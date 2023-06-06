    Обзор прессы

СЛОВОБЛУДИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ВМЕСТО РЕАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ или КАК ГЛАВА ТУВЫ КРИЧИТ: «ДЕРЖИТЕ ВОРА!»

«ТП» опубликовала заметку о том, что творится в республике «в то время, когда обновляются подходы и практики обеспечения защиты детей». И тут невольно вспоминается сюжет известной кинокомедии легендарного режиссёра Гайдая, в котором актёр Леонов проводит политическую работу в отношении одного отъявленного «хулигана, тунеядца и алкоголика» словами: «в то время, когда космические корабли бороздят просторы вселенной». На этот раз глава Тувы Ховалыг с не менее глубокомысленным видом вещает: «фиксируются новые факты тяжких преступлений против них», то есть детей, которых власть обязана «защищать». Дальше глава с всё возрастающим воодушевлением пытается внушить всем, что он, как глава, лично настроен на бескомпромиссную борьбу с порочными явлениями игнорирования прав детей в Республике Тыва. В связи с этим он полагает, что «нужно всерьёз задуматься о повышении родительской ответственности и общественного контроля» для того, чтобы обеспечить в республике «детскую безопасность».

Во всём этом сквозит какое-то безответственное словоблудие и спекуляция на теме заботы о детях. Ховалыг с чувством личного соучастия в судьбах таких дорогих для него тувинских мальчиков и девочек напоминает нам, что «все они (т.е. – дети) являются предметом всесторонних проверок со стороны правоохранительных ведомств и субъектов профилактики», чем он чрезвычайно доволен. Однако напрашивается «главный вывод – в большинстве случаев преступления в отношении детей совершаются внутри семьи или в алкогольном опьянении». А это указывает на то, что «нужно всерьёз задуматься о повышении родительской ответственности и общественного контроля». При этом Ховалыг «ни в коем случае не снимает ответственности с субъектов профилактики». Что означает такое словосочетание «субъекты профилактики», думаю, не понимает и сам автор этой словесной абракадабры. Просто кто-то ему написал всю эту чушь, вот он её и несёт, не задумываясь и не осознавая, что при этом выглядит нелепо.

Но далее следует многозначительное: «Преступления против наших детей не должны становиться обыденностью». А что уже стали? Теперь групповые изнасилования мальчиков начальных классов в школьных туалетах стали настоящей «обыденностью»? И только прибытие в республику заместителя генерального прокурора России для Ховалыга стало «звоночком», услышав который он и понял, что подобное не должно «становиться обыденностью» и с этим нужно что-то делать? Именно поэтому «социальный блок правительства должен со своей стороны обеспечить реализацию тех решений, которые достигнуты на совместном совещании с участием заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Викторовича Демешина и Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марией Алексеевной Львовой-Беловой»?

Вся эта история показывает, что, по крайней мере, республикой управляет очень недалёкий человек, который без вмешательства «заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Викторовича Демешина и Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марией Алексеевной Львовой-Беловой» самостоятельно не может осознать трагедию случившегося и принять меры к недопущению подобного вновь. Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: систематическое насилие над беспомощным малолетним мальчиком, осуществляемое старшеклассниками в здании школы – это не столько факт преступления, сколько предмет для подробного изучения истоков случившегося. Похоже, что этот случай – только видимая часть айсберга, называемого разложением общества. Совершенно очевидно, что ни одноклассники жертвы, ни учителя, ни руководство школы не могло не знать о ежедневном совершаемом над ребёнком насилии. Да и в селе наверняка многие об этом знали и насмехались над жертвой и его родителями. И никакие «субъекты профилактики» не принимали никаких мер к пресечению этого злодеяния. Только случай спас ребёнка, психика которого уже окончательно деформирована.

А истоки этого варварства лежат в равнодушии в нашей республике, которая от других регионов страны отличается пренебрежительным отношением к детям и их родителям. На словах активно выступая в интересах детей, именно власть в лице Ховалыга ежедневно нарушает их права, отказывая в предоставлении детям-сиротам положенных им по закону квартир, заставляя учиться в 2-3 смены, не предоставляя места в детских садах и прочее. С кого глава республики Ховалыг хочет что-то спросить за отсутствие заботы о тувинских детях, если он сам – главный источник зла в отношении этой самой незащищённой части общества? Кого он пытается обмануть своим словоблудием? Как говорится, языком болтать – не кули таскать. И Ховалыгу, возглавляющему власть в Туве, вместо пустопорожних бессмысленных призывов «всерьёз задуматься о повышении родительской ответственности», следует обратить взор на самого себя. И начать спрос с себя, не кивая на родителей и общественность.

КОГДА СЕНАТОРУ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО

Так уж сложилось у нас в стране: как только нужды в человеке нет, а он ещё живой и даже может красиво полежать, его пристраивают куда-нибудь, где он важно может представлять интересы народа. Вот примерно в таком положении оказалась пассия семьи Кара-оолов Дина Оюн, уволенная со службы в Кызыле. Её пристроили в Совет Федерации, хотя, конечно, толку республике от её нахождения в таком высоком собрании – «ноль». И даже чуть менее, учитывая общее мнение о том, что она когда-то в Москве, обучаясь в Дипакадемии, зарабатывала себе на жизнь и колготки, занимаясь древним ремеслом.

Вспомнив про кота, которому, нечем заняться, Дивановна (такое специфическое многозначительное, указывающее на таланты, прозвище она получила ещё в пору своей половозрелости) решила прокатиться в Дагестан «для участия в работе выставки племенных овец и коз». Решение не вполне понятное, поскольку Дивановна никогда в жизни не занималась ни племенной работой, ни вообще разведением какой-либо живности за исключением котов, которые и приучили её к определённому времяпрепровождению. Тем не менее, в публикации говорится, что она «представляет в Совете Федерации животноводческую Туву». В Дагестане она «побывала на отгонных землях агрофирмы «Согратль», где разводят дагестанскую горную породу овец и трудятся над улучшением молочной продуктивности овец дагестанской горной породы».

Тут у Дивановны, невзирая на возраст, по привычке сердце загорелось любовью к горцам. И она написала в telegram-канале: «Чабаны самые уважаемые люди в Дагестане. Здесь более 4 млн. голов овец, а Труд чабана в почёте». (стилистика и орфография сохранены). Как-то странно Дивановна свалила в кучу чабанов и овец и пересчитала их всех вместе. Но главное – зачем? Думается, эту глупость в telegram-канале мало кто прочитал. Да и сама Дивановна в этой горной республике – совсем не герой нашего времени. Прибыв в далёкое село, «сенатор интересовалась особенностями и преимуществами системы отгонного животноводства, поблагодарила специалистов агрофирмы за трудолюбие и верность делу. Она отметила, что узкие места отрасли будут обсуждаться на площадках Совета Федерации, в том числе акцент будет направлен на выработку мер для решения проблем переработки шерсти». А в целом это совершенно бессмысленный вояж за счёт налогоплательщиков человека, который, строго говоря, вообще не является специалистом ни в каком роде деятельности. Человек «НИКТО». Да очень сомневаюсь, что в Совете Федерации ей дадут слово для защиты интересов животноводов Дагестана.

К НАМ ПРИЕХАЛ РЕВИЗОР – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РФ

В Туву прибыл с инспекционной проверкой «замгенерального прокурора РФ Д.Демишин». Он провёл «личный приём граждан» и убедился, что Республика Тыва к благополучным регионам Сибири не относится. «В мероприятии приняли участие прокурор С.Дябкин, Глава В. Ховалыг, зампред правительства О.Сарыглар, представители региональных ведомств и министерств республики». От желающих пожаловаться высокому прокурорскому чину на тувинских даргаларов во главе с главой республики Ховалыгом не было отбоя. С челобитной на чиновный беспредел прибыли «жители Кызыла, Кызылского, Барун-Хемчикского, Тоджинского, Чеди-Хольского и других районов республики».

В основном они жаловались на игнорирование их законных земельных, трудовых прав граждан, а также законодательства в сфере образования и здравоохранения. К примеру, «многодетные семьи сообщили о длительном непредоставлении им земельных участков». Жительница Кызылского района «пожаловалась на отказ в принятии ребёнка в первый класс начальной общеобразовательной школы». За содействием в получении «для ребёнка путёвки в детский оздоровительный лагерь обратилась супруга участника СВО». Участник чеченской войны и СВО сообщил прокурору, что с 2009 года не может получить земельный участок под строительство дома.

По каждому обращению «Д.Демешиным даны поручения прокурору республики об организации проверочных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных прав». Обещан личный контроль за решением заявленных требований. А вообще-то за такие массовые нарушения прав граждан, о которых шла речь, должны следовать уголовные дела в отношении виновных. Но, как говорится, ворон ворону...

БРАКОДЕЛ ОТКАЗАЛСЯ УСТРАНЯТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕФЕКТЫ

Автор начинает свою статью с вопроса: «Что бывает, когда садишься играть за один стол с профессиональными шулерами?» А вопрос-то не риторический. Под шулером автор подразумевает хозяев и директора «ООО Специализированный Застройщик «Энергострой», в разные годы сдавший «заказчику дома, в которых невозможно проживать» из-за массового брака при строительстве. Фамилии у этих подрядчиков похожие – Крапивины. Это отец Николай и сын Дмитрий, которые наловчились водить за нос власти и несчастных жильцов построенных ими квартир, не устраняя строительный брак. К такому неутешительному итогу пришли «участники жарких дебатов на совещании регионального Минстроя по проблеме плесени в новостройках Кызыла».

Вкратце: «по состоянию на 24 мая Службой государственной жилищной инспекции (СГЖИ) рассмотрено 44 жалобы по нововведённым домам». Проверки обнаружили «промерзающие участки стен и неработающую вентиляцию». Было установлено: «в квартирах из-за повышенной влажности, холода от промерзающих стен и забитой строительным мусором вентиляции на стенах завёлся грибок». В целом все жалобы жильцов подтвердились. В публикации сообщается, что «в 2020 году компания «Энергострой» сдала 120-квартирный дом по ул. Убсу-Нурской, 8, по программе переселения граждан из аварийного жилья». Однако, вопреки обещаниям, данным при заселении и прямого требования закона, «ни о каких гарантиях и устранении недостатков подрядчик (ООО «Энергострой») слушать не хочет».

Более того: даже на встречу, организованную СГЖИ и Народным Фронтом, ни старший, ни младший Крапивины не явились. А сотрудник «Энергостроя», как представилась женщина, заявила, что проблема плесени решается просто. По её авторитетному мнению, «всё дело в водосточной трубе, у которой нет отвода». Конечно, озвучила она глупость несусветную. Однако дело в другом: на сегодняшний день «Энергострой» – это весьма опытные аферисты. Гораздо опытнее сотрудников СГЖИ, Народного Фронта и прокуратуры, вместе взятых. Там уже профессионально наловчились водить за нос любых контролёров. Они готовы «тянуть волынку» годами, пока не вымрут все недовольные жильцы и не сменится прокурор. Специалисты знают, что фактически грибок вывести невозможно. Нужно разбирать здание до подвала и всё переделывать. «Энергострой» этого делать не станет, поскольку просто разорится. Поэтому он, скорее, пойдёт на фиктивное банкротство, переписав активы на загодя созданное Крапивиным ООО «Город», чем будет что-то переделывать. Поэтому уже сейчас необходимо обратиться в суд, заявить строительно-техническую экспертизу и принять через суд обеспечительные меры, арестовав все активы «ООО Специализированный Застройщик «Энергострой», а также отца и сына Крапивиных. И только тогда владельцы квартир-убийц могут рассчитывать на успех. А «РИСК» готов предоставить им информационное обеспечение.