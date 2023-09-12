Единый день голосования: Борьба за власть в Хакасии не заканчивается

В России 10 сентября в единый день голосования пройдут выборы. В Туве они ограничатся избранием депутатов муниципального уровня и нескольких глав муниципальных образований. Особого значения эти выборы не имеют. Поэтому никакой политической активности на этих выборах не заметно. Единственно, что бросилось в глаза: кандидаты в муниципальные депутаты по 28 округам дружно снялись с участия в выборах. Это было тем более забавно, что эти кандидаты в округах были безальтернативными. То есть фактически соперников на выборах у них не было. Но они почему-то взяли и снялись с выборов... Такое ранее вряд ли было возможно.

ОСТРАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ КАНДИДАТА ИЗМЕНИЛА РАСКЛАД СИЛ

А в соседней Хакасии выборная кампания приносит сюрпризы иного свойства. Там в главных выборах главы Хакасии участвуют всего три кандидата: действующий глава региона, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, Михаил Молчанов от ЛДПР и Владимир Грудинин от «Коммунистов России».

Ранее Молчанов и Грудинин рассматривались как спарринг-партнёры Сокола, основной задачей которых было «мочилово» коммуниста Коновалова и поддержка главного кандидата. Однако 2 сентября с выборов снялся основной соперник Коновалова – единоросс Сергей Сокол, представляющий с 2021 года Хакасию в Госдуме.

Он активно боролся за победу. Сначала его сделали депутатом Госдумы по спискам ЕР, затем он возглавил региональное отделение «Единой России». И стал заметной фигурой в регионе. Когда началась СВО, он срочно мобилизовался и полгода провёл в Украине. Чем он там занимался, толком неизвестно, но вернулся оттуда в ранге ветерана СВО, что должно было по задумке Кремля добавить ему политического веса.

Атака на коммуниста Коновалова была организована на высшем уровне. Абакан изумленно наблюдал засилье в двух местных гостиницах федеральных политтехнологов, депутатов, министров и даже зампредов российского правительства. Предвыборный штаб Сокола состоял сразу из нескольких команд титулованных подрядчиков крупных компаний, которые за глаза обвиняли друг друга в саботаже. Сам же кандидат явно имел самые лучшие намерения, но, судя по дебатам, не мог определиться, кто же он: оппозиционер или уже действующий-будущий глава региона? Однако он слабо провёл выборную кампанию, настроив электорат против себя.

Всё разрешилось на последней неделе, когда все аналитики свои надежды связывали со вторым туром, который должен был назвать победителем кремлёвского кандидата. 1 сентября после очередной агитационной акции он приехал в Москву за очередными рекомендациями, провёл встречу с вице-премьером Абрамченко, которая отвечает в правительстве России за исход губернаторских выборов в Хакасии. А затем внезапно для всех (и даже, наверное, для себя!) оказался в больнице с чуть ли не смертельным диагнозом, о котором все узнали почему-то не от Сокола или его врачей, а от секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, навестившего Сокола в госпитале имени Вишневского в Москве. Он сообщил, что врачи оценивают состояние кандидата как «тяжёлое». У него диагностирован сложно выговариваемый «венозный мезентериальный тромбоз и острая кишечная непроходимость». В этом плане «непроходимость» в прямой кишке стала символична и созвучна с «непроходимостью» на выборах.

И кандидат с «непроходимостью» срочно подписал отказ от участия в выборах, поскольку, по его мнению, работа губернатора – это очень серьёзный труд. Он объяснил решение тем, что «подняться с койки – получить ещё более тяжёлые осложнения», которые могут возникнуть после июльской операции, на что пойти он не может. Поэтому он не вправе подводить избирателей республики избранием на столь ответственную должность, на которой он обязан будет отдать все силы.

В общем, из того, что заявил Сокол, можно было понять одно: он снялся с губернаторских выборов чисто из гуманистических соображений и в интересах избирателей. Вот такой у него получился высокоидейный поступок, позавидовать которому должен каждый честный человек. Правда, в Республике Хакасия почему-то не очень верят в благородство московского кандидата. В определённых кругах уверены, что выход Сокола из предвыборной гонки продиктован итогами социологических опросов. Ведь согласно им у него не было никаких шансов на успех. За две недели до дня голосования замеры общественного мнения показывали, что кандидат-единоросс в рейтинге претендентов в предвыборной гонке отстаёт не только от коммуниста Коновалова, но и от кандидата от ЛДПР Молчанова. И занимает только третье место. Так что с таким рейтингом даже в случае второго тура Соколу ничего не светило. Вот он срочно и «заболел». А затем снялся с губернаторской гонки. И кто теперь докажет, что он был на выборах на третьих ролях? Никто.

КОНОВАЛОВ МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ. ИЛИ МЕЖДУ ФУРГАЛОМ И СИПЯГИНЫМ

Зато его бегство от выборов может сыграть на руку 33-летнему ЛДПР-вцу Молчанову, который в случае второго тура может опереться на поддержку сил, выступающих против Коновалова. И тут – чем чёрт не шутит: у него может появиться шанс возглавить регион, как это случилось с коммунистом Коноваловым пять лет назад, о котором тогда перед выборами никто ничего толком и не знал.

Он стал губернатором на волне всеобщего недовольства деятельностью единоросса Зимина и стойкой аллергией жителей региона на действующего губернатора. Тогда, в 2018 году, Валентин Коновалов, которому сейчас всего 35 лет, ставший главой Хакасии в 31 год, считался самым слабым из победителей того года, однако продержался до конца срока и, судя по всему, имеет шансы быть переизбранным, несмотря на неприязнь к нему Москвы. В то время как все другие «случайные» для Кремля победители выборов – Фургал в Хабаровске и Сипягин во Владимире – по разным причинам уже не среди губернаторского корпуса. Сипягин был вынужден согласиться с Кремлём и досрочно оставил кресло губернатора, потерявшись среди депутатов Государственной Думы. Фургал уходить не захотел, и в настоящее время мотает 22-летний срок за создание преступного сообщества...

Коновалов для Кремля оказался «крепким орешком»: он не только сохранил за собой губернаторское кресло, но и реально претендует на то, чтобы остаться в нём на второй срок. Именно поэтому против него Кремль и двинул Сокола.

СОКОЛ НЕ СДАЁТСЯ: ЕГО В ДВЕРЬ, А ОН ЛЕЗЕТ В ОКНО

Но если кто-то думает, что Кремль сдался и сложил руки, то сильно ошибается. Как сообщают прокремлёвские каналы, депутат Госдумы Сергей Сокол, снявшийся с выборов главы Хакасии после госпитализации, рассматривается на новую должность. Он может стать спикером Верховного Совета республики, выборы в который также пройдут в единый день голосования 10 сентября. Такое в принципе возможно, поскольку Сокол, снявшись с губернаторских выборов, остался в списках «Единой России». И он, лёжа на больничной койке клиники Вишневского, наверняка получит мандат депутата Верховного Совета Республики Хакасия от ЕР. И если коммунисты после голосования 10 сентября не получат абсолютного большинства в Верховном Совете Хакасии, то Кремль попытается «протащить» больного «непроходимостью» Сокола в кресло спикера парламента Хакасии. А там – дело техники. И об этом пусть болит голова у Кириенко.

Но стать спикером парламента ему будет непросто, поскольку с 1992 года парламентом Хакасии бессменно руководит избранный в нынешний состав парламента от «Единой России» Владимир Штыгашев. В преддверии выборов 2023 года Штыгашев вышел и ЕР и следом ему уступили второе место в предвыборном списке КПРФ на выборах в региональный парламент.

Штыгашев – ветеран политических битв постсоветской России. Он родился в 1939 году. На выборах действующего состава парламента в 2018 году занимал второе место в списке «Единой России». Верховный совет республики состоит из 50 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, другая часть по одномандатным округам. Штыгашев – реально влиятельный человек в республике. Он известен как решительный боец за интересы родного края. Из «Единой России» он вышел после того, как его выступление негативно встретили в верхней палате парламента. Спикер парламента Матвиенко даже распорядилась отключить у выступающего микрофон. Вот что Штыгашев, в частности, заявил:

«В Хакасии добывается сырья на 250 млрд. рублей в год. Бюджет республики – 21 млрд. При этом сама республика не имеет своей платёжно-сервисной банковской системы, своей государственной налоговой службы. Республика ничего не имеет. Не пора ли всем государственным органам, которые занимаются этими вопросами, серьёзно заняться этим и в Хакасии?

Хочу ещё раз напомнить Совету Федерации, почему эти проблемы достали нас. Одна Саяно-Шушенская ГЭС вырабатывает электроэнергии как 22 ДнероГЭСа. Доходы только от этого нам позволили бы развивать республику, накормить, одеть всех её жителей. Но владелец ГЭС платит налогов меньше, чем маленький пивзаводик. Консолидированные группы налогоплательщиков, хотелось бы посмотреть в глаза тому, кто это придумал и какими законами это изобретение определяется, платят налоги либо в Москве, либо в офшорах. Но только не там, где работают и зарабатывают. Пора этому положить конец».

В общем, ему не простили такого демарша. Он попал в «чёрные списки». Естественно, на его политической и государственной карьере был поставлен жирный крест. Штыгашев не стал ждать, когда Сокол организует его исключение из рядов «Единой России», и вышел из партии сам. Ему уже не оставалось другого пути, как войти в альянс с губернатором. Так Коновалов и Штыгашев возглавили выборную компанию в регионе. На плакатах они теперь вместе под девизом «мудрость и честность». Населению это понравилось.

Спикер парламента заметно добавил Коновалову сторонников. За ним – солидная часть сторонников «Единой России». Ни Штыгашев, ни Коновалов не фигурируют в списках коррупционеров. И это в глазах избирателей несомненно имеет вес. Кроме того, наплыв федеральной помощи Соколу получил негативный эффект. А сам Сокол получил клеймо карьериста и гастарбайтера. Соответственно, его довольно странный выход из предвыборной гонки не мог не ослабить позиции в республике и всей команды единороссов в целом. Впрочем, не будем забегать вперёд. Когда этот материал готовился, ещё шло голосование. А цыплят, как известно, по осени считают.

Когда верстался номер.

11 сентября стали известны предварительные результаты голосования в Хакасии. Как и ожидалось, Валентин Коновалов сохранил за собой должность главы региона с результатом в 63%. Следом за ним идёт кандидат от ЛДПР Михаил Молчанов с 14%, замыкает тройку однофамилец знаменитого директора колхоза им. Ленина Владимир Грудинин с 11% голосов. Явка составила 36,63% от списочного числа избирателей региона. В этом плане никаких неожиданностей не произошло. И стало совершенно очевидным, что у снявшегося с выборов единоросса гастарбайтера-соискателя губернаторского кресла Сокола на этих выборах даже при беспрецедентной поддержке федерального Центра никаких шансов на успех не было. И в случае, если бы он внезапно не «заболел» «непроходимостью прямой кишки», у него были все шансы занять в итоговом протоколе голосования на выборах последнее четвёртое место, пропустив вперёд себя не только Коновалова, но и Молчанова с Грудининым.

Однако интрига на выборах в Хакасии этим не заканчивается. По выборам в Верховный Совет Хакасии предварительные результаты следующие: у КПРФ 38,91% голосов избирателей, у «Единой России» – 36,63%, у ЛДПР – 7,3%. Пятерку партий замыкают «Новые люди» с 4,5% голосов и «Партия пенсионеров» с 3%. При этом «Единая Россия» выиграла почти во всех одномандатных округах, а КПРФ – только в одном, где её представлял кандидат Иванов. Остальные партии побед в одномандатных округах не имеют. Поэтому, по предварительным данным, в новом парламенте Хакасии большинство будет за депутатами от «Единой России» – 34 мандата из 50. КПРФ, по итогам выборов увеличившей своё представительство, достанется 14 мандатов, а у ЛДПР, растерявшей своё представительство по сравнению с предыдущими выборами, останется только два мандата.

Таким образом в Хакасии сохраняется ситуация, в которой главой республики является кандидат от КПРФ, а в парламенте республики имеется устойчивое большинство единороссов. При таком раскладе вполне возможно, что Верховным Советом будет руководить внезапно «заболевший» в Москве ставленник Кремля Сокол, который, не в пример бывшему спикеру Штыгашеву, постарается отравить Коновалову радость его победы на губернаторских выборах. В этом плане сказать, что Коновалов однозначно выиграл эти выборы, сложно. И если Администрация Президента не организует в отношении Коновалова уголовное преследование по сценарию Фургала в Хабаровском крае, его ждут не самые простые пять лет руководства республикой.

Впрочем, впереди через полгода перевыборы президента Путина. Так что эти полгода, скорее всего, Кремлю будет не до Хакасии. А дальнейшее будет зависеть от итогов мартовского голосования и экономического положения в стране.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин