Мрачные тучи сгущаются на горизонте

Два события стали в Туве главными на этой неделе: приезд в республику сенатора от Тувы Людмилы Борисовны Нарусовой и пышный юбилей патриарха республики Шериг-оола Дизижиковича Ооржака. События эти не одного плана, но оба знаковые. Каждое из них высветило взаимоотношения элит республики и дало почву для размышлений.

КТО ОРГАНИЗОВАЛ АТАКУ НА СЕНАТОРА?

Да, действительно, Людмила Борисовна – не частый гость в республике. Наверное, и поэтому тоже любой её визит наполняется внутренним смыслом и одновременно порождает различные слухи и домыслы. Последнее сообщение о сенаторе касалось её заявления в Совете Федерации РФ по поводу привлечения в ходе спецоперации России в Украине призывников, что категорически запрещено действующим российским законодательством. Тогда это вызвало бурю «патриотически настроенных» сенаторов и пропагандистов, «возмущённых поведением сенатора Нарусовой», лживым и якобы не отвечающим интересам вооружённых сил России. Тува – не Москва, но и здесь нашлись такие лже-патриоты, как и в столице РФ. Несколько врачей экстренно собрались перед телекамерой и по бумажке зачитали текст некоего негодования, который затем «пошёл в массы».

Волна «народного негодования» росла и ширилась, грозя смести с политической арены вдову легендарного мэра Санкт-Петербурга А.Собчака, но тут вдруг всё внезапно оборвалось и растворилось в море сообщений менее актуального значения. Как будто кто-то невидимый поставил блок перед атакой на сенатора. А следом и вовсе все забыли, что и где говорила сенатор, поскольку было публично озвучено, что информация, появившаяся в связи с вопросом Нарусовой, соответствует действительности. Новобранцы в СВО участвуют и даже гибнут.

Трудно было оценить цепочку событий, изменивших знак «минус» на «плюс» в отношении к Л.Нарусовой, пока не стало известно о телефонном разговоре сенатора с самим президентом. Тут все разом осознали, что им мочиться против ветра бессмысленно и даже небезопасно. И на всякий случай от греха подальше перестали вспоминать об этом казусном случае. А следом, как назло, затонул флагман Черноморского флота крейсер «Москва» вместе с матросами срочной службы. Поэтому вспоминать про острый вопрос Л.Нарусовой стало и вовсе неприлично. И все о нём забыли, как о кошмарном сне. Хотя, если быть точным, «не все».

Оказалось, что о дружном «патриотичном» заявлении в республике, которую Нарусова представляет в Совете Федерации, ей стало также известно. Для неё показалось важным выяснить, кто инициировал это позорное выступление врачей, казалось бы, таких далёких от политики. Она поручила своему аппарату заняться выяснением личности заинтересованного лица, организовавшего попытку публичной порки сенатора. Впрочем, долго искать никого не пришлось. Очень быстро выяснилось, что врачи, так сильно озабоченные бездеятельностью сенатора, работают в одном государственном учреждении – Республиканской больнице, которым имеет честь руководить родной брат главы республики В.Ховалыг. Так что истоки «гнилого патриотизма» стали очевидными. Осталось только выяснить, в чьих интересах тот действовал.

Поскольку вопрос Нарусовой касался военных действий МО РФ, было логично предположить, что заказчиком этой гнусной провокации является наш земляк министр обороны Сергей Шойгу. Однако по приезде в Кызыл выяснилось, что Шойгу к этому не имел ни малейшего отношения. Более того, он сам был возмущён этой чиновной глупостью и велел отыскать и выпороть того дурака, который это организовал.

В общем, в сухом остатке остался один вопрос: этих бедолаг-врачей, готовых исполнить любой приказ начальства от фальсификации итогов голосования до публичных заявлений о ненависти к сенатору, заставили лить чернуху на Нарусову по собственным убеждениям руководства республики или из желания угодить нашему звёздному земляку? Судя по тому настроению, с которым Людмила Борисовна улетала в Москву, для неё никаких неясностей в расстановке сил в республике не осталось. Она прекрасно осознаёт, с кем и как ей работать.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ КАК УДОБНЫЙ СПОСОБ БЕСКОНТРОЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ БЮДЖЕТА

Впрочем, сенатора интересовали не только публичные заявления недалёких врачей, но и реальные проблемы жителей Тувы. Она поучаствовала в совещании, посвящённом борьбе с сажей. Внимательно выслушала докладчиков по перспективам перевода частных домовладений на электроэнергию и газ. И пообещала, что окажет руководству республики всю возможную помощь в решении вопроса выделения средств для электрификации и газификации.

Хотя к некоторым посылам она отнеслась настороженно. И тут её можно понять. К примеру, электрификация требует средств от 4 до 6 млрд. рублей государственных инвестиций и не меньше – для ежегодного субсидирования населению затрат по оплате электроэнергии, которые сейчас защитить будет очень сложно. Но тут дело не только в деньгах. Следует иметь в виду, что проект электрификации содержит в себе опасность кроме внезапного прекращения субсидирования из-за проблем бюджета ещё и высокий риск замерзания домовладений в связи с частыми незапланированными аварийными перебоями в сети поставок электроэнергии, которые случаются в АО «Тываэнерго» весьма часто. Причём аварийность в сетях «Тываэнерго» год от года растёт. И некоторые отключения порой длятся неделями.

Но глава республики Ховалыг, который, кстати, пришёл во власть из большой энергетики, усиленно тащит население именно к такому способу обогрева жилищ. Хотя сам наверняка не понаслышке знает, как у нас «работает» большая энергетика. Я уже писал о способе наживы, прозванном в Туве едким словом «Богусовтаптар». Может быть, это и случайно, но низковольтные сети к объектам в Туве очень часто проводит именно ООО «Бастион», хозяином которого является как раз тот самый прохиндей Богусов. Скорее всего, именно в его интересах и появилась новая идея организовать за казённый счёт электрификацию домовладений. Это, наверное, модифицированный способ «Богусовтаптар» только в области энергетики. Он удобен тем, что по этой схеме миллиарды бюджетных средств будут поступать в АО «Тываэнерго», у которого Богусов на подряде будет тянуть линии к домам.

Эта схема хороша тем, что в ней начисто отсутствует любой контроль расходования бюджетных средств и со стороны парламента, и со стороны Счётной палаты. Короче говоря, воруй – не хочу! Правда, при этом почему-то не подумали, что с переводом печного отопления на электричество из-за алчности одного предпринимателя семьи с малыми ребятишками в республике могут зимой остаться без тепла в домах и просто замёрзнуть. И тут получится такая же «польза» людям, как в случае со снижением цены на уголь, когда подавляющая часть населения после благих пожеланий правительства Тувы просто осталась вообще без угля. Или как в той же энергетике, когда к руководству на два года пришла команда «креативных менеджеров», однако долги Энергосбыта с 600 млн. рублей выросли до 1 400 млн. рублей, и в итоге компания была объявлена банкротом. И виноватых – нет. 29 июля 2022 года у работников АО «Тываэнергосбыта» – последний рабочий день.

ЗАКОНОМЕРНЫЙ СОЮЗ ВЫРОС НА УНАВОЖЕННОЙ ГУБЕРНАТОРОМ ПОЧВЕ

Другое знаковое событие недели – чествование юбилея первого президента Тувы Ш.Д. Ооржака, которому исполнилось 80 лет. Не буду останавливаться на самом мероприятии, хотя не могу не отметить: К.Бичелдею удалось день рождения в Государственном музее превратить в настоящее торжество, в котором приняли участие люди с разными привязанностями и взглядами. Никто не сомневается: Шериг-оол Дизижикович такое отношение к себе заслужил своим служением народу. Однако после отставки он незаслуженно был отодвинут от участия в общественной и политической деятельности. Но по нему и его супруге Саре Монгушовне было заметно, что вернувшееся к ним общественное внимание им приятно.

Удивило другое. Почему-то на мероприятии отсутствовал глава республики В.Ховалыг. Вместо него приветственное слово зачитал Менги Кара-оол – человек малоизвестный, без харизмы и общественного почитания. Обычный клерк по поручениям. Неплохой, но и не выдающийся. По крайней мере, совсем не знаковый. Зато была почти вся республиканская элита, представляющая команды Ш.Ооржака и Ш.Кара-оола. По тому, как они оживлённо общались друг с другом, было заметно, что былых трений между ними уже как будто и нет. Интересно было поведение и организатора торжества Каадыр-оола Бичелдея, который не чувствовал никакого дискомфорта в общении с обеими командами, хотя его отношения с юбиляром всегда были, мягко говоря, натянутыми. А наблюдая за доверительными беседами между участниками мероприятия, невольно возникал закономерный вопрос: а против кого вы дружите? Ответ напрашивался сам собой – против того, кого на этом празднике жизни не было.

Что ни говорите, а альянс Ооржака с Кара-оолом – вещь в себе. Кто бы про них что ни думал и ни говорил, а люди они опытные и в таких делах искушённые. Конечно, ни Шериг-оолу Дизижиковичу, ни Шолбану Валерьевичу примерять на себя «шапку Мономаха» уже не придётся. Но не сложно понять, в чьих интересах они действуют. СВО в Украине в настоящее время выступает в роли катализатора всех, в том числе общественно-политических процессов. Ни для кого не секрет, что за отставкой Д.Рогозина ожидается его назначение на более весомую должность. Не исключено, что он в ближайшее время может заменить С.Кириенко в качестве куратора Украины. Тогда политический вес опекуна нашего главы в отношении тувинских перспектив может значительно уменьшиться. А может так статься, что ему вообще будет не до Тувы. Тогда для главы Тувы могут наступить суровые будни. Все, кого не устраивает сегодняшнее положение, могут начать создавать коалиции. Учитывая скромные объективные показатели республики за последнее время, ротация на самом верху региона вполне вероятна.

Может быть, я «на воду дую», может быть, всё обстоит не совсем так. Да, конечно. Только Шериг-оол Дизижикович и Шолбан Валерьевич – далеко не простаки. И у того, и другого сохранились связи в Администрации Президента на самом высоком уровне. Так что они наверняка знают много больше, чем журналисты или просто политики. Поэтому собираются под крышей Бичелдея, жмут друг другу руки и заглядывают друг другу в глаза они совсем не случайно.

И такой союз оказался возможным только благодаря действиям нового руководства. Тишайший глава республики Ховалыг за короткое время умудрился наступить на мозоли многим знаковым влиятельным людям. Он не сумел поддержать доверительные отношения с Андрианом Ооржаком и Василием Оюном. Не захотел взаимодействовать с Союзом русскоязычных граждан и Союзом ветеранов муниципальной службы. В области экономики отверг помощь известного экономиста В.Салчака. Он сохранил практику раздачи бюджетных средств между узким кругом бизнесменов с подмоченной репутацией, самым известным из которых является внедрённый им «Богусовтаптар». Но главное – на фоне таких нездоровых отношений с «денежными мешками» глава легко отказывается от ранее заявленных грандиозных планов, таких, как международный аэропорт, железная дорога и газификация республики.

Всё это подрывает его позиции как главы региона. Его вероятные конкуренты во власти – люди опытные и искушённые в подковёрной борьбе. На их стороне опыт, консолидированность команды и не очень приветливые отношения Ховалыга с нашим звёздным земляком. Так что после городских выборов события могут развиваться с большими оборотами, чем сейчас. Мы будем не только свидетелями этих перемен, но, скорее всего, и участниками – тоже. Все же понимают, что робость вперемежку с немотивированной отчаянностью – не самый лучший способ выживания.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз