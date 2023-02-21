Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 20 февраля 2023 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
42 (+7)
|
50
|
92
|
-
|
60
|
58 (+20)
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
45
|
44
|
53 (+3)
|
55
|
41 (+5)
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
70
|
84 (-10)
|
79
|
86 (-2)
|
90
|
72 (+4)
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
80 (+17)
|
63
|
76 (-8)
|
83
|
-
|
74 (+7)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
130 (+30)
|
100 (-30)
|
179 (+27)
|
164
|
155
|
132 (+16)
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
722 (-222)
|
933
|
762 (-14)
|
544 (+42)
|
750
|
666 (-2)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
309
|
667
|
1070 (+45)
|
1145
|
850
|
760
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
-
|
-
|
121 (+9)
|
110
|
-
|
108
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
93 (+4)
|
90 (+5)
|
-
|
76
|
«Семёнишна»
|
70 (-7)
|
74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
420
|
-
|
375 (+30)
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
350
|
-
|
385
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
203
|
- (185)
|
260
|
-
|
240
|
183 (-4)
|
11.
|
Хлеб
|
|
32 (+2)
|
37 (+2)
|
32 (-6)
|
36
|
34
|
33
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
25
|
- (26)
|
40 (-5)
|
47 (+8)
|
-
|
35
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
25
|
29 (+3)
|
45
|
40
|
-
|
45
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
35 (-10)
|
42
|
50 (+5)
|
52
|
-
|
38
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
28
|
32 (+1)
|
50 (+5)
|
52
|
-
|
38
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
75 (+30)
|
74 (+11)
|
- (70)
|
78
|
-
|
45
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
70
|
70
|
152
|
112 (+19)
|
105
|
59
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
78
|
80
|
112
|
96 (+2)
|
145
|
79
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
23
|
26
|
28
|
25
|
-
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
26
|
-
|
35
|
31
|
-
|
22
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
40 (+3)
|
40
|
62
|
51
|
50
|
53
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 6 февраля 2023 года.
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