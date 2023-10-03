При нынешнем министре культуры Тува останется без культуры

Главе Правительства РТ Ховалыгу В.Т.,

от преподавателя РШИ им. Р.Д.Кенденбиля

Хууракай Любови Николаевны

ЗАЯВЛЕНИЕ

Вынуждена обратиться к Вам еще раз, так как я уже обращалась к Вам, когда Вы были в статусе ВРИО. Я обращалась к Вам по поводу министра культуры Тамдына А.К. А теперь обращаюсь к Вам по поводу другого министра культуры – Чигжита В.С.

Неужели нет в культуре Тувы умных, дальновидных, интеллектуально эрудированных, глубоко нравственных, духовно развитых людей, так как министр культуры должен знать саму культуру своего народа, заботиться о ее сохранении и дальнейшем развитии.

Я, Хууракай Любовь Николаевна, основатель Республиканской школы искусств, ее первый директор. Вместе с 45-летним юбилеем школы провела и свой личный юбилей. Сейчас вышла на пенсию по настоятельному требованию министра Чигжита В.С. Меня, как ветерана культуры Тувы, человека, отдавшего всю свою жизнь ВОСПИТАНИЮ и РАЗВИТИЮ талантливых детей Тувы, волнует все, что происходит в моей родной культуре. Поэтому меня глубоко тронул пост такого же ветерана культуры Тувы, всю свою жизнь отдавшего ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ Тувы, Донгака Вячеслава Октябревича. Может быть, вы его не читали, поэтому решила даже вставить его слова в свое заявление, так как это именно те слова, которые я хотела бы тоже озвучить.

«Сегодня профессиональные кадры в культуре Тувы по сельским клубам сидят, потому что их нигде не принимают, а люди с клубным образованием сидят во главе министерства и руководят, диктуют культуру поведения, общения, вкус, решают, кто должен шить костюмы и из каких материалов они должны быть изготовлены. Сегодня лишена качества и самобытности любая культурная деятельность в Туве.

Все, что сегодня происходит с профессиональным искусством в Туве можно назвать намеренным уничтожением созданного культурного наследия в течение многих десятилетий, и воспринимаю это как действия против тувинской культуры.

У министра культуры нет никакого авторитета в творческой среде, он не способен развивать культуру и профессиональное искусство, отстаивать интересы людей, делающих искусство, он наоборот, разрушает всё, что создано с трудом и вопреки. Кадровая чехарда, которую устраивает министр, на примере срочного «вышвыривания» недавно назначенного замминистра культуры Синкина, шокирует вседозволенностью, прилюдным унижением творческого человека. Что могло послужить причиной столь ревностного поступка? Слишком умён, претендент на его кресло? А почему бы и нет?!

Назрела необходимость провести кадровую инвентаризацию и составить нормальный резерв из профессионалов.

Нужно вернуть Сюзанну Ооржак и Марину Идам в театр, на руководящие должности. Помните, что главный режиссер театра – это главное культурное кредо нации. Сразу скажу, что в личностном плане названные мною люди не все мне импонируют в общении, в жизни, но как профессионалы и специалисты в своей отрасли пока что они незаменимы и они те, кто сможет вновь поднять на нужный уровень нашу культуру. Я написал лишь на примере одного направления – театра. Но такое падение и бездуховность, непрофессионализм во всех сферах культуры, а это прямо влияет на население, на поведение и настроения в обществе. А значит, и на развитие народа, на его судьбу!»

То же самое он, министр Чигжит В.С., творит с Республиканской школой искусств.

После покойного директора РШИ Дулуш Т.Д. на должность директора назначена Балбан-оол Анай-Хаак Демир-ооловна. Я была против такого назначения. В то время Чигжит В.С. был замминистра культуры, он продвигал Балбан-оол А.-Х.Д. за то, что она помогла подготовить дочь Чигжита В.С. в спецшколу при консерватории г. Новосибирска, видимо, у них была такая договоренность.

Во главе школы встал человек, незнающий школьную систему: общеобразовательную программу, интернат. Новый директор сразу пригласила на должность завуча школы свою подругу – Дулуш А.В. из ККИ, и начался в школе хаос во всем. Итог первого года ее работы был предсказуем: 127 учеников закончили учебу на оценку «ДВА». Такого падения не было за 40 лет работы школы!

Минобрнадзор после проверки закрыл начальные классы школы, объявив об этом вопиющем факте по республиканскому телевидению.

Еле отвоевали, восстановив начальные классы РШИ. Потом Балбан-оол А.-Х.Д. дублировала все предметы общеобразовательного цикла по 10 часов в 1-9 классах часами внеурочек. Удвоила нагрузку учеников на 60 часов в неделю, нарушив Постановление органов образования и СанПиНов на 50 часов. Дети стали болеть (обмороки во время занятий, страдали головной болью, кровь из носа и т.д.).

Я несколько раз встречалась с замминистра культуры Чигжитом В.С. и министром Тамдыном А.К., доказывая, что нельзя этого допускать! В итоге – были сняты до 8 класса все неурочки по 5 часов с каждого класса. Вся работа в школе пошла на спад: нет дисциплинарно-организованной четкости, учебные программы меняются по своему «хотению», резко изменилась рабочая обстановка среди педсовета – в худшую сторону, открытое унижение и хамство учителей со стороны администрации школы. Началась махинация с материально-технической базой школы (исчезла автомашина «ПАТРИОТ», приобретенная родителями детей); педагогическими часами; в подсобном хозяйстве школы.

После моего обращения к бывшему главе республики Кара-оол Ш.В. была проведена финансовая ревизия. Итог: переплата зарплаты учителям общеобразовательного цикла на 3 млн.рублей. Балбан-оол А.-Х.Д. сняли с должности директора и никаких мер наказания не были приняты к ней. Постепенно сняли с должности и завуча Дулуш А.В.

Новым директором назначили Дамба Н.Ю. Я снова была против этого назначения. Объясню почему: Балбан-оол А.-Х.Д., Дулуш А.В., Дамба Н.Ю. – мои ученики, в свое время этих детей я сама устраивала в спецшколу г. Новосибирска. После получения высшего образования они вернулись в Туву, начали работать в ККИ. Они профессионалы, творческие люди, их не надо было трогать. Дулуш А.В., Дамба Н.Ю., Дендип Е.Л. создали трио «Кант» – это был великолепный ансамбль. Чигжит В.С. – разрушил этот замечательный ансамбль, назначив этих творческих людей в руководящие должности.

Как руководители, они недалекие люди, не знают школьную систему, непонимающие административную работу, поэтому они оказались равнодушными к своей работе в школе до «потери пульса». Дамба Н.Ю. – совершенно «чужой» человек в школе, к тому же сильно злоупотребляющий алкоголем. Все об этом знают, знает и министр, так как его супруга – первый «стук...» в нашей школе. Она тоже преподаватель, моя коллега.

Сегодня дети школы-интерната, отобранные со всей республики, никому не нужные, бесхозные, ни к чему не приученные. С ними не ведется воспитательная работа, нет обучения навыкам к труду, профессионализму. Полнейшее равнодушие со стороны педагогического персонала к своей работе, хотя каждый может хорошо трудиться. Нет никакой заинтересованности в работе.

Теперь – только из-за того, что правду говорю обо всем – Министр и директор стали вынуждать, чтобы я уволилась со школы еще 2021-2022 учебном году. В связи с 45-летним юбилеем школы и моим личным юбилеем я осталась работать. Сейчас вышло Постановление Путина В.В. «О наставничестве». Министр Чигжит, честно говоря, наплевал на это Постановление. Чтобы выдавить меня из школы, он стал грозиться с увольнением других ветеранов, чтобы они тоже уходили из школы. Но почему-то после собеседования с министром директор лично мне сказал, чтобы только я уволилась. Нигде нет такого хамского отношения к старшему поколению, только в нашей школе. Это стало допустимым только благодаря попустительству Чигжита В.С.

Республиканская школа искусств – это по статусу высокая профессиональная школа одаренных детей Тувы, которая в свое время доказала свой высокий уровень во многих Международных конкурсах.

Благодаря неумелому руководству министерством культуры Тувы министром Чигжитом В.С. сегодня мы имеем самый опасный спад по обучению и подготовке юных талантов, опустившись на самый низ среди всех учебных школ России, едва дотягивая до среднего уровня. Дальше этого допускать нельзя!

Предлагаю: прошу снять с должности министра культуры Республики Тыва Чигжита Виктора Сергеевича. Пока еще не поздно, пока мы окончательно не потеряли национальное профессиональное искусство Тувы, а также ни в коем случае не назначать его на должность директора РШИ Чигжита В.С. – дилетанта с большой буквы. Он не подходит для работы ни в одной сфере культуры, тем более руководить всей культурой и профессиональным искусством моего народа. Если есть возможность, прошу также приема личной встречи.

С уважением, Хууракай Л.Н.

От редакции.

Да, действительно, дела в нашей тувинской культуре обстоят далеко не блестяще. И, судя по всему, самая большая проблема – это кадры. Есть такая пословица: «Рыба гниёт с головы». Видимо, гниющие головы – это министр культуры и директора различных учебных заведений, где воспитывают культурные кадры. О положении в школе искусств рассказано выше. Но ещё хуже обстоят дела в республиканском колледже искусств, которым руководит директор А.Х. Кан-оол. Там скандал следует за скандалом, при разбирательстве которых директор избавляется от грамотных и принципиальных преподавателей методом создания конфликтных ситуаций. В ход идёт всё: от составления кляуз до создания групп заговорщиков.

При этом руководство колледжа учит студентов, как писать пасквили на преподавателей. Результаты поразительны. Кто может представить себе студента второго или четвёртого курса колледжа искусств, который не знает русского языка и при допросе в суде требует переводчика? А это большая часть студентов колледжа искусств. А кто может представить студента, который не в состоянии за 6(!) часов выучить и пересказать хотя бы на «тройку» шесть страниц текста учебника? Но это – тоже из повседневной жизни Кызылского колледжа искусств имени А.Б.Чиргал-оола.

Отметим, что это заведение призвано готовить преподавателей и руководителей творческих коллективов. Рейтинг колледжа при директоре Кан-оол настолько сильно упал, что в него принимают на обучение сольному мастерству инвалидов со слуховыми аппаратами. Конечно, такой приём очень дискредитирует учебное заведение. В нём царят порядки вседозволенности студентов, которые часто пропускают учебные занятия, а завучи и кураторы затем давят на преподавателей, чтобы те ставили неучам положительные оценки. Такое за время директорства Кан-оол стало нормой.

Всё это говорит о том, что никакого контроля со стороны министерства культуры за деятельностью руководства колледжа и качеством знаний студентов не ведётся. Напоминает королевство кривых зеркал, в котором колледж культуры вроде как есть, а самой культуры нет и в помине.

Редакция газеты присоединяется к требованию ветерана тувинской культуры Хууракай Л.Н. о наведении порядка в отрасли. Ведь национальная культура в Туве – это последнее прибежище национальной идентичности народа. А, судя по всему, тувинскую культуру необходимо срочно спасать. И начинать нужно с министерской гниющей головы.