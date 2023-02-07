Сказ про то, как Адисовна чужие деньги делила

Какой солдат не мечтает стать генералом, правда же? Вот и я о том же про Лопсана. Когда думаю про Аяса Леонидовича, которого шальная Адисовна подбивала свалить Карима Сагаан-оола и занять кресло градоначальника. Ну, как подбивала... Скорее, подливала горячительного масла в огонь трепещущих от градусов фантазий Лопсана. У него своей дури, простите, в башке хватало. А тут вдобавок шальная шепчет на ракрасневшееся от предвкушения мэрских благ ушко.

Лопсан, если честно, – дядечка, когда без флера градусных паров, достаточно миролюбивый. И уже давненько ничьей крови не жаждет. В общем, смирный сам по себе иногда... Вот разве только что фантазии голову туманят с очередного перепою. Так ведь я и говорю: плох тот рядовой, кто не мечтает про генеральские лампасы, правда же?

Ну, как мы видим, Карим сидел и продолжает сидеть на своём месте прочнее прочного. Однако это же не мешает мечтать одной такой дурной голове, так ведь? И вот тут неожиданно всплывает одна такая интересная «загогулина» аж на 10 миллионов.

Пока Лопсан мечтал про свои мэрские мечты, а больше он, как жизнь показала, ничего и не умеет, Адисовна-шальная в это время развернула прямо боевую операцию по сбору немалых средств в общак: в кассу общую для продвижения Лопсана на должность мэра.

Шальная пораскинула мозгами, прикинула туда-сюда, умножила в уме, потом разделила на два, и в результате нехитрых арифметических манипуляций получилась окончательная сумма в 10 000 000 рублей.

Не-не, я точно ведь не знаю, однако народ по углам шепчется. К тому же арифметикой-математикой или логарифмами пользовалась шальная, но то, что она получившуюся сумму поделила на два, говорят, – это точно.

Там ведь как дело было?

А дело было так. Ээ... как бы покруглее да потактичнее сказать... В общем, чтобы Лопсана сделать мэром Кызыла, не надо подкупать избирателей, потому как по правилам мэра назначают депутаты гордумы. А что, кому лишние будут шуршащие в кармане купюры? Конечно, 10 млн. на всех депутатов, то маловато будет. А если не делить? И ясно-понятно, что Адисовна не совсем дура. И она... Сейчас надо обязательно заострить ваше внимание, уважаемые читатели, на том, за что доподлинно я не могу ручаться, но я думаю, как, впрочем, и народишко наш нашептывает, что вот тут-то как раз и вылезла вторая «загогулина».

Можно предположить, что Адисовна не стала делить, оставила на всякий случай при себе. Ну, не совсем как бы при себе. Ой, да не могу же я с бухты-барахты так прямо и обвинить ещё одну сестру звёздного Кужугетовича, что она присвоила 5 миллионов! Половина типа Ирина Кужугетовна поимела, а другие 5 млн. Светлана Адисовна за труды себе за подкладкой или в трусах оставила. Это, во-первых, почему не могу просто вот так запросто и огульно про Кужугетовну. А, во-вторых, я глубоко подозреваю, что Адисовна-шальная всю сумму присебекала. А Лопсану сказала: мол, всё на мази, не волнуйся, брат, будешь мэром – 10 миллионов ушли прямёхонько какому надо адресату, который дал своё согласие на твоё назначение.

Ну и довольный Лопсан дальше продолжает свои фантазии мечтать да горячительным подкреплять, Кужугетовна в очередном неведении находится, а шальная Адисовна давай быстренько свои коммунально-московские расходы покрывать, ну и всякие женские хотелки свои исполнять.

Тут ведь как, тут надо понимать, что Кужугетовне эти 5 миллионов – просто тьфу какой пустяк. А её брату вообще, как мне 50 копеек. Но Адисовне?!!! Вот она и расстаралась: Аясу Лопсану в ушко ворковала о прелестях должности градоначальника, Кужугетовну уверяла в благонадëжности Лопсана, банкирам чудеса разные сулила...

Ага, надо пару слов про банкиров сказать. Шальная же, как охмуряла спонсоров, которые ей дали 10 миллионов, чем их заманивала? Она же им посулила подряды на строительство, земельные участки хоть где, а главное – в недалёком будущем самое вожделенное место Главы республики. Кто ж не захочет? Хоть Богусов, хоть даже тот же Баян или его старший брат. Ого-го как все захотят.

Не буду врать, в точности не знаю, а люди говорили, что Баян-банкир вложился в это предприятие и дал-таки Адисовне всю названную сумму. Но другие люди оспаривали с пеной у рта и указывали на Богусова: мол, ему строительные подряды и земли нужны, вот он и выдал из доли, что причиталась главе. Третьи люди, вот смешные, ей-богу, третьи говорили, что все, желающие работать с Лопсаном-мэром, скидывались, кто сколько может. Отдавали, хотя и кровные, но явно не последние. Вот и собрали 10 миллионов.

В итоге Адисовна всем заморочила головы. И Богусову, и Баяну, и всем жаждущим свалить Карима, и Лопсану, а главное – Кужугетовне! Она же ж ей, Кужугетовне, окончательно замылила мозги, что Лопсан с пропитым лицом – директор Культурного Фонда имени её отца Кужугета Шойгу! А отец – это святое!

Начала, как говорится, за здравие, а кончила за упокой. В смысле, хотела рассказать про Лопсана, а получилось про Адисовну, которая в очередной раз всех облапошила. Где эти миллионы, пусть вся шайка-лейка между собой ищет концы.

А Лопсан, хоть под градусом, хоть без оного, пусть губу свою закатает назад... Эка, как его, бедолагу, раскарячило...

Очень вредная тувинка