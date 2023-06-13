    Коротко

Тува в числе регионов, выполнивших план по набору контрактников

Шестнадцать регионов, в том числе Тува, Москва, Севастополь, Чечня и Сахалинская область, входят в число лучше всего выполняющих план по набору на контрактную службу. Об этом сообщил 10 июня статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков на совещании по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.

«В ходе совещания Николай Панков отметил в лучшую сторону по выполнению плана набора военнослужащих на контрактную службу такие регионы, как Москва и Севастополь, Республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская [области] и Еврейская автономная область», – сообщили Минобороны РФ.

Ранее в сети появилась информация, что в Туву из зоны СВО вернулись 53 бойца ЧВК «Вагнер». «Родные встречали их с кадаками и шарами. С кем-то не виделись и больше 5 лет», – пишут очевидцы. Сообщается, что это бывшие уголовники, получившие по условиям контракта помилование.

Одновременно в соцсетях вспыхнуло возмущение после опубликования решения главы Тувы об исключении бойцов ЧВК «Вагнер» из списка лиц, которым предоставляется помощь по решению правительства республики. Утверждается, что это решение в правительстве Тувы было принято по указанию из министерства обороны России. Позже в правительстве Тувы уточнили, что родственники погибших в ходе СВО военнослужащих частных военных компаний (ЧВК) будут получать единовременную выплату на погребение бойцов. Размер выплаты составит 100 тыс. рублей.

«Всё по плану, всё стабильно». Путин заявил, что Россия начнёт в июле размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское тактическое ядерное оружие начнут размещать в Беларуси после того, как в июле будут готовы необходимые сооружения. Об этом он заявил на встрече с Александром Лукашенко в Сочи, пишет «Интерфакс».

«По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Все по плану, все стабильно», – сказал Путин.

Владимир Путин объявил в марте, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. В конце мая министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соответствующие документы. Тогда же Александр Лукашенко заявил, что перемещение ядерных боеприпасов в Беларусь уже началось.

Минобороны РФ предложило оповещать мобилизованных о призыве по СМС

Министерство обороны России предложило, чтобы граждане РФ, призванные в армию по мобилизации, получали соответствующие уведомления по СМС. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В положении о призыве граждан по мобилизации, в частности, предлагается прописать, что уведомление о повестке от военкомата необходимо разместить в личном кабинете портала госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика, а также направить СМС на номер телефона, указанный на портале госуслуг.

В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что такие изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации.

Мобилизация в России началась в конце сентября 2022 года и, как утверждают российские власти, завершилась в конце октября. Однако президент РФ Владимир Путин до сих пор не подписал указа о ее завершении. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что некоторые положения указа продолжают действовать, поскольку мобилизация «включает [в себя] и другие мероприятия».

«Газпром» – всё? Компания получила больше триллиона рублей убытка после отключения газа Европе

Попытка заморозить Европу, чтобы склонить Запад к уступкам по Украине, дорого обошлась «Газпрому». По итогам 2022 года позиционирующая себя как «национальное достояние» компания была вынуждена потратить почти половину запасов наличных на счетах, чтобы компенсировать убытки от прекращения поставок европейским клиентам и заплатить повышенные налоги в бюджет.

Встретив СВО с «денежной подушкой» размером 2 трлн. рублей, к концу 2022 года «Газпром» имел уже лишь 1,1 трлн. рублей в виде денежных средств и их эквивалентов, следует из его отчетности по МСФО.

Хотя выручка «Газпрома» даже выросла – на 14%, до 11,7 трлн. рублей, чистая прибыль, относящаяся к акционерам, сократилась на 41%, а операционная прибыль – на 20%.

Во 2-м полугодии, когда от российского газа были последовательно отключены почти все европейские страны, «Газпром» и вовсе получил чистый убыток в размере 1,2 трлн. рублей, следует из отчета. Его причина – в повышении налогов, указывает аналитик «Финама» Сергей Кауфман: столкнувшись с недобором сырьевой ренты и необходимостью финансировать СВО, власти обязали «Газпром» выплатить 1,25 трлн. рублей дополнительного НПДИ. Но денежного потока, чтобы профинансировать спасение бюджета, у «Газпрома» не оказалось.

«В ближайшие годы компания может столкнуться с серьезной угрозой своей финансовой стабильности», – предупреждает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин.

Потеряв европейский рынок, куда до СВО уходило 80% газового экспорта, «Газпром» остался без альтернатив: Китай, согласно плану эксплуатации газопровода «Сила Сибири», купит в этом году лишь 22 млрд. кубометров – в 7 раз меньше, чем до СВО импортировал Евросоюз. Попытка договориться о строительстве трубы «Сила Сибири-2» и увеличении поставок в 6 раз закончилась фиаско: Си Цзиньпин отказался подписывать новый газовый контракт во время визита в Москву, а спустя месяц дал добро на новый газопровод из Туркмении вместо российского.

В Туве жара при обильных запасах снега в горах спровоцировала поднятие уровня воды в реках и талых вод

В Туве дорожно-транспортными службами региона были зафиксированы размывы на автодорогах Хандагайты – Мугур-Аксы и Хандагайты – Ак-Чыраа, в частности, был размыт подход к мосту через реку Торгалыг, ведущего к селу Дус-Даг. На размытом участке дороги Хандагайты – Ак-Чыраа закрыли движение транспорта, установив запрещающие знаки. Объект контролирует ООО «Овюрское ДРСУ». Вода все еще прибывает, поэтому специалисты дорожной организации установили у размытого участка круглосуточное дежурство.

«Жители сел Дус-Даг и Ак-Чыраа в случае острой необходимости могут воспользоваться автодорогой «Самагалтай – Ак-Чыраа». По информации Министерства дорожно-транспортного комплекса, данный участок находится в удовлетворительном состоянии, – сообщил в своем блоге Глава Тувы Владислав Ховалыг. – Благодарю Миндортранс и дорожные службы, которые оперативно выехали на место и приступили к восстановительным работам. Специалисты приняли решение временно изменить русло реки, отведя ее на другой мост, так как в настоящее время уровень воды не позволяет начать отсыпные работы по мосту».

Глава Тувы дал указание председателям муниципальных образований и министерству дорожно-транспортного комплекса региона вести круглосуточный мониторинг всех дорог и мостов, которые могут попасть под зону затопления.

Как сообщил министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва Шораан Чыргал-оол, с 2021 года в Туве удалось значительно сократить число участков дорог, подверженных размывам – с 27 до 16. Ликвидация участков, потенциально подверженных размывам, проходит в рамках пятилетней Программы дорожных работ Республики Тыва на 2023-2027 гг.

Правительство в семь раз увеличило расходы на военную пропаганду в интернете

Связанный с администрацией президента «Институт развития интернета» (ИРИ) в этом году распределит 20 млрд. руб. в виде грантов на создание «патриотического контента», выяснили независимые журналисты. По сравнению с 2022 годом финансирование военной пропаганды в сети увеличится почти в 7 раз.

В этом году институт, основанный предпринимателем Германом Клименко, а ныне возглавляемый бывшим сотрудником АП Алексеем Гореславским, уже профинансировал 163 проекта на общую сумму 10 млрд. руб.

Среди них «Рамзан.Ахмат – Сила России», «Российский код. Суверенное будущее» и «Русское наследие. Возвращение домой» – документальный фильм о судьбе памятников архитектуры в Донбассе. Кроме этого, гранты получили фильм о помогающих армии бизнесменах «Сделано для фронта», «Женщины Z» (о женах военнослужащих) и проект «Уехавшие, как вы там?».

Две трети компаний заявили о высокой зависимости от импортного оборудования

Две трети российских компаний испытывают высокую зависимость от иностранного оборудования, показал опрос ВШЭ среди руководителей предприятий, сообщает РБК.

К началу 2023 году 18% компаний заявили о крайне высокой зависимости от импортного оборудования, 45% – о высокой. Лишь каждая десятая компания готова полностью отказаться от импортного оборудования в ближайшие два-три года, две трети компаний допускают частичный отказ и переход на отечественные аналоги, 18% компаний не готовы отказываться от иностранных станков и комплектующих.

Больше других от нехватки импортного оборудования страдают добыча угля, производство полиграфической продукции, текстиля, одежды, а также деревообрабатывающая отрасль. В текстильной и целлюлозно-бумажной отраслях меньше всего верят в возможность преодолеть зависимость от импортных поставок: 39% и 34%.

О низкой зависимости от импортного оборудования заявили 32% респондентов. Меньше всего дефицит сказывается на нефтегазовой отрасли. Вероятно, нефтяные компании успели заменить недоступное из-за санкций оборудование в 2022 году, располагая достаточными финансовыми средствами, полагает гендиректор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников.