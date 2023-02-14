    Перекрёсток мнений

Аноним, 08-02-2023 #1[ru]

Российская власть так хватается за прошлое, потому что в прошлом она была закупорена, защищена и несменяема. Консерватизм для нее – запрет на любые перемены, которые могут ее ослабить. Отсюда культивация патриархальности и религиозного фундаментализма. Главная скрепа: покорность.

Аноним, 08-02-2023 #3[ru]

Зеленский, которого путинская пропаганда называет «бункерным», сегодня прилетел в Лондон. А вот «бесстрашный» Путин из бункера не вылезает. И в приличные страны его не пускают. И на фронте Путина мы не видели.

Аноним, 09-02-2023 #4[ru]

Один день Владимира Зеленского: встречи с Карлом III, Риши Сунаком, Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем (сегодня – Брюссель). Один день Владимира Путина: встречи с северной, восточной, южной и западной стенами бункера (сегодня – против часовой стрелки).

Аноним, 09-02-2023 #5[ru]

Путин: «мировые бренды несут огромные убытки из-за ухода из России». Итоги 2022 года: Siemens – прибыль $11 млрд. McDonalds – прибыль $13 млрд. Equinor – прибыль $28 млрд. IBM – прибыль $32 млрд. Apple – прибыль $166 млрд. Путину неверно докладывают?

Аноним, 10-02-2023 #7[ru]

Афиша на февраль. 22 февраля – «Лужники», митинг-концерт на 200 тысяч человек и послание Путина. 24 февраля – Государственный Кремлевский дворец, балет «Лебединое озеро».

Аноним, 10-02-2023 #11[ru]

Путин вытащит россиян из трущоб в деревянные малоэтажки. Обещаниями о расселении нас кормят уже 14 лет. И вот. Наконец. Придумал, что для этого можно задействовать «заводские деревянные дома». Гойда!

Аноним, 11-02-2023 #12[ru]

...что будет в послании Путина... 90% послания будет повторением того, что мы уже слышали 15 раз. Оставшиеся 10% будут чем-то, что должно вызвать у нас ощущение новизны...

Аноним, 08-02-2023 #1[ru]

В Кисловодске на улице Карла Маркса планируют установить памятник Чебурашке. После памятника Сталину – памятник Чебурашке, да. По-французски это «сюр»...

Аноним, 08-02-2023 #2[ru]

«После того, как в вузы начнут вне конкурса принимать участников СВО и их детей, российскую науку ждёт невиданный расцвет» (Академик Кадыров). С Днем российской науки! Только не чокаясь!

Аноним, 10-02-2023 #6[ru]

Поссорил все народы, ведешь себя как лох, а Ленин в твои годы шестнадцать лет как...

Аноним, 08-02-2023 #1[ru]

Одна из главнейших мразей, которую вывел в свет Кара-оол – это Иргит. Миллиардные хищения. Столько вреда республике и ее жителям пожалуй мало кто принёс.

Аноним, 08-02-2023 #3[ru]

16 лет назад Тува полностью остановилась в развитии и погрязла в мире криминала и коррупции.

Аноним, 08-02-2023 #4[ru]

Все члены ОПГ Урянхай, включая главаря, ходят до сих пор на свободе.

Аноним, 09-02-2023 #10[ru]

ОПГ Урянхай сейчас орудует на Каа-Хемском разрезе, подмяв под себя службу безопасности...

Аноним, 09-02-2023 #11[ru]

Писали же как-то о том, что в топке котельной в Урянхае находили остатки сожженных человеческих костей.

Аноним, 09-02-2023 #13[ru]

Кара-оол любит пиариться по принципу: Фигаро здесь Фигаро там. Какой толк республике от его самопиара в [запрещённом в РФ] инстаграмм?

Аноним, 09-02-2023 #14[ru]

Урянхайская мафия продолжает кошмарить предпринимателей в республике. В ход идут любые методы: угрозы, шантаж и т.д. Некто по кличке Чиня периодически устраивает «наезды».

Аноним, 10-02-2023 #15[ru]

Как говорил Глеб Жеглов: «Вор должен сидеть в тюрьме!». Интересно, а почему Иргит до сих пор не находится там?

Аноним, 10-02-2023 #16[ru]

Миллиарды сворованных денег Иргитом, а вора даже не привлекли к уголовной ответственности. В Китае давным-давно бы уже расстреляли и родственникам счет за патроны выставили бы.

Аноним, 10-02-2023 #20[ru]

Иргит обокрал не только республику и государство, но также и лизинговые компании, и банки, подставил десятки людей.

Аноним, 11-02-2023 #21[ru]

Крышует угольные аферы Ховалыга-Иргита, а именно: вывоз за рубеж угля предназначенного для населения Тувы бывший сотрудник федеральной службы безопасности А.С. Дирчин. Товарищ полковник, будучи сватом Иргита, пользуется своим положением, хотя является директором филиала коммерческой фирмы из Москвы в Тыве и активно вмешивается в государственную деятельность правительства республики. Минус сто тысяч тонн угля на территории региона – полностью искусственно созданный дефицит из-за вывоза одной трети угля, предназначенного для населения.

Аноним, 11-02-2023 #22[ru]

В Монголии быстро народ за хищения народного угля показал ху из ху.

Аноним, 11-02-2023 #23[ru]

В Тыве одно сплошное кумовство. Поэтому и процветает повальное воровство.

Аноним, 08-02-2023 #4[ru]

«Доходы российского бюджета в январе этого года снизились на 35%, а расходы выросли на 59% относительно тех же показателей в 2022 году». Было: всё идет по плану. Стало: Всё идет по п****

Аноним, 09-02-2023 #6[ru]

Ой, а чегой-то глава непонятно прервала вояж-турне по Сибири? Бичелдейку отправь на Донбасс. Он пускай земли пожрёт. Жаловаться побежите Шойге с Путиным? Хованыки-бичелдейки-караолы-иргиты? Ворьё грёбанное.

Аноним, 09-02-2023 #8[ru]

Да, была цензура в СССР. Да, могли за инакомыслие и в психушку упечь... Но чтобы за слово «МИР» уголовное дело возбуждать – нет, до такого тогда не доходило!

Аноним, 09-02-2023 #9[ru]

Правительство обсуждает с бизнесом однократный добровольный налоговый взнос – так называемый налог на непредвиденную прибыль. Это «пожертвование» рассматривается исключительно как «добровольная история» и суммарно власти рассчитывают собрать 250 млрд.

Давайте я подскажу, откуда взять: Дворец Путина – 100 млрд. Капитал Голиковой с мужем – 50 млрд. Дача Медведева – 30 млрд. Володин – бизнес 5 млрд. Имущество семьи Мишустина – 3 млрд. Колокольцев – имущество 1,5 млрд. Мантуров – имущество на 1 млрд. Хуснуллин – особняк за 1 млрд. Все они путинские министры. И это я только навскидку. Уверен, если по сусекам наскрести и отобрать всё награбленное – не только 250 млрд. наберётся. На приведение нескольких регионов в порядок хватит.

Аноним, 09-02-2023 #10[ru]

Коротко о приоритетах российского «правосудия»: Суд приговорил к пяти годам лишения свободы сотрудников иркутской колонии, причастных к изнасилованию заключенного шваброй.

Илью Яшина приговорили к 8,5 годам колонии по делу о военных «фейках»; Основательнице журнала «Собака.ру» Веронике Белоцерковской заочно назначили девять лет колонии из-за постов про войну; Суд заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии по делу о «фейках» о Буче и Мариуполе.

Аноним, 10-02-2023 #11[ru]

Министр транспорта Виталий Савельев похвастался Путину, что в Россию летают свыше 50 авиакомпаний, из России сегодня можно улететь в 22 страны. И сорока лет не прошло, а какой невероятный рывок и прорыв! В 1986 году один-единственный (другой АК не было) «Аэрофлот» летал на 5 из 6 континентов, в 120 аэропортов 97 стран. А еще в 3600 городов и населенных пунктов на территории СССР. И летали исключительно на советских лайнерах. Теперь под руководством великого геополитика прихапываем чужие «Боинги» и «Аэробасы» и, благодаря затеянной им СВО, «невлетные» в большинство стран мира.

Аноним, 08-02-2023 #1[ru]

Ховалыг живет как в тумане – не пытается вникнуть, отстоять интересы Тувы – сразу без раздумий соглашается с любым приказом (и даже намеком на приказ) из Москвы. Это плохое качество для руководителя в эпоху перемен и развала. Это или признак отсутствия грамотных советников в своем окружении, или признак очень шаткого положения самого Ховалыга – у него нет твердого фундамента под ногами, и он чувствует, что за ним нет поддержки из высших слоев...

Аноним, 08-02-2023 #7[ru]

А вы заметили, что Z-новости почти перестали писать про Украину и победу России так рьяно, как раньше? Зато теперь отчаянно пытаются убедить, что мы в 1943-м году и сидим где-то в окопе под Сталинградом?

Аноним, 08-02-2023 #9[ru]

Ситуация будет тяжёлой в любом случае. Мы получим огромное количество тяжело травмированных людей. Плюс их родственники, семьи, окружение... Лёгкими и счастливыми эти годы не будут ни для кого...

Аноним, 08-02-2023 #12[ru]

Представь. Ты – солдат ВДВ России. Больше половины жизни ты в системе. Занимался спортом с ранних лет. Оттачивал навыки, учился военному мастерству. Поучаствовал во многих войнах. Стойкий духом и физически. Воин. И тут в один момент бабушка с половыми признаками дедушки ради своих амбиций посылает тебя убивать в другую страну. Спустя год ты плывешь по какой-то грязной вонючей канаве, и тебя убивает «лимонкой», скинутой с цивильного дрона, бывший свадебный фотограф под смешную музыку. На родине сказали, что ты погиб героически. Такие же награды, как и у тебя, получил педофил и зек из Вагнера, забивший свою мать до смерти. https://t.me/AteoGo/30413

Аноним, 08-02-2023 #14[ru]

Посмотрел видео, где жёны погибших мобилизованных выражают на камеру благодарность за шубы, которые выдали им в качестве компенсации. Это просто какой-то тихий психоз. Да что, млять, с этими людьми не так?! Одни меняют сыновей на «Ладу», другие – мужей на шубу. При этом все радостные и благодарные. Какая мерзость, млять!!! Всем нормальным – желаю не сойти с ума в этом гадюшнике. https://t.me/veraafanasyeva/22612

Аноним, 09-02-2023 #17[ru]

Госдума запретит российским СМИ писать о том, что участники добровольческих военных формирований имели уголовное прошлое – это будет расцениваться как дискредитация... Не долго осталось РИСКу глумиться над нашими святыми и непогрешимими героями! Подумаешь – педофил, грабитель или убийца – зато умеет убивать! Это – главный навык в современной России!

Аноним, 09-02-2023 #19[ru]

аноним №14: «Если женщина между мужем и шубой выбирает шубу, то в итоге и мужа потеряет, и шубу отберут» (Отто фон Бисмарк). Пришли в себя после видео с шубами? Так вот: после съемки ролика шубы у женщин забрали! Одна из женщин на видео рассказала, что одежду забрали у нее и как минимум у трёх других вдов. Изначально им сказали, что шубы плохого качества, и пообещали выдать новые. Однако потом заявили, что вышла ошибка, и шубы предназначались другим людям.

Аноним, 09-02-2023 #22[ru]

Помните, был такой прикорытный дизайнер Артемий Лебедев? Так вот он разгадал ответ на вопрос, мучающий миллионы: «Где Россия свернула не туда?» Первое: надо было раньше запретить Facebook. И второе: гораздо раньше убить Навального. Кстати, травить было не обязательно – есть миллион и других способов. Кстати, поддерживать людоедскую власть за деньги тоже совсем не обязательно. Есть и миллион других способов выставить себя мразью.

Аноним, 11-02-2023 #30[ru]

«Не российская армия оказалась слабой, а украинская армия оказалась очень-очень сильной», – говорит прокремлёвский политолог Марков. Перевожу на русский: «Это не мы обо#рались, это дерьмо пробралось к нам в штаны».

Аноним, 08-02-2023 #1[ru]

Бухать меньше надо

Аноним, 08-02-2023 #3[ru]

Лопсанёнок или Балбесёнок – никакой разницы.