    Свежий анекдот

Как показали последние события, предпоследние были лучше.

* * *

«Вот так скотина! Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!»

* * *

– А вот интересно, где Шойгу и Герасимов?– Где, где... Москву же отстояли! Вот проведение парада готовят!

* * *

Шолбан Кара-оол:«Победа над фашизмом была оплачена миллионами жизней. На долю наших предков выпали страдания и лишения. Они пережили голод и холод. Перебороли боль и страх. [...] Именно поэтому идёт спецоперация...»Можем повторить?