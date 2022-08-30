Тува накануне схватки за власть в столице

В Кызыле вовсю идёт избирательная кампания «Единой России», которая, похоже, борется исключительно с безразличием избирателей столицы. По опросам, до 80% избирателей Кызыла вообще не видят никакого смысла в голосовании. Из них более половины уверены, что результаты голосования в любом случае будут фальсифицированы, а до 60% уверены, что от итогов этих выборов абсолютно ничего не зависит. При этом 63% горожан не имеют желания принимать участия в выборном фарсе. Но уверены, что после голосования избирательная комиссия заявит, что в выборах приняло участие более 80% официально внесённых в списки избирателей, из которых 76% избирателей проголосуют за ЕР. Тем не менее, это совершенно не приводит к активизации кандидатов от таких партий, как КПРФ, ЛДПР или СР-ЗП.

КОНКУРС НА САМЫХ БЕЗВОЛЬНЫХ БОЛВАНЧИКОВ

В околоизбирательных кругах говорят о неких договорённостях с главой республики о том, что при любом раскладе в голосовании в городском парламенте 3-4 места достанется коммунистам, 2-3 места – эсерам и одно – либеральным демократам. А нерешённым вопросом (или просто неизвестно, как решённым) остаются вакансии главы города – председателя хурала и мэра города. Мэра как бы по итогам конкурса, а на самом деле «по рекомендации главы республики – он же руководитель РО «Единая Россия», назначат депутаты сформированного городского хурала. Как это будет совершено практически, пока непонятно. Единственно, чего не будет точно – это подмены проголосованных избирательных бюллетеней на фальшивые, так как Ощепкову на этот раз от выборов отодвинули. И по некоторым сведениям она готовится к отъезду в Москву, где ей отставным главой республики, а ныне девятым заместителем председателя Госдумы Ш.Кара-оолом, обещана некая работа.

Так что выбор депутатов у нас невелик, поскольку он в основном состоит из представителей одной партии, которую с лёгкой руки оппозиционного политика Навального многие называют партией жуликов и воров. И они сами, похоже, с этим смирились и уже не спорят.

Что же представляют собой кандидаты правящей партии? Костяк кандидатов составляет в основном бюджетозависимые люди – девять действующих депутатов, по шесть врачей и учителей, пять спортсменов. Они разбавлены представителем финансовых кругов, деятелем искусства, помощником депутата, руководителем государственного медиахолдинга (пиарщиком). И, что очень удивительно – всего одним специалистом в области городского хозяйства. Хотя именно это и является основой деятельности городских властей.

Злые языки утверждают, что отбором всех зарегистрированных кандидатов занималась лично супруга главы республики. Наверное, поэтому и случился такой крен в сторону врачей и учителей. Совершенно очевидно, что подобный представительный орган заведомо не готов что-либо кардинально менять в городе. Любому, даже не очень сведущему человеку, понятно, почему ЕР и другие партии, выступающие в роли спойлеров, выдвинули именно таких безликих претендентов в представительный орган власти: практически все они априори не имеют никаких внутренних сил к личному созиданию и прогрессу и заведомо готовы поддержать всё, что будет исходить из правительства Тувы. В общем, обыкновенные болванчики, которые будут держаться за свою работу, опасаясь, что их в любой момент могут выбросить из школы или больницы, как нашкодивших котят.

Удивительно, но из огромного списка претендентов на место в новом хурале нет ни одной мало-мальски известной фигуры. Такой, которая бы принимала решение о голосовании хотя бы из чувства собственного достоинства или из опасения утратить авторитет. В этом списке есть даже кандидат, про которого в СМИ сообщалось, что он участвовал в убийстве сына бывшего министра Конгара. Но не был осуждён только благодаря тому, что кроме него в преступлении принимали участие другие, очень близкие к правоохранительным кругам бандиты. Кстати, в настоящее время он занимает должность заместителя председателя городского Хурала. В этих списках также фигурирует и глава Хурала. И ей тоже не стыдно, что она без каких-либо весомых результатов протирала начальственное кресло столько лет.

ПУСТАЯ АГИТАЦИЯ ВМЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЕЩАНИЙ

Нужно отдать должное – даже в отсутствие всякой политической конкуренции команда «Единой России», состоящая в основном из бюджетников, агитирует широко и с размахом, как будто участвует в натуральных конкурентных выборах. По всему Кызылу развешаны дорогущие портреты кандидатов с броскими лозунгами, чего нет ни у одной другой партии. При этом руководители других партий соблюдают договорённости и никакой заметной агитацией в городе не занимаются. Как и ранее, единороссы пытаются убедить избирателей, что будут работать во благо народа и при них город уж точно расцветёт. Впрочем, деньги они тратят напрасно. Лучше бы на эти деньги привели в порядок дворы и дороги, поскольку веры всем этим обещаниям нет никакой.

Чтобы не быть голословным, приведу один конкретный пример. В 2016 году почти эта же команда агитировала кызылчан отдать им голоса и обещала золотые горы. Не стану останавливаться на обещании педроссов переселить всех граждан из ветхого и аварийного жилья в новые комфортные квартиры. Не секрет, что почти никого они никуда не переселили, а просто украли миллиарды. В связи с чем было возбуждено более 60 уголовных дел, которые расследуются до сих пор. Эти партийные трепачи шесть лет назад в агитационном раже пообещали кызылчанам не просто чистый и уютный город. В обещаниях было строительство таких объектов, как Республиканский Дом учёных, Выставочно-ярморочный комплекс, Специальная библиотека для слепых, Терапевтический Центр, Станция переливания крови, Детская больница, Дом Ребёнка, Психиатрическая больница, Кожвендиспансер, Стадион с трибунами, 12 школ(!), 47 детских садов(!), Художественная и Хореографическая школы(!), Больница скорой помощи, Швейная и Кондитерская фабрики(!), Мини-завод по переработке молока и мяса, заводы керамического кирпича, модульный кирпичный завод и пенополикристаллического покрытия и даже Домостроительный комбинат(!). Мало того, педроссы не побоялись и пообещали избирателям столицы Железнодорожный вокзал(!) и натуральную железную дорогу(!), а заодно реконструкцию Кызылской ТЭЦ, Очистные сооружения и водозабор.

Не стану перечислять всё наобещанное – в агитационных материалах команды «Единой России» такие обещания занимают четыре листа убористого текста. Но шесть лет, которые прошли с момента распространения этой пропагандистской макулатуры, наглядно показали: всё это было обычной лапшой, которую партия власти вешала на уши доверчивым избирателям. Никто ничего подобного строить и не собирался. Как вы понимаете, дорогие читатели, мало того, что ничего этого не было возведено, даже проектно-сметной документации на эти объекты изготовлено не было. Зато по итогам тех выборов Владислав Ховалыг сохранил за собой кресло мэра, а затем пересел с небольшим перерывом в кресло главы республики. А глава городского Хурала Дина Оюн даже превратилась в политика федерального масштаба, став сенатором. И никто, как видите, не испытывает мук совести за то, что они так нагло обманули людей.

БОРЬБА ЗА КЛЮЧЕВОЕ МЕСТО В ТУВИНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ РАСКЛАДЕ

Я уже ранее описывал ситуацию и пояснял, что фактически на сегодняшних выборах борьба идёт не за идеи и не за персоны, способные что-то предложить горожанам для улучшения городской среды. Борьба идёт за лояльность республиканской власти со стороны городского Хурала, который должен назначить мэром Кызыла «нужного» Главе республики человека. А такой расклад «политической борьбы» диктуется борьбой внутри самой «Единой России» за обладание Тувой.

Ни для кого не секрет, что с 2007 года 14 лет республикой фактически руководил наш замечательный земляк Сергей Шойгу. На поверку правление оказалось весьма неудачным – республика прочно скатилась на последние места в России по всем объективным экономическим показателям и вышла на первое место в стране по уровню бедности. Мало того: ставленник нашего земляка Шолбан Кара-оол для поднятия собственного рейтинга среди сепаратистски настроенных тувинцев, которые составляют явное большинство, начал кампанию по перекройке административных границ республики, претендуя на земли Красноярского края и Иркутской области. Правда, ЛДПР-овец Натаров, курировавший Туву, в ответ на сепаратистские устремления Главы Тувы кинулся в другую крайность, заявляя о необходимости поглощения Тувы Красноярским краем. Воспользоваться плодами своих сомнительных демаршей ни депутату Государственной Думы от ЛДПР Сергею Натарову, ни губернатору от «Единой России» Шолбану Кара-оолу всё же не удалось. Натаров вскоре был обвинён в хищении бюджетных средств, и в настоящее время вынужден обретаться в Красноярском СИЗО в ожидании суда, а Кара-оол 7 апреля 2021 года был отправлен президентом в отставку и теперь просиживает штаны в Госдуме, переживая, что лишился доступа к бюджетной кормушке.

Но от этого Сергей Шойгу не перестал быть нашим замечательным земляком, которому поклоняется значительная часть оболваненных земляков. Правда, в связи с изрядно затянувшейся украинской кампанией его образ в глазах тувинцев заметно померк, а влияние в Кремле прилично съёжилось. Тем не менее, он до сих пор имеет реальные рычаги влияния в Государственной Думе и партии «Единая Россия». Ни для кого не секрет, что персона Владислава Ховалыга в кресле Главы республики с самого начала его мало устраивала. Он хотел бы видеть в нём своего надёжного проверенного человека, готового по его указанию хоть обделаться, хоть повеситься.

Шолбан Кара-оол за 14 лет властвования показал себя со всех, в том числе и откровенно неприглядных, сторон. Поэтому как в Туве, так и в Москве с 7 апреля он считается «стреляным патроном». На него никто, в том числе и сам Шойгу, уже не ставит. Но о конкретной фигуре, кто мог бы заменить Ховалыга в кресле Главы республики, знающие люди выражаются осторожно – до конца полномочий действующего губернатора ещё далековато. К тому же, в связи с затянувшейся спецоперацией в Украине, Кремль вряд ли станет тасовать губернаторские кадры. Так что времени для выбора претендента на кресло главного чиновника Тувы у Шойгу достаточно. Но это совсем не значит, что тема подбора претендента на главную чиновную должность в республике снята с повестки дня. Уже сейчас известно: на благосклонность Шойгу могут рассчитывать не только нынешний мэр Сагаан-оол, но и такие персоны, как старый чекист Дирчин, отставной начальник следствия Чудаан-оол, бывший зампред правительства Хопуя и ещё пара-тройка не так сильно «засвеченных» претендентов. У Кремля тоже имеются в запасе свои кандидаты. В том числе и из числа русскоговорящих. К примеру, бывший министр внутренних дел В.Лесняк, прекрасно зарекомендовавший себя в Туве.

Однако в любом случае выборы следующего Главы республики состоятся при том мэре Кызыла, который будет назначен депутатами по итогам выборов 11 сентября 2022 года. В таком случае именно тот, кто будет занимать эту должность в поворотный момент, может стать ключевой фигурой как при отборе Кремлём кандидата в губернаторы, так и при голосовании, учитывая, что в столице проживает до половины всех избирателей республики. И эта доля постоянно растёт, благодаря нескончаемой миграции населения из районов в столицу.

КАК ХОВАЛЫГУ ПРОЙТИ МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ

Наверное, Ховалыгу захочется (если уже сейчас он не решил остаться на второй срок) победить на следующих выборах. Тогда он должен продумывать как состав будущего городского Хурала, так и персону будущего мэра столицы. Так что оставлять нынешнего мэра Сагаан-оола в кресле ещё на один срок означает для Ховалыга закладку мины замедленного действия, которая не оставит ему шанса продления срока губернаторских полномочий.

Но проблема состоит в том, что в отсутствие политической конкуренции на выборах и при тотальном доминировании одной партии любое кадровое решение носит, как правило, внутрипартийный характер. Так что назначение мэра Кызыла также станет делом внутрипартийным. Ховалыгу явно не хочется, чтобы мэром Кызыла оставался ставленник Кара-оола и протеже Шойгу, нынешний мэр Кызыла Карим Сагаан-оол. Однако за действующим мэром не только установка правящей партии – не дестабилизировать ситуацию в региональных столицах и не менять в них мэров-единороссов. Насколько сейчас известно, Шойгу сам не принимает участия в формировании городской власти, однако посредством спикера Госдумы Володина и секретаря Генерального совета партии «Единой России» Турчака «настоятельно советует» Ховалыгу не менять мэра Кызыла. Предложение серьёзное, которое проигнорировать весьма сложно и опасно.

И получается примитивная дилемма – просто так «подвинуть» Сагаан-оола с кресла мэра и поставить на его место какого-нибудь «оруспая» Ховалыг не может, поскольку это вызовет гнев в московских коридорах. И тут только один вариант – не пропустить Сагаан-оола и не попасть под Дамоклов меч высокопоставленных однопартийцев под благовидным предлогом, с которым Москва будет вынуждена считаться. То есть ему необходимо найти такую кандидатуру в мэры, которую в Кремле не смогут не поддержать. И, похоже, такую кандидатуру нашли!

НЕБОГАТЫЙ ВЫБОР ИЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПРОХИНДЕЕВ

Как решили в окружении главы республики, ввиду опасности, исходящей от действующего мэра, которого активно поддерживают получившие ЦУ от Шойгу, Володина и Турчака, Кызылу, как никогда, НУЖЕН РУССКИЙ МЭР! И такое предложение вполне объяснимо. С одной стороны, Путин прописал в обновлённой Конституции России роль русского народа как государствообразующего. А Путин, как известно, всегда прав. С другой стороны, отток русскоязычного населения из Тувы в последние 30 лет принял воистину катастрофические масштабы – из 30% доля русских «усохла» по разным оценкам до 8-10%. И они продолжают уезжать из Тувы. В первую очередь – из столицы. Дело дошло до того, что русская миграция создала реальную проблему квалифицированных кадров – учителей, врачей и инженеров. Каждое лето, когда дети заканчивают обучение в школах, многие русские семьи снимаются с насиженных мест и уезжают в другие края. Благо, жильё в Кызыле из-за коллапса в строительной отрасли сейчас стоит столько, что, продав его, можно на эти деньги купить ещё лучшую квартиру в Абакане, Красноярске или даже Подмосковье.

Так что остановить бегство квалифицированных кадров из республики сможет разве что смена национальной политики в регионе. А начинать надо с руководящих кадров. В данном случае – с депутатов городского Хурала и мэра Кызыла. Видимо, в такой ситуации и появились сомнительные русские кандидаты в депутаты типа Почекутовой и самопровозглашённый кандидат в мэры Кызыла Богусов.

Сразу скажу: замысел по своей концепции просто гениальный! Вряд ли партийная карта побьёт национальную. Только в нём есть и подводные течения. Да, действительно, ещё со времён Народного Фронта «Хостуг Тыва», созданного известным сепаратистом Бичелдеем, отношение к русским в Туве стало стремительно ухудшаться. А при Кара-ооле (для которого, кстати, шовинист Бичелдей до сих пор является кумиром), к русским стали относиться не просто недоверчиво, а часто даже враждебно, усматривая в них не местных патриотов, готовых работать на республику, а рвачей, которые думают только о том, как бы набить карманы на торговле государственным имуществом, свить себе гнёздышко за Саянами и при удобном случае слинять куда подальше. И прямо указывают на бывших министров тувинского правительства, ныне обретающихся за Саянами, и на тех бизнесменов и чиновников, из которых многие уехали, а другие остались, продолжая набивать карманы хрустящими ассигнациями. Список таких «представителей русского народа» секретом ни для кого не является. Достаточно спросить людей, как они относятся к чиновникам Брокерту, Ананьину, Фортуне, Суртаеву или Ощепковой, и вам станет всё понятно.

Но есть и другая категория, мягко говоря, малопривлекательных русскоговорящих людей из числа бизнесменов, которые, выставляя себя бизнес-элитой русского мира в Туве, только компрометируют его. Их немного, можно пересчитать по пальцам. Но они дают повод местным националистам указывать на них пальцем и клеймить как воров и прохиндеев, перенося эту характеристику на всех русскоговорящих граждан, проживающих в республике. Далеко за примерами ходить не придётся – они все возле бюджетной кормушки и даже находились или находятся в тесных отношениях с чиновниками самого высокого уровня. Якушев, Тунёв, Крапивин, Богусов и Почекутова олицетворяют это «русское лицо» тувинской действительности. Некоторые, такие как Якушев и Богусов, даже имеют судимости за мошенничество. У других, скорее всего, такие перспективы впереди. Но даже и без судимостей они дают основания говорить обо всей русскоговорящей диаспоре как о людях непорядочных, нечестных, добывающих деньги преступным путём и пренебрегающих общественным мнением.

Впрочем, в связи с лимитом места в газете о некоторых из них я подробнее расскажу в следующих номерах газеты. Особенного внимания, на мой взгляд, в свете предстоящих выборов достойны Богусов и его сестра Почекутова, которые прилипли к главе республики, как банные листы к одному всем известному месту.

Однако следует отметить, что русский вопрос возник не на пустом месте. В этом плане советники главы республики правы: реализовывать такие планы Ховалыга, как газификация и электрификация республики, строительство железной дороги на Китай, развитие сельского хозяйства и инженерных городских сетей, без активного участия русских специалистов весьма проблематично и даже в случае стабильного финансирования может растянуться на десятилетия. Так что сегодняшнее поколение плодов реализации таких замыслов может и не дождаться. Хотя, если сказать честно, Владиславу Ховалыгу для переизбрания ещё на один срок достаточно успешно реализовать программу освобождением столицы от сажи. Для этого необходима реальная, а не показная газификация столицы. Только это его почему-то не сильно беспокоит.

О том, как дурит власть избирателей на выборах пустыми обещаниями, что из себя представляют претенденты на власть Богусов и Почекутова, как Богусов и Якушев получили свои судимости, про русскую диаспору в Туве, про тех проходимцев, что придают ей вид жуликов и аферистов, и что ждёт главу республики впереди, я попытаюсь рассказать читателям в следующих номерах газеты.

Кондрат Пчёлкин