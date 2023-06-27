Свежий анекдот
Как показали последние события, предпоследние были лучше.
– Где, где... Москву же отстояли! Вот проведение парада готовят!
«Победа над фашизмом была оплачена миллионами жизней. На долю наших предков выпали страдания и лишения. Они пережили голод и холод. Перебороли боль и страх. [...] Именно поэтому идёт спецоперация...»
Можем повторить?
* * *«Вот так скотина! Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!» (Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин)
* * *– А вот интересно, где Шойгу и Герасимов?
– Где, где... Москву же отстояли! Вот проведение парада готовят!
* * *Шолбан Кара-оол:
«Победа над фашизмом была оплачена миллионами жизней. На долю наших предков выпали страдания и лишения. Они пережили голод и холод. Перебороли боль и страх. [...] Именно поэтому идёт спецоперация...»
Можем повторить?
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