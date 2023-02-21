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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 7, 21 февраля / Цены на продукты питания по состоянию на 20 февраля 2023 года (в рублях)
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№7, 21 февраля 2023 года.
    Что по чём

Цены на продукты питания по состоянию на 20 февраля 2023 года (в рублях)

№ п/п

Наименование продукта

Хороший

Батон

45 Магазин

Добрый

Рыба/Мясо

Ярче

1.

Мука

в/с, 1 кг

42 (+7)

50

92

-

60

58 (+20)

«Алейка», 1 кг

-

45

44

53 (+3)

55

41 (+5)

2.

Сахар

песок, 1 кг

70

84 (-10)

79

86 (-2)

90

72 (+4)

3.

Яйца

1 кат., 10 шт.

80 (+17)

63

76 (-8)

83

-

74 (+7)

4.

Масло растительное

 

130 (+30)

100 (-30)

179 (+27)

164

155

132 (+16)

5.

Масло сливочное

«Крестьянское», 1 кг

722 (-222)

933

762 (-14)

544 (+42)

750

666 (-2)

6.

Сыр

«Российский», 1 кг

309

667

1070 (+45)

1145

850

760

7.

Молоко

«Простоквашино»

-

-

121 (+9)

110

-

108

«Литвиновское»

-

-

93 (+4)

90 (+5)

-

76

«Семёнишна»

70 (-7)

74

-

-

-

-

8.

Мясо говядина

мякоть, 1 кг

-

-

420

-

375 (+30)

-

9.

Мясо свинина

мякоть, 1 кг

-

-

350

-

385

-

10.

Курица (цыплёнок)

бройлер, 1 кг

203

- (185)

260

-

240

183 (-4)

11.

Хлеб

 

32 (+2)

37 (+2)

32 (-6)

36

34

33

12.

Картофель

1 кг

25

- (26)

40 (-5)

47 (+8)

-

35

13.

Капуста

1 кг

25

29 (+3)

45

40

-

45

14.

Свекла

1 кг

35 (-10)

42

50 (+5)

52

-

38

15.

Морковь

1 кг

28

32 (+1)

50 (+5)

52

-

38

16.

Лук

1 кг

75 (+30)

74 (+11)

- (70)

78

-

45

17.

Крупа гречневая

1 кг

70

70

152

112 (+19)

105

59

18.

Рис

1 кг

78

80

112

96 (+2)

145

79

19.

Лапша «Ролтон»

 

23

26

28

25

-

20

20.

Лапша «Доширак»

 

26

-

35

31

-

22

21.

Макаронные изделия

1 кг

40 (+3)

40

62

51

50

53

* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 6 февраля 2023 года.

(прочитано 128 раз)

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Пирожные были такими легкими и воздушными, что парочка килограммов прилетела быстро и незаметно.

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