Время требует нового курса: «Ещё можно остановить деградацию ключевых отраслей экономики»

КАК ЖИТЬ В УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖЕНИЯ СВО И САНКЦИЙ ЗАПАДА?

Правительство Российской Федерации одобрило проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. И должно, согласно Бюджетному кодексу РФ, представить его до 1 октября 2023 года на рассмотрение Государственной Думы. В проекте бюджета на 2024 год предусматривается значительный рост общих расходов федерального бюджета – на 7,6 трлн. рублей. Значительная часть дополнительных расходов по сравнению с уровнем 2023 года приходится на оборону – 4,4 трлн. рублей. Растут объёмы финансирования и на национальную безопасность. Конечно, часть дополнительных расходов будет направлена на интеграцию новых регионов и развитие там инфраструктуры. Увеличение оборонных расходов в условиях наращивания западными странами военной помощи Украине предсказуемо, других вариантов в возникшей ситуации просто нет.

Мы живём в новой реальности. И наши действия также должны учитывать сложную ситуацию, связанную с продолжением СВО и усилением санкций Запада против нашей страны. Это касается и регионов. Для органов государственной власти Тувы наступили непростые времена: им придётся решать вопросы стабильного функционирования экономики и социальной сферы в условиях дефицитных бюджетов, высокой инфляции и сокращения некоторых статей – прежде всего, связанных с национальной экономикой. В этой ситуации без чёткого определения приоритетов не обойтись.

Прежде всего, необходимо переосмыслить стратегию развития Тувы, концентрировать все силы и ресурсы на ключевых направлениях социально-экономического развития республики. Мы в течение последних 15 лет жили ожиданиями, что наши горнорудные компании и железная дорога обеспечат процветание Тувы, повысят уровень жизни народа. Эти утопические мечты не сбылись. Дальнейшее продолжение этой политики ещё больше осложнит ситуацию в республике.

Нынешнее наше Правительство должно извлечь урок из этого. Нужно повернуть экономическую политику правительства в сторону развития сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности республики, которые за эти годы в значительной степени развалены. Только развитие наших традиционных отраслей сможет создать реальные рабочие места, обеспечить республику продовольствием собственного производства, что гарантирует устойчивость экономического развития Тувы на длительную перспективу и стабильность в обществе.

Одна из главных задач – это обеспечить рациональное и эффективное использование всех ресурсов. У нас имеются немалые резервы. И если рационально использовать собственные доходы бюджета и безвозмездные финансовые поступления из федерального бюджета, ещё можно остановить деградацию ключевых отраслей экономики и не допустить резкого падения уровня жизни населения, обеспечить потребности местного рынка основными продуктами питания за счёт собственного производства.

РОСТ ЦЕН НА ГСМ: ПОДДЕРЖКА ДОЛЖНА БЫТЬ АДРЕСНОЙ

Однако пока трудно сказать, что с приходом новых кадров в исполнительных органах власти наведён порядок в использовании средств бюджета. По информации с официального сайта Правительства Республики Тыва следует, что в Туве будут субсидироваться местные автозаправочные станции из республиканского бюджета. Такое решение было принято после резкого скачка цен на АЗС. В соответствии с разработанным порядком предоставления субсидий правительство республики готово возмещать по 3 рубля за один литр топлива владельцам АЗС, расположенных на расстоянии до 90 км от города Кызыла, где размещены основные базы хранения ГСМ. Тем, кто торгует бензином и соляркой дальше 90 км от столицы, субсидия определена в размере 5 рублей за литр.

Стремление Правительства РТ стабилизировать цены на ГСМ понятно: они влияют на стоимость других товаров, включая продукты питания, большая часть которых завозится в Туву из других регионов автотранспортом. Однако данное решение вызывает много вопросов. В частности, вряд ли субсидии из дотационного бюджета республики в указанных размерах остановит рост цен на топливо, вызванный факторами, которые сложились на федеральном уровне.

Всем известны причины, из-за которых произошёл взрывной рост цен на бензин и солярку. Одной из причин дестабилизации на рынке топлива является сокращение с 1 сентября 2023 года Правительством России размера возмещения стоимости бензина и солярки из федерального бюджета производителям нефтепродуктов в два раза. Порядок возмещения стоимости топлива (демпферный механизм) был введён для того, чтобы нефтепродукты продавались на российском рынке по внутренним ценам, то есть возмещались из бюджета упущенные выгоды экспортерам, когда росли цены на мировых рынках. Нет сомнений, что федеральные органы рассмотрят эту проблему, сумеют стабилизировать цену на топливо. Если это сделать центру не удастся, то нашему бюджету и органам власти не в силах повлиять на это. Очевидно, что данное решение Правительства РТ принято без учёта всех обстоятельств возникшей ситуации. Если действительно была крайняя необходимость для принятия такого решения, то надо было это делать адресно. Например, почему не поддержать наших аграриев, которые занимаются уборкой урожая и заготовкой кормов. Или автотранспорт скорой помощи, который работает круглосуточно.

Нет таких ресурсов у регионов, которые могли бы повлиять на ситуацию с бензином и соляркой. Да и никто из других регионов не пытается это делать. Думается, что большинство наших владельцев автомобилей не относятся к малообеспеченным группам населения. И они смогут пережить эту ситуацию. А вот отвлечение средств из бюджета на такие сомнительные траты точно отразится негативным образом на исполнение обязательств бюджетными организациями.

Известно, что утверждённый на 2023 год республиканский бюджет – дефицитный. Расходы превышают ожидаемые доходы на 1,3 млрд. рублей. По информации Минфина РТ, недостаток средств на выплату заработной платы бюджетных организаций составил более 4 млрд. рублей. Исполнение утверждённого бюджета за первое полугодие показывает, что размер дефицита увеличивается и составляет на 1 июля текущего года – 2,8 млрд. рублей. Ожидаемый годовой дефицит бюджета превышен по итогам первого полугодия более чем в два раза. Сложная ситуация с финансированием бюджетных обязательств требует более ответственного отношения к принимаемым решениям со стороны исполнительного органа республики. Такие расходы не предусмотрены в утверждённом бюджете республики на 2023 год. По этой причине нужно одобрение Верховного Хурала РТ. А чтобы получить одобрение, надо представить правовые и экономические обоснования. Такой порядок предусмотрен для того, чтобы избежать неэффективных расходов бюджета.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, НО ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА

Следует заметить, что непродуманными решениями наши чиновники сами создают дополнительные проблемы и бюджету республики, и населению. Решением Правительства РТ с 1 сентября 2023 года процесс приобретения угля Каа-Хемского угольного разреза переведён в электронный формат. Теперь, чтобы приобрести уголь на топливном складе или на угольном разрезе, потребителю требуется зарегистрироваться в системе ГИС «Угольная продукция» через госуслуги и получить QR-код. В республике свыше 50 тыс. частных домовладений, которые должны пройти регистрацию и получить QR-код. А для этого нужно время, быстро его получить трудно, следовательно, очень много людей не смогут своевременно приобрести уголь. Это может вызвать большой скандал, многие люди уже возмущены этим новым порядком. Наверное, чиновники хотели, как лучше. Но получилось – как всегда. Ввести новый порядок надо было после выдачи всем потребителям угля QR-кодов, а не тогда, когда уже наступил отопительный период.

Известно, что почти одновременно с принятием решения о поставке угля населению республики через угольные склады исчезли частники, которые обеспечивали углём население республики, причём без больших проблем. Везде стояли газики и уазики, гружённые углём, можно было в любое время недели приобрести топливо. Сейчас их нет, запретили им заниматься этим делом, посчитав их мошенниками, которые перепродают уголь по завышенной цене. Живём в рыночное время, на мой взгляд, должны быть и альтернативы, и конкуренция в этом сегменте рынка. Эту проблему можно было решить другими методами, не запрещая частное предпринимательство.

В богатой угольными месторождениями республике в принципе не должно быть проблем с топливом. Просто нужен другой подход. Этот вопрос необходимо решать с позиции интересов населения республики и местных товаропроизводителей. Установление льготных цен для населения по большому счёту не решает проблему. Угольные предприятия не могут работать убыточно, отпуская по сниженной стоимости уголь одним потребителям, они обязательно повысят цену угля другим потребителям. В данном случае – юридическим лицам, т.е. производителям товаров и услуг. А они, соответственно, приобретая уголь по более высокой стоимости, повысят цены на производимые ими товары и оказываемые населению услуги. В конечном счёте, в таком случае население ничего не выигрывает.

Решение данной проблемы лежит в русле партнерского сотрудничества Правительства Республики Тыва и наших старейших предприятий – Каа-Хемского и Чаданского угольных разрезов, которые работают в основном на республиканский рынок, обеспечивают топливом нашу республику. Не совсем понятно, когда наши государственные органы своими решениями дают предпочтение предприятиям, которые не связаны с решениями региональных вопросов, а только преследуют цель извлечение прибыли. Так в 2022 году Правительство РТ освободило от уплаты имущественного налога ООО «Межегейуголь» на расчётную сумму около 100 млн. рублей. А почему нельзя поддержать наши угольные предприятия, создать им тоже такие же условия, как другим угледобытчикам? Тогда, возможно, вопрос о высоких ценах на уголь решился бы сам собой.

Конечно, затронутые выше вопросы – не исключение. Таких вопросов немало. Сложный выбор стоит перед Главой Республики: либо продолжить курс старого правительства, который не решил ни одной из поставленных целевых задач, либо предстоит принять кардинальные решения по пересмотру модели экономического развития Тувы и усилению ответственности своих министров за возложенные на них обязанности. Иначе с каждым днём всё тяжелее будет удерживать ситуацию под контролем.

Валерий Салчак,

Ветеран труда