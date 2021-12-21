    Обзор прессы

ТРАГЕДИЯ В ТОДЖЕ

Как сообщила «ТП», «в Республике Тыва, 11 декабря 2021 года около 19 часов в правоохранительные органы Тоджинского района республики поступило сообщение о произошедшем обрушении породы на территории «Кызыл-Таштыгского» месторождения (площадь разрушения 10 м3), в результате которого погиб один работник предприятия». Уже сейчас установлено, что «11 декабря 2021 года около 18 часов в подземном руднике месторождения находилось пять работников предприятия. В это время произошло обрушение породы (крупногабаритного камня), в результате которого 24-летний работник погиб на месте». Работы были приостановлены, «все работники подняты на поверхность». По решению суда «работу юридического лица – ООО «Лунсин» – приостановили на 90 суток». Судебные приставы «после выявления Ростехнадзором фактов нарушения работ на опасном производственном объекте отслеживают приостановку деятельности ООО «Лунсин».

Причиной трагедии «стали грубые нарушения требований промышленной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва». «При проведении проверки были установлены следующие нарушения: в подземных выработках не обеспечены безопасные условия работы взрывника вследствие чего произошёл локальный вывал закола, допущено выполнение работ при наличии закола, что привело к его вывалу со стыка кровли незакреплённого участка и груди забоя по зоне горно-геологического нарушения».

По факту гибели человека «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы». Судебные приставы «предупредили руководителя промышленного предприятия об административной, а также уголовной ответственности». Вторая мера наказания грозит, «если работы будут незаконно возобновлены».

И СНОВА О СЕМЬЕ И ДЕТЯХ

«В Правительстве Тувы за круглым столом обсудили проблемы в сфере защиты семьи и детей». Основной вопрос: «как не допустить подобных чрезвычайных ситуаций в будущем»? Катализатором разбирательства послужил «резонансный случай – убийство шестимесячного ребёнка, которое произошло в Тес-Хемском кожууне 10 декабря т.г.».

Глава республики Ховалыг начал своё выступление словами: «в республике произошли страшные события, где погибли наши дети. Очередные сигналы, что не всё благополучно в нашем обществе. Медлить нельзя, нужно объединять усилия и принять необходимые меры». Зампред правительства Хардикова «озвучила ужасающую статистику: в этом году республика потеряла 95 детей до 18 лет, что на 21 случай больше, чем в прошлом». По её мнению, «основная причина смерти была связана с внешними факторами, которые можно было бы предотвратить»: «суицидов 13, утонуло 3 ребёнка», «в 90% случаях гибель детей в той или иной мере была связана с употреблением алкоголя взрослыми». По данным зампреда, на сегодня в республике «3892 семьи нуждаются в социальной поддержке, в трудной жизненной ситуации находится 742, а в социально опасном положении 494 ребёнка».

Конечно, такое количество детей охватить вниманием властей и общества в целом регионе – вещь вполне посильная, если бы не паралич власти. Теперь предстоит разбираться, «почему этого не было сделано». Тут все валят вину друг на друга. Виновата школа – «на первый ряд выходит роль классного руководителя, который как никто больше близок к детям и может заметить признаки неблагополучия». Они явно не дорабатывают, хотя «были дополнительно простимулированы ежемесячной прибавкой в 5 000 рублей». Те, в свою очередь, винят «местное руководство: неужели не могут уследить за несколькими семьями, детям в которых нужна помощь?». Хардикова видит выход из положения в введении «должности советника по воспитанию в регионе».

Нашлись и не совсем вменяемые «советчики». Так, мало кому известный член неизвестного широкой аудитории «Союза трезвых сил республики» некто Сайдаш Монгуш взял и ляпнул: поскольку «во всех трагических случаях причина одна – алкоголизм взрослых», «предложил организовать продажу алкоголя в специальных магазинах за пределами населённых пунктов и запретить продажу алкогольной продукции в ресторанах, кафе и пивных барах». Более того, войдя в раж, он предложил «лиц, которые постоянно находятся в Кызыле на Арбате, привлечь к трудовой терапии, для чего создать трудовые лагеря». К счастью, таких отморозков, доставшихся нам от Кара-оола, больше в зале не оказалось.

«Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва Ольга Россова обратила внимание на статистику, согласно которой Тыва по суициду входит в первые десять регионов и на первом месте в СФО». Она на какой-то момент впала в ступор и, придя в себя, промолвила: «цифры страшные». И тогда все пришли к единодушному мнению: «проблема есть»...

Новоиспеченный «министр образования озвучил, что 30% всех детей ничем не занимаются в свободное от учебы время». Это, честно говоря, как-то не корреспондируется с его идеей освободить школьников от учебы по субботам, якобы в виду их перегруженности и отсутствия желания учиться. Храмцову, как в той поговорке, следует определиться: или крестик снять, или трусы надеть. Прозвучала и другая беда: «недостаточность образования, в плане переполненности школ». И тут Храмцов тоже сел в лужу – реализация его инициативы только усилит эту проблему.

Заодно прозвучал призыв «проверять работу школ-интернатов». Посыл верный, учитывая массовое отравление детей в кадетской школе-интернате. Дошло дело и до разбора работы мэрии г. Кызыла, где «в комиссии по делам несовершеннолетних мэрии Кызыла всего один специалист на 35 тысяч детей и профилактирование семей не осуществляется». Маловато будет...

«Почётный педагог Тувы Валентина Домур-оол» многих опустила на грешную землю, когда напомнила присутствующим, что «что в Туве в каждой школе по две, а иногда и по три смены, поэтому на организацию дополнительного образования нет ни времени, ни места и потому 10 часов бесплатного дополнительного образования не отрабатываются».

Затем сам глава республики «сообщил, что назрело реформирование Министерства труда и социальной политики», которое на сегодняшний день «недостаточно эффективно», и необходимо его «пересмотреть и отдельно выделить структуру по делам семьи». Кроме того, необходимо «разделить должности Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребёнка». Особенно в связи с тем, что с этими обязанностями Россова явно не справляется. А поскольку «омбудсмен – это, прежде всего, общественная должность, поэтому считаю необходимым создать конкурсную комиссию по рассмотрению кандидатур на разделённые должности омбудсмена – Уполномоченного по правам человека отдельно и Уполномоченного по правам ребёнка отдельно». Совершенно очевидно, что Россова теперь точно не останется при должности, поскольку не подходит по критерию профпригодности и морального облика ни к должности «Уполномоченного по правам человека», ни к обязанностям «Уполномоченного по правам ребёнка».

В заключение Ховалыг призвал население к обратной связи по данной проблеме и поручил «аппарату правительства организовать работу по сбору предложений». Посмотрим, что из этого выйдет.

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ПОДЕЛИЛСЯ МЫСЛЯМИ СО СМИ

В.Ховалыг рассказал журналистам о состоянии дел с исполнением им предвыборных обещаний и перспективами в будущем.

Для начала он ответил на вопрос, куда были потрачены «1,5 миллиарда дополнительных федеральных субсидий». Хотя для Тувы эта «сумма огромная», отметил глава, нужно помнить, что «изначально, согласно расчётам региона, нам требовалось 2 миллиарда 540 миллионов рублей». Правда, службе зампреда Брокерта защитить всю сумму не удалось. Тем не менее и эти средства дали нужный эффект: они «пошли на проведение капитальных ремонтов шести объектов Минздрава, семи учреждений Минобразования, культуры, ремонт дорог и мостов в 18 районах, Кызыле и Ак-Довураке, строительство пристроек к детским садам, приобретение оборудования для образовательных учреждений, ремонты 330 подъездов и подвалов в городских многоквартирниках. Тува получила внушительный парк сельскохозяйственной автотехники». Благодаря им были «выполнены восстановительные работы по монтажу новых котлов и котельного оборудования в Чадане, Туране. Завершён ремонт в котельных цехах Шагонара и Хову-Аксы, отремонтированы дизель-генераторы в Тоора-Хеме и Мугур-Аксы», и есть некоторая уверенность в том, что республика нормально перезимует.

«Благодаря федеральным средствам в Туве существенно пополнился парк коммунальной техники – 26 единиц различных спецсредств». По мнению Ховалыга, «новая техника должна решить проблему забуксовавшей в республике «мусорной» реформы» – «для ликвидации стихийных свалок и вывоза твёрдых коммунальных отходов на территории всей республики создано предприятие – ГУП «Транспортный сервис и проект». Власти уверены, что при проведении аукциона победит именно это предприятие. Большое подспорье по части пассажироперевозок ожидается от получения «50 единиц техники для пассажироперевозок, переданных Кызылу Москвой». Кстати, «последние автобусы пришли в Кызыл на днях».

«Одна из насущных потребностей региона – строительство школ, включая сельские». В последние годы «все силы и средства были брошены на возведение образовательных учреждений в Кызыле», и власти не обращали внимания на то, что «в сёлах старенькие школы давно пора снести, они небезопасны, к тому же в них кроется и решение проблемы третьей смены в кызылских храмах знаний». Теперь «правительство Тувы защитило 1,7 млрд. рублей на школьное строительство в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» на плановый период 2022 и 2023 годов». Более того: «в 2022 году 800 миллионов в республику направят на строительные работы, ещё более ста миллионов – на оборудование 26 образовательных учреждений». Такой помощи от Российской Федерации Туве не было давно.

Но нужно помнить, что для Тувы основной сектор экономики – сельское хозяйство. Именно на селе живёт большая часть населения. В связи с этим «на уровне федерации одобрена программа ускоренного развития агропромышленного комплекса Тувы на 2022-2026 годы: даже в нынешнем состоянии агропромышленного комплекса резервы агропромышленной отрасли Тувы огромны: АПК республики может давать продукцию на 18 миллиардов рублей против сегодняшних 6 млрд.». Ховалыг надеется, что в ходе реализации «программы на селе будут созданы более 5600 дополнительных рабочих мест». Им принято воистину судьбоносное для селян Тувы решение: «из ежегодно выделяемого республике миллиарда по программе ускоренного развития региона не менее 50% средств планируют направлять на развитие регионального АПК». Так что в следующем году селяне республики вправе рассчитывать на вливание в АПК не менее 500 млн. рублей только по этой программе. Это очевидный прорыв.

Отдельная тема – «газификации Тувы». Вопрос пока прорабатывается. И он не прост. «Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер говорит, что если в Туву тянуть трубу, она будет, если не золотая, то позолоченная». Так что ставку следует делать на «сжиженный природный газ (СПГ)», и «правительство республики уже нашло инвестора, который готов строить комплекс по сжижению природного газа». Если «труба в итоге придёт на юг Красноярского края, в Хакасию, то тогда мы там можем завод СПГ ставить и возить газ в Туву».

Кроме того, Ховалыг сообщил, что «в развитие энергосистемы Тувы до 2025 года вложат почти 46 миллиардов рублей». «Работы должны начаться в 2022 году, к концу 2023 года мощности придут в Голевскую компанию, к концу 2024 года уже в Кызыл придёт мощность. Строительство будут вести за счёт федеральных средств, частных инвестиций и вложений Россетей. Мощность новой линии составит не менее 260 мегаватт».