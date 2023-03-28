Бандит со связями в силовых органах

Представьте себе картину: 25 декабря, зимний ночной город, многоквартирный дом. Во двор въезжает машина. В это время из подъезда дома выходит мужчина лет 40 и подходит к автомобилю. Открывает водительскую дверь и с фразой «ты кто, сука» начинает наносить водителю удары кулаком в висок. Тот инстинктивно правой рукой закрывает свою голову, но нападающий продолжает наносить удары, но теперь уже в руку. Затем водитель, дабы оградить себя от ударов, включает заднюю скорость и, нажимая на педаль газа, отъезжает из зоны нападения. На этом инцидент заканчивается, если не считать, что в травмпункте, куда обратился пострадавший, установили травму в виде перелома руки и гематомы в височной части головы. Пришлось ехать в полицию и оформлять соответствующее заявление. Хулиган, узнав о том, что потерпевший обратился в полицию, злобно заявил: «Пусть знает, в следующий раз вообще убью». И добавил: «Пусть пишет, ты же знаешь, кто мои друзья и кем был я, это ничего ему не даст, и вообще, я сейчас тоже пойду на него заявление напишу».

И эти слова не стали случайными. Странное дело: время шло, а потерпевшего никто не беспокоил, не интересовался его состоянием и не приглашал на следственные действия. А когда он позвонил участковому, который должен был заниматься его делом, в ответ услышал от него, что тот пока ничего не предпринимает, так как «ждёт результаты судмедэкспертизы». Однако при проверке выяснилось, что они на тот момент уже давно были готовы. Тогда потерпевший стал осознавать, что заявление подозреваемого «ты же знаешь, кто мои друзья и кем был я, это ничего ему не даст» – совсем не пустые слова.

Тогда пострадавший вынужден был обратиться в прокуратуру, чтобы узнать, кто занимается его заявлением. И только там он узнал, что уголовное дело возбуждено и находится в производстве в дознании ГУВД Кызыла. Тогда потерпевший направился в отдел дознания для выяснения обстоятельств движения дела. Вот тут-то и обнаружились некие «странности»: поначалу никто толком не мог ответить, у кого находится уголовное дело. И только после подачи официального письменного запроса тем же вечером потерпевшему позвонила дознаватель Салчак Салбак Сылдыс-ооловна. На вопрос, почему его до сих пор никто не опросил и даже не уведомил о ходе дела, дознаватель пояснила, что, поскольку подозреваемый проживает в Москве, найти и опросить его нет никакой возможности. Более того: неопрашивание потерпевшего она объяснила тем, что она и его найти не могла, поскольку не знала его телефона. Ответ дознавателя Салчак озадачил. Ведь если она не знала телефона потерпевшего, как она тогда сумела до него дозвониться этим вечером? К тому же потом стало известно, что подозреваемый в тот же вечер встречался с заместителем министра МВД РТ Данзы В.Н., и они для чего-то вместе ездили в горотдел...

В итоге даже спустя полтора месяца дознаватель продолжала бездействовать. По делу не было никаких движений: пострадавшего никто не вызывал для дачи показаний. Понятно, что такое бездействие правоохранителей назвать случайным нельзя. И участковый, который «не знал», что заключение СМЭ готово, и дознаватель, которой никак «не удавалось» дозвониться ни до потерпевшего, ни до подозреваемого, действовали по общему кем-то разработанному плану доследственной волокиты расследования преступления.

И таким же образом действуют так до сих пор. Потерпевший отмечает, что на очном допросе дознаватель Салчак почему-то вела себя крайне непрофессионально и почему-то агрессивно. Позволяла себе повышать на потерпевшего голос и задавала личные вопросы, которые к делу не имели абсолютно никакого отношения. Однако в ходе допроса выяснилось, что она, вопреки своему заявлению, неоднократно связывалась с подозреваемым по телефону. Подумалось: если она честно исполняет свой долг, зачем ей так откровенно врать, что она не может до кого-то дозвониться? К тому же она безапелляционно заявила, что её не устраивают выводы БСМ, и она намерена запросить дополнительную медицинскую экспертизу. Также выразила мнение, что сломать руку ударами кулака невозможно. Хотя очевидно, что эксперту БСМЭ в этом случае виднее. Для того и существует институт экспертиз. А гематому в счёт она вообще не взяла.

И ещё один нюанс. Когда допрос был закончен, дознаватель дала потерпевшему шариковую ручку с пастой чёрного цвета, чтобы тот подписал протокол. На просьбу дать ему ручку синего цвета она ответила отказом, поясняя это тем, что «все подписи ставятся только чёрной ручкой». Это ещё больше насторожило потерпевшего, поскольку о таких странных правилах составления документов он ранее ничего не слышал. И он невольно подумал, что возможна подготовка фальсификации доказательств со стороны дознавателя.

Спустя несколько дней потерпевшего повторно вызвали на допрос, в ходе которого дознаватель Салчак ознакомила потерпевшего с протоколом допроса подозреваемого, в котором тот заявил, что руку он потерпевшему не ломал. А сломал её сам потерпевший, сдавая машину назад, высунув руку. И тем самым нанёс себе вред дверью машины. Кроме этого, он дал показания, что супруга потерпевшего звонила ему в тот же вечер и вымогала деньги. И если подозреваемый выполнит её условия, потерпевший не будет подавать на него заявление по факту нападения. Это, конечно, полная чушь, поскольку к тому времени потерпевший заявление уже подал. А учитывая связи подозреваемого в полиции, он наверняка об этом уже знал.

Далее, эффектно демонстративно покуривая электронную сигарету, Салчак предложила потерпевшему убрать из заявления указание на дружественные связи обвиняемого с заместителем министра внутренних дел Тувы Данзы и начальником отдела дознания Черевко. Получив отказ, она принялась агрессивно выяснять, откуда потерпевшему известна эта информация. И даже пригрозила возбудить против него дело по статье «клевета». Затем и вовсе предложила забрать заявление по поводу нападения на него. Поскольку потерпевший упорствовал и не исполнял пожелания Салчак, та отправилась к своему начальству. Пришёл офицер и стал выяснять, почему потерпевший настаивает на указании данных фамилий в деле. После разговора сотрудник согласился с ним и посоветовал ходатайствовать о передаче дела в Следственный комитет в связи с недоверием к сотрудникам МВД. Однако передача дела в СКР оказалась тоже проблематичной, так как подозреваемому может оказать услугу замначальника следственного комитета Кюрю, с которым подозреваемый также находится в дружественных отношениях. Видимо, этим и объясняется и криминальное поведение подозреваемого, и странное поведение участкового и дознавателя.

А теперь, пожалуй, пора открыть завесу тайны над нашим злодеем. Им оказался Монгуш Демир-Начын, который в настоящее время занимается в Москве промыслом Кашпировского. Он – бывший сотрудник органов ФСБ, бывший помощник министра МВД Тувы Щура А.А. Настоящий племянник Монгуш Татьяны Дожулдеевны, настоящий двоюродный брат Шойгу Аяны Алексеевны. А также близкий друг замминистра МВД Данзы В.В., замначальника следственного комитета Кюрю Г.С. К тому же, по некоторым сведениям, ранее находился в интимных отношениях с начальником отдела дознания МВД Черевко М.В. Понятно, что в таком окружении можно ломать руки людям, не отягощённым подобными связями, не опасаясь возмездия правосудия. Впрочем, справедливости ради, нужно отметить, что взрыв ярости у бывшего чекиста и полицейского Монгуша не был случаен, поскольку ранее он состоял в браке с женой потерпевшего. Вот, видимо, кровь и взыграла...

Эта криминальная история находится в самом начале. Думается, она не завершится незаконным оправданием подозреваемого. Будем надеяться, что группа поддержки племянника Монгуш Татьяны Дожулдеевны, двоюродного брата Шойгу Аяны Алексеевны, близкого друга зам.министра МВД Данзы В.В., замначальника следственного комитета Кюрю Г.С. и бывшей пассии начальника отдела дознания МВД Черевко М.В. осознают, что ситуация вокруг Монгуша не так проста, как им кажется. И поостерегутся так откровенно нарушать закон. А редакция газеты «РИСК» за ними будет приглядывать. И в случае, если правовой беспредел продолжится, сообщит об этом читателям газеты.

Редакция