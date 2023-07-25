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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 28, 25 июля / Цены на продукты питания по состоянию на 24 июля 2023 года (в рублях)
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№28, 25 июля 2023 года.
    Что по чём

Цены на продукты питания по состоянию на 24 июля 2023 года (в рублях)

№ п/п

Наименование продукта

Хороший

Батон

45 Магазин

Добрый

Рыба/Мясо

Ярче

1.

Мука

в/с, 1 кг

35 (-5)

45

92

88

100

38

«Алейка», 1 кг

-

47

57 (+13)

50

68 (+3)

36

2.

Сахар

песок, 1 кг

70

74

99

91

105

85

3.

Яйца

1 кат., 10 шт.

80

84 (+16)

88

70

-

62

4.

Масло растительное

 

130

105

137 (-32)

150

145 (-85)

115

5.

Масло сливочное

«Крестьянское», 1 кг

750

626

680

686 (+84)

780 (+116)

740 (+70)

6.

Сыр

«Российский», 1 кг

774

667

762 (+32)

855 (-36)

900 (+110)

750 (-10)

7.

Молоко

«Простоквашино»

-

-

121

108 (-1)

120

102 (+14)

«Литвиновское»

-

-

89

85

95

87 (+3)

«Семёнишна»

73 (-2)

79

-

-

-

-

8.

Мясо говядина

мякоть, 1 кг

-

-

420

-

650 (+50)

-

9.

Мясо свинина

мякоть, 1 кг

-

-

350 (-10)

-

315 (-30)

-

10.

Курица (цыплёнок)

бройлер, 1 кг

220

-

310 (+45)

-

295 (+15)

240 (+8)

11.

Хлеб

 

26

32

32

36 (+2)

40

33 (-5)

12.

Картофель

1 кг

70

74 (-15)

40

65 (-7)

-

95

13.

Капуста

1 кг

50 (-10)

63

75 (-20)

91 (-6)

-

85

14.

Свекла

1 кг

- (60)

42

45 (-45)

91

-

65

15.

Морковь

1 кг

75 (-45)

105 (+10)

70 (+10)

98 (-32)

-

65

16.

Лук

1 кг

70

74

75

78

-

75

17.

Крупа гречневая

1 кг

50

- (53)

84 (-68)

70

100

54

18.

Рис

1 кг

86

105 (+21)

123 (-21)

101 (-17)

150

102

19.

Лапша «Ролтон»

 

20 (-6)

27

28

25

-

20

20.

Лапша «Доширак»

 

22 (-4)

-

35

28

-

22

21.

Макаронные изделия

1 кг

36

47

54 (-9)

45

50

49

Цены на автомобильное топливо по состоянию на 24 июля 2023 года (в рублях)

АЗС

ТТК

Эне-Сай

Фортуна

Джокер

АИ-92

54

55,5

55

53 (+1)

АИ-95

58 (+1,5)

58,5

58

56 (+1)

ДТ

65

65 (+1)

62

59

* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 10 июля 2023 года.

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