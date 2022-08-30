Прокурору Тувы запретили отбирать квартиру у ребёнка?

В России внешне всё пристойно. Как говорится, всё как у людей. Есть президент, двухпалатный парламент и даже какая-то Общественная палата, о функциях которой никто ничего не знает. В стране действует судебная система, правоохранительные органы и прокуратура, которая, по идее, обязана надзирать за законностью и принимать меры к тому, чтобы не нарушались права людей. Не станем брать на себя ответственность и давать оценку деятельности всей системы государственного устройства, но всё же остановимся лишь на деятельности прокуратуры Тувы. В ней служат Отчизне с виду такие же, как и в других регионах страны, прокурорские работники. Та же форма, те же полномочия, как и везде. Только нутро у некоторых наших тувинских прокуроров иное. Как порой выясняется, гнилое. За примером далеко ходить не приходится.

В Кызылском городском суде рассматривалось гражданское дело по поводу незаконного вселения и использования неким проходимцем по фамилии Лойгу квартиры, принадлежащей несовершеннолетнему мальчику и перешедшей к нему после кончины его отца. Этот тип как бы приобрёл приличную квартиру в многоквартирном доме у некой гражданки Ооржак, которая никаких прав на неё не имела, а всего лишь её арендовала. При этом Лойгу и Ооржак никаких документов по купле-продаже квартиры не составляли и в регистрационный орган не обращались. Они просто оформили расписку, в соответствии с которой Лойгу приобрёл квартиру за смешные 600 тыс. рублей, в то время, как сама квартира стоила в 5-8 раз дороже. Впоследствии суд признал эту филькину грамоту недействительной и обязал Ооржак вернуть деньги Лойгу.

В результате рассмотрения дела в Кызылском городском суде и Верховном суде Республики Тыва решение, как и ожидалось, состоялось в пользу мальчика. Хотя Минтруд Тувы, привлечённый к участию в деле, поскольку оно касалось прав несовершеннолетнего, никакого участия в рассмотрении дела не принимал, своей правовой позиции суду не изложил и даже не явился в суд. Но тут вдруг активизировался прокурор республики Дябкин, который направил в кассационную инстанцию свой протест на решение первой и апелляционной инстанций, заявляя, что, якобы, ребёнок утратил права требования своего имущества «за давностью». Он попросил все решения отменить и принять новое решения об отказе в удовлетворении исковых требований. Восьмой кассационный суд внял доводам ненормального прокурора и, отменив все решения, отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Проанализировав материалы дела, редакция газеты пришла к выводу, что прокурор явно был не прав. Его позиция противоречит не только закону, но и морали, поскольку прокурор Дябкин своим протестом попытался ущемить права ребёнка, оставшегося без отца. В связи с этим в газете №14 от 21.06.2022г. появилась статья «Прокурор – защитник мошенников?», в которой высмеивалась позиция прокурора Дябкина. Также там высказалось предположение, что выступить против интересов ребёнка он мог в связи с тем, что его (или кого-то другого в прокуратуре Республики Тыва) кто-то мог очень «заинтересовать». Вот и появился такой подозрительный прокурорский протест против решений тувинских судов, вставших на сторону ребёнка.

После этого депутаты городского Хурала Евдокимова и Верховного – Цитцер, учитывая широкий резонанс публикации, обратились к прокурору Дябкину с запросами, в которых предложили ему объяснить такую странную позицию законника. В частности в запросе указывалось:

«Автор Кондрат Пчёлкин напоминает читателям, что, невзирая на новую редакцию Конституции России, в которой прописано, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», Вы, как прокурор Тувы, принимаете все мыслимые и немыслимые меры к тому, чтобы несовершеннолетний ребёнок остался без квартиры, которая досталась ему по наследству от отца. При этом автор предполагает, что такая позиция прокурора имеет коррупционные корни. Фактически Вас пытаются обвинить в получении взятки.

Указанная статья имеет в тувинском обществе огромный резонанс, поскольку и предыдущий прокурор Боровков также подозревался в получении взятки от отца и сына Крапивиных. Вы тогда занимали должность первого заместителя прокурора Тувы и лично курировали тот скандальный процесс в арбитражном суде, когда прокурор Боровков отказался от требования взыскать с ООО «Энергострой» в пользу бюджета десятки миллионов рублей, полученных по госконтракту, который был признан судом недействительным.

Учитывая вышесказанное, просим сообщить, давался ли анализ вышеупомянутой статье руководством прокуратуры Тувы, были ли сделаны на сей счёт определённые выводы и согласны ли Вы с выводами автора публикации. А если Вы не согласны, то обратились ли Вы в суд за защитой своей чести и достоинства, задетых указанной публикацией?».

Забегая вперёд, скажем: ни в какой суд Дябкин не пошёл. Видимо, чувствуя слабость своей позиции. Вместо этого он обратился в Кызылский городской Хурал и Верховный Хурал республики с обращением, в котором просил разобраться с зачинщиками безобразий и поставить их на место. А ещё Дябкин поручил своей подчинённой Чадамба обратиться в редакцию газеты с ОПРОВЕРЖЕНИЕМ, в котором, в частности, было указано: «В силу закона «О судебной системе Российской Федерации» суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации и закону». Что в переводе на обычный язык означает: мы тут ни при чём! Это всё суд! А далее ещё интересней: «Данный гражданско-правовой спор, безусловно, сложный и затрагивающий интересы обеих спорящих сторон, должен быть решён судом в соответствии с применимым правом и в установленном законом процессуальном порядке». В связи с чем «Прокуратура республики полагает, что допущенные автором в статье выводы и оценки, касающиеся деятельности судебной системы и органов прокуратуры, выражены в произвольной форме и формируют у населения неправильное, негативное представление о деятельности органов государственной власти».

Как видите, тувинская прокуратура воспринимает себя уже как в целом власть. Ну а в конце прокурор, войдя в раж, приходит к выводу, что «Вышеуказанное свидетельствуют о вмешательстве в деятельность органов прокуратуры и суда, что... недопустимо». Представляете, статья в газете, указывающая на вероятную коррупцию в прокуратуре и возможное участие в этом безобразии самого прокурора республики Дябкина, по мнению прокурора Чадамба, является не критикой в адрес недобросовестных прокуроров, а «вмешательством в деятельность органов прокуратуры и суда». Не больше, не меньше.

Но тут из Генеральной прокуратуры РФ пришёл ответ на запрос, в котором, в частности, сообщается, что запрос рассмотрен и «прокурору Республики Тыва поручено принять дополнительные меры, направленные на защиту прав несовершеннолетнего». Похоже, у прокурора Дябкина больше не останется ничего от рвения угодить мошенникам, и он всерьёз возьмётся за защиту прав несовершеннолетнего ребёнка, интересами которого он с такой лёгкостью пренебрёг.

Мы будем и впредь отслеживать ситуацию вокруг попытки лишить ребёнка квартиры и информировать об этом читателей.

Редакция