что борьба за власть внутри России усиливается и ожесточается. Если же Пригожин действует без его одобрения, это признак гниения власти и неминуемого распада страны.

На следующее утро наёмники захватили Ростов-на-Дону: центр города заняли вооружённые люди, на улицах появились танки. Сам Пригожин провёл переговоры с представителями Министерства обороны РФ, потребовал выдать ему Сергея Шойгу и заявил, что в противном случае собирается идти на Москву.

На комментарий Пригожина о том, что он хочет «получить начальника Генштаба [Валерия Герасимова] и [министра обороны Сергея] Шойгу», Генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев с улыбкой ответил: «Забирайте». Однако к тому времени Шойгу в Ростове не было – ещё утром он спешно ретировался из Ростова в безопасное место. Пригожин квалифицировал его поведение как «трусость». И сделал заявление о том, что СВО было начато в интересах Шойгу, которому хотелось получить звание маршала и вторую звезду героя РФ, а также олигархов, которые хотели обогатиться за счёт Украины.

А сам мятежник тем временем опубликовал обращение к армии с призывом не вмешиваться в ситуацию и с угрозой уничтожать блокпосты и военную технику тех, кто попытается остановить наёмников.

Примерно через час после этих обращений пресс-секретарь президента сообщил, что Путин «в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг Пригожина», и что «принимаются все необходимые меры». Национальный антитеррористический комитет (НАК) и Генпрокуратура сообщили, что после заявлений Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу в отношении Е.Пригожина.

В полночь пресс-служба Кремля опубликовала обращение Путина, в котором тот, как ни в чём не бывало, поздравил россиян с Днём молодёжи. И только днём 24 июня он, признав огромный вклад ЧВК «Вагнер» в действиях в зоне СВО, в своём выступлении заявил: «Любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности. Наши действия будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, готовил вооружённый мятеж, понесут неминуемое наказание». Он сравнил действия Пригожина с действиями большевиков во время Первой мировой войны, которые «украли у страны победу».

Подразделения ФСБ, ФСО, Росгвардии и армии были подняты по тревоге. Во многих городах был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). На трассах южных регионов установили блокпосты, а в Москву вошла военная техника, которую заметили у зданий Госдумы, Совета Федерации и администрации президента. БТРы были замечены и на улицах Ростова. В город вылетели десятки бортов с отрядами спецназа.

Портал 161.RU беспрерывно публиковал кадры из центра Ростова-на-Дону утром 24 июня. На видео – люди в камуфляже и танки, возле штаба Южного Военного Округа. Неизвестные военные занимают позиции на тротуарах. Как сообщает портал, ссылаясь на кадры своих читателей, оцеплены штаб ЮВО, главк МВД, УФСБ и городская администрация. На подавление мятежа был направлен полк «Ахмат».

«Пригожин объявил, что его бойцы за ночь сбили два вертолёта МО РФ. По словам бизнесмена, первый вертолёт якобы «открыл огонь по гражданской колонне», а второй атаковал штурмовой отряд ЧВК Вагнера». Всего же по итогам мятежного дня, по сообщениям российских военкоров, были сбиты шесть вертолётов и один самолёт, в результате чего погибло более 10 человек из экипажей вооружённых сил России, в Воронеже неизвестно кем была разбомблена нефтебаза.

В телеграм-каналах крутили видео движения армии Пригожина по трассе, восторженные встречи населения Ростова прибывающих частей ЧВК. И то, как прибывшие на окраину бойцы спецназа «Ахмат» не высовываются из бронемашин.

В тот же день бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Воронеж и заняли позиции. Движение по трассе М-4 «Дон» было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской областей, в результате «ожидаемо» образовался затор.

САМЫЙ СТРАННЫЙ МЯТЕЖ: КТО ПОБЕДИЛ?

К вечеру 24 июня стало известно, что вагнеровцы, не дойдя до Москвы 180 км, остановились. По заявлению пропагандиста Киселёва, у мятежников кончился бензин. Пришлось Пригожину начать переговоры. Официальной информации было очень мало. Единственное – Песков сообщил, что «Путин и Лукашенко общались... и в ходе этого разговора была зафиксирована договорённость в отношении ЧВК «Вагнер» и её основателя Пригожина».

«В развитие договорённостей, президент Беларуси, по согласованию с президентом России провёл переговоры с руководителем ЧВК Пригожиным», – сообщили в пресс-службе Лукашенко. Переговоры длились в течение всего дня, в результате чего стороны пришли к решению о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Однако Пригожин стоял на своём, требуя отставки Шойгу. Затем последовало заявление Пескова о том, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и он направится в Белоруссию. Бойцы его ЧВК преследоваться не будут.

На 26 июня запланирована встреча Путина с руководством Минобороны. Видимо, будет решаться вопрос будущего Шойгу и Герасимова, на отставках которых настаивал Пригожин. Скорее всего, очень скоро мы узнаем о принятии всех решений в рамках договорённостей между Пригожиным и АП. Впрочем, возможно изменения произойдут и не сразу. На данный момент, похоже, принято решение вычеркнуть этот день из памяти россиян: Минобороны показывает видеокадры с Шойгу, как ни в чём не бывало продолжающим руководить спецоперацией, а в городах России обратно вешают баннеры с рекламой ЧВК «Вагнер», офисы наёмников возобновляют работу.

Следует отметить, что появились сообщения о том, что Пригожин созванивался с президентом. Судя по всему, в обсуждении ситуации участвовали Вайно и Патрушев, которые привлекли Лукашенко и Дюмина. Хотя последний отрицает своё участие в переговорах с Пригожиным. Он утверждает, что основным переговорщиком со стороны ЧВК «Вагнер» у Дюмина был Уткин, фактический главнокомандующий ЧВК. Позиция Дюмина понятна – именно его кандидатуру рассматривают в качестве сменщика Шойгу. Также в переговорах участвовал Кириенко.

Все понимают, что Е.Пригожин – человек системы. Как однажды обмолвился Путин – штатный сотрудник ФСО. А там «бывших» не бывает. Он отлично знает правила игры и устраивать самоубийственную самодеятельность вряд ли захотел бы. Его утреннее интервью по некоторым сведениям, согласовано с секретарём Совбеза РФ Патрушевым. Его цель – переложить ответственность за поражения и за саму «спецоперацию» на Шойгу, Герасимова и генералов. Основатель ЧВК «Вагнера» Пригожин, похоже, начал вооружённый мятеж в попытке сменить руководство в министерстве обороны РФ. Это объясняет выход интервью и вообще бодрую антиармейскую риторику Пригожина в последние полгода, за которую ему не выписали ни одного штрафа по статьям за дискредитацию армии и распространение фейков.

А вся эта вакханалия призвана убедить население (лояльное в первую очередь) в том, что необходимо срочно взять ситуацию внутри РФ под полный контроль и обуздать обнаглевших наёмников, среди которых (следите за новостями, об этом наверняка будут говорить в ближайшие дни) много бывших заключённых. Для этого будет принято очередное «трудное, но необходимое решение», и ВС РФ отступят из Херсонской и Запорожской областей, а возможно, и не только оттуда. И в глазах россиян виноваты в этом будут не Путин с Патрушевым, не Шойгу с Герасимовым, а авантюрист Пригожин. При этом «серьёзные люди» не хотят видеть Шойгу не только во главе государства, но и министерства обороны.

ПОСЛЕ ТАКОЙ ВСТРЯСКИ ПЕРЕМЕНЫ НЕИЗБЕЖНЫ

Конечно, в такой запутанной истории разобраться не так просто. Все понимают, что Пригожин – «пассажир» не простой. Другому бы не дали создать свою армию из зэков, вооружить до зубов и самостоятельно решать, кто будет командовать Минобороны России. Думается, что главная мишень его «спецоперации» в Ростове – смещение Шойгу с должности министра обороны и назначение на эту должность губернатора Тулы Дюмина. Но события стали разворачиваться не по плану. Вдруг оказалось, что Пригожин со своей армией наёмников вызывает большее уважение, чем всё руководство Минобороны, вместе взятое. А так хорошо организованные действия его ЧВК дали понять, что просто избавиться от Пригожина невозможно. И тут же появились «доброхоты» из окружения Путина, которые предложили воспользоваться ситуацией и убрать с силовой шахматной доски как основателя ЧВК Пригожина, так и министра обороны Шойгу, у которого недоброжелателей набралось огромное количество. В первую очередь – это Сечин и Ковальчук, которых пронырливый услужливый министр обороны в значительной степени оттёр от президента.

А теперь давайте пофантазируем, что произойдёт дальше. В первую очередь нас интересует судьба президента Путина и нашего земляка Шойгу.

Как известно, в марте следующего года выборы президента Путина. В разрезе этого мятеж Пригожина невольно «подмочил» его репутацию. Ведь конфликт Пригожина и Шойгу можно было разрешить ещё полгода назад, когда Пригожин жаловался на снарядный голод. Но Путин счёл лучшим в этот конфликт не вмешиваться.

Что же до Шойгу, то демарш наёмников показал, что из него министр обороны – никакой. Он не в состоянии принимать правильные решения в экстраординарной ситуации и гасить конфликты, угрожающие стране. К тому же очевидно, что он больше думает о сохранении своих позиций рядом с президентом, чем о результатах деятельности вверенного ему министерства.

Риторика Пригожина, как к ней не относиться, во многом объективна, когда он заявляет о воровстве в Минобороны и никчёмности паркетных генералов. А также о причинах СВО и роли в этом Шойгу и олигархов. Но, с другой стороны, власти не может не насторожить отношение простых граждан Ростова, Воронежа и Липецка к бойцам ЧВК. Ведь многие из них, зная о заявлении президента, в котором он громил их как предателей и изменников, вышли на улицы и кормили солдат, приветствуя их. Те, в свою очередь, не допустили ни одного случая мародёрства, насилия или пренебрежения интересами гражданского населения. А ведь они в большинстве своём – недавние сидельцы мест не столь отдалённых...

Обо всём этом пишу не случайно. Ход и итоги «Марша справедливости» Пригожина и его ЧВК убеждают, что Россия находится на пороге серьёзных перемен. И тут дело даже не в Пригожине или Шойгу. Страна ждёт перемен. А история с ЧВК «Вагнер» – это всего лишь лакмусовая бумажка состояния российского общества.

Впереди у нас ключевые события. Осенью – «разминочные» выборы муниципальных депутатов. В марте 2024 года – президентские выборы. Следующей осенью – выборы депутатов тувинского парламента. При этом все должны понять, что с судьбой нашего замечательного земляка Шойгу, который, как клещ вцепился с 2007 года в свою Родину, связаны многие политические и финансовые события в Туве. Как известно, у нас сегодня два губернатора. Официальный – Ховалыг и фактический – Кара-оол. Если Путин отправит Шойгу в политическое небытие, то для Кара-оола это будет означать политическую смерть, поскольку он без Шойгу – ничто. Особенно после смерти брата Юры, который фактически многие годы держал республику в страхе. Но это уже – другая история.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз