Свежий анекдот
ПЭФ-1997: 1500 участников из 50 стран мира. Было представлено 650 инвестиционных проектов.
ПМЭФ-2008: 3,5 тыс. человек из 73 стран. Стоимость заключённых соглашений – $6,8 млрд.
ПМЭФ-2018: 17 тыс. участников из 143 стран мира. Было подписано 593 соглашения на общую сумму 2,6 триллиона рублей.
ПМЭФ-2023: Александр Дугин и пранкер Вован выступят вместо иностранных экономистов на ПМЭФ.
Ну, наконец-то. Рывок!
ПМЭФ-2008: 3,5 тыс. человек из 73 стран. Стоимость заключённых соглашений – $6,8 млрд.
ПМЭФ-2018: 17 тыс. участников из 143 стран мира. Было подписано 593 соглашения на общую сумму 2,6 триллиона рублей.
ПМЭФ-2023: Александр Дугин и пранкер Вован выступят вместо иностранных экономистов на ПМЭФ.
Ну, наконец-то. Рывок!
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