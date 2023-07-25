Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 24 июля 2023 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
35 (-5)
|
45
|
92
|
88
|
100
|
38
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
47
|
57 (+13)
|
50
|
68 (+3)
|
36
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
70
|
74
|
99
|
91
|
105
|
85
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
80
|
84 (+16)
|
88
|
70
|
-
|
62
|
4.
|
Масло растительное
|
|
130
|
105
|
137 (-32)
|
150
|
145 (-85)
|
115
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
750
|
626
|
680
|
686 (+84)
|
780 (+116)
|
740 (+70)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
774
|
667
|
762 (+32)
|
855 (-36)
|
900 (+110)
|
750 (-10)
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
-
|
-
|
121
|
108 (-1)
|
120
|
102 (+14)
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
89
|
85
|
95
|
87 (+3)
|
«Семёнишна»
|
73 (-2)
|
79
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
420
|
-
|
650 (+50)
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
350 (-10)
|
-
|
315 (-30)
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
220
|
-
|
310 (+45)
|
-
|
295 (+15)
|
240 (+8)
|
11.
|
Хлеб
|
|
26
|
32
|
32
|
36 (+2)
|
40
|
33 (-5)
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
70
|
74 (-15)
|
40
|
65 (-7)
|
-
|
95
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
50 (-10)
|
63
|
75 (-20)
|
91 (-6)
|
-
|
85
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
- (60)
|
42
|
45 (-45)
|
91
|
-
|
65
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
75 (-45)
|
105 (+10)
|
70 (+10)
|
98 (-32)
|
-
|
65
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
70
|
74
|
75
|
78
|
-
|
75
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
50
|
- (53)
|
84 (-68)
|
70
|
100
|
54
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
86
|
105 (+21)
|
123 (-21)
|
101 (-17)
|
150
|
102
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
20 (-6)
|
27
|
28
|
25
|
-
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
22 (-4)
|
-
|
35
|
28
|
-
|
22
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
36
|
47
|
54 (-9)
|
45
|
50
|
49
Цены на автомобильное топливо по состоянию на 24 июля 2023 года (в рублях)
|
АЗС
|
ТТК
|
Эне-Сай
|
Фортуна
|
Джокер
|
АИ-92
|
54
|
55,5
|
55
|
53 (+1)
|
АИ-95
|
58 (+1,5)
|
58,5
|
58
|
56 (+1)
|
ДТ
|
65
|
65 (+1)
|
62
|
59
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 10 июля 2023 года.
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