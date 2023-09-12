«В Минсельхозе России предупредили о приближающейся катастрофе с топливом».Если бы в России была пустыня, то начался бы дефицит песка.

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«После поездки на выборы в Зимбабве член ЦИК РФ заявил, что это полезный опыт для России».За месяц до выборов один оппозиционный активист в Зимбабве был убит, второй похищен, а президент подписал акт, по которому критики власти попадут под уголовные дела...Тот редкий случай, когда член ЦИК сказал чистую правду и ни слова не соврал – опыт для России действительно полезный. Хотя, если честно, не новый и уже успешно опробованный.