№25, 27 июня 2023 года. Коротко В Туве зафиксировали рекордное число пенсий по потере кормильца За прошлый год в России рекордно выросло число получателей пенсии по потере кормильца. По сравнению с 2021 годом получателей таких пенсий стало на 9 тысяч больше, сообщают «Важные истории», изучившие данные Минобороны РФ о количестве пенсионеров разных категорий за прошлый год. Самый резкий рост гибели кормильцев зафиксировали в Туве – там количество получателей пенсий выросло на 403% по сравнению с 2021 годом. Сильный прирост наблюдается также в Республике Алтай (76%) и в Бурятии (72%). В 2021 году количество получателей пенсии по потере кормильца в сравнении с предыдущим годом выросло на 300 человек, примерно тот же показатель держался с 2016 года. Но в 2022 году пенсии стали получать на 9 тысяч человек больше, почти все из них – родные российских военных, погибших на СВО в Украине. В семи регионах России прирост получателей пенсий в 2022 году превысил 50% по сравнению с 2021 годом, включая ХМАО (56%), Республику Коми, Калмыкию, и Карачаево-Черкессию. При этом реальное количество погибших неизвестно, так как в пенсионную статистику попадают данные только о тех родственниках, которые смогли пройти все бюрократические инстанции и оформить пенсию. Минобороны не раскрывает реальные цифры потерь. Журналисты отмечают также рост количества зарегистрированных россиян с инвалидностью Федерального реестра инвалидов. Издание подсчитало, что с 24 февраля 2022 года по май 2023-го военную инвалидность могли оформить 4,5 тысячи участников СВО в Украине. Однако получение инвалидности – это долгий процесс, поэтому данные не включают всех людей, получивших ранения на СВО. Роспотребнадзор рекомендовал российским регионам подготовиться к профилактике чумы 137 очагов чумы возникли в 17 регионах Монголии. Инфекция присутствует на территориях, граничащих с Россией и Китаем. О случаях заболевания людей в этом сезоне не сообщали. За последние 30 лет от чумы в Монголии умерли 13 человек. Основные переносчики инфекции – сурки. Вблизи границы с Россией вспышка случилась в северо-западном аймаке Увс, который граничит с республикой Тува. В последний раз соседний монгольский регион изучали на предмет чумы в 2022 году. Тогда эпидемиологи установили, что активность природного очага болезни возросла относительно прошлых лет. В апреле 2023 года сенатор от республики Тува в Совфеде Людмила Нарусова заявляла о нашествии зараженных чумой сурков из Монголии. Тогда она не взялась утверждать, естественное ли это природное явление или «специальное оружие». Глава Тувы Владислав Ховалыг назвал единственно верной позицией всемерную поддержку руководства страны 24 июня Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны. Он заявил, что, как Президент России и Верховный Главнокомандующий, как гражданин России сделает всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Владимир Путин напомнил, что сегодня решается судьба нашего народа, и эта битва требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал население к всемерной поддержке военно-политического руководства страны: «Сегодня, когда вся наша страна ведет борьбу с враждебными силами за свои интересы, за суверенитет, защищает свой народ, самое главное, это единство и ответственность. Не стоит вестись на громкие, кричащие заголовки и верить фейкам. Для нас единственно правильная позиция – это всемерная поддержка военно-политического руководства страны. Необходимо сохранять спокойствие, проявлять ответственность, концентрировать силы и внимание на обеспечении стабильности и порядка каждому на своем вверенном участке». Мятеж Пригожина указал на слабые места Кремля и Минобороны РФ Быстрое продвижение ЧВК «Вагнер» к Москве выявило слабость российских силовых структур и продемонстрировало неспособность Путина своевременно отражать внутренние угрозы, пишет американский Институт изучения войны. Кроме того, по мнению аналитиков, мятеж Пригожина продемонстрировал нехватку у российских вооруженных сил резервов, а также опасность использования срочников для охраны границы. Наконец, «явное удивление Кремля поступком Пригожина не лучшим образом говорит о службе внутренней российской разведки – ФСБ», отмечают в ISW. Мятеж сильно ударит по властям РФ и подорвет способность Кремля к продолжению агрессии против Украины, в том числе за счет снижения боевого духа российской армии, заключают эксперты. Путин подписал закон о возможности досрочного освобождения осуждённых после заключения контракта с ВС РФ В период мобилизации или в военное время совершившие нетяжкие преступления при желании смогут заключить контракт. Законопроект коснется не только лиц, отбывающих наказание, но также граждан, которые уже вышли на свободу, но их судимость еще не снята или не погашена. Согласно закону, осужденные, заключившие контракт с Минобороны, будут досрочно освобождены от отбывания наказания. При этом, согласно положению закона о мобилизации, расторжения контракта до окончания этого правового режима запрещено. Основатель ЧВК «Вагнера» заявил, что 32 тысячи бывших заключённых вернулись домой после участия в СВО 32 тысячи бывших заключенных, которые участвовали в СВО в рядах ЧВК Вагнера, вернулись домой. Такие данные по состоянию на 18 июня сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. По его словам, те, кто вышел на свободу после участия в СВО, совершили 83 преступления, что «в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК Вагнера». Президента федерации бокса Ангарска и его друга расстреляли в кафе Два человека ранены, еще один убит в результате конфликта со стрельбой в одном из кафе Ангарска. По данным тг-канала 112, ранены президент местной федерации бокса Александр Ракислов и глава бойцовского клуба «Ахмат» Василий Мурачев, который стрелял в оппонентов из пистолета. Убит друг Ракислова Оганез Туманян. «По версии следствия, 20 июня в одном из кафе в 182 квартале города Ангарска произошла стрельба. Мужчина зашел в заведение с пистолетом и произвел несколько выстрелов в одного из посетителей. Знакомый раненого мужчины с целью отомстить взял на кухне кафе нож, выбежал вслед за подозреваемым на улицу и нанес удар ножом в живот стрелявшего мужчины, который в свою очередь произвел выстрел в сторону оппонента», – рассказали об обстоятельства конфликта в региональном СК. Зачинщик конфликта сам добрался до больницы, где был прооперирован. Потерпевший Ракислов также находится в больнице. В убийстве подозревается и задержан президент спортивной организации «Бойцовский Клуб «Ахмат» Мурачев Василий Николаевич, ранее судимый за мошенничество и рейдерский захват завода в Мегете. Отмечается, что, по имеющимся данным, за рейдерский захват «сидеть» Мурачев должен был ещё 5 лет. Согласно информации с мест, выйти на свободу ему помогло участие в боевых действиях. Китай сказал «хватит» российской нефти: поставки в июне рухнули вдвое Российские нефтяные компании неожиданно столкнулись с обвальным падением спроса на свои баррели от одного из ключевых покупателей. Китай, который вместе с Индией приобретает более 80% российского нефтяного экспорта, в июне снизил закупки вдвое, сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon и информацию от трейдеров. С 1 по 19 июня в направлении КНР из российских портов было отгружено всего 0,26 млн. тонн сорта Urals, тогда как за аналогичный период мая поставки достигали 0,67 млн. тонн. С рейдовых перевалок, когда нефть переливается из танкера в танкера прямо в море, Китай получил из РФ 300 тысяч тонн – на 120 тысяч меньше, чем за первые три недели мая. Вместо российских баррелей независимые китайские НПЗ, известные как «самовары», предпочли иранские – скидки на них оказались больше, рассказал Reuters работающий в КНР нефтетрейдер. В июле, по его словам, заводы могут вновь нарастить закупки в России, получив новые квоты на импорт – когда продавались июньские партии, они могли быть исчерпаны. Пока же экспортные доходы экономики падают: приток валюты существенно сократился, и от этого «поплохело рублю», указывает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking. Китай пообещал США не давать оружие России Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Перед этим Си, комментируя предыдущие переговоры Блинкена с китайскими руководителями, отметил, что «стороны достигли прогресса по некоторым важным вопросам» и что это «очень хорошо». Он выразил уверенность, что визит госсекретаря позитивно повлияет на стабилизацию двусторонних отношений. Си Цзиньпин заявил, что в двусторонних отношениях Китай и США должны «действовать с чувством ответственности за историю, за людей и за мир» и никто в других странах не хочет видеть конфликта между ними, передает госагентство «Синьхуа». После встречи Блинкен заявил, что власти Китая заверили США и другие страны, что не будут поставлять летальное оружие России, сообщает CNN. В то же время госсекретарь выразил беспокойство по поводу того, что компании из КНР могут поставлять в РФ технологии, которые, в свою очередь, могут быть использованы на «спецоперации». Он призвал китайское правительство быть бдительным в этом отношении. Китай выкинул Россию из проекта совместного самолёта Попытка создать совместно с Китаем первый со времен СССР широкофюзеляжный российский пассажирский самолет закончилась фиаско. Китай исключил Россию из проекта лайнера CR929, который разрабатывали с 2017 года, планируя создать конкурента Boeing и Airbus. На авиасалоне в Ле-Бурже новый самолет вместимостью 280 пассажиров, создание которого оценивали в $50 млрд., был представлен как собственная китайская разработка, в которой не принимали участие ни Россия, ни Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), пишет The Air Current. Хотя даже аббревиатура лайнера CR должна была символизировать страны-участницы проекта (C – China, Китай; R – Russia, Россия), китайский партнер – СOMAC – решил отказаться от услуг ОАК, которая изначально должна была создать планер и хотела поучаствовать в создании двигателей. Источник в отрасли подтвердил The Air Current, что Россия исключена из проекта: Пекин решил продолжать его своими силами. Проблемы с российским участием в создании самолета, который в этом году совершил первый полет, начались с первых же лет. СOMAC отказался допускать Россию к получению доходов от продажи самолета на внутреннем китайском рынке. Вместо этого ОАК предлагалась повышенная доля в продажах в мире (70%). Но именно в Китае ожидался спрос на самолет в количестве 3 тысячи машин, тогда как его мировые перспективы были неясными. В 2022 году, после начала СВО в Украине и введения западных санкций против российской авиаотрасли, Китай решил отказаться от всех российских наработок в CR929 и заменить их западными. В частности, вместо тележек шасси производства РФ СOMAC настаивала на использовании немецких и американских узлов, а кроме того, приняла решение привлечь Rolls-Royce и General Electric к разработке двигателя.

