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Протока Енисея в парке Кызыла. Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2021 год / № 50, 21 декабря / Телеразборки
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№50, 21 декабря 2021 года.
    Телеразборки
Телеразборки

ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ или ПОДАРИТЕ РЕБЁНКУ РАДОСТЬ

«108 канал Тувы запускает акцию к Новому Году «Подари ребёнку радость». В рамках акции «журналисты расскажут об уникальных детях, живущих в нашей республике». Семьи с такими детьми «ежедневно борются с серьёзными заболеваниями, но никогда не опускают руки». Принять участие в акции и «совершить маленькое чудо и подарить ребёнку радость» теперь сможет каждый.

На этот раз рассказ «об Олзей Монгуш и Айслане Ажы». Журналисты сообщили, что «Олзей 11 лет, учится она в четвёртом классе, девочка необычайно талантливая, поёт в хоре и очень любит свою маму». У неё бронхиальная астма, она «не может ходить в школу зимой» и потому «занимается дома, так как любая простуда или грипп могут вызвать осложнения с дыханием». Её мать родила недоношенной: когда она «шла в магазин, всё была нормально. Но вдруг резко поднялось давление и она упала в обморок. Очнулась уже в больнице с Олзей». Девочка «была подключена к аппарату ИВЛ». И с этого времени «начались походы по врачам».

У девочки «диагностировано несколько заболеваний кроме астмы, гидроцефалия, при которой вода скапливается в головном мозгу, опухоль в желудке. А также проблемы с правой ногой из-за детского церебрального паралича». «Всё детство девочка провела в больницах и в разъездах с матерью на обследованиях в Москве, Питере, Томске, Красноярске». Сегодня «самое худшее позади». К счастью, «лечение дало свои плоды, сейчас Олзей чувствует себя хорошо» – «ходит в хор и любит БТС». Поскольку «Олзей легко может простудиться, учителя приходят к ней на дом».

Радмила – «многодетная мать-одиночка». И она признается, что «не прошла бы все испытания без помощи родных, близких и врачей. Состояние у Олзей сейчас стабильное, всё хорошо, но ей необходимо постоянное наблюдение врачей и постоянное медикаментозное лечение, на которое уходят все средства семьи». «Девочка пишет и читает письмо деду Морозу».

Другой персонаж публикации – Айслан Ажы, которому 7 лет. «Он активный, игривый и очень ласковый» – с виду «обычный весёлый ребёнок». Мама не знала «до 2-х с половиной лет, что сын у неё особенный». А он «не играл в игрушки, не говорил, жил в своём мире, улыбался, смотрел куда-то ввысь, делал какие-то движения». Пошли на массаж. «Массажист, посоветовала обратиться к врачу». Там «поставили диагноз: Органическое поражение ЦНС. С этим диагнозом мы получили инвалидность. В прошлом году психиатры поставили точный диагноз «Аутизм».

«Айслан не спал ночами, плакал на протяжении трёх первых лет жизни». «Родители приложили все свои усилия на лечение сына, находили самых разных врачей в России и за её пределами. Самым важным рубежом было лечение у доктора восточной медицины». «Сразу после первых процедур, сын начал засыпать, ежемесячно ему становилось лучше. Мы лечимся уже 5 лет, сын начал понимать речь, с прошлого года начал помаленьку говорить. Пошли в 1 класс, начал читать и писать».

Самое трудное было, «когда мы услышали диагноз». Мама ребёнка сама «после этого плакала, не спала, всё время спрашивала почему, в чём моя вина и ошибка, винила всё время себя». «Потом взяла себя в руки». «Папа мальчика Омак – единственный добытчик в многодетной семье». Он «ощущает все тяготы жизни с особенным ребёнком, но справляется стойко, отвечая, что всё хорошо, Айслан со временем точно всё наверстает». «В Туве очень много таких детей». «Лечение трудное, люди уезжают в Китай. Результаты лечения – 50% на 50%».

И тем не менее, «мальчик обожает пластилин, увлечённо лепит фигурки животных и любимых героев. Айслан любит рисовать – все стены в доме разрисованы в порыве необычной детской фантазии. Ребёнок видит мир гораздо шире, чем видим его мы». «Айслан разговаривает, всё понимает, играет с сёстрами, ходит в школу. Большая дружная семья Ажы всегда вместе, и самые тяжёлые времена они пережили вместе». «Мальчик мечтает о полёте в Москву, и о большой пушистой высокой ёлке. Айслан радуется самым простым вещам и говорит, что будет рад и самой простой машинке от Деда Мороза».

«И Олзей и Айслан – особенные дети, которым нужно особое отношение, внимание, забота и любовь», – говорят журналисты «108 канала». «Обе семьи не сдались, они нашли выход, и сделали всё возможное для своих детей». Это «обычные простые люди, со сложной судьбой». «Семьи живут по средствам и ни на что не жалуются, но постоянное лечение и постоянный уход требуют неимоверных затрат и усилий». Акция «108 канала» «направлена на исполнение лишь маленькой новогодней мечты. Любой из Вас может стать Дедом Морозом и обратиться в редакцию, тогда редакция исполнит мечту Олзей и Айслана».

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Дети прыгают в протоку парка с моста.
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