    Коротко

Заболевшие сибирской язвой тувинцы сбежали из больницы. Карантин в Туве пришлось продлить

Четверо тувинцев, у которых была подтверждена сибирская язва, ушли из Республиканской инфекционной больницы до окончания лечения. В медучреждении остался один заражённый, сообщили в региональном минздраве.

«О факте отказа от лечения от особо-опасной инфекции направлено экстренное уведомление в управления Роспотребнадзора по Туве, – сообщили чиновники.

Состояние всех пяти пациентов удовлетворительное, однако в соответствие СанПин они могут быть выписаны только после полной эпителизации кожных проявлений инфекции».

«Передача инфекции от человека к человеку крайне редки, но возможны, особенно, если у больного не до конца зажили кожные язвенные проявления», – подчеркнули в минздраве.

Позже в минздраве республики сообщили, что заболевшие сибирской язвой и решившие уйти из больницы, сейчас находятся в своих домах. Их взяли на амбулаторное наблюдение.

В селе Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района Тувы продлён карантин из-за вспышки сибирской язвы. Прежний срок истекал 20 июля, теперь правительство республики решило, что ограничительные мероприятия снимут 30 июля.

В Монголии на границе с Россией обнаружили патоген бубонной чумы

Анализ погибшего детеныша сурка в монгольском аймаке (регионе) Завхан на границе с РФ показал содержание патогена бубонной чумы, но заразившихся этой инфекцией нет. Об этом 22 июля корреспонденту ТАСС сообщила начальник отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны Лхунрэв Роломжав.

«19 июля по звонку из аймака Завхан привезли погибшего детеныша сурка, найденного в сомоне (поселении) Эрдэнэхайрхан. Экспресс-тест показал положительный результат. Дальнейшие бактериологические исследования по состоянию на 16:00 22 июля показали в пробах содержание патогена бубонной чумы. В связи с этим местному населению и туристам, путешествующим по аймаку еще раз напомнили о запрете охоты на сурков и поедания их мяса», – рассказала специалист центра.

Регион граничит с российской республикой Тува. По результатам последних исследований, в Монголии обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках. В зоне повышенного риска западные регионы на границе РФ и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой.

Четыре ребёнка получили травмы во время конных скачек в Чеди-Хольском районе

Инцидент произошел 14 июля в с. Элегест на скачках, организованных администрацией района. Четверо детей от 13 до 15 лет получили травмы различной степени тяжести. Во время старта несколько лошадей столкнулись, что привело к падению детей-всадников. Один пострадавший ребенок был допущен к скачкам без разрешения.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе при организации конных скачек», – отметили в прокуратуре, подчеркнув, что по региональному закону дети до 14 лет не могут участвовать в скачках.

Семь из 10 сибирских регионов улучшили показатели жилищного строительства в первом полугодии

В январе-июне 2023 года в Сибирском федеральном округе (СФО) ввели в эксплуатацию 4,93 млн. кв. м жилья. Это на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Новосибирскстата.

Рост зарегистрирован в семи регионах округа из 10. Самый значительный – в Томской (плюс 51,5%) и Новосибирской областях (плюс 48,3%). В Республике Тыва результат первого полугодия 2022 года превышен на 40,7%, в Республике Хакасия – на 19,9%. Также нарастили объемы жилищного строительства в Иркутской области (на 15,8%), в Республике Алтай (на 3,2%) и в Кемеровской области (на 0,9%).

В «минусовой» зоне оказались Красноярский (спад на 4,2%) и Алтайский края (на 4,6%), а также Омская область (на 5,3%).

В абсолютных показателях наилучший результат получен в Новосибирской области, где ввели в строй 1,64 млн. кв. м жилья. Это почти ровно треть от всего объема в СФО. В тройке лидеров среди сибирских регионов также Иркутская область (761,5 тыс. кв. м) и Красноярский край (681,5 тыс. кв. м).

На защиту «Рублёвки» от пригожиных: В Госдуму РФ внесли законопроект о вооружении Росгвардии тяжёлой техникой

Авторами документа стали глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

Законопроект направлен на уточнение терминологии в федеральном законе «О войсках национальной гвардии», указано в пояснительной записке. На вооружении Росгвардии уже сейчас находятся транспортные самолеты, боевые вертолеты и бронетранспортеры. Они определены в действующей редакции закона как «боевая техника», а не как «военная техника» – второе понятие формально является более широким.

Авторы законопроекта уточняют, что новый документ приведет действующие нормы закона «в соответствие с реальностью» и устранит формальные пробелы в праве.

В конце июня глава Росгвардии Золотов сообщил, что служба попросила Владимира Путина предоставить ей танки и дальнобойные тяжелые орудия. Это произошло спустя несколько дней после мятежа ЧВК «Вагнер».

Объёмы заготовки кормов резко упали в регионах Сибири из-за жары

В Новосибирской области заготовлено 38 тыс. тонн сена (лишь 13% от плана) и около 100 тыс. тонн сенажа (11%), сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

«Крайне сложно идёт кормозаготовительная кампания, планы у нас с учетом переходящих остатков не самые большие – около 1 млн. тонн нам нужно заготовить сенажа и 290 тыс. тонн сена, – заявил Лещенко (цитата по «Интерфаксу»). – <...> В целом темпы кормозаготовок у нас существенно ниже предыдущих лет».

В Омской области корма заготовлены лишь на 20-30%. «Сегодня мы по грубым кормам заготовили всего лишь 20%: из 260 тыс. тонн <...> заготовлено чуть больше 40 тыс. тонн. Такая же ситуация, как и в Новосибирской области, по сенажу из многолетних трав: всего лишь 20-30% от той урожайности, которую планировали получить, мы получаем», – сказал министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа.

Теперь регионы планируют закупать корма в других субъектах федерации.

Депутаты придумали новые штрафы для призванных в российскую армию

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки в административный кодекс, которые ужесточают ответственность за несвоевременную явку в военкоматы и другие правонарушения, связанные с призывом.

В частности, предлагается ввести штрафы: до 50 тысяч рублей за неявку гражданина в военкомат по повестке; до 500 тысяч рублей за неоказание юридическим лицом содействия военкоматам при объявлении мобилизации. Для этого вводится новая административная статья 19.98; до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат об изменении места жительства, семейного положения или работы; до 25 тысяч рублей за уклонение от различных медкомиссий, связанных с воинским учётом (раньше было до 5 тысяч).

Поправки одобрены ко второму чтению законопроекта, увеличивающего штрафы для «уклонистов».

В Госдуме решили не повышать нижний предел призывного возраста с 18 до 21 года. Изменят лишь верхнюю возрастную границу призыва – с 27 до 30 лет

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объявил, что нижний предел призывного возраста останется прежним, а поднимут лишь верхнюю границу. Таким образом, призывать в армию будут с 18 до 30 лет.

Ранее планировалось, что нижний предел призывного возраста поменяют с 18 лет до 21 года, а верхний – с 27 лет до 30 лет.

«Главная поправка, что верхний предел – это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет», – цитирует Картаполова «Коммерсант».

Новые нормы начнут действовать с весеннего призыва 2024 года, осеннего призыва 2023 года они не коснутся, уверяют РИА Новости.

Сенаторы не поддержали сохранение нижней границы призывного возраста

Председатель комитета по обороне в Совете Федерации Виктор Бондарев назвал нецелесообразным «искусственное пролонгирование» призывных рамок. По словам сенатора, депутаты Госдумы не обсуждали с ним и его коллегами идею сохранить нижнюю границу возраста призыва.

Бондарев предложил или повысить ее с 18 лет до 21 года, как изначально предлагали власти, или не повышать верхнюю границу с 27 до 30 лет. Коллегу поддержал председатель комитета по законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

«Поступление с 18 лет должно быть скорее исключением из правил (ещё раз подчеркну: с собственного согласия гражданина), а не повсеместной практикой», – отметил Бондарев.

Фигуранту первого в России дела об уклонении от мобилизации присудили 20 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование

Пензенский районный суд частично удовлетворил иск Максима Моисеева, фигуранта первого в России дела об уклонении от мобилизации, постановив выплатить ему 20 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование, сообщает правозащитный проект «Военные адвокаты».

Дело в отношении Моисеева возбудили в конце сентября после того, как он дважды отказался явиться в военкомат по повестке. В начале октября Моисеева задержали с ОМОНом и поместили в изолятор временного содержания. Через два дня его отпустили, а прокуратура признала незаконным постановление о возбуждении уголовного дела, поскольку дело завели по статье, которая применяется к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу.

После этого Моисеев обратился в суд с иском о компенсации морального вреда, который он оценил в 300 тысяч рублей. Решение Пензенского районного суда Моисеев намерен обжаловать, пишет правозащитный проект.

Путин потребовал усилить военную пропаганду в школах и вузах: на эти цели в бюджете текущего года заложены рекордные 40 млрд. рублей

В 2023 году правительство РФ в 6 раз увеличило расходы на воспитание патриотизма у граждан в рамках национального проекта «Образование». Расходы на патриотизм в 3,5 раза превысят финансирование цифровизации школ (оно сокращается с 12,3 до 11,2 млрд. рублей) и более чем вчетверо – ассигнования на федеральный проект «Успех каждого ребенка» (они уменьшаются с 11,05 до 9,5 млрд. рублей).

Цены на новостройки подскочили в России, заметнее всего – в Новосибирске

За последние две недели средние цены 1 кв. м на рынке первичного жилья в России поднялись на 1,7%, тогда как за весь предыдущий год рост составил только 3,7%, пишут «Известия» со ссылкой на директора по продажам компании «Этажи» Сергея Зайцева.

«Заметнее всего цены за последние две недели поднялись в Новосибирске (+1,9%), Нижнем Новгороде и Самаре (+1,8%). В Москве за аналогичный период средняя цена 1 кв. м выросла на 0,6%, в Санкт-Петербурге – на 0,3%», – рассказал Сергей Зайцев.

По информации руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, за последние 14 дней в 16 городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях действительно рост есть: средний показатель поднялся на 0,3%, за месяц цены прибавили 0,8%. За год стоимость недвижимости в крупных городах поднялась на 4,1%, добавил он.

В числе причин роста эксперты издания называют ослабление курса национальной валюты и рост активности частных инвесторов, которые стремятся защитить сбережения от инфляции при помощи вложений в недвижимость. Свою роль играет увеличение себестоимости строительства за счет роста цен на материалы, затрат на оплату труда.

На Россию надвигается цунами инфляции

Летняя девальвация рубля, после которой российская валюта вошла в топ-3 слабейших в мире и стала мировым лидером по уровню волатильности, сулит экономике сильнейший с начала СВО разгон инфляции. Ритейлеры и дистрибьюторы товаров – от напитков до машин и бытовой техники – готовятся поднять цены с двузначной скоростью после того, как доллар подорожал до 90 рублей, а евро пробил отметку 100.

Автомобили, которые ввозятся в РФ по параллельному импорту, станут дороже на 15-20%, прогнозирует ГК «Автодом». Новые ценники в дилерских центрах появятся через один-два месяца, когда закончатся скудные запасы купленных по прежним курсам машин.

Соки и газировка подорожают на 10-20% с 1 августа – «письма счастья» о повышении цен в розничные сети уже направили PepsiCo и «Сады Придонья». У производителей соков 70% себестоимости завязано на импорт – концентраты и пюре, и поэтому они сильно зависят от курсов, говорит глава профильной ассоциации «Союзнапитки» Максим Новиков.

Поставщики бытовой техники предупредили ритейлеров о повышении цен на 10-15%. Электроника Apple и других иностранных брендов может подорожать на 10-20%. И это еще оптимистичный прогноз, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: массовый ввоз гаджетов парализован, запасы на складах мизерные, и как только они опустеют, цены полетят вверх.

Отдых в Турции для россиян, по данным Альянса туристических агентств, уже подорожал на 20-70% в зависимости от отеля и размещения. И это только начало: до конца года на 40% могут вырасти цены еще и на любые авиабилеты за рубеж, предупредил совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев.

ЦБ отреагирует на инфляционный всплеск повышением ключевой ставки, причем рынок ждет ее роста сразу на 75-100 базисных пунктов. Но эффект от девальвации неизбежно сохранится надолго: даже если рубль укрепится, импортеры будут закладывать в свои цены более высокие уровни, предупреждает Егор Сусин управляющий директор ГПБ Private Banking.