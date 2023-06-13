Как получить зачёт недалёкому студенту

или Конфликт с учеником как повод, чтобы избавиться от конкурента

Вспомните пушкинские строфы из Евгения Онегина: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь»? Не секрет, что Тува – регион, где любое образование от колледжа до университета доступно многим. Даже тем, кто толком ни писать, ни читать не может. И молодёжь этим пользуется... Учатся многие «понемногу» и по-пушкински «чему-нибудь». О качестве образования особо распространяться не стану – не секрет, что наше местное образование очень отстаёт от уровня общероссийского. Да и как получить достойное образование молодому человеку, не владеющему русским языком? У нас выпускники не то, что ПТУ (которые теперь зачем-то переименованы в колледжи и техникумы) – университета очень слабо владеют могучим государственным языком. Поэтому им нередко для общения по-русски требуется переводчик.

В связи с этим нам нетрудно понять, общаясь с тем или иным человеком, где он жил и учился. Если свободно говорит по-русски, то это, скорее, коренной житель Кызыла. В крайнем случае, человек, получивший достойное образование за Саянами. Для всех других случаев подходит известная поговорка «можно вывести девушку из деревни в город, но нельзя вывести деревню из неё». Впрочем, если даже учёба в Тывинском государственном университете (ТывГУ) и полученный соответствующий диплом не гарантируют сносное владение русским языком, то, что можно ожидать от выпускников ПТУ, как бы громко они ни назывались?

Для примера возьмём Кызылский колледж искусств. «Колледж» – слово нерусское, поэтому для ясности буду называть его «ПТУ». Внимание к себе он привлёк скандалом, который там разразился в декабре 2022 года. Суть его проста. Девушка (чтобы не травмировать её психику, будем именовать именем «Диана»), на первом курсе не могла сдать зачёт по предмету. Сдавала несколько раз, но всегда неудачно. Впрочем, не она одна. То ли предмет какой-то заумный, то ли преподаватель чересчур придирчивый, то ли дети не шибко грамотные: пойди, разберись... В общем, 23 декабря она вновь провалила зачёт. Расплакалась. И стала упрекать преподавателя в чрезмерной строгости. Та предложила ей успокоиться, пойти умыться и ехать в общежитие, где та проживала. Девушка умылась, пришла в себя, заказала такси, дождалась, когда оно приедет. Затем благополучно отбыла в общежитие. А буквально на следующий день появилось её заявление о том, что преподаватель безосновательно придирается к ней, ведёт себя грубо, оскорбляет и унижает учащуюся. И даже наносит ей не только психологические, но и физические увечья: толкает и щипает. А на следующий день точно такие же заявления отправила по всем инстанциям её мать – житель села в часе езды от столицы Тувы Кызыла. Как потом выяснится, мама свидетелем данных скандальных событий не была и заявления написала со слов дочери, поверив ей безоговорочно.

Тут пришёл черед реагировать на случившееся руководству ПТУ. А оно долго раздумывать не стало и немедленно уволило преподавателя, тем самым исчерпав, по их мнению, поводы для конфликта. Но преподаватель с таким решением не согласилась и обратилась в Кызылский городской суд, обжаловав действия директора. Механизм судебного разбирательства закрутился по полной. В ходе судебного разбирательства стали известны некоторые детали этого конфликта, которые могут быть интересны читателю.

Да, во все времена процесс обучения простым не был. С одной стороны, все преподаватели, особенно те, кто любит свою профессию, по-разному, но всё же достаточно требовательны к обучающимся. С другой стороны, у школяров тоже разная степень базового образования, здоровья и образа жизни, которые влияют на процесс получения ими знаний. На практике далеко не все студенты или учащиеся стремятся прилежно учиться. И потому не все осваивают программу обучения в полном объёме. К тому же следует иметь в виду и человеческие слабости. Что уж тут греха таить, все мы сталкивались со случаями, когда студентки, желая получить баллы повыше, на экзамен с учителем-мужчиной стремятся надеть юбку покороче... Бывают истории и более крутые, когда плохо успевающая девушка шантажирует молодого учителя тем, что в случае «неуда» заявит о его домогательствах. Или, что бывает крайне редко, может даже припугнуть подачей заявления с обвинением в попытки изнасилования. В общем, многие студентки пользуются слабостями мужчин и стараются извлекать из этого свою пользу.

Хуже приходится тем, у кого экзамены принимают учителя-женщины. Тут чары могут и не помочь. Нужны принципиально другие подходы. Нередкие случаи, когда студентки заявляют о том, что с них за успешную сдачу вымогали деньги. Или требовали бесплатно поработать на даче преподавателя, выкапывая картошку или ремонтируя забор. Прямо скажем, от подобных обвинений защититься бывает весьма трудно. Ну, как доказать преподавателю, что он такое не говорил, о чём заявила студентка, и не делал, если они были в это время вдвоём без свидетелей? А если к тому же у студентки есть артистические задатки, то она в состоянии такую картину гнать, так падать в обмороки и рыдать, что ни один следователь не разберётся.

Что же до преподавателя, на которого пожаловалась Диана, то тут действительно всё достаточно сложно. Она – известный заслуженный педагог, кандидат наук, учитель с солидным стажем. Человек, известный своей принципиальностью и требовательным подходом к процессу обучения. Как удалось выяснить у сокурсников Дианы, она – настойчивый педагог, не склонный к компромиссам по части оценки знаний обучающихся. Однако это добросовестный и порядочный специалист, уважительно относящийся к своим ученикам. В связи с этим не вызывает сомнений, что конфликт между учителем и учеником возник на почве неуспеваемости последнего.

Но вернёмся к сути претензий к преподавателю. Как утверждает Диана и её мать, преподаватель оказывала психологическое воздействие на ученицу – требовала чересчур больших знаний, порой смеялась над ней и делала ей замечания. А девочка слаба здоровьем, о чём свидетельствуют её обмороки во время учебных занятий. Известно, что прибывшая «Скорая помощь» поставила ей диагноз «низкий гемоглобин». Под физическим воздействием она имела в виду, что преподаватель толкнула её, щипала, насильно умывала её лицо, а затем облила её верхнюю одежду водой.

Все эти обвинения выглядят несерьёзно, поскольку воспитывать ученика и строго спрашивать с него за успеваемость – прямая обязанность учителя. Тут главное – не переходить на личные оскорбления. И делать всё так, чтобы у ученика не возникало мнение о предвзятости учителя. Что же до физического воздействия, о котором заявляла Диана, то никаких медицинских заключений ею представлено не было. Хотя ей ничего не стоило зафиксировать побои надлежащим образом.

Вызывает недоумение позиция руководства ПТУ. Известно, что конфликты в процессе обучения между учениками и преподавателями – вещи достаточно часто встречаемые. В связи с этим разработаны специальные методики, направленные на создание в коллективе здоровой благоприятной для передачи знаний обстановки. Что ни говори, а ПТУ – не консерватория и тем более не Академия наук. Дети там встречаются разные: либо неблагополучные, либо недостаточно подготовленные для усвоения материала. Кстати и эта девочка, на первый взгляд, не очень развита. Об этом говорят её повторное обучение на первом курсе ПТУ и неспособность сдачи зачёта со второго захода. Да и по её внешнему виду можно подумать, что она не из самых быстро мыслящих детей. К тому же её мама призналась, что девочка училась слабо и часто пропускала занятия. Это подтверждает и табель посещаемости группы за первый семестр, где у Дианы восемь пропусков только по одному предмету.

Тем не менее, руководство ПТУ, не особо разбираясь, сразу приняло сторону ученицы. Более того, даже направило в суд штатного юриста Рындину в качестве её представителя. Таким образом, руководство ПТУ выступило против своего коллеги, что кажется, по крайней мере, странным... По сложившейся практике у педагогов должна быть корпоративная солидарность в борьбе с нерадивыми учениками, исходя из того, что их общая задача – готовить хороших выпускников ПТУ, которые потом с полученными крепкими знаниями будут приносить пользу обществу.

Я не за то, чтобы коллеги покрывали сомнительные действия недобросовестных педагогов, использующих своё положения для извлечения каких-то выгод. Но в этом случае об этом нет и речи. Разговор идёт только о том, соответствуют ли требования, предъявляемые к Диане, установленным нормам и правилам обучения в ПТУ? Совершенно очевидно отношение преподавателя к ученице, которая без видимых причин пропускает занятия. Ни для кого не секрет, что преподаватели в подавляющем числе случаев недолюбливают тех учеников, которые пропускают занятия по специальности. В связи с этим трудно представить, что такая нерадивая ученица могла стать любимой у преподавателя. Думается, если в учебном заведении нормальный профессионально-психологический климат, то в таком подходе к обучению детей должен быть солидарен весь педагогический коллектив ПТУ. Но вместо того, чтобы назначить комиссионное принятие у неё зачёта, которое бы установило объективные показатели качества знаний учащейся, директор просто избавилась от слишком, на её взгляд, ретивой учительницы. Скажем прямо – позиция директора труднообъяснима.

Однако одним предположением я всё же поделюсь. Оно кажется мне достаточно реалистичным. Дело в том, что в ПТУ два работника имеют научную степень. Это преподаватель, попавшая «под обстрел» руководства, и директор этого учебного заведения. А она, как известно, является объективным мерилом профессионализма того или иного работника. У других сотрудников учебного заведения учёных степеней пока нет. Более того, попавшая под удар директора преподаватель не останавливается на достигнутом. Она продолжает свою научную деятельность. Готовится к защите докторской диссертации. Не исключено, что директор ПТУ, недавно защитившая свою диссертацию, могла увидеть в преподавателе свою соперницу на начальственную должность. Потому она решила воспользоваться случаем, чтобы избавиться от конкурентки. Может быть, именно этим и объясняется необъяснимо быстрое, без соответствующих разбирательств, увольнение чересчур прыткой коллеги?

Своё веское слово могло бы сказать министерство культуры, которому подчиняется училище. Однако министр Чигжит почему-то занял выжидательную позицию. Как будто у него в распоряжении много разных учебных заведений с кучей преподавателей, имеющих учёные степени. Создается впечатление, что ему нет никакого дела ни до конкретной ученицы, ни до уволенного преподавателя.

Однако вернёмся к матери Дианы. Самое поразительное в этой женщине, что она является педагогом – учит детей в школе. По идее, если с такой ситуацией встречается мать ученицы, которая сама педагог, она должна принимать решения о защите дочери не столько исходя из принципа, что дочь в любом конфликте права. Она должна осознавать, что её дочери предстоит учиться в этом учебном заведении. И нужно проблему решать не увольнением педагогов, которые ставят ей «неуды», а принятием мер, способных гасить конфликты, помогая своей дочери осваивать учебный материал, необходимый для перехода на следующую ступень обучения. Особенно учитывая, что дочь её уж точно не семи пядей во лбу. Видимо, обучение даётся ей с трудом, учитывая повторное обучение на первом курсе ПТУ и неспособность сдачи зачёта при повторном прохождении курса. А придумывание оскорблений со стороны педагога и щипания рук никак не могут являться основаниями для принятия мер к учителю.

С виду частное дело имеет большой общественный резонанс. Конфликт нерадивой ученицы с принципиальным преподавателем, как капля в море, отражает нездоровое состояние в обществе, которое поощряет заведомо ложные доносы как способ получения хороших оценок. Если будем идти таким путём, то скоро наши учебные заведения вместо выпуска хороших специалистов будут заниматься выращиванием склочников, карьеристов, шантажистов и разного рода проходимцев. А поведение директора этого учебного заведения и министра культуры республики указывают на то, что пренебрежительное отношение к кадрам в Туве принимает массовый характер. И нам с таким руководством точно не по пути.

Я ещё вернусь к теме этого показательного конфликта.

Кондрат Пчёлкин