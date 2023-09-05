Как кремлёвский сокол помог взлететь хакасскому губернатору

ЧАС СЛАВЫ ДЛЯ ОБЫЧНОГО РЕГИОНА РОССИИ

Так уж случилось, что спецоперация России в Украине на какое-то время отошла на второй план, высветив единственные в России конкурентные выборы – губернатора Республики Хакасии. И дело совсем не в том, что этот регион лидирует в стране по какому-либо показателю, или там живёт много народа. В этом плане наш сосед – обычная рядовая республика с преобладанием русского населения. Она никогда не являлась показателем (или, правильнее сказать – индикатором) настроений российского общества, каким, например, является Красноярский край. Где, кстати, тоже состоятся выборы главы региона. Про эти выборы российское общество почти ничего не знает. А вот выборы в Хакасии действительно оказались в эпицентре медийного и общественного интереса.

Важно уточнить, что там на выборы выставился не какой-нибудь очень известный в России человек, судьба которого имеет общественное значение. Ну, как это было в Красноярском крае, когда в губернаторы баллотировался легендарный генерал Александр Лебедь. Просто так случилось, что в этой республике, скорее всего, состоятся реальные выборы, на которых обязательно должен победить тот, за кого проголосует большинство избирателей Хакасии. А совсем не тот, в чью пользу федеральная власть прикажет «рисовать» итоговые протоколы голосования. И это, пожалуй, самая большая неожиданность для Кремля, который уже давно привык манипулировать выборами и заведомо отрицательно относится к любым самостоятельным кандидатам, которые не глядят в рот кремлёвскому начальству.

ГОЛОСОВАНИЕ КАК ФОРМА ПРОТЕСТА ПРОТИВ ЗАЖРАВШЕГОСЯ ЧИНОВНИКА

Следует отметить, что выбор на Хакасию как на территорию острейшего выборного кризиса в России выпал не случайно. Эта интрига началась в далёком 2018 году, когда действующий глава региона Виктор Зимин собрался переизбираться. Для гарантии успеха он подобрал себе несколько заведомо слабых спойлеров на выборах, среди которых он намеревался «в лёгкую» остаться губернатором на новый срок. Но тут совершенно неожиданно вмешались местные чекисты, которых тошнило от воровства, которое расцвело в республике пышным цветом. Они сумели (а главное – захотели!) поставить выборы на спецконтроль. И результат не замедлил сказаться! Невзирая на то, что Зимина открыто поддерживали Администрация Президента, личный друг президента федеральный министр Шойгу и партия власти «Единая Россия», население активно проголосовало «против» ставленника федеральной власти. Несмотря на повсеместно используемый административный ресурс и серьёзные по меркам Хакасии деньги, Зимину не удалось выиграть выборы в первом туре – он набрал только 44% голосов избирателей, а нужно было более 50%.

Казалось бы, какие-то там 6% – и новый губернаторский срок у него «в кармане». Однако социология ФАПСИ дала неутешительный итог замеров общественного мнения. У них так выходило, что Зимину во втором туре и этих 6% не добрать. Более того: теперь и 40% голосов для Зимина стали запредельной планкой. А в явные лидеры выходит ранее малоизвестный молодой коммунист Коновалов, которого выбрал себе в спарринг-партнёры сам губернатор Зимин. Он был уверен, что для него «пацан Коновалов» – не соперник. В первом туре этот «пацан» неожиданно для всех занял второе место с результатом более чем в 32%. Однако социологи уверенно отдавали ему предпочтение во втором туре против любого из всех претендентов, включая кандидата от «Единой России».

Очень скоро выяснилось, что в выборах губернатора Хакасии участвует только один претендующий на самостоятельность политик – коммунист Коновалов. Все остальные оказались марионетками Москвы. В Кремле решили выборы сорвать. По приказу «сверху» Зимин, которому уже «ничего не светило», с выборов снялся, и за ним срочно вышли с выборной гонки и остальные кандидаты. Остался один Коновалов. Второй тур трижды переносился. В итоге для победы коммунисту требовалось получить более 50% голосов от числа избирателей, пришедших на участки.

И тут в руководстве КПРФ вдруг «вспомнили», что они – тоже «политическая партия». Потому всерьёз занялись выборами, активно помогая Коновалову. Бразды правления процессами взял на себя зампред ЦК КПРФ Афонин. На каждом участке дежурило по нескольку наблюдателей от КПРФ, сама партия контролировала ввод протоколов. Но давление в регионе на коммунистов было беспрецедентное, организован огромный поток чёрного пиара против кандидата, а у тёщи хакасского депутата О.Иванова сожгли дом в тот день, когда он вместе с Коноваловым встречался с жителями Абакана.

В октябре В.Путин назначил врио главы Хакасии замминистра по делам Северного Кавказа Развожаева. По-видимому, была надежда, что он сумеет «сломать» выборы и не допустить В.Коновалова до кресла губернатора. Развожаев вскоре заявил, что «готов пойти на выборы, если Коновалов не наберёт 50%». Ту же готовность выразил и мэр Абакана Булакин. По замыслу Москвы всё это должно было настроить избирателей Абакана против Коновалова. Но Коновалов на выборах уверенно победил. Потом СМИ опубликуют слова Афонина: «Не знаю, что должно произойти, чтобы результат изменился. Комиссии себя очень грамотно вели во втором туре».

Оказалось, что ни Шойгу, ни Путин большинству избирателей Хакасии не указ. Их открытая поддержка уже не может обеспечить властному кандидату победу. Протестное настроение оказалось превалирующим. Федеральная власть была посрамлена. Шойгу после этого в регионе почти не появлялся. Оно и понятно: Коновалов почти сразу после избрания заявил, что Хакасия – не место для чиновных рыбалок. Что было явным камнем в огород федерального министра, который очень любит отдыхать в Сибири в окружении высокопоставленных чиновников, включая Путина.

ПРАВЛЕНИЕ ВОПРЕКИ ВОЛЕ КРЕМЛЯ – ЭТО ПЛАВАНИЕ В КИСЛОТЕ

Коноваловым оказались недовольны чуть ли не все. Особенно «катил бочку» на 30-летнего губернатора сибирский полпред Меняйло. Формально основания для недовольства были: финансово-экономическое состояние Хакасии тогда было одно из худших в России, если не брать во внимание заведомо депрессивные Туву, Чечню или Ингушетию. В то время регион с 536 тысячами человек находится под казначейским управлением из-за сложившегося при Зимине госдолга, который составлял более 21 млрд. рублей, не считая той суммы, которую местные предприятия ЖКХ должны были поставщику электроэнергии. Поэтому региональное правительство не могло финансировать действующие в Хакасии льготы на электричество для населения. Правда, все эти долги сформировались ещё при прежнем губернаторе. Но об этом никто и не вспоминал. И решать проблемы не помогал. Все были уверены, что Коновалов в такой ситуации долго не протянет, «сломается» и уйдёт в отставку. Однако этого не случилось.

Примечательно, что за пять лет, пока он возглавлял республику, там сменили двух начальников УФСБ по Хакасии. Многие считают, именно за то, что те не смогли накопать на него компромат. Известные околокремлёвские политологи типа Минченко много раз предрекали скорый уход Коновалова, но воз и ныне там.

Коммунист уверенно идёт на перевыборы в ранге действующего руководителя региона. К тому же, несмотря на юность политического возраста и отсутствие опыта, ему удалось значительно повысить наполняемость бюджета. В частности, угольщики при нём увеличили взносы в республиканскую копилку в семь раз, а алюминьщики – в шесть раз. И это немало, учитывая сложившуюся в России практику фальсификации итогов голосования.

НЕПОНЯТНЫЙ ВАРЯГ С НЕВНЯТНЫМ ПРОШЛЫМ И МУТНЫМ БУДУЩИМ

Но не следует думать, что кандидат-коммунист надеется на то, что избирательные комиссии «нарисуют» нужный ему результат. Нет, наоборот, дело совсем в другом. Судя по информации, из властных кругов, в результате агитационной кампании команды единоросса Сокола в настоящее время рейтинг коммуниста Коновалова неожиданно для Центра стал зашкаливать за 60%. А ведь ещё в апреле 2023 года за Коновалова были готовы голосовать не более четверти избирателей при антирейтинге за 50%. К июлю рейтинг и антирейтинг коммуниста почти уравнялись в районе 45-50%. Подобные итоги двух месяцев работы технологов из штаба Сокола заслужили резкой оценки Кремля: «Мы отдали вам его [Коновалова] мёртвым, а вы умудрились его раскрутить и сделали мёртвым Сокола». Рейтинг последнего уже не превышает 30%. Так что теперь действующему губернатору для победы нужно лишь то, чтобы никто не искажал итоги голосования. И тогда он побеждает в первом туре.

В целом ситуация на выборах сложилась до примитивности простая. С одной стороны – действующий губернатор коммунист Коновалов, имеющий устойчивую репутацию честного человека. С другой стороны – ставленник Кремля Сокол. Человек сложной судьбы. В разное время он пытался возглавить то Туву, когда в 2007 году единороссы уступили на выборах команде В.Оюна под флагом «Партии Жизни» С.Миронова. Но тогда Сокола забраковал Шойгу: он очень хотел, чтобы Туву возглавил бывший торговец спиртом Шолбан Кара-оол. После неудачной попытки в Туве Сокол пробовал свои силы в Иркутской области и Красноярском крае. Но и там в итоге потерпел фиаско. И тогда он устремил свой взгляд на Хакасию, которой руководит нелюбимый федеральной властью губернатор.

Чтобы набрать в регионе политический вес, Сокол по партийным спискам «ЕР» избрался в Госдуму. Он стал считаться как бы депутатом от Хакасии. Затем он возглавил региональное отделение «ЕР» и с помпой отправился в зону СВО. Об его подвигах в спецоперации ничего не сообщалось, так что по этой части у него имеется какая-то тайна. Но даже в ходе предвыборных мероприятий он об этом времени ничем не поделился. Вот с таким багажом Сокол и подался на выборы.

Предвыборная тактика у него простая: по всей республике развешаны его плакаты, на которых он представляется как член команды президента Путина, которая «крышует» команду «Единой России». Видимо, расчёт на то, что члену ТАКОЙ команды отказать в доверии население не сможет по определению. Но почему-то большинству населения такой посыл не очень понравился. Людям больше импонирует честность претендента и его окружения. К тому же они имеют возможность оценивать кандидата по его практическим делам. В то время как за Соколом никаких реальных дел не просматривается. Всё положительное у него пока только в предвыборных планах. А сейчас время такое, что на одних громких обещаниях далеко не уедешь...

Но на этих выборах имеется ещё один немаловажный фактор: несколько значимых фигур из числа единороссов накануне дня голосования вышли из «Единой России» и примкнули к команде Коновалова. Первым подал пример патриарх хакасской политики бессменный спикер Верховного совета Хакасии В.Штыгашев, покинувший ряды «Единой России». Он стал одним из лидеров списка КПРФ на выборах депутатов нового созыва. Переход политика такого статуса из правящей партии в лагерь оппозиции для российских регионов беспрецедентен. При этом все понимают, что вступление единоросса Штыгашева в команду коммуниста губернатора – ход с серьёзными последствиями. Вслед за ним ЕР покинул глава г.Сорка секретарь Сорского местного отделения «Единой России» В. Найдёнов, глава Солнечного сельсовета Н. Сергеев.

Впрочем, разброд и шатание в рядах ЕР в Хакасии начался не вчера, а с приходом в республику Сокола. Год назад из-за неудач на муниципальных выборах на заседании регионального политсовета под руководством Сокола жёстко, без права на ответное слово, исключили из ЕР восемь статусных членов партии. Ну а следом всё региональное отделение понесло вразнос...

Избирком Хакасии зарегистрировал пять кандидатов в губернаторы. Но анализировать их программы, обсуждать публичные заявления особого смысла нет. Остальные кандидаты открыто позиционируют себя в качестве спойлеров Сокола и оппонентов Коновалова. Из Москвы звучат угрозы: или будет избран Сокол, или выборы вообще не состоятся. В общем, в принципе, сценарий развития политической ситуации аналогичен тому, с которым республика столкнулась в 2018 году. Похоже, в Кремле не работали над ошибками того периода. И наступают на те же политические и кадровые грабли снова.

Когда верстался номер.

Внезапно выборы в Хакасии зашли в тупик. Кандидат от ЕР Сокол, на которого была сделана главная (и единственная!) ставка, вылетел в Москву и уже оттуда из палаты реанимации сообщил, что он серьёзно заболел. Прошло всего несколько часов, СМИ сообщили о том, что Сокола в больнице посетил секретарь Генсовета ЕР Турчак, а следом по блогосфере разлетелось его заявление о том, что он снимает свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии по состоянию здоровья: «Быть губернатором – это серьёзная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя. Я принял сложное, но честное решение – снять свою кандидатуру с выборов главы республики», – отметил Сокол. Независимые СМИ иронизируют: «Сокол стал чёрным лебедем».

Кажется, «ветеран СВО» Сергей Сокол не сможет побороться за пост главы Хакасии – из-за болезни. У Кремля остаётся всё меньше способов установить в республике контроль «Единой России». Очень скоро станет ясно, как поступит Кремль в такой ситуации. Он либо переориентируется на другого кандидата (к примеру, на ЛДПР-овца Молчанова), либо попробует сорвать выборы снятием с них всех своих кандидатов. Некоторые эксперты полагают, что выборы В. Коновалову выиграть всё же дадут, но потом будут валить на компромате, как это случилось с губернатором Хабаровского края Фургалом. У Кремля достаточно способов давления на политиков.

Впрочем, подождём до 10 сентября, когда избиратели Республики Хакасия сделают свой выбор.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин