    Перекрёсток мнений

Аноним, 27-07-2022 #2[ru]

Какие компании Путин имеет в виду? Где его друзья Миллер, Сечин, Ротенберг и Тимченко? Только они не знают «куда накопленные миллиарды долларов девать». Так у них единственный качественный эффективный навык – «дружба с Путиным». Больше они ничего делать не умеют. А самые умные из олигархов сбежали в первые же дни СВО, и теперь слезно умоляют «западных партнеров» взять их деньги в обмен на гражданство и снятие санкций.

Аноним, 27-07-2022 #3[ru]

«Путин заявил о необходимости сделать авиаперевозки для россиян доступными». Чем отличаются подобные «заявления» от указов, по ним нужно указывать сроки, назначать ответственных лиц. А за такие заявления нет никакой ответственности. Зато в головах народа останется след в виде заботы о гражданах. И таких заявлений масса, начиная от цен на бензин и заканчивая борьбой с бедностью.

Аноним, 27-07-2022 #2[ru]

Любимая отговорка наших властей на любые проблемы – «а в Америке негров линчуют!». Почему-то всегда у нас из зарубежного опыта берут самое плохое и стараются искоренить всё хорошее...

Аноним, 27-07-2022 #1[ru]

Бичелдей понял, что России скоро кирдык. Поэтому надо подготовить почву к новому переделу власти в Туве. С учетом всех ошибок, совершенных в лихие 90-е. Правда, непонятно, а что в Бичелдеевской коалиции делает Кара-оол, который молится на Старшого? Тот замазан в международных преступлениях по уши и живым вряд ли уйдет. Заодно утянет с собой и весь свой клан, в который входит и Карлик.

Аноним, 27-07-2022 #2[ru]

Шериг-оол уже давно думает о вечности, а не о политических раскладах в Туве. А его сын Адриан совсем не политик. Нет у него ни чутья, ни дипломатичности, ни хватки. Бичелдей, похоже, просто хочет использовать Ооржаков как денежный ресурс для продвижения своих идей и людей. Кара-оол в этом дуэте смотрится инородно, учитывая его воинственную пророссийскую риторику... Но одно дело болтать, совсем другое – делать. Тогда становится ясно, что этот союз объединяет только любовь к Китаю... Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Но самая движуха у нас начнется, когда в Москве всё пойдет по «звизде», и там будет не до маленькой Тувы.

Аноним, 27-07-2022 #3[ru]

Карим Байлакович начал свою предвыборную кампанию на выборы в мэры: первый раз за 5 лет съездил с инспекцией по объектам, строящимся в городе, дал своим подчинённым указания и сказал, что Кызыл стал красивым. Что за странный ход?

Аноним, 28-07-2022 #4[ru]

Наверное, стал Риск почаще читать или о своём рейтинге призадумался?

Аноним, 28-07-2022 #6[ru]

Казалось бы, какая может быть связь между Тываэнерго и Украиной? Интересная связь: Тываэнерго входит в ПАО «Россети», а Россетями руководит некто Рюмин Андрей Валерьевич 1980 г.р. Одаренным и эффективным менеджером он стал после того, как женился на Ирине Медведчук, дочери того самого Виктора Медведчука, кума Путина и главного агента Кремля в Украине. Из-за которого и не получился блиц-криг – все деньги, которые выделялись Медведчуку для подготовки «пятой колонны» в Украине, он просто прикарманил. Почему зять этого провального агента до сих пор руководит электросетями России, и как ни в чем не бывало продолжает осваивать бюджетные деньги на очередных проектах??

Аноним, 29-07-2022 #7[ru]

Бичелдей – очень интересный экземпляр. В 90-х развёл в республике такой сепаратизм, что половине населения пришлось бежать из неё. Не так давно было доказано мошенничество с его стороны на десятки миллионов рублей. И за это он получил только условный срок. Неужели он – тот самый серый кардинал которого все боятся и который всеми манипулирует?

Аноним, 29-07-2022 #8[ru]

Брокерт всячески пытается вредить новым строительным проектам Главы.

Аноним, 29-07-2022 #9[ru]

Обращение жителя дома: я по поводу подвала по ул. мкрн. Энергетиков дом 5, 3 подъезд. Как вы видите на фотографиях, там вообще отсутствует дверь. И он открыт уже 2 месяца. Недавно у нас в квартире случился потоп из-за недобросовестной работы УК АРС, которая не откачивала септик неделями. Из-за этого септик наполнился, и вода наоборот начала течь в обратную сторону из ванной и из унитаза. После моего обращения в УК АРС работники приехали через 5 часов и на протяжении 5 часов я убирала воду во всей квартире. И наконец-то приехали через 5 часов работники УК АРС, залезли в подвал, открыли какую-то трубу, чтобы вся грязь и вода попадала в подвал. И до сих пор вода течёт в подвал. При этом заявив, что «для откачки машины нет, и не будет у вас откачивать септик»!

А в подвале грязная вода по колено. И не только грязная вода (моча, кал) и оттуда такая вонь, что даже в квартирах невозможно находиться. Днём невозможно открыть окна на проветривание, так как с подвала вонь идёт. Я трижды обращалась в УК АРС с просьбой откачать воду с подвала и закрыть дверь, чего не сделано до сих пор!!! Совсем скоро уже зима, в квартирах будет сыро и холодно.

Примите, пожалуйста, меры по моему обращению. Так как я уже обращалась в надзорные органы СГЖИ, Роспотребнадзор, никакого ответа и тем более – результата. В понедельник, то есть 25-го июля какая-то комиссия приезжала проверять. Они посмотрели только септик и всё. После комиссии были направлены 2 машины для откачивания септика. То есть меры не приняты по подвалу. За что мы платим такие огромные деньги за коммунальные услуги?!? Если нет условия для нормальной жизни?! Прошу Мэра принять меры.

Аноним, 29-07-2022 #10[ru]

Почему ФСБ не занимается этими обнаглевшими в корень типами группировки Иргита, Чингисом Тюлюш, и прочими, которые кошмарят местных предпринимателей в республике и не дают им работать?

Аноним, 30-07-2022 #11[ru]

История с работником Иргита Киссером повергнет в ужас многих. Человек служил Иргиту верой и правдой много лет, а тот подставил его, повесив сотни миллионов долгов на него. И пришлось ему уезжать из Тувы в другой регион и все бросать. Вопрос, почему такие нелюди до сих пор продолжают спокойно находиться на свободе и продолжать свою криминальную деятельность?

Аноним, 31-07-2022 #12[ru]

Пока подобные мрази будут продолжать орудовать в республике, ни о каком развитии не может быть и речи.

Аноним, 27-07-2022 #1[ru]

Россия приняла решение о выходе из проекта МКС после 2024 года. Вот и конец пилотируемой космонавтике в России. Из МКС выходим, а других станций у России нет. И в ближайшие годы не предвидится. Отряд космонавтов можно распускать. Летать некуда, разве что к китайцам, если те пустят. Путин принял Россию с «МИРом», а оставит без МКС.

Аноним, 27-07-2022 #2[ru]

«Умышленных причинений тяжкого вреда здоровью стало меньше на 29%, изнасилований на 22,2%, количество грабежей снизилось на 49,7%, разбойных нападений на 28,6%» – треть преступников переместилась в Украину? И теперь там грабит, насилует и убивает?

Аноним, 27-07-2022 #3[ru]

«В абсолютных лидерах по засорению – Улуг-Хемский кожуун. Там конопля разрослась более чем на 600 гектарах» – родина Кара-оола. И должна быть в передовиках. Недаром же Лёня отсидел срок за наркоту. Странно, что даже после смены власти ничего не меняется.

Аноним, 27-07-2022 #4[ru]

№1, российская космическая программа вместе со всей российской экономикой накрылась одной большой мохнатой спецоперацией.

Аноним, 29-07-2022 #6[ru]

«Мать убитой 17-летней девушки в Новосибирске трижды заявляла в полицию на мигранта, но получала отказы». Современные российские реалии: три заявления в полицию, угроза убийством и смерть по итогу – менты даже не встанут со стула. А опасного преступника, поставившего грустный смайлик не там, где надо, приедут задерживать всем отрядом. Да ещё и «пятёрочку» впаяют по максимуму, которая ломится по новым людоедским законам.

Аноним, 27-07-2022 #1[ru]

Всем грамотным экономистам давно известно, что чем больше конкуренция, тем выше качество услуг/товаров и меньше цены. Для конкуренции нужно развивать частное предпринимательство, которых наши чиновники называют «спекулянтами и перекупщиками». А монополии выгодны только тем, кто устраивает всевозможные ограничения и препятствия. Проигравшими в итоге все равно останутся потребители... Ну, тут уж ничего нельзя поделать... Хотели вернуть Советский союз? Получите, распишитесь. «Жрите, чо дали – и точка!»

Аноним, 27-07-2022 #3[ru]

Турция и ООН сделали довольно много, чтобы заключить продовольственную сделку. Со стороны России её подписал министр обороны страны Сергей Шойгу. Не прошло и суток, как по одесскому порту прилетели ракеты «Калибр». Почему Путин ставит под сомнение сделку, гарантом которой выступил его давний знакомый Эрдоган? Зачем спустя сутки показывать всему миру, что Россия недоговороспособна, подставляя одну из немногих стран, которая всё ещё не стала в жёсткую оппозицию Кремлю? И как на это может ответить Эрдоган? Обо всём этом в новом видео.

Аноним, 27-07-2022 #4[ru]

Как вырваться из кольца врагов, если сам же и множишь этих самых врагов? Пытаться договариваться с Турцией (страной НАТО) – смешно. Турция сама недоимперия с недодиктатором во главе, которая претендует на господство на Ближнем востоке, куда пытается влезть Путин со своим Асадом. Зачем Эрдогану помогать России? А Иран – это тоже страна под санкциями, цель существования которой – уничтожить Израиль. Хороший союзник. Недаром Путин устроил «ОЧЕРЕДНОЙ АНТИСЕМИТСКИЙ ЗУД» – видимо, выбрал сторону конфликта. Он забыл древнеегипетскую примету: «Исход евреев – к развалу империи».

Аноним, 28-07-2022 #6[ru]

Ребята из Республики Тыва собрались воевать в Украине. И было торжественное отправление. Возвращение тоже стало торжественным, но уже с похоронами. Мужчины решили подзаработать, ибо зарплата в 240 тыс. рублей очень манит. А когда твоя республика занимает 82 место из 85 возможных по ВРП, то тем более. Кремль придумал гениальную стратегию, ибо жители столиц не особо горят желанием умирать за такие деньги, что не скажешь про жителей более бедных регионов. Так что ресурс в виде людей достаточен. Гениальность стратегии заключается в том, что РФ не жалеет людей, пуская их вперёд, ибо всегда найдётся дурачок, жаждущий рискнуть своей жизнью за такие деревянные.

Аноним, 28-07-2022 #8[ru]

Даже на цинковые гробы денег нет? Привезли в обычных ящиках...

Аноним, 28-07-2022 #9[ru]

Министр обороны РФ, Шойгу озвучил настоящие цели [Роскомнадзора] России против Украины сегодня: «Все это временно. Советский Союз вернется, и никто никуда не уйдет».

Аноним, 27-07-2022 #1[ru]

Брокерт – это всего лишь гнилой и скользкий червяк, который поставлен, чтобы разваливать все программы по строительному комплексу. И команду он себе подобрал подобающую.

Аноним, 27-07-2022 #1[ru]

Турция – это военный флагман НАТО. За ней стоит США. Все эти турки не лучше китайцев.

Аноним, 27-07-2022 #2[ru]

Интересное разделение тувинских чиновников... Кара-оол–Бичелдей – представители Китая, Ховалыг – представитель Турции. А где представитель России?

Аноним, 29-07-2022 #3[ru]

Чума на оба ваших дома! Что турки, что китайцы – ничего хорошего для нас делать не будут!