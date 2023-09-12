    Перекрёсток мнений

Аноним, 06-09-2023 #2[ru]

«Комсомольская правда» выпустила календарь с Путиным на 2024 год. Но какой-то диверсант выбрал вот такую фотографию к цитате: «Мы враскорячку не умеем стоять, мы твердо стоим на ногах и твердо смотрим в будущее». Если он так твёрдо на ногах стоит, что же такое у него «враскорячку»... https://t.me/chtddd/67330

Аноним, 06-09-2023 #1[ru]

Вот вам новые наставления кремлевского просветителя г-на Проханова. Почтенный идеолог режима открыл способ борьбы с дронами ВСУ и его сегодня официально опубликовал. Цитирую дословно: «Мы учимся обнаруживать и сбивать этих коварных невидимок. Есть мнение, что колокола Псково-Печерского монастыря, если монахи зазвонят все разом, создадут вибрацию, от которой беспилотники врага собьются с курса и упадут на многострадальную псковскую землю. Учись спасаться от беспилотников».

Аноним, 07-09-2023 #2[ru]

Твои земляки в прошлом году убили пожилого человека, с особой жестокостью, присвоили его старенькую «Ниву» и поехали домой, в Ак-Довурак. Твой земляк и родной братец Лёня с чемоданом наркоты в Красноярске попался сотрудникам ФСБ. Ты сам, клоп юртошный, с толпой земляков, таких же, как ты, выбил глаз человеку. Не смей учить народ Хакасии! Пошёл вон в свой мордор!

Аноним, 08-09-2023 #3[ru]

«В Хакасии мои земляки из Тувы держатся сплоченно и дружно. Их там уже 10 тыс.» – заявил Кара-оол. Кто-кто, а эти 10 тыс. тувинцев будут помнить Кара-оола долго. И не только они, но и их дети и внуки. Это как нужно довести людей до ручки, что бы они, толком не зная русского языка, снялись с насиженных мест и двинулись в наше смутное время куда глядят глаза. Причём те, что живут теперь в Хакасии – это люди, у которых денег было только добраться за 400 км. Те, у кого реальные деньги есть, уехали на Сахалин, Камчатку, в Новосибирск, Питер и Москву. И некоторые, кто ещё круче – в Канаду. Вот какой эффект от правления Кара-оола в Туве.

Аноним, 08-09-2023 #4[ru]

Люди бежали от бюрократического и бандитского давления. Это результаты преднамеренного действия Кара-оола.

Аноним, 08-09-2023 #5[ru]

Такое впечатление, что сам Кара-оол не понимает, почему на самом деле 10 тыс. человек оказались на чужбине, как правило, не зная местного языка, обычаев, не имея там ни родственников, ни друзей. Только за это Кара-оола следует судить.

Аноним, 08-09-2023 #6[ru]

Люди бежали от Кара-оола и его своры в Хакасию, а он и там их достал.

Аноним, 08-09-2023 #8[ru]

Задушили весь бизнес в Тыве, талантливые люди покинули республику. Теперь полный швах: нет ничего, кроме бродячих собак и помоек.

Аноним, 06-09-2023 #1[ru]

Автор, Браво! Президент Путин входит в окружение ельцинёнка Шойгу! Брависсимо!!!

Аноним, 06-09-2023 #2[ru]

Сокол за каким то х...м пригласил в Хакасию гомункула Кара-оола. Это – выстрел себе не то, что в ногу. Это выстрел себе в голову. 10 тысяч «земляков» и местные жители хорошо знают и понимают, кто такой Кара-оол. Ему не стоило бы появляться в Хакасии. Только беду накличет...

Аноним, 08-09-2023 #7[ru]

Проститутка, обслуживающая Брокерта, является родной племянницей женщины, которая руководит ОНФ в Туве. Облико морале, однако. Гордость МЧС! https://t.me/vrednayatuvinka/25035

Аноним, 08-09-2023 #14[ru]

ФАПСИ провели замер общественного мнения в Хакасии. И оказалось, что по итогам голосования Сокол в лучшем случае займёт третье место после Коновалова и Молчанова. Вот он срочно и «заболел» аппендицитом. А затем снялся, чтобы не опозориться окончательно. Сослался на аппендицит. На самом деле его болезнь – трусость.

Аноним, 08-09-2023 #15[ru]

Кстати, по предвыборной кампании Сокола сразу видно истинное отношение россиян к СВО. Сокол сделал ставку на ура-патриотизм – и проиграл. Пришлось сниматься подальше от позора.

Аноним, 08-09-2023 #16[ru]

Говорят, что на старте выборов у Коновалова был рейтинг в районе 20%. Но Сокол своей агрессивной непродуманной пиар-кампанией и своим чёрным пиаром со свиньями поднял рейтинг главного соперника до 60%.

Аноним, 08-09-2023 #18[ru]

Но Сокол не оставляет в покое Хакасию. Теперь в его планах стать спикером парламента Хакасии. И оттуда «мочить» Коновалова. Он же с выборов депутата Верховного Совета не снялся. А если «Единая Россия» и ЛДПР соберут большинство в Верховном Совете, Сокол при поддержке Кремля станет спикером парламента.

Аноним, 08-09-2023 #23[ru]

В Хакасии традиция – спикер парламента всегда хакас. Вряд ли ради Сокола её будут менять. Заметьте: в Еврейской автономной области руководитель – всегда еврей. Сейчас – Гольдштейн. А там евреев 0,6% от общего числа жителей. Так что Сокол может отдыхать.

Аноним, 06-09-2023 #1[ru]

Путин подписал закон о том, что 3 сентября теперь является «Днем Победы над милитаристской Японией». Средняя зарплата в стране-победителе – $723. А в побежденной – $2331. Парадоксы истории, да?

Аноним, 06-09-2023 #3[ru]

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 98 руб. Главное помнить, что доллар – это всего лишь бесполезная бумажка зеленого цвета! Конец тебе, Америка! Ура!

Аноним, 07-09-2023 #4[ru]

Росстат: за чертой бедности живут 15 млн. россиян. Черта бедности – 14 тыс. рублей. Если у тебя в месяц есть 15 тыс. рублей (то есть 5 (!!!) долларов в день) – официально ты уже не бедный. А вот за РЕАЛЬНОЙ чертой бедности в «сверхдержаве» живёт где-то около 50-70 млн. человек.

Аноним, 08-09-2023 #1[ru]

Все же знают, что 60-70% стоимости бензина – налоги государства. И именно оно может поднять или опустить цены на топливо. Просто у нас проблема с бюджетом. Так что бензин будет продолжать дорожать.

Аноним, 06-09-2023 #1[ru]

Наибольшие удельные потери среди тех, кого отправили на войну – из российских регионов. В Туве и Бурятии – более 55 на 100 000 жителей региона России, сообщает Фонд «Свободная Бурятия». Самые маленькие – в Москве.

Аноним, 06-09-2023 #3[ru]

Шойгу: вчера на Работинском направлении ВСУ потеряли 6 танков, на Бахмутском – тоже 6 танков, итого за вчерашний день 11 танков. Альтернативно одарённый интеллектуал и по совместительству министр обороны РФ Шойгу сначала заявил, что 6+6=11, а потом прокомментировал отставку министра обороны Украины: «Россия ждет пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов»... ​ https://t.me/eshkinkrot/46577

Аноним, 06-09-2023 #4[ru]

№3 – Ну а каким еще мог бы быть современный военный министр? Он и должен быть тупым, косноязычным и очень смешным. Иной выбор на эту должность был невозможен. Лишь назначив откровенно слабоумного, Путин смог чувствовать себя в безопасности. Ведь министр обороны – это единственная фигура, полномочная «в обход Кремля» дать любые команды армии, заварить «путч» и пристрелить президента прямо на чемоданчике. Путин взвесил риски и не пожелал отправиться в вечность... Безупречная бездарность, безукоризненная ничтожность Шойгу кажутся кремлевскому лидеру гарантией того, что министр всегда будет себя «хорошо вести» и «знать свое место». Это ложная уверенность. Даже морская свинка способна закусать своего владельца до гангрены и гроба.

Аноним, 06-09-2023 #10[ru]

РИА Новости: Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления. По его словам, войска Украины потеряли более 66 тысяч человек и 7 тысяч 600 единиц вооружения. Человек, который не сумел правильно сложить две шестерки, насчитал 7 600 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ, уничтоженной всего ЗА ТРИ МЕСЯЦА. Я не математик, но: Это 2533 единицы техники в месяц. 85 единиц в день. 3,5 единицы в час. Только мне одному кажется, что это п...ж?

Аноним, 07-09-2023 #13[ru]

Главреду хакасского «Нового фокуса» Михаилу Афанасьеву дали 5,5 лет по делу о «фейках» о российской армии. Судья Абаканского горсуда Евгений Глущаков признал Афанасьева виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК («фейки» о действиях ВС РФ за пределами РФ). Об этом сообщил председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Михаилу Афанасьеву вменяют публикацию о том, что 11 омоновцев из Хакасии отказались ехать в Украину на «спецоперацию». Часть информации в ней якобы не соответствовала действительности. При этом в материалах дела есть показания самих росгвардейцев, которые подтвердили следствию, что часть силовиков покинули расположение заранее, сославшись на болезни... Также сайт «Новый фокус» не был зарегистрирован как СМИ и не принадлежит Афанасьеву, говорили правозащитники. Журналиста посадили в СИЗО еще в апреле 2022 года. У него остались жена и 5 детей. Просто беспредел!

Аноним, 08-09-2023 #16[ru]

Россия мстит Западу за то, что он не берёт её в своё светлое будущее.

Аноним, 08-09-2023 #18[ru]

№16, а зачем нам этот прогресс? Мерседесы, Айфоны, Утюги и Кофеварки нам совсем ни к чему!

Аноним, 08-09-2023 #19[ru]

Афанасьеву за правду дали 5,5 лет колонии общего режима. Кара-Мурзе (признан российскими властями иностранным агентом) за изменении маршрута движения в сторону от полицая дали 25 лет. А сколько дадут начальнику уголовного розыска подполковнику милиции Сарыг-Донгаку за то, что он незаконно задержал, вывез за город, облил бензином и заживо сжёг человека?

Аноним, 06-09-2023 #1[ru]

Свинью поставили в один ряд с Салчаком Колбакхорековичем Тока и Михаилом Артемьевичем Бухтуевым. Их в двери гонят – они в окно лезут. Нечисть поганая.

Аноним, 06-09-2023 #2[ru]

Это издевательство какое-то, позор! Бедные школьники...

Аноним, 06-09-2023 #3[ru]

Это ещё не всё! Эта нечисть памятник поставить братцу захочет. Карлик, не заморачивайся, ставь памятник в центре Кызыла таким, как его нарисовали здесь, на картинке. И пригласи Шойгу с окружением, в которое входит Путин.

Аноним, 06-09-2023 #4[ru]

С каких пор школы стали называть именами бандитов?

Аноним, 06-09-2023 #5[ru]

Юра Кара-оол – типичный представитель криминальной семейки, которую привёл к власти Шойгу.

Аноним, 06-09-2023 #7[ru]

Не секрет, что Юра Кара-оол в армии служил политработником. Откуда у него взялись боевые заслуги?

Аноним, 06-09-2023 #8[ru]

На мероприятии по переименованию школы №12 не было никого из министерства образования и правительства Тувы. Это случайно так получилось?

Аноним, 06-09-2023 #9[ru]

Эти кара-оолы уже у всех как кость в горле. Достали мерзавцы всех.

Аноним, 06-09-2023 #13[ru]

Скажите, а что плохого сделала эта школа, чтобы её «пометили» таким мерзким именем? И какое отношение имеет Юра Кара-оол к школе №12?

Аноним, 06-09-2023 #14[ru]

Странный выбор и школы, и имени...

Аноним, 07-09-2023 #15[ru]

Школа имени Мерзавца Негодяевича Подлеца... Слава Шойгу!

Аноним, 07-09-2023 #16[ru]

Когда смотришь видео с бывшим главой Кара-оол, где он на встречах с жителями республики, участниками СВО, то думаешь, а все ли у него в порядке с памятью? Не он ли управлял Тувой около 20 лет, за которое вообще родилось и выросло целое новое поколение?!? Не в его ли руках было все: движимое и недвижимое, не он ли со своими братьями продавал земли через подставных лиц? Не они ли «отжимали» себе целые здания и бизнес у многих честных предпринимателей нашей республики? Они что, до сих пор не поймут, что об этом знают не то что все жители республики, но уже и каждая собака на улице? Вот смотрю это видео, где он с «сочувствующим» лицом говорит участникам СВО о порядке предоставлении земель, и думаю, а есть ли совесть у этого человека? Или, может, никогда её и не было?!

Аноним, 08-09-2023 #20[ru]

ОПГ СОШ номер 12 правильное название теперь.