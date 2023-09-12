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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 34, 12 сентября / Коротко
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№34, 12 сентября 2023 года.
    Коротко

Глава Тувы уволил министра и главу региональной «Авиалесоохраны» после ДТП с пятью погибшими

Решением главы Республики Тыва Владислава Ховалыга отправлены в отставку министр лесного хозяйства и природопользования региона Темир Сарыг-Хаа, а также руководитель «Авиалесоохраны» в республике Алаш Куулар, которые «не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении», сообщил он в своем Telegram-канале.

По данным главы республики, виновником ДТП, в результате которого погибли пять человек и пострадали двое, стал водитель транспорта, принадлежащего подведомственному учреждению Минлесхоза – ГАУ РТ «Авиалесоохрана». «По предварительной информации полиции, водитель служебной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Предельный уровень превышен почти в пять раз. Это стало возможным из-за халатного отношения и отсутствия контроля за служебной дисциплиной. Что недопустимо в условиях, когда мы ведем жесткую борьбу с пьянством за рулем», – отметил Владислав Ховалыг.

Позже МВД Тувы уточнило, что в ДТП виноваты оба водителей, так как у второго никогда не было водительского удостоверения.

Глава региона также сообщил, что создал правительственную комиссию, которая начала служебные проверки в подведомственных учреждениях, выполняющие предрейсовые осмотры водителей и техники.

Автомобильная авария произошла 8 сентября около часа ночи на 926 километре автодороги Р-257 «Енисей», вблизи с.Арыг-Узуу. Столкнулись два автомобиля «ГАЗ» и Honda. В результате происшествия погибла семья из Дзун-Хемчика, в том числе мать, отец, бабушка, тетя и сын, сообщили местные власти.

В России перестали публиковать данные реестра инвалидов

Социальный фонд России перестал публиковать данные Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Пропажу с сайта раздела «Аналитика» обнаружили СМИ. В этом разделе ежемесячно публиковались данные о количестве зарегистрированных инвалидов в каждом субъекте федерации. Кроме того, ФРИ регулярно сообщал о количестве людей, получивших инвалидность вследствие военной травмы. Журналисты обратились в пресс-службу Социального фонда, но там отказались назвать причину засекречивания данных.

Последние данные о количестве инвалидов были доступны на сайте на конец июня 2023 года. По подсчетам, с начала СВО до начала лета этого года статус военного инвалида получили более пяти тысяч человек.

В конце августа российские общественные организации, связанные с защитой прав людей с инвалидностью, заявили о многомесячных задержках выплат на средства реабилитации. Проблемы начались в 2022 году, в 2023 году деньги не поступали с февраля по июнь.

Статистику людей, которые имеют инвалидность, ежегодно публикует Росстат. На начало 2023 года количество инвалидов в России составило 10,9 миллионов человек, то есть 7,5% населения страны. При этом эксперты отмечали, что власти целенаправленно отказывают гражданам в получении инвалидности, чтобы экономить бюджетные средства.

15 млн. человек в России находятся в глубокой депрессии

Практически 10% от всего населения России находятся в состоянии глубокой депрессии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование Агентства стратегических инициатив – организации, созданной правительством РФ.

Среди причин называются «длительная болезнь, смерть близкого, одиночество, насилие в семье и крупный кредит». В исследовании говорится, что с насилием в семье сталкиваются до 700 тысяч россиян в год, отмечает РИА «Новости».

При этом антидепрессанты и другие лекарства импортного производства в России становятся менее доступны. Их ассортимент в аптеках за год сократился на 20%, пишет РБК.

Новак: Россия намерена расширить программу газификации и включить в неё Туву

Россия намерена расширить программу газификации субъектов РФ и включить в нее часть регионов, расположенных, в том числе, в республиках Бурятия и Тыва, Забайкальском и Красноярском краях, Амурской и Иркутской областях и в Еврейской автономной области. Об этом написал вице-премьер РФ Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

«Одна из ключевых задач – расширение программы газификации субъектов Российской Федерации. Это подразумевает включение в нее максимально возможного количества субъектов страны, в том числе Республики Бурятия, Республики Тыва, Забайкальского края, Красноярского края, Амурской области, Иркутской области и Еврейской автономной области», – сообщил он.

«На начало текущего года уровень газификации регионов России достиг 73%, при этом целевой уровень газификации оценивается в 82,9%. Таким образом, одним из приоритетных направлений развития газовой отрасли остается не просто увеличение использования «голубого топлива» на внутреннем рынке, но и создание условий для максимального упрощения доступа граждан к газу», – написал Новак.

Власти Камчатки отказались от использования чешских самолётов L-410 из-за отсутствия запчастей

На Камчатке с 1 сентября остановлена эксплуатация чешских региональных самолетов L-410 из-за нехватки запчастей, пишет РБК. В дальневосточной авиакомпании «Аврора» заявили, что заменят L-410 другим типами авиатехники из парка Камчатского авиационного предприятия. На транспортную доступность населенных пунктов региона, заверили власти Камчатки и представители «Авроры», отказ от эксплуатации L-410 не повлияет.

Остановка эксплуатации L-410 на Камчатке связана с «окончанием ресурсов» некоторых узлов и агрегатов, объяснял представитель камчатских властей. «К этой ситуации привели сложности с поставками по параллельному импорту», – заявил он, не уточняя деталей.

На Камчатке с начала 2010-х годов использовали три L-410, закупленные на средства регионального и федерального бюджетов. Эти самолеты, отмечает издание, были самыми новыми в парке местного авиапредприятия, продолжающего эксплуатировать советские Ан-26, Ан-28, Як-40, а также вертолеты семейства Ми-8.

Власти Камчатки, где нет железной дороги и слабо развита сеть автодорог, делали ставку на авиатранспорт для перевозки пассажиров, пишет РБК. В 2023 году из краевого бюджета на местные рейсы было выделено более 1 миллиарда рублей.

L-410 производства чешского завода AircraftIndustries могут, в зависимости от модификации, перевозить 17-19 пассажиров. На Камчатке летом 2023 года такие самолеты выполняли рейсы в пять труднодоступных населенных пунктов.

Камчатка – второй российский регион, остановивший эксплуатацию L-410 из-за отсутствия запчастей. В начале 2023 года такие самолеты прекратила использовать компания «Комиавиатранс» из Республики Коми. По данным Росавиации, на которые ссылается РБК, сейчас в России остается семь коммерческих операторов L-410, в парках которых в общей сложности 28 таких самолетов.

Санкции, введенные после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Евросоюзом и США, подразумевают, в числе прочего, запрет на поставку в Россию западной авиатехники, запчастей к ней, а также обслуживание самолетов. Некоторые российские компании, в том числе работающие в области авиаперевозок, обходят санкции за счет «параллельного импорта», однако поставки через третьи страны зачастую значительно увеличивают как сроки доставки, так и стоимость товаров.

За первое полугодие 2023 года Роскомнадзор заблокировал на 85% больше сайтов, чем за тот же период 2022 года

Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали в самом ведомстве. По данным Роскомнадзора, за полгода по его требованию были заблокированы больше 885 тысяч сайтов, а также около 1,1 миллиона отдельных материалов – на 10% больше, чем за весь 2022 год.

Роскомнадзор блокирует в интернете информацию, которую российские власти считают запрещённой. Решения об этом выносят суды, Генпрокуратура, ФНС, Росмолодёжь и другие ведомства. Они ограничивают россиянам доступ к «информации экстремистского характера», порнографии, сведениям о наркотиках и пиратскому контенту.

Помимо этого, ведомства пытаются запретить пользователям рунета читать «иноагентов», тексты об ЛГБТ-сообществе и новости о спецоперации в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России.

Цензурные рекорды вскоре могут быть обновлены, так как российские власти предлагают признать запрещёнными и сайты, распространяющие информацию об обходе блокировок. Сами VPN-сервисы Роскомнадзор блокирует уже давно. Впрочем, пользователи вряд ли лишатся доступа к VPN полностью, считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

Региональные власти в РФ рекордно увеличили расходы на силовиков

Региональные власти в России в 2023 году рекордно увеличили расходы бюджетов по статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность». Об этом говорится в обзоре Института Гайдара.

В первом полугодии текущего года финансирование силовых структур выросло вполовину (на 53%). Это самое существенное наращивание расходов среди всех статей региональных бюджетов.

Так, расходы на систему ЖКХ выросли только на 25%, на дорожное хозяйство – на 20%, на социальное обеспечение населения – на 18%. Расходы на здравоохранение при этом уменьшаются второй год подряд – на 3,4% в 2023 году, на 3,9% в прошлом году.

При этом основные расходы на силовые структуры все еще приходятся на федеральный бюджет. В федеральный бюджет на 2023 год также заложено на 48% больше средств на обеспечение полиции, Росгвардии, СК, спецслужбы и ФСИН – 4,417 триллиона рублей.

Это рекордное увеличение расходов на спецслужбы. Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году, когда после протестов на Болотной финансирование силовиков увеличили на 46%.

В целом расходы регионов выросли на 13% (до 9,3 триллиона рублей) по сравнению с тем же периодом прошлого года.

При этом в аннексированных областях Украины расходы на силовые структуры в пять раз больше, чем в среднем по другим регионам (6,9% против 1,3%). При этом на нацэкономику, ЖКХ и образование в этих регионах заложили в 2-3 раза меньше средств, чем в среднем по России.

Сибирские производители готовятся повысить отпускные цены на хлеб

Производители хлеба в Сибири сообщили, что в октябре планируют повысить отпускные цены на 5-10%. Это обусловлено ростом себестоимости производства: динамикой цен на сахар, ГСМ, энергоносители и логистику, пишет «Коммерсантъ-Сибирь».

«В условиях, когда все вокруг дорожает, отпускные цены не могут стагнировать. Цена не менялась с 2022 года, а сегодня из-за удорожания себестоимости производства хлебопеки вынуждены пересмотреть политику цен», – говорит президент Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области, генеральный директор ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» Илья Баринов.

Предстоящее повышение подтвердили также производители хлеба Томской, Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев. По словам председателя совета директоров Сибирского зернового союза (СЗС), гендиректора ОАО «Мельник» (Алтайский край) Александра Бедарева, стоимость хлеба с учетом возросших затрат на производство должна быть выше в два раза.

«Компоненты очень подорожали, в том числе ГСМ, вода, сахар, масло и дрожжи. Цены выросли на все, в том числе на упаковочный материал – пакеты и скрепки», – прокомментировал он.

В условиях ухудшения качества зерна из-за засухи летом и дождей осенью стоимость хлеба может быть также проиндексирована, не исключают эксперты.

Дерипаска раскритиковал политику Кремля по поставке зерна в Африку

Миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал инициативу по поставке 1 млн. тонн зерна пяти беднейшим государствам Африки, которую озвучил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия-Африка».

«Не знаю, мне одному это кажется странным – поставка в Африку зерна, когда наши мощности по производству муки простаивают? – написал Дерипаска в своём телеграм-канале. – Россия традиционно занимает лидирующие позиции по пшенице (20% мирового экспорта), однако доля нашей страны на мучном рынке почти в 10 раз ниже. И самое удивительное, что при рекордных урожаях в стране не загружено около половины мукомольных мощностей. А запасы зерна продолжают расти».

По оценкам экспертов, Россия могла бы экспортировать не 900 тысяч тонн муки, а в три раза больше, заметил Дерипаска: «Тогда бы на внешние рынки уходило бы не просто сырье, а уже переработанный продукт. Про вклад в развитие отечественной отрасли и говорить не нужно».

«К тому же поставка муки была бы более гуманной, потому что просто зерно есть нельзя – его надо молоть. А перекупщики на местах всё равно рано или поздно поднимут цену на нее», – добавил олигарх.

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risk-inform.ru/article_10692.html

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Ребятки, оказывается, российскую пенсионную реформу описал ещё Оруэлл в «Скотном Дворе» – там при появлении проблем с едой паёк урезали у всех, кроме свиней (руководство) и сторожевых собак (охрана руководства).

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