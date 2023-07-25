Элиты приготовились к рывку

В Туве, как и во всей стране, в сентябре пройдут выборы. На сей раз они, на первый взгляд, особого значения не имеют. Не то, что в соседней Хакасии, где будут избираться депутаты Верховного совета и председатель правительства республики. Но это только на первый взгляд. И в Хакасии, и в Туве выборы могут многое изменить. Начну с наших соседей.

СТОЙКИЙ ХАКАССКИЙ КОММУНИСТ НЕ СДАЁТСЯ

Интрига вокруг главы региона коммуниста Коновалова закрутилась ещё во время предыдущих выборов в 2018 году, когда переизбраться пытался представитель «Единой России» губернатор Зимин. Тогда он сам подбирал себе оппонентов, бороться с которыми на выборах ему должно было быть комфортно. В число таких бесперспективных кандидатов попал и 30-летний коммунист, муниципальный депутат городского совета Абакана Валентин Коновалов. Однако в первом туре он набрал 44,8% голосов при 32% за действующего руководителя региона, единоросса Виктора Зимина. Тогда Кремль попытался сорвать второй тур – с него снялся сначала сам Зимин, а потом и все остальные кандидаты. Более того, в начале октября 2018-го Зимин подал в отставку, а исполняющим обязанности стал руководитель исполкома провластного Общероссийского народного фронта Михаил Развозжаев, до того никакого отношения к Хакасии, как и Сокол, не имевший.

Но тут в выборы неожиданно вмешались чекисты. Они собрали всех руководителей избиркомов и недвусмысленно предупредили, что махинации на выборах будут жёстко пресекаться. В итоге единоросс Зимин, оставленный без административного ресурса, с треском выборы проиграл. Не помогли даже плакаты в его поддержку от имени Путина и Шойгу.

Вот и на этот раз, по всей видимости, основными претендентами на кресло губернатора станут кандидаты от КПРФ и ЕР. Это действующий глава региона Коновалов и депутат Госдумы Сокол. Единороссы наверняка жаждут реванша и хотели бы видеть губернатором Сергея Сокола. Но и коммунисты уступать регион без боя не собираются. Потому готовятся к выборам всерьёз.

В преддверии выборов Сокол полгода торчал в Украине, демонстрируя патриотизм. ЕР-овцы хотят идти на выборы под лозунгом «Ветеран СВО не может проиграть». Хотя ни о каких подвигах Сокола на полях сражения ничего не известно. Более того: нет даже никаких сведений о том, принимал ли Сокол участие непосредственно в боевых действиях...

А в это время Коновалов занимался решением хозяйственных вопросов в Абакане. При этом он значительно преуспел в сборе налогов с бизнеса, увеличив поступления в бюджет в два раза. Тем не менее, Кремль решил превратить работу избранного губернатора в «ад», начав против коммуниста полноценную кампанию по чёрному пиару.

СМИ, связанные с «Единой Россией», стали упрекать губернатора в выплате больших премий чиновникам и уклонении от службы в армии. Полпредство регулярно критиковало политика за некомпетентность, утверждая, что команда Коновалова «не умеет работать с финансами». Коновалову много раз предрекали скорый уход с должности, но молодой губернатор опровергал любые слухи. После того, как Коновалов выдержал первую волну давления и критики, АП предлагала ему уйти в отставку «по-хорошему» – в обмен на место в Госдуме. Однако коммунист на уговоры не поддался.

Впрочем, желание Кремля избавиться от губернатора, избранного благодаря протестному голосованию, никуда не ушло. Несмотря на то, что сам Коновалов никак не критикует федеральную власть и активно поддерживает СВО. Кроме того, по инициативе губернатора в республике поставят памятник российским солдатам, погибшим в Украине. В последний раз кремлевская администрация пыталась убедить Коновалова уйти в конце 2022-го.

НЕПРИКАЯННЫЙ СОКОЛ ИЩЕТ МЕСТО ДЛЯ ПОСАДКИ

По задумке АП, его место должен был занять назначенный Кремлем врио губернатора, депутат Госдумы, единоросс Сергей Сокол с огромным запутанным опытом работы. Где только Сокол ни сумел приложить свои таланты. В 2007 году после поражения на выборах председателя правительства Ш.Ооржака он пытался занять его место. Но не смог преодолеть «барьер Шойгу», который твёрдо решил усадить в кресло главы Тувы своего протеже Ш.Кара-оола.

В нулевых годах Сокол поработал заместителем губернатора в Красноярском крае и Иркутской области, затем около месяца исполнял обязанности губернатора этого региона, а позже возглавлял законодательное собрание. В 2021-м Сокол был избран в Госдуму от Хакасии по одномандатному округу, хотя никакого отношения к республике не имел.

В общем, политик уже несколько раз был очень близок к тому, чтобы возглавить какой-нибудь регион, но каждый раз назначение срывалось. Видимо, влияния Сергея Чемезова («Ростех») было недостаточно. Теперь планируется, что Сокол и Коновалов будут открыто конкурировать на выборах.

При этом расчёт на то, что «Сокол «вынесет» Коновалова на выборах», похоже, не совсем обоснован. Политик надеется убедить жителей Хакасии, что он не только лоббист, но и настоящий «кандидат от народа». По республике Сокол ездит на УАЗ «Патриот» с буквой Z на задней двери, а республиканские СМИ распространяют его фото в экономклассе самолёта. Однако соцопросы показывают, что рейтинг доверия Коновалову в Хакасии значительно опережает уровень доверия к Соколу. А рассчитывать на тотальную фальсификацию в пользу кандидата от Кремля уже не приходится.

К тому же накануне выборов председатель Верховного совета республики Штыгашев внезапно вышел из «Единой России» и теперь баллотируется в парламент от коммунистов. Он резко, но мотивированно критикует Сокола и говорит об успехах Коновалова, подчёркивая, что «Правительство Хакасии за 2021-2022 год удвоило бюджет, такого примера в истории России за 30 лет нет». Таким образом, выборы в Хакасии, скорее всего, окажутся «самыми проблемными в этом году».

НЕДОБИТЫЙ «БЫВШИЙ» ГОТОВИТ РЕВАНШ

В Туве предвыборная ситуация складывается не менее драматично. Хотя сценарий выборов в парламент Тувы, которые должны состояться осенью следующего года, ничем не похож на хакасский. Нынешние выборы, которые пройдут в муниципалитетах, с виду особого значения не имеют. Тут будут бои местного значения. Но именно в этот период должны сложиться команды, которые будут диктовать ход выборов президента в марте 2024 года и, что ещё более весомо, выборов депутатов тувинского парламента осенью 2024 года.

В Туве традиционно все избиркомы «рисуют» итоги выборов в пользу партии власти. При этом при прежнем правителе показатели голосования за действующую власть побили все рекорды. На последних президентских выборах наш избирком выдал на гора фантастический результат поддержки Путина аж в 91,98% при явке избирателей в 93,66%. Хотя на самом деле, скорее всего, эти цифры были завышены избиркомом раза в полтора. И теперь главе Тувы Ховалыгу для поддержки своего имиджа в Кремле необходимо показать результат не ниже караооловского. Что возможно только в случае согласия республиканской элиты. Чего достичь весьма не просто, поскольку в настоящее время имеется несколько сплочённых элитных групп, большая часть которых желает Ховалыгу побольше проблем.

А главный оппонент действующего губернатора всё тот же: экс-глава республики Кара-оол, сосланный в Москву охранять кресло девятого заместителя спикера Госдумы. Он 14 лет руководил республикой и заполонил своими адептами все органы власти республики. В ИК РТ заместителем председателя трудится его надёжный нукер Фортуна, избирательные комиссии во многом были сформированы другим его вассалом – депутатом Монгалом.

В настоящее время заканчивает формироваться антиховалыговский пул с участием бизнесменов, депутатов и чиновников. Во главе этого пула, похоже, стоит известный в республике авантюрист Шолбан-оол Иргит, который недоволен действиями главы республики. По согласованию с Кара-оолом, к которому он вновь примкнул, Иргит подобрал команду поддержки бывшего ФСБ-шника Артура Дирчина, из которого они собираются лепить кремлёвского кандидата в главы республики. В неё по предварительным данным вошли депутаты парламента от ЕР Монгал и Конгар, члены Общественной палаты Дамба-Хуурак, Ощепкова и Кызыл-оол, городские депутаты от ЕР Лопсан и Баян, бизнесмен Тунёв.

На данном этапе у них простая задача – доказать Кремлю, что ныне действующий губернатор не эффективен настолько, что не может обеспечить Путину достойный результат голосования на выборах. При этом Кара-оолу и его команде, чтобы подставить Ховалыга, особенно и делать-то ничего не нужно. Достаточно показать более-менее реальный результат голосования по явке и поддержке действующего президента Путина. Он будет разительно отличаться от тех цифр, что добивались при Кара-ооле. И тогда останется в сентябре провести в парламент Тувы своё большинство, которое проголосует за недоверие главе республики.

КЛЮЧ К ПОБЕДЕ – КОНТРОЛЬ НАД ПАРТИЕЙ ВЛАСТИ

В этой конфигурации очень важно не потерять контроль над региональным отделением партии «Единая Россия». А тут очень много подводных течений. Как известно, региональным отделением партии руководит сам глава Ховалыг. Казалось бы, у него в руках все рычаги влияния. Но не совсем. Мы это наглядно увидели в ходе борьбы за кресло мэра столицы.

Когда в Москве узнали, что у губернатора появилось жгучее желание поменять мэра, что не входило в планы Шойгу, то на свет появилась рекомендация Генсовета партии оставить в кресле мэра Карима Сагаан-оола. Но в июле т.г. городские депутаты-единороссы единогласно поставили мэру «неуд», полагая, что за этим по логике вещей должна была последовать «смена караула». Однако в Генеральном совете главной партии погрозили зачинщикам бузы пальцем, и опять всё сошло на нет.

Неизменный претендент на мэрское кресло Лопсан на некоторое время выпал из поля зрения, видимо, заливал своё горе чем-то горячительным. А у второго активиста – Баяна и женщины потрёпанного вида в лице главы города Казанцевой неожиданно возникли проблемы личного характера, из-за которых они тут же потеряли интерес к мэрской интриге.

Всё это я привожу для того, чтобы показать: несмотря на то, что Ховалыг формально возглавляет «Единую Россию» в республике, ему сформировать список кандидатов от ЕР из своих людей будет чрезвычайно трудно, поскольку утверждать его будут в Москве, где позиции Кара-оола и Шойгу весьма сильны. Кроме того, Кара-оол, находясь в Думе, наверняка занимается с Зюгановым, Мироновым, Слуцким и Нечаевым по поводу формирования команды парламентариев, сплочённых общей идеей.

Нужно понимать, что в республике достаточно групп влияния, которые, решая свои задачи, будут биться за место под солнцем. Это и все действующие депутаты Верховного Хурала, и функционеры партий, имеющих фракции в Госдуме, и другие значительные фигуры, имеющие свои амбиции, перечислять которые я пока не буду. Все они в той или иной степени будут претендовать на кресла в парламент. И договариваться с ними нужно будет не тогда, когда они уже встанут под знамёна Кара-оола, а уже в этом году, чтобы нейтрализовать возможный бунт в зародыше. А для этого Ховалыгу нужно срочно создавать свою команду под выборы 2024 года.

ВО ВРЕМЕНА ПОТРЯСЕНИЙ ВОЗМОЖНО ВСЁ

Но и это ещё не всё. Ход СВО в Украине диктует свои условия. До мятежа Пригожина никто не мог и предположить что-либо подобное. Но оно случилось. Прошёл месяц, но ситуация в зоне боевых действий практически не изменилась. А это означает, что нам следует ожидать новых сюрпризов общественно-политической жизни страны. И арест в Москве Игоря Стрелкова подтверждает это.

Август всегда в России был месяцем потрясений. Да и вообще до конца года может произойти многое из того, к чему мы не готовы. Как известно, самое страшное, что грозит государству – это раскол элит. И он в России, похоже, происходит. И уже произошёл в Туве. Последний раз такое происходило в 2006-07 годах, когда на парламентских выборах население проголосовало за перемены. Не исключено, что тот выборный марафон с ещё более трагическими последствиями, но в основном с теми же участниками, произойдёт и в 2024 году на парламентских выборах. А фундамент этих отношений закладывается сейчас, когда элиты готовятся к прыжку.

Кондрат Пчёлкин