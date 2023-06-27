    Перекрёсток мнений

Аноним, 21-06-2023 #1[ru]

Нет ничего наглее, чем сытым призывать голодных к патриотизму. Нет никого глупее, чем голодные, внимающие этим призывам.

Аноним, 24-06-2023 #9[ru]

«...мы отстоим, что свято для нас...» из обращения Путина 24.06.2023г. Отстоим зятя Шойгу. Отстоим Ельцин-центр. Отстоим плохиша-засранца Эрнста, отстоим Чубайса, отстоим наши виллы и яхты в странах НАТО. Отстоим выбитый глаз охранника Иванова, отстоим Сарыг-Донгака и его сожжённого человека, отстоим коррупцию, отстоим продажных судей... Отстоим...

Аноним, 24-06-2023 #3[ru]

США выделит $3 млрд. Украине на попкорн.

Аноним, 24-06-2023 #4[ru]

Помните историю о том, как менялись заголовки французских газет по мере наступления Наполеона? «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан». «Людоед идет в Трассу». «Узурпатор вошел в Гренобль». «Бонапарт занял Лион». «Наполеон приближается к Фонтенбло». «Его императорское величество вступает в верный ему Париж». Симоньян по-прежнему молчит, кстати.

Аноним, 21-06-2023 #2[ru]

Республика убийц, насильников и маньяков. Проклятое место! Никто сюда не будет ничего вкладывать в развитие. Мертвая и опасная территория.

Аноним, 21-06-2023 #3[ru]

Средь бела дня жестоко убивают, бесчеловечные твари, цивилизации ноль, культуры ноль, одна злоба, ненависть и негатив в Тыве, аномальное место, где люди кроме созидания занимаются только криминалом. Миллиарды денег, которые выделяются региону на развитие, тупо разворовываются, Тыва по всем экономическим показателям на самом последнем месте, а по убийствам на первом, прямо возле здания правительства убили молодую девушку, все ходят с ножами по городу, что это такое???

Власть ничего не делает для того, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, все только хуже и хуже с каждым днем, люди продолжают массово уезжать из Тывы, нет никаких перспектив для жизни и развития, только для ворья и всякого отребья раздолье, Тыва это самое дно.

Аноним, 22-06-2023 #10[ru]

В Руководстве Госстройзаказа всегда сидели взяточники. Да и сейчас там такой же сидит хряк.

Аноним, 22-06-2023 #11[ru]

Убийство молодой девушки в центре Кызыла, практически на крыльце правительства, это уже переход за все возможные и невозможные красные линии. Что творится в Туве? Повальное насилие, безработица, коррупция, чиновничий беспредел. В Туве нужно срочно вводить внешнее управление, здесь нет никакой власти!!!

Аноним, 22-06-2023 #12[ru]

Тыва – брошенная никому не нужная территория. Здесь ничего не развивается, кроме наркобизнеса, воровства и убийств. Люди злые, черствые и завистливые. За последние 15 лет уничтожили последние надежды хоть на какой то просвет. Черное грязное ублюдочное ворье!

Аноним, 22-06-2023 #15[ru]

Мега воровство сейчас готовится в госэкспертизе Тывы. Сметы на удорожание школ скоро утвердит авантюристка проходимка Чаш-оол. И миллиарды рублей полетят в чьи то карманы. А чем у нас занимается Служба бюджетного контроля?

Аноним, 22-06-2023 #16[ru]

Непонятная мутная контора «Госстройзаказ». Вечно вокруг него происходит один криминал: коррупция и воровство бюджетных денег. Его специально создали для «отмывания» денег. Специально уничтожили УКС, набрали проходимцев и бестолочей разного плана.

Аноним, 22-06-2023 #18[ru]

Электроэнергия юрлица 10 рублей и выше, уголь самый дорогой в стране, цены на жилье взлетели в 2 раза с приходом так называемых «инвесторов», тувинская ипотека 2% бла-бла-бла, убийства, пьяные ДТП с трупами, экономика в полной ж. Одним словом – чудный край, республика Тыва. Неужели в Москве никто не делает выводы?

Аноним, 22-06-2023 #19[ru]

Одним из главных тезисов Главы было снижение цен на рынке недвижимости. Но почему-то по факту случилось все с точностью до наоборот. Цены практически увеличились в три раза!!! Вдумайтесь, Карл, не в два, а в три!!! Как такое смогло произойти, в нищей республике – цены Москвы и Питера!

Аноним, 22-06-2023 #20[ru]

Какие КЭФы и ПМЭФы? В республике просто катастрофа! Нет никакого порядка, ничего не управляется, все развалено.

Аноним, 22-06-2023 #21[ru]

Что за дикое животное убило девушку возле здания правительства? До каких пор эти уроды будут ходить с ножами по улицам? Почему за ношение ножа не сажают в тюрьму? Почему в республике вошло в культ кидать ножи? Даже Тунев уже кидает ножи, Кара-оол за ним повторяет, что происходит? Когда республика свернула не туда? И кто за это все ответит?

Аноним, 23-06-2023 #30[ru]

Тыва – это дно днищенское во всех смыслах. Ну как за 16 лет так опустить республику?

Аноним, 23-06-2023 #32[ru]

21 июня в Верховном суде Республики Тыва начались прения по уголовному делу в отношении бывшего начальника уголовного розыска г. Кызыла Орлана Сарыг-Донгака и его подчинённого. Которые, согласно обвинению, облили бензином человека и заживо сожги. Прокурор запросила для Сарыг-Донгака 19 лет колонии строгого режима и 17 лет для его подчинённого. Потерпевшая настаивает на пожизненном заключении для обоих убийц. Кенден вёл себя на суде спокойно, без эмоций. Представитель потерпевшей смягчил свою позицию и предложил, что, если Кенден опомнится и в своём последнем слове пояснит, кто заставил его взять всю вину на себя, наказать его меньшим сроком – 12 лет. Судья явно готовится к более мягкому наказанию – под надуманным предлогом отказалась рассмотреть заявление потерпевшей о возмещении её процессуальных расходов.

Аноним, 24-06-2023 #39[ru]

Шмурдяком торгуют почти в каждом подъезде и каждый таксист.

Аноним, 24-06-2023 #40[ru]

Много раз читал, как напарник Кара-оола по завозу шмурдяка Тунев в молодости – изнасиловал девушку групповухой. Говорят, с ним был и Ананьин. И что – всё сошло с рук?

Аноним, 24-06-2023 #41[ru]

В центре Кызыла строится жилой дом. Но как жители этого дома будут соседствовать со всеми пивнухами, которые разместились по ул. Титова? Мало того, там над одной из пивных находится детский центр, куда смотрит прокуратура? Так же ближе к берегу где ранее был мебельный магазин, тоже пивная, которую нагло «крышует» Хер Чпокерт. А вся пьянь и дрянь растекается в ближайшие дворы, детские площадки и набережные. Пусть закрывают пивнухи! А этот голый Господин Чпокерт валит с работы!

Аноним, 24-06-2023 #42[ru]

Все обвиняют Кара-оола и Тунева, а под боком уже Чпокерт промышляет, и «крышует» пивные. Так же спаивает местное население, которое он обзывает «грязным».

Аноним, 21-06-2023 #1[ru]

Шолбан Кара-оол: «Мне очень жаль ни в чем неповинную молодую девушку, которая сегодня днем погибла от рук жестокого убийцы в центре города Кызыла». Неужели в ЧВК запишут и на фронт отправят??? Вернется героем, как тот отморозок, с которым буквально за день до убийства встречался наш Карла.

Аноним, 21-06-2023 #3[ru]

№1, ничего, пошлют на фронт, а там, если выживет, вернется через полгода с медалькой! А тут еще депутаты, в том числе и Кара-оол, подсуетились: «Депутаты Госдумы предложили избавить участников СВО от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести» – это же убийство в состоянии аффекта – значит, средней тяжести. Даже на хулиганство не тянет.

Аноним, 21-06-2023 #4[ru]

Каражопая жалейка вылупилась. Жалко ему девочку стало. А когда ты, сучара, с пьяной гопкомпанией своих шестёрок калечил охранника Иванова, выбивая ему глаз, не жалко было? Девчулю очень жаль, очень! Но не тебе хайло своё протухшее открывать, ублюдок. Эта тварь, что девочку зарезал, мало чем от тебя отличается, зверьё...

Аноним, 22-06-2023 #9[ru]

Шолбан Кара-оол пишет: «По видео с камеры наблюдения складывается впечатление, что преступник имеет опыт расправы с беззащитными людьми»... Сука, ты же сам каждый день встречаешься с людьми, имеющими «опыт расправы»!!! Ты каждый день рекламируешь их! Гореть тебе в аду со своими братьями за то, что довел Туву до такого состояния, что людей уже режут на ступеньках столичной администрации!!!

Аноним, 23-06-2023 #21[ru]

На парламентские выборы в Туве в 2024 году список Кара-оола возглавит Герой России Мерген Донгак. По сообщениям военкоров и публикациям в соцсетях старший сержант Мерген лично ликвидировал ножом 36 бандеровских фашистов. А Жёлтый Донгак человека бензином облил и сжёг. Доказано!!! Самое то в команду Кара-оола! На парламентские выборы! Самое то! В едросню...

Аноним, 24-06-2023 #24[ru]

Серебряный шар технарь и гавно продают. Зато у Тунева – качественный алкоголь!

Аноним, 21-06-2023 #5[ru]

Шойгу: «Руководство ВСУ планирует нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами Himars и Storm Shadow. Применение этих ракет вне зоны спецоперации будет означать полноценное втягивание США и Британии в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине»...

Ну, предположим, Storm Shadow прилетит на Крым (кстати, сегодня в Крыму подорвали железную дорогу на участке пути в районе Феодосии), что дальше? Сирожа объявит войну США и Великобритании? О-о-о-о, я бы хотел на это посмотреть, зрелище будет феерическое. Если бы Серёжа Шойгу пообщался хоть раз не напоказ, а лично и близко, с ветеранами афганской войны, он бы знал, что когда на рынке Кандагара ты передёргиваешь затвор, то дальше ты должен стрелять. В противном случае застрелят тебя.

Аноним, 21-06-2023 #6[ru]

Откуда сиРожи знать про Кандагар? Он от службы в Армии всегда шкерился.

Аноним, 22-06-2023 #11[ru]

Факт 1: Шойгу сообщает, что Украина будет стрелять Хаймарсами по Крыму. Факт 2: Хаймарс бьет на 80 км. Вывод: Шойгу подтверждает, что произойдет прорыв обороны России и ВСУ выйдет на линию, с которой сможет обстреливать Крым.

Аноним, 22-06-2023 #12[ru]

Вместо некрологов погибших на войне в Украине Кремль велел региональным властям публиковать позитивные новости о военных – о помощи им и их семьям, о военных успехах... По данным издания, Кремль спустил такую установку, чтобы не волновать жителей. «Было опасение, что это приведёт к волнениям в этих регионах», – уточнил источник.

Аноним, 22-06-2023 #13[ru]

Молитвы патриарха Кирилла не помогают. И даже передача РПЦ рублевской «Троицы», против чего возражали эксперты, не обеспечила перелома в СВО... Видимо, поэтому в ход пущены любимые Путиным и Шойгу шаманы. Сегодня в день летнего солнцестояния в Туве прошло большое камлание шаманов в местечке Монгун-Булак. Шаманы просили «о победе наших воинов на специальной военной операции и здоровье им». Из АП явно пошла установка – ВСЕМ КАМЛАТЬ! В бой брошены последние ресурсы...

Аноним, 24-06-2023 #29[ru]

А вам тоже интересно, как силовики, которые никогда по-настоящему не воевали, а боролись только с мирными демонстрантами будут останавливать обученных уголовников, прошедших через бахмутовский ад?

Аноним, 24-06-2023 #34[ru]

Понятное дело, что кроме полка «Ахмат» подавлять бунт «Вагнеров» отправлять было некого. Просто все остальные отказались. И на фоне всего происходящего устроить ещё и межнациональный конфликт – это самое преступное решение. Потому что кто бы как ни относился к «Вагнерам», но когда под крики «Аллах акбар!» по ним откроют стрельбу, народная поддержка ЧВК приблизится к 100%.