Заместитель главы полиции Тувы покрывает бандита?

Министру внутренних дел

России по Республике Тыва С.Н. Кондрашову

Копия: в Службу собственной безопасности при МВД РФ

ЗАПРОС

Уважаемый Сергей Николаевич!

В газете «РИСК» №12 на шестнадцатой странице опубликована статья «Бандит со связями», в которой, в частности, сообщается: «пострадавший вынужден был обратиться в прокуратуру, чтобы узнать, кто занимается его заявлением. И только там он узнал, что уголовное дело возбуждено и находится в производстве в дознании ГУВД Кызыла. Тогда потерпевший направился в отдел дознания для выяснения обстоятельств движения дела. Вот тут-то и обнаружились некие «странности»: поначалу никто толком не мог ответить, у кого находится уголовное дело. И только после подачи официального письменного запроса тем же вечером потерпевшему позвонила дознаватель Салчак Салбак Сылдыс-ооловна. На вопрос, почему его до сих пор никто не опросил и даже не уведомил о ходе дела, дознаватель пояснила, что, поскольку подозреваемый проживает в Москве, найти и опросить его нет никакой возможности. Более того: неопрашивание потерпевшего она объяснила тем, что она и его найти не могла, поскольку не знала его телефона».

Ниже по тексту сообщается о других «странностях» действий дознавателя Салчак. К примеру, она почему-то настаивала, чтобы потерпевший расписался ручкой именно чёрного цвета и выражала сомнения в выводах судебной медицинской экспертизы.

Далее в публикации сообщается: «В итоге даже спустя полтора месяца дознаватель продолжала бездействовать. По делу не было никаких движений: пострадавшего никто не вызывал для дачи показаний. Понятно, что такое бездействие правоохранителей назвать случайным нельзя. И участковый, который «не знал», что заключение СМЭ готово, и дознаватель, которой никак «не удавалось» дозвониться ни до потерпевшего, ни до подозреваемого, действовали по общему кем-то разработанному плану доследственной волокиты расследования преступления».

По сути достаточно несложное уголовное дело фактически не расследуется. Потерпевший полагает, что подозреваемому Монгушу Демир-Начыну незаконно покровительствует Ваш заместитель Данзы, который оказывает давление на дознавателя Салчак Салбак Сылдыс-ооловну.

Учитывая, что публикация имеет большой резонанс в республике, поскольку указывает на коррупцию в МВД Тувы, прошу провести проверку указанных в публикации фактов и в случае документального подтверждения их принять к виновным соответствующие меры.

Об итогах проверки и принятых мерах прошу сообщить в редакцию газеты по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел. 66-7-66.

Копию публикации прилагаю.

С уважением, и.о. гл. редактора С.С. Конвиз.