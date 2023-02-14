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№6, 14 февраля 2023 года.
    Коротко

Всего лишь убил человека: Депутат от «Единой России» отделался подпиской о невыезде

44-летний депутат Верховного Хурала Тувы от «Единой России» Эчис-Балдир Нурзат охотился с двумя знакомыми в районе села Нарын. Единоросс увидел в прицеле объект на расстоянии 100-150 метров и выстрелил из ружья, на месте нашли тело мужчины, сообщает Baza без ссылки на источники.

В СК РФ по Туве подтвердили факт возбуждения уголовного дела по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности) по этому инциденту.

«По версии следствия, 12 февраля 2023 года в местечке «Хондей» сумона Нарынский Эрзинского района подозреваемый во время охоты, увидев через тепловизор огнестрельного ружья марки «Егерь ВПО-114» объект и приняв его за животное, произвел выстрел, тем самым причинил огнестрельное ранение 38-летнему местному жителю, который от полученных телесных повреждений скончался на месте», – сообщили в ведомстве.

По данным Baza, Нурзата отпустили под подписку о невыезде.

Эчис-Балдир Нурзат – помощником депутата Госдумы РФ Мергена Ооржака. Член «Боевого братства» и регионального отделения «Союза ветеранов Афганистана».

В Сибири дорожают гробы. Самые дорогие – в Туве

Стоимость изготовления одного гроба в среднем по Сибири по состоянию на конец 2022 года составляет около 5 тысяч рублей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее, свидетельствуют расчеты «ФедералПресс» на основе данных региональных органов статистики.

Рейтинг самых дорогих регионов по стоимости стандартного гроба возглавляет Тува (7,8 тыс. рублей), Красноярский край (7,6 тыс. рублей) и Хакасия (7,5 тыс. рублей). Самый дешевый гроб оказался в Омской области (2 919 рублей).

Самый большой рост цен на гробы за год отмечается в Томской области (56,7%) и республике Алтай (25%). Меньше всего цены изменились в Хакасии (4%) и Иркутской области (6,8%).

Избитые мобилизованные из Тувы не покалечены – успокоил Шолбан Кара-оол

Никто из жаловавшихся на побои в Донецкой народной республике мобилизованных военнослужащих из Тувы серьезно не пострадал, сообщил РБК вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол, который встретился с записавшими видеообращение с жалобами военными.

«Я имел возможность побывать там вместе с высокими военными начальниками: [Юнус-Беком] Евкуровым, [Виктором] Горемыкиным – заместителями министра обороны. <...> Нет такого, чтобы кто-то был искалечен. Сейчас, после того как мы пообщались, они понимают, что должна быть прежде всего дисциплина, основанная на подчинении командирам и уважительном отношении старших командиров к подчиненным», – сказал он.

Отвечая на вопрос, подтвердились ли факты применения насилия в отношении мобилизованных из республики, он сказал, что выяснением деталей занимается военная прокуратура.

Он уточнил, что тех, кому все-таки потребовалось «медицинское обслуживание», направили в медучреждения.

Спустя более трёх месяцев после мобилизации «было принято решение, что мы обеспечим ребятам обучение на полигоне, чтобы они более слаженно работали. Помогать им будут кадровые военные, в том числе из Тувы, из 55-й бригады», – сказал депутат.

Прокуратура подтвердила дефицит некоторых медикаментов в Кызыле

Прокуратура сообщает, что в городских аптеках столицы Республики Тыва отсутствует ряд лекарственных препаратов, в том числе противовирусных, которые включены в список минимального ассортимента лекарственных средств. Ранее на это начали жаловаться жители города.

Надзорный орган внёс представления руководителям аптечных организаций, а также возбудил дела об административном правонарушении.

Больше всего граждан волнует исчезновение популярных жаропонижающих и противопростудных типа «Нурофен» и «Тамифлю».

В Кызыле выросла цена за проезд в общественном транспорте

Стоимость увеличится на пять рублей – с 23 до 28 рублей. Новый тариф начнет действовать с 19 февраля.

Повышение тарифа позволит системе пассажироперевозок развиваться и дальше, утверждают чиновники.

Энергетическая сверхдержава: дрова в России подорожали в 19 раз

По данным Росстата, в течение 22 лет дрова в РФ подорожали в 19,3 раза. Только за последний год их стоимость поднялась на 13%.

Таким образом, с каждым годом дрова становятся всё менее доступными для населения, несмотря на то, что наша страна обладает богатыми лесными ресурсами.

Для справки: РФ с большим отрывом лидирует по общей площади лесов в 815 млн. га. На втором месте Бразилия с 497 млн. га лесов, далее – Канада (347 млн. га), США (310 млн. га) и Китай (220 млн. га).

Напомним, каждая 15-я семья в России согревает свои дома и квартиры при помощи печей – это порядка 4 миллионов домохозяйств. Согласно данным за 2021 год, 12% от общей площади жилой недвижимости страны не было оборудовано отопительными коммуникациями – будь то центральное отопление, личный или общедомовой котел. Особенно остро обстоит ситуация в Туве – на печном отоплении здесь находится не менее 90% домохозяйств, в Забайкальском крае – порядка 50%, в Бурятии – 43%, в Еврейской автономной области – 40% и в Алтайском крае – 39%.

На Колыме на отца двух мобилизованных завели уголовное дело из-за дров

На Колыме отец двух мобилизованных сыновей несколько месяцев просил выделить ему с женой дрова для отопления сельского дома. Не дождавшись помощи, он срубил несколько деревьев, за что против пенсионера возбудили уголовное дело. Известно, что оба его сына ранены и находятся в госпиталях.

В селе Ольского района, где проживают супруги, нет центрального отопления, их дом отапливается дровами. Власти села и района, по его словам пенсионера, ни в ноябре, ни в декабре дрова, несмотря на просьбы, так и не привезли. Чтобы отапливать дом, ему пришлось срубить 13 деревьев, за заготовкой дров его застала лесоохрана. В результате против него завели уголовное дело.

Житель обратился с заявлением в прокуратуру, объясняя, что пойти на нарушение закона его вынудила безвыходная ситуация, поскольку в ноябре и декабре стояли сильные морозы. Он отметил, что спилил только больные деревья, сухостой. Пенсионера беспокоит, что в деле указан ущерб от его действий в 154 тысячи рублей, а решение по делу может быть связано с большими штрафами. Он получает пенсию 16,8 тысячи рублей и не видит, как он может рассчитаться с такими долгами.

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 на треть

По данным Роспотребнадзора, количество заболевших ОРВИ и гриппом за последнюю неделю превысило 1 млн. человек, увеличившись на 11%.

Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа, более 65% находок приходится на вирусы гриппа группы B. Из респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и риновирусы.

«Продолжается активизация эпидпроцесса по COVID-19. На пятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 60 тыс. новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на 33% по сравнению с предыдущей неделей», – говорится в сообщении ведомства.

Последние две недели преобладающими остаются геноварианты штамма «омикрон».

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Шутка 2013 года

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