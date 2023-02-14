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№6, 14 февраля 2023 года.
    Обзор прессы

Тувинская правдаПО ПУТИ ЛИКВИДАЦИИ ЭНЕРГОДЕФИЦИТА или ГУБЕРНАТОР НА СЛУЖБЕ У ОЛИГАРХА

Глава Тувы В.Ховалыг вернулся из Москвы. Как сообщила «ТП», он «во время рабочей командировки встретился с зампредом правительства РФ А. Новаком». И обсудил с ним «ход реализации Комплексного плана энергоснабжения инвестиционных проектов Тувы». Ховалыг отметил, что «многие вопросы социально-экономических проектов сегодня удаётся решить положительно именно благодаря начавшейся уже работе по развитию и укреплению энергетической инфраструктуры региона». Правда, при этом неясно, какие именно «вопросы социально-экономических проектов» ему уже удалось «решить», поскольку полтора года деятельности нового главы республики отмечены ускоренным обнищанием населения республики и сокращением расходов бюджета республики, направленных на решение социальных проблем.

Ховалыг отметил, что «через пару лет только Кызыл получит дополнительно 40 МВт энергии, которой хватит для строительства новых социальных объектов и микрорайонов комплексной жилой застройки». Как известно, «Комплексный план энергоснабжения инвестиционных проектов РТ, рассчитанный на период до 2025 года, был утверждён в 2021 году» именно Новаком. Он «предусматривает строительство новой высоковольтной линии электропередачи 110-220 кВ, с современными трансформаторными подстанциями, которая обеспечит дополнительные потребности в мощности на 270 МВт для республики в целом. Предполагается технологическое присоединение к электрическим сетям и организация надёжного энергоснабжения Ак-Сугского, Кызыл-Таштыгского и Кара-Бельдирского горно-обогатительных комбинатов, Тоджинского района, а также Кызылской агломерации». В ходе его реализации «значительно улучшится качество и уровень жизни людей, появится возможность создать не менее 10 тысяч новых рабочих мест, построить порядка 1 млн. кв. м жилья для 18,5 тысяч семей, а также обеспечить около 5,2 млрд. рублей дополнительных налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики». В настоящее время «энергетики занимаются проектно-изыскательскими работами для строительства высоковольтных линий электропередач в Тоджу и Кызыл».

При этом очень странно, что Новаку докладывает не владелец месторождения меди олигарх Прохоров, скрывающийся от СВО в Америке и которому всё это плывёт в руки за счёт бюджета, а губернатор Ховалыг. Создаётся впечатление, что либо Ховалыгу больше не о чём говорить с Новаком, либо он находится на содержании ООО «Интергео».

КАК ЛУЧШЕ ПОХВАЛИТЬ МИНИСТРА, ЕСЛИ ПОКА НЕ ЗА ЧТО?

Не секрет, что подхалимаж – это сложное ремесло. И овладевать им нужно постепенно и целеустремлённо. Судя по тому, как журналист «ТП» Качан подхваливает нового министра внутренних дел Тувы полковника Кондрашова, она этим древним ремеслом пока овладела не в полной мере. Ей министр выдал аванс – включил в состав кастрированного «Общественного совета при МВД по РТ». На уровне преступности в Туве работа этого Совета вряд ли отразится, зато теперь есть кому похвалить деятельность МВД: «27 января, на первом заседании Общественного совета при МВД по РТ после сообщения министра Сергея Кондрашова, стало понятно, что у нас далеко не всё так плохо». А мы-то думали... При этом основную цель Совета министр определил как «работа с несовершеннолетними». Это что, ещё один побочный отдел по работе с подростками? А что, основной не справляется?

Как оказалось, министр Кондрашов приехал в Туву «из Орловской области» не звёзд с неба хватать, а перестраивать работу министерства! Кстати, для тех читателей «ТП», кто не учён географии, Качан поясняет, что Орловская область – «это на западе России». По всей видимости, он прибыл, как у классика «на ловлю счастья и чинов». И он не изменит ситуацию, при которой Тува по преступности прочно обосновалась в конце «строчек в разных рейтингах, связанных с криминальной обстановкой». При этом Качан в любвеобильном раже к правоохранительной системе такую ситуацию оценивает как нормальную, отмечая: «по многим показателям мы отстаем от большинства регионов на 5 лет», но «это же и хорошо!» – считает она. Новому министру Кондрашову «можно использовать те наработки, которые уже есть в других регионах». Если следовать такой достаточно абсурдной логике, то тогда отставание в развитии правоохранительной системы от других регионов РФ в 100 лет – ещё лучше! Можно использовать 100-летние наработки! Куда круче?

Что касаемо сути деятельности министерства, то Качан отметила, что «уровень скотокрадства в республике очень удивил министра». Но он не растерялся и придумал, как искоренить в республике это зло. Оказалось, что бороться со скотокрадами сложно и трудно, поскольку бандиты не ходят с повязками на рукаве «скотокрад», а коварно маскируются под добропорядочных граждан. Проще иметь дело с теми, кто всегда на месте и кого наказывать менее хлопотно. Как Вы догадались, уважаемый читатель, речь идёт о фермерах – владельцах скота, которые являются добычей скотокрадов. Как выяснила Качан, министр думает примитивно: «чем опасен свободный выпас? Да, корову или овцу могут украсть». Так что, дабы не заниматься розыском преступников, можно, по замыслу министра, в случае, если владелец скота признаётся, что «коровы были на свободном выпасе – сначала он должен заплатить штраф». А затем и того больше – «вообще будут штрафовать любого», у кого имеется живность. Таким образом министр легко сможет добиться результата – либо скот, либо его владельцы быстро скукожатся до количества, которое полиция в состоянии охранять. И дело – в шляпе! Правда, как быть с населением, у которого скот – единственное средство выживания?

Похоже, слова Качан о том, что «новый министр внутренних дел, который приехал из далекой Орловщины, думает и действует как это принято в Туве», не очень соответствует его первым установкам. Впрочем, не будем наивны – как правило, в Туву министры приезжают не столько для наведения порядка, сколько за генеральскими погонами... Что же до журналистской работы – это и на «троечку» не вытянет.

НАШ ЗВЁЗДНЫЙ ЗЕМЛЯК НАВЕКИ С НАМИ

«ТП» опубликовала сообщение о том, что «в ходе командировки в Москву Глава Тувы Владислав Ховалыг встретился с Сергеем Шойгу. По его словам, министр обороны России постоянно интересуется делами родной республики». В подобное верится с большим трудом, хотя во встречах нашего главы с великим земляком мы не участвуем. И достоверно не знаем, какие вопросы задаёт Ховалыг нашему замечательному земляку и какие ответы от него получает. Но, судя по тому, что и при Ховалыге население республики продолжает стремительно нищать, и никаких серьёзных подвижек в вопросах, которые Ховалыг обсуждал с президентом Путиным, не видно, помощь Шойгу в их разрешении попросту отсутствует.

К тому же Шойгу не является ни премьер-министром РФ, ни министром финансов, строительства, культуры или здравоохранения, чтобы он мог в легальном поле разрешать проблемы республики, касающиеся строительства храмов и больниц. Да и эти проблемы в республике далеко не приоритетные. Как известно, храмы и больницы населению нужны, но они не создают добавленной стоимости, не способствуют росту экономики, а наоборот, требуют постоянных затрат бюджета. А бюджет в последнее время год от года «усыхает», невзирая на то, что «Сергей Шойгу постоянно интересуется делами родной республики». Похоже, Сергею Шойгу нравится роль свадебного генерала – все уважают, поют оды, а в ответ для людей делать ничего не нужно. Ну, а в заявление Ховалыга, что «встречаемся с Сергеем Кужугетовичем почти в каждой из моих московских командировок», вообще верится с трудом. Судя по истории с тувинскими мобилизованными в Украине, Ховалыгу даже дозвонится до Шойгу чрезвычайно сложно. А в пассаж «он остро болеет за родную республику, за нас всех» верить вообще невозможно, поскольку для главы республики Ховалыга мысли и чувства Шойгу – большой секрет.

Если судить по его делам, то Шойгу интересует только одно – как запатентовать своё имя в республике. Как сделать так, чтобы тувинцы постоянно упирались в следы его деятельности и молились на него, как на статую Будды. Ну, а по части пиара Сергей Кужугетович – большой мастер. Это вам не полки в бой водить.

Твой ИнформНА КОГО ПОВЕСЯТ ВСЕХ ГОРОДСКИХ СОБАК?

Проблеме бездомных собак в столице уже лет 15, как не больше. Поначалу над её решением бился без видимых успехов бывший градоначальник, а ныне глава республики Владислав Ховалыг. Затем его отправили поднимать большую энергетику республики, и проблема досталась его преемнику – Кариму Сагаан-оолу. Но наш мудрый главный чиновник республики, осознавая свою личную ответственность за собачью тематику, своим решением заложил в республиканский бюджет на 2023 год средства в объёме 4,8 млн. рублей на строительство цивилизованного собачьего хозяйства. Тем самым взяв груз ответственности за неконтролируемый рост поголовья безнадзорных дворняг в г. Кызыле. И все, вовлечённые в собачью свадьбу, вздохнули с облегчением, размышляя так: ну раз проблема выросла до уровня самого главы республики, она будет непременно решена. Строительство собачьего приюта было поручено министру сельского хозяйства Тувы Ондару. В соответствии с действующим законодательством министерство заключило соответствующий договор с проектировщиком, а тот – с изыскателями. И работа закипела.

Но тут журналистам «ТИ» кто-то подкинул тему дикого собаководства, и они ринулись в бой, клеймя позором столичную мэрию, которая, по их мнению, препятствует разрешению собачьей проблемы. Нашлись некие «волонтёры», озабоченные этой проблемой, которые прибыли на строительную площадку с намерением провести ревизию состояния дел. Но их на площадку не пустили. А «буквально спустя два часа после вышеописанных событий, в интернете появился пост мэрии, в котором правде соответствовало лишь то, что волонтёры у ворот приюта действительно были». В дополнение к этому мэрия сообщила: «волонтёры пытались прорваться на территорию строящегося приюта в Кызыле. Их якобы не устраивают методы борьбы с нашествием собак. Однако зоозащитников остановили у входа и развернули обратно... Неизвестные граждане попытались препятствовать деятельности приюта. Представители городских властей предложили сотрудничество с активистами на официальном уровне... Зоозащитники отклонили его...».

Справедливости ради, следует отметить, что журналисты не стали вешать всех городских бездомных собак на мэра Кызыла и деликатно сообщили: «Мэрия оказалась в этой ситуации между двух, а то и трёх огней. С одной стороны, с администрации требуют результаты горожане, с другой – курирующие министерства, ждут как результатов, так и освоенных бюджетных денег». Хотя из подобного сообщения трудно понять, кто же всё-таки ответственен за ситуацию с бесхозными четвероногими жителями столицы Тувы.

А ларчик, как говорится, просто открывался: ещё 23 декабря 2022 года министр сельского хозяйства Сергей Ондар в одностороннем порядке расторг госконтракт на проектирование и строительство собачьего приюта в Кызыле. Таким образом, теперь мэру Сагаан-оолу предложено решать эту проблему самому и без республиканского финансирования. Видимо, поэтому и появилась эта заказная статья про несчастных волонтёров и бездушного мэра, который не хочет решать назревшую и перезревшую проблему бездомных собак.

Как говорится, тщательнее надо, господа журналисты, тщательнее. Уж если решили осветить проблему, то освещайте её со всех сторон. И не следует так откровенно продаваться республиканским властям. Соблюдайте дистанцию и профессиональную этику. А главе республики Ховалыгу хочется дать простой совет: решая проблемы, не следует демонстрировать, что у Вас в практике принятия решений «семь пятниц на неделе». А если уж Вам приходится какие-то свои решения отменять, то соизвольте об этом сообщить публично без натравливания легкодоступных журналистов на своих оппонентов и потенциальных конкурентов.

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risk-inform.ru/article_10436.html

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