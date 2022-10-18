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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 26, 18 октября / Выбор мэра Кызыла. Фактор Шойгу
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№26, 18 октября 2022 года.

Выбор мэра Кызыла. Фактор Шойгу

Выбор мэра Кызыла. Фактор Шойгу

Пока Владимир Владимирович Путин держит украинский фронт, в Туве разгорается борьба на внутреннем фронте – за кресло мэра Кызыла. Война развернулась нешуточная, как будто мэр столицы – это какая-то определяющая фигура. На самом деле, естественно, совсем не так. Последним самостоятельным мэром в истории Кызыла был Александр Кашин, который стал мэром на прямых выборах в 1998 году при активном сопротивлении президента Тувы и большей части элиты. С тех пор, чтобы не обжигаться на выборах мэра, их вообще отменили, передав полномочия избирателей непосредственно депутатам городского хурала, которых теперь избирают с беспрецедентными фальсификациями и неприкрытым использованием административного ресурса.

Избранные 11 сентября т.г. депутаты объявили конкурс на замещение должности столичного мэра. Срок подачи документов в комиссию – до 14 октября. Таким образом, последний день подачи документом закончился 13 октября. От депутатов стало известно, что в комиссию поступили документы трёх претендентов – министра топлива и энергетики Фунтикова, министра ЖКХ Мынын-оола и бывшего мэра города Сагаан-оола. Поскольку обоих министров назначил глава республики Ховалыг, размышляя логически, можно предположить, что мэром в результате «голосования» должен стать кто-то из них. Тем более, что Карим Сагаан-оол – уж точно не креатура главы Владислава Ховалыга, поскольку он пользуется поддержкой министра обороны Шойгу. С нашим звёздным земляком, кстати, у главного чиновника откровенно недружелюбные взаимоотношения.

А теперь посмотрим внимательно на эти три кандидатуры. И оценим их шансы возглавить мэрию.

МИНИСТР БЕЗ ВСЯКИХ СВЕРШЕНИЙ

Начнём с Мергена Мынын-оола. Ховалыг под него создал министерство жилищно-коммунального хозяйства и назначил его министром. Это говорит об особом доверии главы министру. Правда, сказать, что Мынын-оол на своём посту совершил какую-то жилищно-коммунальную революцию, было бы большим преувеличением. Самое серьёзное, на что он оказался способным, это освободить здание, в котором исторически располагалось ещё со времён первого секретаря Обкома КПСС С.Токи министерство ЖКХ, и вселиться в него.

О других свершениях главы нового министерства ничего не известно. Хотя поначалу планов было громадьё. Это и реконструкция инженерных сетей Кызыла, которые были построены ещё в шестидесятых годах и находятся в аварийном состоянии, и новая газификация республики с целью спасения населения от сажи. В этом же ряду перевооружение предприятий ЖКХ и строительство мусороперерабатывающего завода в Кызыле. Нет смысла объяснять, что ни по одному из перечисленных направлений за этот год ничего сделано не было. Вот и приходится думать: или все эти планы были сформированы ради красного словца и их никто реализовывать не собирался, либо министерство и министр оказались совсем не готовыми в этой части. 

Понятно, что Мынын-оол без команды главы подавать документы на мэра не стал бы. Может быть, поэтому Ховалыг и решил «двигать» его в мэры, поняв, что в министерстве от него пользы не будет? Но тогда возникает закономерный вопрос: а что должность мэра столицы Тувы у нас «отстойная», где в мэрах можно держать кого угодно, невзирая на деловые качества? Позиция, прямо скажем, странная...

ФИГУРА ДЛЯ ОТВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ

Другая кандидатура – министр топлива и энергетики Владимир Фунтиков. В министрах он совсем недавно. Хотя никто не оспаривает его хозяйственную хватку и практическое знание энергетики. Работал в этой отрасли давно и достаточно успешно. Однако управление городом – это не только и не столько решение вопросов энергоснабжения. При таких данных 46-летний профессиональный инженер тепловых и электрических сетей в должности мэра мог бы быть к месту.

Смущает только одно: Фунтиков был назначен министром только 12 сентября 2022 года. Проработав только месяц, он готов снова сменить работу? Как известно, глава республики, назначая за год на должность третьего министра топлива и энергетики Фунтикова, заявил: «Пришло время распространить его опыт. Не секрет, что в муниципалитетах отраслевое хозяйство необходимо не только содержать в надлежащем состоянии, но также упорядочивать и развивать». И вот – очередной кадровый кульбит Ховалыга? Помнится, прежний министр Мерген Тагба, проработавший в должности менее трёх месяцев, никаких крупных ошибок при исполнении своих министерских обязанностей не совершил. Тем не менее, его накануне начала отопительного сезона заменил Фунтиков. И получается тоже ненадолго? Странно.

Больше верится в то, что Фунтиков оказался в числе претендентов случайно и является отвлекающей фигурой, которая в нужный момент снимет свою кандидатуру до голосования депутатов. Тем более, что в республике сложилась рукотворная критическая ситуация с обеспечением населения и предприятий углём. К примеру, в Туране продают уголь по бешеной цене по норме одну тонну на домохозяйство. А зима ведь ещё и не началась... Что будет в морозы, одному Богу известно. Теперь уже Фунтикову предстоит решать этот ребус. Так что тут явно не до мэрства. В разгар отопительного сезона в такой ситуации снова менять министра топлива и энергетики по меньшей мере не умно, а по большей – смертельно опасно для Ховалыга.

В пользу подобной версии говорит и его национальность. Поскольку глава и мэр столицы Тувы не титульной национальности – это явный перебор. Ховалыг на такое просто не способен. А Фунтиков, как и Мынын-оол, собирали документы и несли их в комиссию явно по указанию Ховалыга. Иначе, какие они министры, если не слушают главу?

ЧУЖОЙ КАНДИДАТ

Вот мы и добрались до третьей кандидатуры в мэры – Карима Сагаан-оола. Он хорошо известен населению республики как мэр Кызыла последних пяти лет. Звёзд с неба он, конечно, не хватал, но профессионально решал городские проблемы и не был замечен в каких-нибудь скандалах или уголовных делах. Следует отметить, что ни одна финансовая проверка деятельности мэрии в период его управления никаких нарушений при использовании бюджетных средств не выявила. Ни одного серьёзного сбоя в работе городских служб не происходило. А это реально достижение мэра Сагаан-оола. Кстати, он, как и Фунтиков, профессиональный энергетик. Потому, как говорится, менять одного энергетика на другого – только время терять.

Но у Сагаан-оола есть один большой «минус», который перечёркивает все «плюсы». И состоит он в том, что Сагаан-оол – креатура нашего замечательного земляка Сергея Шойгу, который уже давно определился с тем, что Карим должен продолжить руководить Кызылом с подготовкой к тому, чтобы занять кресло главы на следующих выборах. Так что Ховалыгу терпеть Сагаан-оола в должности мэра, который будет дышать ему в затылок в готовности его заменить, совсем не хочется. И тут уже, как говорится, не до талантов претендентов. Мэр нужен «свой». Тихий и послушный. Такой, который в случае чего не составит конкуренцию Ховалыгу, до сих пор чувствующему себя некомфортно в должности главного хозяйственника республики. Ведь, к примеру, в вакханалии с обеспечением углём населения республики, несомненно, имеется и его личный вклад.

УБИЙЦА БЕЗ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Однако история с выдвижением кандидатов в мэры на днях совершила неожиданный «зигзаг». Как выше уже упоминалось, выдвижение кандидатур завершилось 13 октября, однако в субботу стало известно, что каким-то странными образом в комиссии «с заднего крыльца» появились документы ещё одного претендента – депутата городского хурала Аяса Лопсана.

История мутная, если не криминальная. Никто Аяса в комиссии с документами не видел. Но они откуда-то там появились. В телеграм-каналах Лопсана называют кандидатом от сестры министра обороны Захаровой. Насколько это соответствует действительности, толком никто не знает. Совершенно очевидно, что сестра министра обороны не могла действовать в обход своего брата. Она – никто, и звать её никак. С Тувой её связи давно утеряны. Однако, если такая версия имеет право на жизнь, это может означать только одно: на то была воля нашего звёздного земляка.

Однако вернёмся к фигуре претендента. Он, в отличие от первых трёх кандидатов, никакого хозяйственного опыта не имеет. Никогда не управлял никаким предприятием ЖКХ. Одно время руководил Агентством ипотечного кредитования, где и сколотил своё, как говорят, немалое состояние. Но Агентство разорил и после его ликвидации устроился депутатом в городской хурал. Если заглянуть в Интернет, интересуясь его биографией, то сразу всплывают неоднозначные публикации. Они о том, что в лихие 90-е он входил в бандитскую группировку Героя. И даже, похоже, принимал участие в убийстве сына министра Конгара в его собственном гараже. А от расплаты его спасло то, что в банде был и, скорее всего, принимал участие в преступлении, племянник начальника уголовного розыска и закадычный друг Лопсана Тинмей по прозвищу «Лекам». Кстати, Лопсан ни разу такие публикации не обжаловал в суде, что подтверждает объективность публикаций об его криминальном прошлом.

Ещё Лопсан, управляя Агентством, плотно сотрудничал с самым опытным мошенником Тувы Иргитом. В настоящее время он подвизается в роли смотрящего за деньгами фонда Шойгу, который в Кызыле строит буддийский Храм. Говорят, там уже не досчитались десятков миллионов рублей. Наверное, будут выявлены и новые хищения из кармана семьи Шойгу. Так что, скорее всего, кандидатура Лопсана – это не «вывих» Захаровой, а ход Ховалыга. Ему, похоже, выгодно двинуть в мэра человека с подмоченной репутацией, без хозяйственного опыта и навыков трудиться. Такой, скорее всего, не сможет нормально руководить городским хозяйством. Но зато он не сможет претендовать на должность главы республики. Хотя, конечно, он сильно рискует – нам в мэрах, действительно, не хватало только убийцы.

КОГО ЖЕ ВЫБЕРУТ ХОВАЛЫГ И ШОЙГУ?

Вот как в целом выглядит картина борьбы за кресло мэра Кызыла. В соответствии с законом, депутаты будут выбирать мэра из тех, кого предложит конкурсная комиссия. Ни для кого не секрет, что в результате селекции и фальсификаций итогов голосования депутатские мандаты были выданы тем, кто присягнул на верность главе республики Ховалыгу. И они, несомненно, при голосовании будут руководствоваться его «советом». Получается, что мэра назначит Ховалыг. На кого же он в итоге «положит глаз»?

Сведущие в таких делах люди представляют и такой сценарий утверждения мэра. Комиссия «проглотит» претензии претендентов на то, что Лопсан несвоевременно выдвинул свою персону и «принципиально» подойдёт к представленным документам. Она, скорее всего, не допустит до голосования Сагаан-оола и Мынын-оола, оставив в шорт-листе для голосования Фунтикова и Лопсана. А затем Фунтиков, вдруг вспомнив, что он только что назначенный министр, до голосования снимает свою кандидатуру, освобождая дорогу к креслу своему оппоненту Лопсану. И тот, естественно, побеждает «в честной конкурентной борьбе»!

Но тут есть одно «но». Всё это может случиться, если кандидатура «победителя» будет согласована с Шойгу. Если же согласия нашего земляка не будет, то таким шагом Ховалыг подпишет себе приговор. И любое ЧП, которое может произойти до весны, станет поводом для его досрочной отставки. А на выборы главы, скорее всего, пойдут либо Сагаан-оол, либо Хопуя. Ховалыгу, как и его предшественнику Кара-оолу, придётся искать применение своих талантов далеко за пределами республики.

Причина в том, что за полтора года Ховалыг не сумел ни создать собственную команду, ни завоевать доверие людей, ни решить какую-нибудь хотя бы одну серьёзную проблему. А то, что он окружил себя проходимцами с криминальным прошлым типа Богусова или Тунёва, только ускорит процесс. Ещё неделю назад надежды на то, что Шойгу будет уволен и не сможет влиять на ситуацию в Туве, рухнули. Теперь очевидно, что как бы не складывались дела на фронтах, Шойгу останется на плаву и будет самым активным образом влиять на все процессы в Туве. И только крах правящей элиты страны может поколебать его влияние на малой Родине. Впрочем, в таком случае у Ховалыга будет ещё меньше шансов удержаться в кресле.

Кондрат Пчёлкин

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