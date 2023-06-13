    Перекрёсток мнений

Аноним, 09-06-2023 #3[ru]

Да, Шойгу явно «пролетает» в последнее время. То дочка с мужем отдыхает по заграницам, когда вся страна затягивает пояса и отдает все для победы: от детей своих до шерстяных носков. То теперь выяснилось, что, по слухам, внебрачный сын Шойгу, 22-летний Данил Шебунов, далек от служения Родине на фронте и предпочитает карьеру певца. Мало этого, любит петь на вражеском английском языке – на русском у него не получается. В сентябре, за четыре дня до мобилизации, Шебунов уехал в Турцию (страну НАТО) и, как водится у наших детей элиты, выкладывал оттуда ролики своего отдыха на море. Псевдоним у него SHEBA. Может, слышали уже восходящую звезду? Смотрели уже «фильм-расследование» об этом юноше-бизнесмене, певце и, как говорят, сыне Шойгу?

Аноним, 09-06-2023 #4[ru]

Черчение – это хорошо. То есть хорошо, что человек не догадывается, что всё это уже лет двадцать делается на компьютере. Ватман, карандаши разной твердости, точилки, линейки, циркули, транспортиры, все дела. Блеск! Не удивлюсь, если следующим указом он распорядится обеспечить школы учебными диафильмами. Госзаказ отдать Роттенбергам.

Аноним, 10-06-2023 #6[ru]

История нынешней, эльцинской России, не может нести благо простым людям, народу. Потому как история эта началась с предательства. Отсюда и все беды, свалившиеся на нашу голову. Ну не на голову же Абромовичей-Шойгу! Предательством всё и закончится.

Аноним, 07-06-2023 #1[ru]

Батька уже открывает второй фронт, но есть нюанс... Лукашенко рассказал, что всегда называл Калининградскую область «своей»: «Беларусь в Советском Союзе, так сказать, отвечала за Калининградскую область, поэтому я ее всегда называл «своей». Боялся, чтобы россияне не подумали, что мы там претендуем захватить Калининградскую область, хотя, наверное, это было бы не хуже, если бы Калининградская область была ближе к Беларуси». Неужто усатый чёрт на старость лет решил у братушек земли отжать?

Аноним, 08-06-2023 #2[ru]

Лавров: «планам Запада на разделение Украины и России не суждено сбыться». Похоже, в списке жертв сидра не хватает ещё одного человека...

Аноним, 09-06-2023 #5[ru]

Симоньян предложила остановить боевые действия и провести на спорных территориях референдумы. Судя по динамике событий, первый из них пройдёт на Белгородчине.

Аноним, 07-06-2023 #1[ru]

Почему про Гер Чпокерта забыли? Он стал неинтересен?

Аноним, 07-06-2023 #3[ru]

Что за история чпокерта и 14-летней девушки, которая после отношений с ним совершила суицид?

Аноним, 07-06-2023 #5[ru]

Поговаривают, что чпокерт изнасиловал эту девушку и потом ей угрожал, а она не выдержала и наложила на себя руки.

Аноним, 08-06-2023 #16[ru]

Зачем держат на такой высокой должности этого экземпляра, который занимается только б***ством, сплетнями, интригами и сеет смуту и раздор везде, где только можно, нужно вышвырнуть этого недоноска вон и привлечь к ответственности срочно!

Аноним, 08-06-2023 #17[ru]

Чпокерт не заслуживает работы в правительстве! Пусть по-хорошему уходит с должности. А ему на смену приходят более молодые кадры! У кого хватит и ума и образования и опыта. Максим Тунев в скандалах замечен не был.

Аноним, 08-06-2023 #18[ru]

Девиз семьи Тоневых – мы должны зарабатывать на том, от чего умирают тувинцы. Чем больше мы заработаем, тем больше умрет тувинцев. Это технический спирт и игровые автоматы. Этому Максима Тонева учил его отец Виктор.

Аноним, 08-06-2023 #20[ru]

Тонёвы, Кара-оолы, Брокерты и прочая Бичелдеи и Дамба-Хураки и Дины Дивановновны – Шойгу... Зачем ты про них тут пишешь? Где железная дорога? Где рыборазводня, про которую сраное местное ТВ дифирамбы пело, где? Где дирижабли с углём? Где газопровод? Где производство стройматериалов? Где новые предприятия и новые рабочие места? Где результаты прокурорских проверок по Вашим запросам? Одна ложь, праздники-концерты, песни да пляски... ворьё и трутни-нахлебники...

Аноним, 07-06-2023 #1[ru]

Почему эти жирные упитанные морды до сих пор не на фронте? https://t.me/dwglavnoe/28154 Почему вместо жирных упитанных росгвардейцев-полицаев на СВО идут какие-то доходяги? https://t.me/varlamov_news/41718

Аноним, 07-06-2023 #1[ru]

Для справки и достоверности информации: выше указанный дом по улице Убсу-нурская 8, строило ООО Мегаполис господина Иргита, находящегося в то время на должности первого зампреда правительства, курирующего строительство.

Аноним, 07-06-2023 #2[ru]

Знакомые всё лица. Ну и зачем к нам прокуроры приезжают? Толку – ноль. Чиновники-ворьё воруют, чиновники-«правоохранители» их крышуют. Прелестно!

Аноним, 07-06-2023 #3[ru]

Пока Коля Крапивин в очередном приступе маразма, его никчемный сынок каждый раз названивает Ховалыгу по телефону и жалуется. Данная особь – Крапивин Дима – пропускает собрания, не приходит, когда его зовут и ждут. А как сразу что, садится на телефон и названивает Главе. И визжит поросячьим визгом! Всегда торчит в кабаках Абакана и набивает свое круглое свиное брюхо!

Аноним, 07-06-2023 #4[ru]

Вообще негодяи законченные эти Крапивины!

Аноним, 07-06-2023 #6[ru]

Крапивина Диму слили его же друзья! Они тайком засняли его в Тае и до сих пор хранили эти снимки, История не закончилась, за границей он обратился в госпиталь – там тоже все зафиксировано! После ночи с леди бой Крапивин был с жестким похмельем и разрывом заднего прохода.

Аноним, 08-06-2023 #8[ru]

Слышу звон, но не знаю где он! Зачем вы так пишете про семью Крапивиных? Николай Крапивин хорошо воспитал своего сына, в отличие от чужих детей! Дмитрий очень открытый, умный и эрудированный человек. И явно он бы не стал «покупать любовь». Эти гадкие комментарии явно пишут очень завистливые, никчемные и старые мужчины! Которые ни дня не строили, и даже собачью будку не сколотили в своей жизни!!! Дмитрий начал работать с 18-и лет на стройке, и знает все этапы строительства. Так же имеет высшее инженерно-техническое образование. Очень отзывчивый, великодушный и добрый человек. А «друзья» или кто распространяет такие необоснованные слухи и сплетни, будут отвечать перед законом. В сети каждый может оболгать человека, но Дмитрия не стоит трогать. С уважением и самыми добрыми пожеланиями К.

Аноним, 08-06-2023 #9[ru]

От Дины Оюн толку, как от трехногой табуретки в Филармонии, Когда это старая перигидрольная представительница древнейшей профессии свалит в закат? На наши с вами налоги чудит эта бабка, рожа противная. У мопса даже приятнее!

Аноним, 08-06-2023 #10[ru]

Крапивин Дима ни дня не работал, а сидел, свесив ноги, на шее у своего папаши. Сейчас отец заболел, а Димка пустит все по миру! Денег нету! Власти у них тоже нету! Каракарлик тоже им помочь не может.

Аноним, 07-06-2023 #1[ru]

Любые смерти, бомбежки, кровища русских городов – это лишь ухмылка Немезиды, богини мести. Вне зависимости от масштабов настоящих и будущих бед русских территорий – все будет восприниматься как естественное, неизбежное и заслуженное следствие преступлений совершенных в Украине.

Аноним, 07-06-2023 #3[ru]

А вы заметили, что чем дольше длится СВО, тем меньше становятся амбиции ватников? Не знаю, связано ли это с тем, что и Белгород, и даже уже Москва стали «зоной спецоперации», но теперь те, кто обещал «Киев за три дня» и вообще владеть всем миром, согласны с потерей всех украинских территорий. Ну разве что кроме Крыма. Потому что иначе украинцы будут смеяться над русскими... Впрочем, и даже с потерей Крыма, наверное, согласятся, но только по-тихому. Чтобы сильно это не обсуждали в СМИ – иначе станет заметен позор России... Это я всё к чему? Так в России воспитали послушное стадо, что их уровень счастья и благополучия зависит от чужих кусков земли.

Аноним, 07-06-2023 #7[ru]

Километры территории РФ превратились в «серую зону», которую Кремль не контролирует. Да, происходящее на Белгородчине воистину и трагично, и потешно. Часть территорий России, как выяснилось – «отделить» можно вообще без всякого труда и «организованного войскового вторжения». Для этого не нужны ни дивизии, ни даже батальоны. Достаточно пары сотен отчаянных флибустьеров. Впечатляющий рейд диверсантов – идеальный индикатор беззащитности и беспомощности власти, армии и чекистов. За пару дней все раскрылось и стало очевидно для всех. Границы дырявы. Губернаторы глупы. Полки трусливы. Реальный «тактический поход» ВСУ положил бы к ногам Киева всю область. И дело не в том, что это именно «Белгородчина», где кропотливо, в «научных целях», для «изучения антропологами» создавался «заповедник кретинов». Отнюдь. Точно таким же «карточным домиком», как Белгородчина, является и вся Россия. Где ни нажми, где ни надави посильнее – все рассыплется так же, как в юго-западном приграничье.

Аноним, 08-06-2023 #11[ru]

15 месяцев с лишним российская пропаганда без устали рассказывает, как украинцы военным огнём сравнивают с землей свои собственные города. 6 июня 2023 года Останкино был брошен новый вызов: настало время объяснить коварство украинцев, задумавших теперь ещё и утопить свою страну.

Аноним, 08-06-2023 #15[ru]

Всего за неделю до подрыва Каховской ГЭС Правительство России приняло постановление о гидротехнических сооружениях на оккупированных территориях. Там есть очень интересный пункт 10: «До 1 января 2028 г. техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится». Как говорится, у вас рыльце в пушку.

Аноним, 09-06-2023 #19[ru]

Нельзя сказать, что наше государство совсем недееспособно. Оно вполне еще эффективно. Но только не как государство, а как мафия. В очередной раз сбылось пророчество Святого Августина: уберите закон и справедливость – и во что превратится государство, как не в самую большую вооруженную шайку разбойников? Убрали – превратилось...

Аноним, 09-06-2023 #22[ru]

Командир 72-й бригады ВС РФ подполковник Веневитин, который ранее был захвачен в плен ЧВК «Вагнер», записал видео, в котором обвинил наёмников в пытках, похищениях и изнасилованиях солдат регулярной армии. А что там прокуратура? Возбудила уже против него уголовное дело за «дискредитацию»?

Аноним, 09-06-2023 #24[ru]

Триста животных погибло только в этом зоопарке. Пишут, что спасти их не было возможности, потому что зоопарк был заминирован. А сколько зверюшек умерло всего – не сосчитать. Если Бог есть, то те, кто всё это сделал, будут вечно тонуть в своих клетках в аду.

Аноним, 10-06-2023 #25[ru]

Дроны врезаются в дома в Воронеже, Москве, Белгороде и в других городах. Белгородская область превратилась в зону боевых действий. Поезда сходят с рельсов, взрываются нефтебазы. Десятки тысяч людей гибнут на фронте. Страшнейшая экологическая и гуманитарная катастрофа из-за подрыва Каховской ГЭС. Тем временем отлетевший в стратосферу президент с клубничкой на столе: «С точки зрения безопасности ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая. Всё идёт по плану». Какое-то совсем уже карикатурное зло...

Аноним, 07-06-2023 #1[ru]

А можно ссылку на статданные за 1 квартал 2023 г.?

Аноним, 09-06-2023 #2[ru]

Кто считает, что Ховалыга пора отправлять в отставку?