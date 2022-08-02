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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 20, 2 августа / Сообразили на троих
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№20, 2 августа 2022 года.
    О главном начистоту
Сообразили на троих

Сообразили на троих

Последние 10 дней всего столько разного произошло, что просто и не знаешь, за что взяться, чтобы не перейти границ дозволенного. И чтобы не шушукались по подворотням, мол, вредная тувинка только из собственной вредности и пишет, чтобы посолить покруче и проглотить это себе в удовольствие. А какое мне удовольствие, когда началось такое, что мне совсем не нравится?

Ну, вот хотя бы, давайте про военно-патриотическую тему, которую крепко оседлал девятый вице-спикер со своей табуреткой и гонит её по всем своим аккаунтам в соцсетях. Как говорит мой шеф, только шуба на лету заворачивается.

Нет, конечно, с виду всё благородно, всё чин-чинарём, публика с удовольствием хавает. Терпеть не могу это слово, но вот употребляю, да, хавает. Но вопрос: какая публика? Ой, да не надо, все знают, какая публика: его публика, Шолбана Кара-оола, которая ждёт не дождётся его возвращения на трон на белом коне.

Если всё по порядку, то зря, что ли Бичелдей этот тройничок организовал? Ну, я имею в виду тройничок «Бичелдей–Ооржак–Кара-оол». Мне скоро этот день сниться будет, как день воскрешения прошлого – 22 июля. Тут, знаете ли, ремарочка не помешает про то, что Бичелдей сам по себе ведь птица пуганая, довольно близко знаком с Уголовным Кодексом за стыренные 40 миллионов у подрастающего поколения. А потому слишком самовольничать не будет. Сейчас он тихо в укромном месте честно-пречестно скифское золото охраняет неизвестно от кого. Ага-ага, знаем-слышали... И вот совсем не зря возникает вопрос: кто дал разрешение на этот тройничок?

Не будем томить друг друга, уважаемые читатели, не будем тут в угадайку играть. Знаете вы, и знаю я, что без ведома Старшого в Туве громко чихнуть боятся, не то, что какие-то коалиции создавать. Это разве что один известный еврей может себе позволить. А больше – никто. Так что, думаю, без согласия великого земляка здесь точно не обошлось. Это первое. И доказательство есть! Тен, наша давняя заноза, мужчина с раскосыми и жадными очами в расцвете сил и энергии, не зря ездочится в последнее время по нашей территории. Смог ли Сергей Иннокентьевич без высочайшего разрешения нос свой показывать в Центре Азии? Вот и я говорю, что нет, без Старшого никак не можно.

Странно, да, тувинцы вон из Тувы бегут, а Тен упорно щемится именно сюда. На дне рождения у Кара-оола за одним столом с Колбас-оолом о чём-то заинтересованно шептались. Что бы это значило? А то и значит, что Тен, как человек опытный, туда-сюда шмыг, там-сям зырк – и все расклады у него в голове готовы. Один расклад про ситуацию во внутренней политике – аховый расклад для Ховалыга. Второй расклад про общественные интересы – печальный расклад для Ховалыга. Ещё один расклад про экономику – вообще туши свет расклад. Тут подумалось, зря, что ли у Тена голова такая большая? Смотрите, он в Туве всего-ничего четыре года проработал, и с тех пор типа безработный, но денег столько «заработал», что может теперь по всему миру раскатывать, ни в чём себе не отказывая. И при этом у него эти тувинские деньги почему-то не кончаются. Даже шаурмой приторговывать не надо.

Вот и получилось так, что Бичелдей и без Тена все эти расклады понимает. Вот в его голове шахматистской план-тройничок и созрел.

Собственно, план сам по себе не хитрый. Опора на оппози... Нет, не могу, хотела сдержаться, да не могу, уж простите, а скажу, не из общей моей вредности, а справедливости ради. Было время, когда Кара-оол с Бичелдеем были при власти – ох и гоняли они меня и других несогласных с их варварско-жульнической политикой, обзывали нехорошим словом «оппозиция», тьфу-тьфу, даже произносить противно. А теперь, ага, сами «оппозиционерами» стали? А кто у нас «оппозиционер»? А тот, кто властью недоволен и чаще всего хочет на её место. Сейчас они – в первых рядах недовольных Ховалыгом. Так что кто они, а? Вот и я о том же. Да-да, они митингов не собирают, пикеты не организовывают, но недовольство их вот прямо на расстоянии флюидами распространяется. В музее 22 июля столько флюидов было, что аж прямо через интернет так и распространились – вся Тува в недоумении. Мол, что это было? А это и был бичелдеевский план-тройничок.

Не спорю, кому-то это гнойничок, но у тройничка цель, думаете, какая? Ай, да не будем играть здесь в угадайку. План у Тувы уже лет как 100 – железная дорога. Неважно, ворота ли это в Азию или разворот на Восток, в Курагино ли она или в Монголию-Китай, неважно совсем. Важно, что деньги-инвестиции, а это, сами знаете, восемь шпал и десять рельс – вот тебе и дом где-нибудь в Лондоне, правильно я говорю? Тут на ум прикинула, сколько же можно с 320 км железнодорожного полотна умыкнуть... дух захватывает.

Успеть скооперироваться в тройничок, больше не надо, а то больше будет конкурентов на железнодорожные деньги-инвестиции. Так вот, успеть скооперироваться и начать процесс консолидации недовольства политикой Ховалыга. Чем больше типа тувинцы недовольны, тем быстрее его геть! И лучше, если выборы-геть проведут досрочно, до окончания первого срока.

А для этого, знаете, без любви ширнармасс никак не можно. Вот потому Кара-оол и оседлал героико-патриотическую тему. Вот он в госпиталях нежно беседует с ранеными бойцами, вот он в гостях с военнослужащими, вот он на похоронах, вот он снова на похоронах, вот встречает героев СВО, вот он, вот он, вот он...

И я тут подумала, а что это Кара-оол отдувается один и всё время сам? Да, он полковник по званию и даже с именным пистолетом в штанах, но где его сыновья-племянники? А почему бы ему своего сына-патриота не отправить на СВО? Да и сам ведь весь из себя боевой, знает приёмы всякие из книжек по боевым искусствам, нунчаки там, джиу-джитсу, ушу и прочие ужимки и прыжки. Вот бы и рядом с сыном там находился, был бы отцом солдата, как в советском кино, помните? И племянники-патриоты у него имеются, которые всю Туву в страхе и дисциплине держали. Помните, да?

Не спорю, вот честно говорю, у тройничка есть свой электорат. За Ооржаком – запад. За Бичелдеем – сепаратисты. За Кара-оолом – вся Тува. Тут, знаете, есть, над чем подумать компетентно.

Хотя, наверное, и башкой стоит подумать: козни устраивать Ховалыгу – это вам не под пулями ползать.

Очень вредная тувинка

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