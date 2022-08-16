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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 12, 16 августа / Достоин ли Потапов стать депутатом Кызыла?
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№12, 16 августа 2022 года.
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Достоин ли Потапов стать депутатом Кызыла?

Уважаемая редакция!

В сентябре 2022 года пройдут выборы депутатов в Хурал представителя города Кызыла. Вроде для всех очевидно, что в интересах кызылчан выбирать депутатами лучших из лучших. Не любых, кто попадётся под руку или намылил всем глаза, а тех, кто будет беспокоиться о благосостоянии жителей города, о тех, кто реально озабочен состоянием города. Познакомившись со списком кандидатов в депутаты Хурала представителей города Кызыла, мы были очень разочарованы, когда увидели среди претендентов на мандат депутата фамилию Потапова А.Ю.

Он человек известный. Правда, с плохой стороны. Как известно, депутаты избираются для того, чтобы они содействовали содержанию столицы в порядке. Болели за то, как выглядит город, как в нём живётся горожанам. Потапов является председателем ГСК «Магистральный 3», где, будучи руководителем гаражного общества, основательно запустил хозяйственную работу всего общества. Из-за этого члены ГСК «Магистральный 3» выразили ему недоверие как председателю. Однако члены правления заняли непонятную позицию. Они вопреки мнению членов общества игнорируют их требования и не реагируют на недобросовестную работу председателя.

Инициативная группа затребовала для проверки деятельности правления финансовые отчеты, отчеты о проделанной работе. Но они не были им предоставлены. В итоге, в связи с игнорированием мнения большинства, за последние три года общим собранием не утверждался финансовый отчет. Нет никакой информации, о расходах членских взносов. В связи с чем членом инициативной группы подано заявление в УВД города Кызыла о проверке деятельности ГСК «Магистральный 3». На данный момент идет проверка в отношении Потапова А.Ю.

Как может уважаемый Потапов А.Ю. представлять избирателей в Хурале представителей города Кызыла, когда он сам неумело (а может, и преступно!) руководит обществом?

Надеюсь, что не все кандидаты заслуживают такого внимания.

Член общества

 

От редакции.

Надеемся, что в УВД г. Кызыла внимательно отнесутся к обращению членов гаражного общества и проведут проверку в соответствии с действующим законодательством. Жулью не должно быть места в городском хурале! Редакция обязуется взять на контроль данную проверку.

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