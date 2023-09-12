Есть Путин – есть Россия! А нет Путина?..

Помню, президента выбирали. В который раз – не помню, но помню, что опять того же. Да это, собственно, и неважно – в который раз. Важно, что очень вдруг тогда все озаботились поиском национальной идеи. Шага не шагнёшь, либо на Ильина наткнёшься либо в Бердяева упрёшься. В общем, с ног сбились. И, наконец, нащупали!

Оказывается, не там искали. Кумекали над образом государства, к которому все потянутся, а надо было образ человека создавать, олицетворяющего это государство. Образ-идеал, на который россияне молиться будут и стремиться к нему. А в собственных устремлениях к идеалу россияне уж и государство к привлекательности подтянут. Не может же идеальный человек жить в государстве из которого бежать хочется!

И, что обидно, образ национальной идеи рядом всё время был. Можно сказать, на самой поверхности находился. Помнится, девочки из провинции запели: «хочу такого как Путин». И женщины по всей России подхватили: «мне б такого...» А Россия – она же женского рода. Стало быть чего хочет женщина – того хочет и Россия.

Стали думать, как это преподнести россиянам, чтобы национальная идея скорее и ширше их охватила. Конечно, Володин, ну, который саратовский (уточнение требуется, поскольку мы все в каком то смысле володины), так вот этот Володин неплохо сформулировал, но суховато. «Россия – это Путин» – ну, Путин, а дальше-то что? Нацидея – она же раскрытие должна иметь.

Дело было к вечеру, мимо как раз Владимир Рудольфыч Соловьёв в полувоенном френче проходил. И говорит: «А давайте я за сравнительно небольшие деньги (ну, по кремлёвским понятиям небольшие) буду каждую неделю в прайм-тайм по телевизору образ Путина, как мечты россиян, лепить. То есть, чтобы россияне не только знали о национальной идее, но и могли периодически лицезреть её развитие и, соответственно, по образу и подобию самосовершенствоваться».

Согласились. Формировать нацидею решили по типу Божества. Чем Божество на неделе было занято, куда моталось, с кем встречалось, что кушало и т.д. Пилотный проект превзошёл самые смелые ожидания. Телезрители побросали все каналы и устремились на программу Вечернего Рудольфыча. Зрительский рейтинг зашкаливал. Потом посыпались письма.

Одна женщина написала, что её муж, не просыхавший последние 23 года, посмотрел «Москва. Кремль. Путин» и с понедельника бросил пить. Попросил денег на годовой абонемент в бассейн, ушёл записываться и третий день не возвращается. Плавает в бассейне, наверное.

Другая сообщала, что её оболтусы-старшеклассники после просмотра резко разочаровались в профессии долларового миллионера со знанием английского. Раздумали поступать в менеджеры Газпрома, увлеклись изучением немецкого и пошли записываться в секцию дзюдо и во внештатные сотрудники ФСБ. С перспективой дальнейшей работы в каком-нибудь доме культуры Дрездена.

Мало того! Программа формирования национальной идеи дала побочный эффект, не предполагаемый ранее! Проявился ажиотажный спрос на любой товар отечественного производителя, к которому прикасался носитель нацидеи! Вопрос импортозамещения стал решаться сам собой!

– Наш творог раньше никто не брал, – пишет один сельхозпроизводитель из Рязанской области. – Мы дали ему бренд «С патриаршего подворья» и теперь он влёт расходится! Люди так прямо и просят: «Мне 200 грамм вон того, с подворья, что Путин не доел».

В общем, нацидея замечательная! И формат донесения её до россиян удачно подобран. Но есть одно сомнение.

Образ и носитель национальной идеи или как народ приучают его называть, н а ц л и д е р, живой человек. Стало быть не вечен. Сегодня он есть, а завтра в тувинской тайге с министром обороны гуляет, на сучок какой напоролся и... А Володин-саратовский же объяснил, когда есть Россия, а когда – нет России...

Но, с другой стороны, а кому она нужна – эта Россия, если у неё нет национальной идеи.

Николай Травкин