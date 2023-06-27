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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 25, 27 июня / Свежий анекдот
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№25, 27 июня 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотКак показали последние события, предпоследние были лучше.

* * *

«Вот так скотина! Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!» (Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин)

* * *

– А вот интересно, где Шойгу и Герасимов?
– Где, где... Москву же отстояли! Вот проведение парада готовят!

* * *

Шолбан Кара-оол:
«Победа над фашизмом была оплачена миллионами жизней. На долю наших предков выпали страдания и лишения. Они пережили голод и холод. Перебороли боль и страх. [...] Именно поэтому идёт спецоперация...»
Можем повторить?

(прочитано 128 раз)

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