Сергей Конвиз: В республике очередное ЧП

В Туве 13 декабря 2021 года случился очередной скандал: в Тувинском кадетском корпусе после массового отравления как минимум 116 учащихся введён карантин с диагнозом – пищевая токсикоинфекция. ГБОУ «Республиканская Школа-Интернат «Тувинский кадетский Корпус» объединяет бывший интернат для сирот и, собственно, кадетский корпус. Первые дети с признаками отравления начали поступать в больницу с 18 часов 13 декабря. У детей наблюдалась температура тела выше 38 градусов, рвота, слабость, лихорадка. Сначала всё решили свалить на «ковид». Но фокус не удался.

Утром 14 декабря Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг провёл выездное совещание в республиканской школе-интернат «Тувинский кадетский корпус», где вечером дети начали жаловаться на плохое самочувствие. Зампред правительства Е.Хардикова провела санитарно-противоэпидемическую комиссию по факту госпитализации воспитанников Республиканской школы-интерната «Тувинский кадетский корпус» в инфекционную больницу. В комиссии приняли участие представители Управления Роспотребнадзора по РТ, Главного управления МЧС России по РТ, Министерства здравоохранения, Министерства образования и Министерства труда и социальной политики республики. Реакция надзорных органов была привычно запоздалой.

Возникает простой, но достаточно острый вопрос: если такой бардак вскрылся в интернате, к которым всегда предъявлялись повышенные требования в части охраны здоровья детей, то что тогда творится в обычных школах? К тому же после отравления выяснилось, что рынок поставок продуктов питания в бюджетные организации монополизирован недобросовестными поставщиками, которые наладили коррупционные связи с некоторыми руководителями исполнительных органов власти республики и парламента, так и с руководством бюджетных организаций, в том числе кадетского корпуса и УВД г. Кызыла.

Уже после массового отравления детей Роспотребнадзор Тувы выявил грубые нарушения процесса приготовления пищи и санитарных правил при организации питания воспитанников школы-интерната. Оказалось, что и раньше санитарные врачи в этом учебном заведении устанавливали факты нарушения санитарных норм. Выписывались предписания, которые никто не исполнял. Пока ведется расследование, но предварительные итоги возмущают даже видавших виды чиновников. Уже не вызывает сомнений, что причина ЧП – преступная халатность взрослых. К примеру, даже у работников ИП Уваннай, которые осуществляли поставки продуктов питания в училище, подозревают стафилококк. Из чего следует, что при приёме на работу они не проверялись и не проходили медосмотр. Теперь уже сам глава республики Ховалыг с горечью вынужден признать нарушения гигиены в самой столовой и отметить: контроль был слабым.

Кадетским училищем командует Артыш Кызыл-оол, фактическим хозяином заведения является, по некоторым сведениям, брат бывшего главы республики Юрий Кара-оол. Это заведение всегда считалось вотчиной чёрных братков, которые любили организовывать там свои оргии. По сообщению «Тайга.Инфо», бессменным и единственным поставщиком продуктов питания в столовую училища на 5,5 млн. рублей является основательница бренда одежды «Тыва стиль». индивидуальный предприниматель Буяна Уваннай. Местные СМИ об этой предпринимательнице широкого ассортимента ничего не сообщают, опасаясь реакции её влиятельных покровителей. А рассказать есть что. Как пишет «Тайга.Инфо», ИП Уваннай и прежде регулярно получала госконтракты на организацию питания. Потребителями её сомнительной продукции, к примеру, является такая контора, как управление МВД по Кызылу (на сумму около 25 млн. рублей в год). А вообще-то она замужем за неким Чойганом Уваннаем, который является сотрудником ФССП РФ по РТ. Компетентные источники сообщают, что среди первых друзей и покровителей семьи Уваннай числятся такие персоны, как скандально известный главврач республиканского противотуберкулезного диспансера и член региональной контрольной комиссии «Единой России» Рустам Чудаан-оол и спикер Верховного Хурала Тувы Даваа Кан-оол. «Тайга.Инфо» сообщает, что на другого члена семьи Уваннай зарегистрировано крестьянско-фермерское хозяйство и одноименное ИП, которое до 2018 года регулярно получало контракты на поставку угля от государственных и муниципальных учреждений, в том числе – от Управления судебного департамент Тувы. При этом объем подрядов оценивается в 30,8 млн. рублей.

Любому непредвзятому человеку понятно, что шарашка «Уваннай», занимающая предпринимательством в широком диапазоне от создания бренда одежды до поставок угля, включая обеспечение продуктами питания – скорее всего, просто отмывочная контора для «освоения» бюджетных средств. Не случайно среди их ближайшего окружения – брат бывшего руководителя республики Кара-оола, спикер парламента, директоры учебных заведений, начальник УВД, Служба судебных приставов и даже судебный департамент. Там же фигурируют другие ИП и даже крестьянско-фермерское хозяйство. Объем «осваиваемых» бюджетных средств, по предварительным данным, может достигать от нескольких сотен миллионов рублей до миллиарда. Как говорится, есть на чём подкормиться... Но им, видимо, и этого оказалось недостаточно, и они начали травить детей испорченными протухшими продуктами. Их уверенность в безнаказанности достигла таких пределов, что они даже не утруждали себя проведением медосмотров работников, работающих с продуктами, и выявлением опасных инфекционных болезней даже в период пандемии коронавируса. Это говорит и о провале работы надзорных органов, таких как Роспотребнадзор, и о правоохранительных органах, таких, как УВД г. Кызыла, которые «ничего не знали» о воровстве при поставках продуктов питания детям.

Сообщается, что глава Тувы пообещал последовательную правовую реакцию на происшествие: «О результатах работы правоохранительных органов по ЧП пока говорить рано, но обязательно дойдём и до них. Столь вопиющий случай без последствий не останется». Известно также, что Следственный комитет начал проверку после отравления воспитанников кадетского корпуса в Кызыле по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В СКР пришёл новый руководитель полковник юстиции Столбин, который уже заявил, что не собирается заниматься политикой и в своей деятельности будет следовать закону. Будем надеяться, что Константин Владимирович проявит характер и на этом конкретном уголовном деле покажет, на что он способен. И кроме ст. 238 УК РФ в деле появятся более серьезные фигуранты с более ответственными статьями уголовного кодекса: от укрывательства доходов от налогообложения и до мошенничества. Пожелаем им успехов. А то они и дальше, пользуясь покровительством коррумпированных чиновников и правоохранителей, будут травить наших детей.

Я ещё вернусь к этой теме. До встречи.

Сергей Конвиз