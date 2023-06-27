К чему привели Туву Бичелдей и Кара-оол

Помнится, сколько возмущений мы наслушались после выхода фильма Гольденцвайга «Зачем самый бедный регион России предъявил территориальные претензии к соседям» о криминальной Туве. Власти, особенно Шолбан Кара-оол и Анатолий Дамба-Хуурак, за которыми просматривалась идеология Каадыр-оола Бичелдея, просто взвыли от злобы и ненависти, заявляя, что это – клевета и оговор москалей. В этом фильме есть много интересного о Туве: и о наркотиках, и о преступности, и о националистической подоплёке сепаратизма в Туве. У всех жителей российских провинций, не говоря уже о москвичах и питерцах, от увиденного волосы вставали дыбом. Большинство реагировало на это одинаково: «Такого не может быть!»

Однако прошло чуть больше двух лет, и общество содрогнулось от осознания преступления, совершенного среди бела дня 20 июня в самом охраняемом в республике месте – на площади перед правительством Тувы – мужчина зарезал ножом девушку. По версии следствия, 36-летний житель города Ак-Довурака нанёс на площади Арата, в районе которой находится здание правительства Тувы, 23-летней девушке от 16 до 18 ножевых ранений, от которых девушка скончалась на месте.

ОЧЕРЕДНОЕ ПАДЕНИЕ ТУВЫ В КРИМИНАЛЬНУЮ БЕЗДНУ

Вообще-то это убийство в республике вполне можно было бы отнести к рядовым криминальным событиям, коих в республике происходит ежедневно от трёх до восьми. И орудие убийства – небольшой складной нож, какие имеют при себе постоянно до 70% мужчин республики коренной национальности. И возраст убийцы «подходящий» – 36 лет от роду. Самое время, не раздумывая, убивать.

Но на этом «обыденность» преступления заканчивается. Начнём с того, что посреди солнечного летнего дня, да в таком публичном месте, вообще-то не убивают просто так. Обычно таким показательным образом совершаются заказные убийства. И жертва тоже была выбрана необычная – 23-летняя успешная выпускница (с отличием!) филологического факультета ТывГУ, проходившая стажировку на помощника члена Совета Федерации РФ Дины Оюн. Её ребёнку исполнился год. Муж заканчивает ВУЗ. Девушка не имела никакого отношения к криминалу, если не считать, что саму сенаторшу, у которой она стажировалась, в СМИ Тувы неоднократно называли проституткой за её активную беспорядочную половую жизнь во время учёбы в Москве. Кстати, Дина Ивановна ни разу не оспаривала сообщения о том, чем она зарабатывала себе на жизнь в Москве, фактически подтверждая отношение в прошлом к самой древней профессии. Но не будем отвлекаться.

Как сейчас выяснилось, убийца и жертва ранее знакомы не были. Никакого, даже бытового основания для жестокого убийства не существовало. Убийца, конечно, мог перепутать девушку с другой, с которой у него были «личные неприязненные отношения», на что «нажимают» в СК РФ по Туве. Как будто это меняет дело. Там же быстро «откопали» некую справку, подтверждающую психическое нездоровье убийцы. Но возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Подозреваемого удалось задержать в 500 метрах от места преступления.

В ПОИСКАХ КРАЙНЕГО

Глава Тувы тут же обвинил полицию в бездействии. Политический интриган преклонного возраста, известный в республике лизоблюд Долгар, давно отправленный в утиль, учитывая непростые отношения главы республики и мэра столицы, оперативно опубликовал заявление, обвинив в создании криминальной обстановки в городе мэра Кызыла Сагаан-оола. Не мог не «засветиться» на этом убийстве и экс-глава Тувы Кара-оол, ныне протирающий штаны в Думе. Он, как обычно, пространно высказался о пользе ограничения легальной продажи алкоголя в магазинах республики. Это именно с его нелёгкой руки в Туве под предлогом борьбы с пьянством ввели ограничения продаж винно-водочных изделий, дозволив торговлю с 11 часов до 15 часов. Причём Кара-оола в Туве давно нет, но местные начальствующие идиоты до сих пор сохраняют этот порядок в интересах Тунёва и ему подобных торговцев из подворотен всяким пойлом, опасным для здоровья.

В связи с этим обращаю внимание: убийца был совершенно трезв и действовал в дневное время, когда торговля винно-водочными изделиями официально разрешена. Вот и спрашивается, ради чего вводили и поддерживают эти глупые ограничения, которых нет в соседних с нами регионах, где вот так людей днём не режут, как свиней?

ЗАЧЕМ НАМ НУЖНА ЛЕНИВАЯ ПОЛИЦИЯ?

Глава Тувы Владислав Ховалыг также прокомментировал жестокое убийство 23-летней девушки на площади Арата перед зданием правительства республики. Он назвал её имя – Долума. «Шокирует вся суть произошедшего. Средь бела дня, в общественном и многолюдном месте, совершив жестокое нападение, преступник спокойно ушёл. И только пара подростков, осознав произошедшее, побежали за ним, пытаясь задержать его», – написал Ховалыг в своём телеграм-канале.

Как выяснилось, он знает о сложностях «с обращением в дежурную часть, неравнодушные граждане хотят сообщить о правонарушениях, возможно, предупредить тяжкие преступления, но сложно дозвониться или элементарно обосновать значимость своего обращения».

И с ним трудно не согласиться. Тому примеров много. Что тут говорить о дежурной части горотдела, когда сам начальник ГУВД Кызыла Казанцев ведёт себя, как страус – в случае чего засовывает голову в песок и делает вид, что он ничего не знает и что «всё хорошо». Он даже изобрёл собственный способ относительно безопасной бездеятельности. К примеру, ему позвонили и сообщили о коррупции в ГУВД, привели доказательства. Он пообещал, что разберётся и предложил перезвонить через четыре дня. А сам тем временем внёс телефон звонившего в «чёрный список» и не брал трубку в течение двух месяцев, пока заявитель не достучался до министра Кондрашова... И только тогда коррупционеры вернули незаконно задержанную машину его хозяину.

А в другом случае он, может быть с тяжкого бодуна, умудрился задержать адвоката, который пришёл к нему по поводу неграмотно оформленных его сотрудниками документов по оплате юридических услуг. Случай просто вопиющий! Я уже не говорю о том, что он, воспользовавшись пандемией, завёл такой порядок посещения гражданами дежурной части ГУВД, что туда попасть практически невозможно. Странное дело: пандемия давно прошла, даже министр уже сменился, а дурацкие порядки в ГУВД – прежние. А мы удивляемся, почему в столице начали резать людей прямо у входа в здание правительства... Подождите: если Казанцев и дальше будет руководить ГУВД, то, не ровен час, и на крыльце МВД Тувы, может быть, кого-нибудь прирежут.

Но, к сожалению, проблема на самом деле гораздо шире, чем персона какого-нибудь полковника Казанцева. Эти гастарбайтеры в полицейских погонах получат от Тувы всё, что они желают: звания, награды, материальное благополучие – и уберутся от нас восвояси на новеньких дорогущих джипах. А мы со своими закостенелыми бедами останемся. И ситуации, с которыми мы встречаемся, с убийствами непричастных к криминалу людей, будут повторяться.

СМОГУТ ЛИ НАС ЗАЩИТИТЬ УБИЙЦЫ В ПОГОНАХ?

Вот, к примеру, в Верховном суде Тувы рассматривается уголовное дело по убийству молодого человека, студента, который ненароком обидел начальника уголовного розыска ГУВД Кызыла, не дав ему насладиться услугами девушек с низкой социальной ответственностью. Тогда тот, собрав своих подчинённых УР КМ ГУВД, выловил парня, доставил его в ГУВД, обвинил в совершении преступления, к которому он никакого отношения не имел, усадил в служебный транспорт, вывез за город, избил, облил бензином и заживо сжёг. А остальные сотрудники УР КМ, демонстрируя рабскую покорность выполнить любое указание начальника, помогали ему и даже добивали несчастного. Как потом заявят на суде – «из сострадания к умирающему». А потом всем милицейским гуртом 12 лет якобы «разыскивали» убитого ими человека, пока бывший начальник УР КМ не начал «зачищать» свидетелей и подельников одного за другим.

Но следствие эту версию даже рассматривать не стало, ограничившись убийством только одного человека. Потом, когда дело ушло в суд, выяснилось, что этот парень, скорее всего, не единственная жертва начальника уголовного розыска. И об этом знали его подчинённые.

А теперь скажите, этот мерзавец, бывший начальник УР, так уж сильно отличается от сегодняшнего руководства ГУВД? А от этого отморозка, что среди бела дня зарезал Долуму?

Вот и складывается ситуация в Туве, когда убийцами могут быть рядовые правоохранители или их руководители, порой даже в звании подполковника. А также и обычные граждане из кожуунов, которые привыкли гулять по главной площади столицы с ножами. При этом сотрудники, как правило, ничего не боятся, поскольку защищены круговой порукой и активной поддержкой своих не менее криминальных коллег.

К примеру, когда суду было необходимо выяснить, было ли у сотрудников при совершении преступления табельное оружие, то оказалось, что распоряжением начальника ГУВД Куулара (сейчас он «дорос» до должности зампреда правительства) книга учёта выдачи табельного оружия была срочно уничтожена. Кстати, ныне подсудимый бывший начальник УР после злодейского убийства быстро пошёл на повышение, получил звание полковника. Потом занял должность зам. начальника республиканского уголовного розыска. Понятно, что в этой должности убивать и тщательно заметать следы преступления возможностей гораздо больше. А затем, получив от службы всё, что хотел, перешёл на гражданку и пристроился не куда-нибудь, а начальником безопасности Национального банка Тувы – поближе к деньгам...

Ещё одна деталь: он – из ближайшего круга экс-губернатора Кара-оола. По его протекции возглавлял созданный Кара-оолом Совет отцов республики. А до этого признавался «самым вежливым сотрудником правоохранительных органов Тувы». Вот такое сегодня лицо настоящего тувинского убийцы: он тебе и полковник, и вежливый мент, и прекрасный отец, и жестокий безжалостный убийца в одном флаконе.

Не хочется фантазировать, но думается: если хорошо покопаться в биографии полковника Казанцева, то и в ней, вероятно, можно отыскать множество тёмных страниц. И если он не окажется убийцей, то вполне может быть замешан в коррупции или превышении полномочий. Поэтому в столице республики и начали резать людей прямо на главной площади, да ещё в обеденное время.

В связи с этим хочется обратиться к министру Кондрашову: «Сергей Николаевич, не думаете ли Вы, что в связи с такой криминогенной обстановкой в Кызыле назрела необходимость укрепления кадров ГУВД, начиная с начальника Казанцева? Ну, кто-то же в конце концов должен ответить за тот криминальный беспредел, что творится на наших площадях, улицах и дворах? Не пора ли разогнать этих зажравшихся полицейских и набрать других, более способных к борьбе с криминалом?»

КОРНИ КРИМИНАЛА ТУВЫ ПЕРЕПЛЕТЕНЫ С КОРНЯМИ СЕПАРАТИЗМА

Однако если смотреть на проблему шире, то придётся признать, что криминализация тувинского общества началась не вчера. По-настоящему переломным моментом можно считать 21 июня 1990 года, когда на берегу озера Сут-Холь были убиты трое русских рыбаков, среди которых был мальчик 14 лет. Убийцы, как и в случае со зверством банды под руководством начальника уголовного розыска ГУВД Кызыла, действовали изощрённо и расчётливо. Они сожгли тела двоих убитых, а одного – утопили. Преступники были преимущественно тувинцы, которые совершили преступление на почве национальной ненависти, хотя следствие не решилось на огласку и представил всё как обычную «бытовуху».

Тогда всем в республике заправлял лидер сепаратистского Народного Фронта «Хостуг Тыва» Каадыр-оол Бичелдей.

Возмущение людей было таким, что возник стихийный протест, на который вышли более 10 000 русских. Местное МВД в угоду Бичелдею попыталось оказать давление на людей, но у них ничего не вышло. Демонстранты принесли на площадь три гроба. Они требовали остановить уголовный и национальный террор, отставки министра внутренних дел и первого секретаря обкома, гарантий безопасности русскоязычному населению. Но перепуганный Центр отказал людям в помощи.

И тогда под давлением национального криминального террора Народного Фронта «Хостуг Тыва» русское население республики «село на колёса», уезжая за Саяны. Следом встали комбинаты «Тувакобальт» и «Туваасбест», школы лишились многих преподавателей, а больницы – врачей. Теперь почти нигде, кроме Кызыла, не услышишь русскую речь. Население без знания великого и могучего обречено на дисквалификацию и деградацию. А ведь началось всё с убийства 21 июня 1990 года. Однако в коридорах тувинской власти ничего не слышно об озабоченности унизительным положением русских в Туве. Там, похоже, даже довольны этим.

ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ, НО НЕКОТОРЫЕ РАВНЕЕ

Свежий пример. ИП Волченко – один из последних экономически активных русских людей в Кызыле. Ещё в 90-е рискнул и с нуля создал свой бизнес – шиномонтажку и кафе в Кызыле по ул. Магистральной, 36. Построил туалет, подвёл, соблюдая все нормы и правила, высоковольтную линию, для чего установил опору. И вот недавно на его землю нашёлся охотник – сподвижница Бичелдея Шолбакай Чанзан. Сначала она построила рядом с хозяйством Волченко ресторан «Алдын Дос», а затем и вовсе «отжала» у русского соседа кусок земли, на которой находится туалет и опора электропередачи. Она даже не соизволила согласовать с соседом границы земельного участка. И нагло, самовольно подключилась к его высоковольтной линии передачи.

Тот, естественно, кинулся искать правды в Кызылском городском суде, надеясь на справедливость, хотя Чанзан сразу ему заявила, что за ней Бичелдей с Кара-оолом, и она никого не боится. А если будет нужно, то и из Тувы попросят его... И оказалась права. Суд почти год мурыжил дело в поисках доводов в пользу захватчицы земли. И, похоже, нашёл! Что позволило в иске Волченко отказать.

Не буду распространяться с обоснованием этого сомнительного решения – дело находится на пересмотре в Верховном суде. Но скажу просто: если тувинские власти, включая и судебную, каким-то образом заинтересованы в том, чтобы русские, по крайней мере, не так активно покидали Туву, как во времена Кара-оола, следовало бы аккуратнее относиться, хотя бы на худой конец, к экономически активной части русскоязычного населения. Ведь если в Туве не останется русских, то тут не будет и России. Затем и федерального финансирования. А самим зарабатывать деньги в Туве уже разучились.

Ну, останутся присланный прокурор и министр внутренних дел. Не маловато ли для многомиллиардных субсидий? Неужели этого добиваются власти республики?

Да, конечно, можно допустить, что в случае с Волченко произошла досадная ошибка, которую можно исправить. Но смотреть нужно шире. Есть определённая зависимость: чем больше доля населения одной национальности, тем выше в регионе преступность. Если русские продолжат бегство из «тувинского рая», тем чаще будут происходить резонансные преступления, от которых будет содрогаться Москва.

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КРИМИНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРИВЕЛО К ЗАКОНОМЕРНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ

Но должен отметить, что в криминализации тувинского общества виновен не только Бичелдей, который и сейчас под предлогом спасения тувинского языка втихую проповедует шовинистические идеи, к которым почему-то так терпимы в ФСБ. Впрочем, подрывная сепаратистская деятельность Бичелдея – отдельная тема, на которой я остановлюсь позже. Огромный и неоценимый вклад в этот процесс внёс его ученик, экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол. Именно он, благодаря поддержке нашего земляка Шойгу, от торговца сомнительным пойлом дорос до уровня главы республики. И внёс в культуру межнационального общения в Туве открытое противостояние криминала обществу.

Это он 14 лет формировал и внедрял в жизнь республики методы вскармливания криминала за счёт бюджетных средств, официально принимая для этого различные госпрограммы типа «Чаа сорук». Это при нём убийства и изнасилования приняли в республике массовый характер. Именно он и его брат Юра при покровительстве федерального министра Шойгу способствовали тому, что расхищение бюджетных средств, направляемых в республику по программам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и ликвидации последствий землетрясения, приняло массовый характер и оставило тысячи семей без крова.

Впрочем, нужно отметить, что в наше время воры и бандиты – незаменимые кадры в сфере управления. А если они имеют поддержку в лице федерального министра, то это кадры неоценимые. Не случайно Кара-оол резко пошёл на повышение сразу после того, как в пьяном виде совершенно безнаказанно избил охранника боулинг-клуба «Страйк» Иванова. А его брат Лёня, которого ФСБ-шники Красноярска поймали с чемоданом наркотиков, отсидев срок, возглавил «Боевое братство». После того, как Карлик за 14 лет окончательно опустошил казну и развалил экономику, доведя население Тувы до самого нищенского положения в стране, его с почестями отправили от партии «Единая Россия» девятым заместителем спикера Госдумы, чтобы он там получил неприкосновенность от привлечения к уголовной ответственности.

Вот так Бичелдей, Кара-оол и его хевра при поддержке Шойгу за достаточно короткий срок создали в республики настолько криминальную ситуацию, что людей начали резать на ступеньках Дома Правительства. И тут уже отставкой начальника ГУВД не отделаешься.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин