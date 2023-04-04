    Обзор прессы

ВСЯК КУЛИК ХВАЛИТ СОБСТВЕННОЕ БОЛОТО

«ТП» сообщила о том, что в Кызыле 28 марта «состоялась XXXVIII конференция Тувинского регионального отделения партии «Единая Россия». Да-да, именно 38 конференция. Именно тридцать восьмой раз партийные бюрократы, окопавшиеся во власти в республике, собрались, чтобы наметить вехи будущего разграбления недр и бюджета республики. Впрочем, официально это звучит солиднее: «В Доме народного творчества были подведены итоги работы отделения и обозначены задачи на текущий год». Сообщается, что в работе конференции «принял участие Глава Тувы Владислав Ховалыг». А также: «председатель Верховного Хурала РТ, первый заместитель секретаря ТРО партии «Единая Россия» Кан-оол Даваа, депутат Госдумы РФ Айдын Сарыглар, главный федеральный инспектор по РТ Александр Вавилихин, и.о. заместителя председателя Правительства РТ Айдын Чюдюк, представители депутатского корпуса, делегаты и почётные гости».

Ни для кого не секрет, кем является сообщество, называемое «политическая партия «Единая Россия». В натуре это коллектив бюрократов и близких к ним бизнесменов, которые совместно решают вопросы в основном личного обогащения и неприкосновенности от уголовного преследования. Они по большей части сумели присосаться к бюджетной кормушке. Кто-то из них получил хлебную должность, а кто-то – доступ к народным деньгам. А вместе они отчаянно и дружно борются за своё благополучие.

Главный из них в Туве – «Глава РТ Владислав Ховалыг», который одновременно по совместительству является руководителем «регионального отделения партии «Единая Россия». Он «поблагодарил соратников за ответственность, труд на благо общества и искренний патриотизм». С пафосом заверил их, что «люди России верят своему правительству и президенту». Поэтому «Главный наш капитал – это доверие граждан. Оно обеспечено большим трудом каждого партийца, умением слышать людей, знать их нужды и заботы, помогать решать их, а также способностью убеждать и вести за собой».

В целях улучшения жизни народа партия, как во время КПСС, ведёт народ от успеха к успеху. А чтобы всем было весело и комфортно, «Народную программу, разработанную по наказам избирателей, помогают реализовывать партийные проекты, которых насчитывается целых 25». Среди них «Новая школа» или «Моя карьера с ЕР». Главный клич: «Поддержим безработных граждан и членов семей участников СВО!» И программы имеют успех. В поисках подходящей работы «в 2022 году в ряды партии «Единая Россия» влились 420 новых членов». В итоге «по состоянию на 1 марта 2023 года на учёте в региональном отделении партии состоят 15643 члена». Конечно, всех обеспечить руководящей работой не удастся, поэтому все нетрудоустроенные могут рассчитывать на место в рядах воюющих в СВО, т.к. «специальная военная операция на Украине стала суровым испытанием для нашей армии, промышленности и народа». А высокие заработки гарантируются нашей честной властью.

Тува – самый бедный регион России. Но и у нас есть порох в пороховницах – «Государство обеспечивает всем необходимым бойцов на фронте, власть на местах и земляки многое делают для благополучия своих солдат. Из Тувы неоднократно уходили караваны для воинов-тувинцев». Помощь бойцам СВО поднимается на новый уровень: «Теперь стараемся работать по запросам: отправлять технику, электронику, оптику, коптеры и средства связи». Почему всего этого не хватает в войсках, глава Ховалыг не уточнял, но «поблагодарил активистов за поддержку участников специальной военной операции и их семей». Он пообещал, что «с таким неравнодушным отношением, сопричастностью ко всему происходящему мы обязательно победим».

Затем то ли родственница, то ли однофамилица главы «Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Елена Ховалыг» рассказала о ходе выполнения самых важных федеральных партийных проектов. Их много, и рассказывать о них не имеет никакого смысла, поскольку это государственные программы, реализуемые за счёт бюджетных средств. А партия лишь пытается участвовать в освоении денег при их реализации. Это как раньше была программа «Дороги Единой России», которая к партии не имела никакого отношения.

В завершении конференции «председатель Верховного Хурала РТ, первый заместитель секретаря Тувинского регионального отделения партии «Единая Россия» Кан-оол Даваа настроил соратников на воплощение проектов в жизнь». Он сообщил, что «следующий политический цикл – очень ответственный, так как является подготовительным к выборам президента страны в 2024 году». На предыдущих выборах Шолбан Кара-оол немного перестарался с «рисованием» итогов голосования и показал почти стопроцентное голосование за Путина. Так что теперь Ховалыгу, чтобы не ударить в грязь лицом, придётся показать рост поддержки власти в республике и показать результат явки избирателей и голосования «ЗА» больше 100%. И тут ему такие специалисты, как Фортуна просто необходимы. А результат в 105-110% в поддержку Путина по итогам голосования «должен быть гарантом развития, прогресса и созидания для нашей малой родины – уточнил Кан-оол Тимурович».

ДЕТЬМИ РЕСПУБЛИКИ ОЗАБОТИЛИСЬ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ И СЛЕДСТВИИ

Как сообщила «ТП», «Глава Тувы встретился с руководителем Следственного управления Следственного комитета России по Туве Константином Столбиным». Тема встречи – «тревожная ситуация с детскими суицидами». Обратили внимание на последний случай в Кунгуртуге. Пришли к общему мнению, что у случаев суицида «причины разные». «Неразделённая любовь, взаимоотношения в семье, насилие». Но необходимо глубже изучать причины такого неблагополучия. Для этого «социальный блок правительства организует масштабное анкетирование школьников на предмет физического и полового насилия». Как заверил Столбин, «следком готов помочь методически», осознавая, что «провести работу необходимо качественно и честно, чтобы сохранить здоровье детей, уберечь их самих». Глава назначил ответственным за неё «Орлана Денек-ооловича Сарыглара, который исполняет обязанности заместителя главы по социальной политике».

Заодно обсудили и проблему с изнасилованием 10-летнего школьника из О-Шынаа. Столбин проинформировал Ховалыга, что «Следственный комитет России, как и наш Минздрав, готов содействовать в медицинском обследовании и лечении пострадавшего мальчика». Хотя, сказать по совести, его функция в другом: нужно качественно и оперативно расследовать уголовное дело, которое находится у СКР в производстве. И наказать тех, кто волокитил с расследованием и третировал ребёнка и его родителей, пока общественный резонанс не заставил всерьёз заняться делом.

Столбин заверил Ховалыга, что он в курсе всех этапов расследования уголовного дела и оно само «находится на личном контроле руководителя Следственного Комитета РФ Александра Ивановича Бастрыкина». В общем, только когда общественность достучится до Бастрыкина, весь следственный аппарат приходит в действие и начинает функционировать по закону.

ЧИНОВНИКИ ПОШЛИ В НАРОД

Журналист «ТП» решила проанализировать деятельность правительства Тувы на примере отчётов чиновников в кожуунах. Первая остановка – Ак-Довурак. Здесь многие годы мэрствовал откровенный негодяй из числа ближайших сатрапов бывшего главы Кара-оола. Теперь его уже нет. То ли сбежал, то ли посадили. Как фантазирует журналист, «сложно сказать, о чём думал предыдущий глава администрации, но точно не о городе». «Сейчас председатель администрации Ак-Довурака – Мерген Кызыл-оол».

Как выяснилось, «у жителей Ак-Довурака есть много своих нерешённых проблем». Оказалось, что властям не удаётся самого простого – «поддерживать элементарный порядок». Совсем недавно, «в 2017 году построили детскую площадку перед ДК», а теперь у всех на виду «мусор, разбитые фонари, поломанные конструкции, прямо у входа – мусорные баки». В публикации отмечается, что «с мусором здесь устали бороться уже давно», поэтому «детские площадки захламлены до предела», а «количество нетрезвых граждан на улицах даже ранним утром зашкаливает».

Городу «не хватает врачей-специалистов», «не хватает спортивных залов». В общем – кругом разруха. А ведь, казалось бы, ещё не так давно «Ак-Довурак называли «городом будущего». И действительно: «это был красивый и уютный город с интересной архитектурой». Впрочем, «градообразующее предприятие уже не работает», так что «работы в городе не много».

Журналист показывает и положительный пример – «Кызыл-Мажалык». Но и здесь благополучием не пахнет: «тоже не хватает медиков-специалистов». Хотя «отмечен удвоенный рост заболеваемости туберкулезом». Острый не решаемый годами вопрос: «борьба с преступностью и ликвидация нелегальной продажи алкоголя». Когда-то «здесь были одни из самых низких показателей алкогольной зависимости, а сейчас они выросли в 2 раза».

Отмечают, что «молодое население продолжает уезжать». Даже из таких мест, как «Аянгаты – историческая родина Буяна-Бадыргы». Сетуют: «нужна хорошая дорога». Чтобы быстрее уехали? «Нужна школа (сейчас дети учатся в здании школы-интерната), нужен спортивный зал, требуется ветеринарный врач».

Но самая большая проблема – вода. «Особенно для Бижиктиг-Хая». Возглавлявший «рабочую группу» министр сельского хозяйства Сергей Ондар тут же откликнулся: «уже просчитал, как и когда сюда приедут специалисты». Правда, ни для кого не секрет, что слова этого министра не стоят и ломаного гроша. Так что, как там не было воды, так, скорее всего, и не будет впредь.

Впрочем, такое отношение к людям вполне объяснимо. Как сообщается в публикации, невзирая на убогие условия жизни, «жители Барун-Хемчикского района в целом оценили итоги за 2022 год на «отлично». Так что им в принципе жаловаться не на что. Рабы, они и в Африке рабы.

ТУВА И МОНГОЛИЯ – ДРУЖБА НА ВЕКА?

В 2024 году Генконсульство будет отмечать 30 лет своей деятельности. В 2026 году состоится 100-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Тувой. Не так давно была принята Концепция развития приграничного сотрудничества Республики Тыва с аймаками Монголии до 2030 года. Как сообщил еженедельник «ТИ», в связи с этим «в республику с рабочим визитом прибыла делегация приграничного Увс района Монголии во главе с губернатором аймака». По этому случаю «Глава Тувы Владислав Ховалыг и Чулуун Чимэд обсудили дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества».

«Стороны отметили, что Тува и Увс аймак имеют большой транзитный потенциал. Со стороны России завершается реконструкция пункта пропуска «Хандагайты – Боршоо» для работы в многостороннем режиме. Идёт работа над созданием торгово-логистического центра возле пункта пропуска с организацией особой экономической зоны». «Большие перспективы имеет автомобильный трансграничный маршрут «Красноярск – Абакан – Кызыл – Улаангом – Ховд – Урумчи». Он позволит увеличить поток товаров из сибирской части России по более выгодному короткому маршруту в Монголию и Китай и из Монголии и Китая в Россию». Стороны договорились обновить Соглашение о сотрудничестве, подписанное ещё в 2002 году.

КТО ОТВЕТИТ ЗА СЛОМАННУЮ СУДЬБУ РЕБЁНКА?

Сообщение о том, что «Уполномоченная по правам ребенка в Туве Сайзана Товуу» отправлена в отставку в связи с инцидентом с изнасилованным 10-летнего мальчика никого не потрясло. «Окончательное решение об отставке также должны будут принять парламентарии», но эти безликие личности проголосуют хоть за что, можно не сомневаться.

За время своего пребывания на посту уполномоченного по правам ребёнка Сайзана Товуу «ставила задачу выстроить систему взаимодействия всех ответственных по работе с семьями и детьми. В этом направлении она работала в том числе с силовыми структурами и пенитенциарными учреждениями в Туве». Проработала она немного и хороших воспоминаний о себе не оставила. В основном она занималась научной работой и сочиняла различные статейки на свободные темы. Реально к судьбам детей она отношения не имела. Может быть, новый уполномоченный всё же займётся проблемами детей Тувы?